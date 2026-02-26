Я очень рада тому, что ты в плену, и я не хочу, чтобы ты шел на обмен, потому что даже до дома не доедешь! (...) Ты сиди, будешь живее! Сиди лучше, сынок.

Киевский режим намерен в ближайшее время провести обмен пленными, об этом говорили члены украинской делегации в ходе третьего раунда переговоров, прошедших в Женеве. Однако не всё так просто, как пытаются подать на Банковой. Как сообщают украинские медиа, сейчас в стране новая тенденция — родственники пленных просят их не возвращаться, потому что это почти 100-процентная отправка на фронт и гибель.Российский плен гораздо безопаснее украинского фронта, считают многие украинцы. Если уж попал, то сиди там, не подавай документы на обмен, останешься живым. Если вернешься на Украину, то с большой вероятностью опять отправишься на фронт, где окончательно сгинешь. Все заявления Зеленского о том, что возвращенных из плена украинских солдат якобы на фронт не отправляют, являются ложью. У ВСУ катастрофическая нехватка живой силы, поэтому в окопы пойдут все.Как утверждают украинки, обменянные солдаты ВСУ до дома не доедут. Их после обмена снимут для «красивой картинки», а потом они поедут прямиком на передовую.Однако, как утверждают уже наши ресурсы, часть попавших в плен украинцев хочет быть обменяна, потому что Зеленский якобы обещал, что их на фронт больше не пошлют. Но, как показывают события, примерно через три-четыре недели за бывшими пленными приходят ТЦК.