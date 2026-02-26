«Турецкий Калаш»: Турция представила прототип новой винтовки
На немецкой выставке Enforce Tac 2026 турецкая компания Girsan, специализирующаяся на производстве огнестрельного оружия, представила прототип новой автоматической винтовки на базе автомата Калашникова. По словам её представителей, выход на рынок с новым изделием запланирован на 2027 год. Турки даже не скрывают, что, по сути, скопировали, «Калаш».
Однако технические характеристики нового изделия и потенциальные заказчики раскрыты не были.
Как указывается в западной прессе, простота эксплуатации и обслуживания является неизменным преимуществом АК-47. В настоящее время к семейству Калашникова относятся АКМ, АК-74, АК-74М, а также сравнительно свежие серии АК-100, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, получившие полимерные приклады, планки для крепления аксессуаров и альтернативные калибры.
По всему миру производятся различные варианты АК-47, включая китайский Type 56, северокорейские Type 68 и Type 88, польский PMK и Tantal WZ88, румынские PM md. 63 и md. 65, а также финскую серию РК, созданную на основе РК 62.
Girsan является частным производителем оружия, выпускающим пистолеты, дробовики и сопутствующие комплектующие. В частности, компания изготавливает пистолет MC P35 (модернизированный Browning Hi Power под патрон 9×19 мм), который был выбран для американских спецподразделений.
Информация