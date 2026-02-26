«Ты сиди, будешь живее»: Украинки призывают солдат ВСУ оставаться в плену ВС РФ

8 574 27
«Ты сиди, будешь живее»: Украинки призывают солдат ВСУ оставаться в плену ВС РФ

Киевский режим намерен в ближайшее время провести обмен пленными, об этом говорили члены украинской делегации в ходе третьего раунда переговоров, прошедших в Женеве. Однако не всё так просто, как пытаются подать на Банковой. Как сообщают украинские медиа, сейчас в стране новая тенденция — родственники пленных просят их не возвращаться, потому что это почти 100-процентная отправка на фронт и гибель.

Российский плен гораздо безопаснее украинского фронта, считают многие украинцы. Если уж попал, то сиди там, не подавай документы на обмен, останешься живым. Если вернешься на Украину, то с большой вероятностью опять отправишься на фронт, где окончательно сгинешь. Все заявления Зеленского о том, что возвращенных из плена украинских солдат якобы на фронт не отправляют, являются ложью. У ВСУ катастрофическая нехватка живой силы, поэтому в окопы пойдут все.



Как утверждают украинки, обменянные солдаты ВСУ до дома не доедут. Их после обмена снимут для «красивой картинки», а потом они поедут прямиком на передовую.

Я очень рада тому, что ты в плену, и я не хочу, чтобы ты шел на обмен, потому что даже до дома не доедешь! (...) Ты сиди, будешь живее! Сиди лучше, сынок.


Однако, как утверждают уже наши ресурсы, часть попавших в плен украинцев хочет быть обменяна, потому что Зеленский якобы обещал, что их на фронт больше не пошлют. Но, как показывают события, примерно через три-четыре недели за бывшими пленными приходят ТЦК.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +8
    Сегодня, 06:48
    Надеюсь, они там не сидят, а восстанавливают разрушеное ими же
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 08:26
      ВСУшники,
      Всем тем, кто очень хочет жить,
      Сдавайтесь шустро в плен...
      Взамен вам могут предложить
      Лишь только смерть и тлен!!!
      1. Netl Звание
        Netl
        +1
        Сегодня, 09:40
        Цитата: Lev_Russia
        смерть и тлен!!!

        Тут 2 концепции:
        1) Сидеть в плену все-таки не так приятно, условия близкие к тюремным.
        2) После обмена обычно есть все-таки несколько недель, до того как начнут ловить снова.
        А за это время можно с помощью родственников оборудовать себе схрон где-нить в заброшенных дачах, деревнях или еще как-то. Запастись продуктами, генератором. Такая жизнь - тоже не сахар, но для кого-то все же получше, чем в плену. request
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 10:52
          Цитата: Netl
          Такая жизнь - тоже не сахар, но для кого-то все же получше, чем в плену.

          А потом вылезут и начнут по-новой ! Требовать, гонять , кто за русских и прочее. am
        2. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 11:02
          Вы были в российском плену?
          И потом, "условия близкие к тюремным" - это как на общем режиме? Тогда это санаторий. Если как на особом, в чем я сильно сомневаюсь, тогда серьезней, но все ж ничего не прилетит сверху и на утро будет гарантированная каша в миске.
          1. Netl Звание
            Netl
            0
            Сегодня, 11:08
            Цитата: Neo-9947
            все ж ничего не прилетит сверху и на утро будет гарантированная каша

            Речь не идет о сравнении с нахождением на ЛБС. Там существенный риск для жизни перевешивает вообще все.

            Речь идет, что сидеть в схроне и прятаться от рейдов ТЦК для некоторых все же приятнее, чем сидеть в плену. yes
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 06:48
    ...какелы и здесь хитрят. а как же "воювати за щирость, свидомость и незалэжность" (с) ??? laughing

    ...а в турме на ужин макароны дают.. (с)
    1. Русич Звание
      Русич
      +9
      Сегодня, 07:35
      Цитата: Nexcom
      ...какелы и здесь хитрят. а как же "воювати за щирость, свидомость и незалэжность" (с) ??? laughing

      ...а в турме на ужин макароны дают.. (с)

      Ну да, ты сынок сиди, а другие пусть дохнут. Бабы мужиков отбивают от людоловов, но при этом желают всю русню убить.
      1. Alex66 Звание
        Alex66
        +1
        Сегодня, 08:38
        Цитата: Русич
        Ну да, ты сынок сиди, а другие пусть дохнут. Бабы мужиков отбивают от людоловов, но при этом желают всю русню убить.
        Закон диалектики во всей красе: единство и борьба противоположностей.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:43
        это желание у них со времён когда они в Галичине устраивали геноцид мирным и по схронам тихарились. ничего и не поменялось....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:52
    ❝ Я очень рада тому, что ты в плену, и я не хочу, чтобы ты шёл на обмен ... Ты сиди, будешь живее! Сиди лучше, сынок ❞ —

