Западная пресса уже несколько лет переживает раскол на два лагеря по украинскому вопросу. Крупные либеральные издания продолжают заявлять, что Украина «вот-вот добьётся победы» или «Украина уже победила». Издания контрлиберального толка в то же время публикуют материалы из серии: «украинское общество на грани, армия не хочет воевать». Понятно, что неправда и одно, и другое, но в нашей стране, в определённых кругах, часто выражают восторг по поводу последних из приведённых заявлений. Как будто они идут на пользу России.Очередное издание, которое пишет о «деморализованном украинском обществе» - Responsible Statecraft.В материале говорится, что «Киев в безвыходном положении», что украинская общественность погружена во мрачные настроения и что «население страны на грани срыва».Такого рода публикации периодически всплывают на Западе, начиная чуть ли не с марта 2022 года. Однако на практике оказывается, что если общество на Украине и деморализовано, то, во-первых, далеко не полностью, во-вторых, правящей верхушке, узурпировавшей власть на иностранные финансовые вливания, абсолютно наплевать на то, что там думает простой народ, который ещё не успел или не смог выбраться за границу «самой демократической страны Европы».Поэтому такие публикации, по крайней мере пока, никакой реальной базы под собой не имеют. Очевидно, что большинство рядовых украинцев ждут окончания конфликта, и в то же время, большинство из ожидающих продолжают заявлять то о «скором возврате Крыма», то о «границах 1991 года». А о проблемах войны вспоминают только в момент отключения электроэнергии, особенно если речь идёт о западной части Украины.