«Турецкий Калаш»: Турция представила прототип новой винтовки

На немецкой выставке Enforce Tac 2026 турецкая компания Girsan, специализирующаяся на производстве огнестрельного оружия, представила прототип новой автоматической винтовки на базе автомата Калашникова. По словам её представителей, выход на рынок с новым изделием запланирован на 2027 год. Турки даже не скрывают, что, по сути, скопировали, «Калаш».

Платформа АК-47 сочетает в себе непревзойденную надёжность с простотой производства, совместимостью с глобальной логистикой, экономичностью и возможностью модернизации в долгосрочной перспективе.

Однако технические характеристики нового изделия и потенциальные заказчики раскрыты не были.



Как указывается в западной прессе, простота эксплуатации и обслуживания является неизменным преимуществом АК-47. В настоящее время к семейству Калашникова относятся АКМ, АК-74, АК-74М, а также сравнительно свежие серии АК-100, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, получившие полимерные приклады, планки для крепления аксессуаров и альтернативные калибры.

По всему миру производятся различные варианты АК-47, включая китайский Type 56, северокорейские Type 68 и Type 88, польский PMK и Tantal WZ88, румынские PM md. 63 и md. 65, а также финскую серию РК, созданную на основе РК 62.

Girsan является частным производителем оружия, выпускающим пистолеты, дробовики и сопутствующие комплектующие. В частности, компания изготавливает пистолет MC P35 (модернизированный Browning Hi Power под патрон 9×19 мм), который был выбран для американских спецподразделений.
  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +4
    Сегодня, 07:29
    Не стали похоже заморачиваться с крышкой ствольной коробки, просто и надежно.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +4
      Сегодня, 07:38
      Цитата: dnestr74
      Не стали похоже заморачиваться с крышкой ствольной коробки, просто и надежно.

      Вообще не стали заморачиваться laughing
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 07:40
    Мне понравилась турецкая редакция АК. Цевье в отличие от наших новопередельных хоть гостеприимно для руки и пистолетная рукоятка ровная без этих извращений "анатомии" пальцев, которые у всех разные. Кстати и шомпол где ему полагается.
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 10:23
      Вон под стволом шомпол.
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    +6
    Сегодня, 07:53
    Это просто соревнование какое-то: кто больше всяких дырок, впадин и гребней с уступами нафигачит на простой, в общем-то, штуковине. Оружие превращают в грязесборник. Фетишисты.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 07:54
    Бгг))) Ну я смотрю, прицелы только сбоку ставить можно, однако это уже не в моде. В остальном - логичное решение. схема почти неубиваемая, за все время испоганить смогли только индусы.
    Из реальных минусов только приклад ниже ствола
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 08:30
    интересно на все эти копирования патенты и прочий каперайтед распространяется ?
    ну чтобы засудить их была возможность
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 08:45
      В СССР не занимались патентной защитой автомата Калашникова, так как не видели в этом необходимости. Михаил Калашников не мог получить патент на изобретение, поскольку АК-47 был создан на производстве НИИ «Ижмаш» по заказу предприятия, все материалы и испытания проводились за счёт государства.

      Только в 1996 году концерн «Калашников» решил запатентовать отдельные технические решения, которые относятся к автоматам «сотой» серии. На «Автоматическое оружие Автомат Калашникова» был получен Евразийский патент и национальные патенты примерно в 20 странах.

      Однако по закону патент действует только в тех странах, где был получен. Поэтому любой желающий за пределами указанных государств мог наладить производство автомата, не опасаясь судебных разбирательств
      1. 501Legion Звание
        501Legion
        0
        Сегодня, 08:49
        это печально. но до оригинала им всем далеко. а раз используют решение от АК это конечно говорит о многом, о величие данного оружия