    — Вот это настоящая щирая и свідома украинская мама ...
    (Сусід нехай воює)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:57
      ...хлопци мриють шо пока они сидять у плэну - им остатни дурни свидомость завоюють... wassat хитрованы....
  4. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +3
    Сегодня, 06:56
    Кто нибудь в курсе, а наших бывших пленных , домой отпускают?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:58
      ...ага, и гаманок с горилкой и варениками выдают на дорожку...
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +3
        Сегодня, 07:03
        Наверное неправильно вопрос задал, когда наши возвращаются из плена , домой или в бой ?
    2. Волга-1980 Звание
      Волга-1980
      +4
      Сегодня, 07:08
      Нет не отпускают, возвращают в части сидят в резервных батальонах, а потом направляют на лбс по мере необходимости, увольняют тех кто имеет ранения и увечья попадающее в категорию Д.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +1
        Сегодня, 07:09
        Понятно, спасибо за ответ!
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 07:55
    И как они живут без мозгов?
    1. Serafim Звание
      Serafim
      +5
      Сегодня, 08:02
      А просто. За них евреи думают.
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:38
      Неважно они живут. Каждый раз, как пробуют, не получается. Приходится евреев в правители выбирать. Или евреи сами выбираются, что, впрочем, одно и то же.
      Это народ пятой категории, неспособный построить государство.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 08:45
        Понятно почему))) Они ж всякий раз, как строили "свое" государство, первым делом сажали себе хозяина на шею - пана там, или гауляйтера с плантатором... И всякий раз получался загон для рабов, даже первый концлагерь в Европе для них именно австрияки построили, причем по их же многочисленным просьбам - тюрьмы не справлялись с обилием доносов рагулей друг на друга, построили спецлагерь
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 09:24
          Селюки никогда не умели играть в государство.
          С Австрийцами сложнее.
          Перед ПМВ галицийские русины делились на проавстрийских и прорусских.
          С началом войны проавстрийские вырезали прорусских (Таллергоф). Они это помнят и боятся мести.
          1. Sergej1972 Звание
            Sergej1972
            +1
            Сегодня, 10:11
            Проавстрийские галичане себя называли украинцами, прорусские (галицкие русофилы) называли себя русскими. Русинами их называть не совсем корректно, потому что русины (угрорусы, карпатороссы) жили в Закарпатье, тогда входившее в состав венгерской части Австро-Венгрии. Часть жила и живёт на территории современных Словакии, Хорватии, Сербии, Польши (Лемковщина), в США и Канаде. Значительная часть заграничных русинов, особенно в США, Сербии, Словакии украинцами себя не считает, у них отдельные от украинцев земляческие и культурно-просветительские организации. Хотя, конечно, не стоит отрицать, что когда-то и галичане себя называли русинами, руськими, русскими.
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 10:30
              Название украинцы был проавстрийским искусственно внедрено.
              1. Sergej1972 Звание
                Sergej1972
                0
                Сегодня, 10:54
                Я изучал русскую дореволюционную периодику 19-начала 20 века, например "Отечественные записки", "Вестник Европы", "Русскую мысль", "Русское богатство". Смотрел энциклопедические словари Брокгауза и Ефрона и под редакцией Южакова. Там часто использовались термины "малороссы" и "украинцы" как синонимы. Упоминались Украина, Малороссия как, говоря, современным языком, историко-культурные регионы, при этом в научной и научно-популярной литературе отмечалось. что территориально эти два понятия совпадают лишь частично. Очень часто писали о Слободской Украине (Слобожанщине), причём всегда подчёркивалось. что она не относится к Украине или Малороссии. Многие авторы отдельно выделяли Черниговщину. Кстати,в Российской империи несколько десятилетий существовала Слободско-Украинская губерния.
                В справочниках и энциклопедиях, когда писали о населении губернии или уезда, или крупного города, сначала указывали численность русских и их процент в населении территорий, а затем уточняли, сколько среди русских в данной местности великороссов, малороссов и белорусов.
                Или, например, название указа. Указ Александра III от 28 декабря 1881 года «О выкупе наделов, остающимися ещё в обязательных отношениях к помещикам крестьянами в губерниях, состоящих на великороссийском и малороссийском местных положениях 19 февраля 1861 года».
                То есть всё-таки властями и общественностью признавалась некоторая специфика частей триединого русского народа. Хотя, как я думаю, среди русских людей была масса и тех, кто не относил себя однозначно ни к великороссам. ник малороссам, ни к белорусам виду того, что в их роду были представлены две или три части русского народа, а часто и представители других народов.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:10
    Цитата: Foggy Dew
    Надеюсь, они там не сидят, а восстанавливают разрушеное ими же
    Жрут казённые харчи! wink
  7. Ruswolf Звание
    Ruswolf
    0
    Сегодня, 11:18
    В том что многие хотят чтобы их обменяли, нет ни чего странного.
    В плен они сдаются не по идейным взглядам, а только потому, чтобы не убили В данном месте, В данный момент.
    Короче два выхода: Смерть или Плен.
    И не удивлюсь, что многие, сами возвращаются на передовую.