Зарубежное издание пишет об «украинском обществе на грани срыва»

Западная пресса уже несколько лет переживает раскол на два лагеря по украинскому вопросу. Крупные либеральные издания продолжают заявлять, что Украина «вот-вот добьётся победы» или «Украина уже победила». Издания контрлиберального толка в то же время публикуют материалы из серии: «украинское общество на грани, армия не хочет воевать». Понятно, что неправда и одно, и другое, но в нашей стране, в определённых кругах, часто выражают восторг по поводу последних из приведённых заявлений. Как будто они идут на пользу России.

Очередное издание, которое пишет о «деморализованном украинском обществе» - Responsible Statecraft.

В материале говорится, что «Киев в безвыходном положении», что украинская общественность погружена во мрачные настроения и что «население страны на грани срыва».

Такого рода публикации периодически всплывают на Западе, начиная чуть ли не с марта 2022 года. Однако на практике оказывается, что если общество на Украине и деморализовано, то, во-первых, далеко не полностью, во-вторых, правящей верхушке, узурпировавшей власть на иностранные финансовые вливания, абсолютно наплевать на то, что там думает простой народ, который ещё не успел или не смог выбраться за границу «самой демократической страны Европы».

Поэтому такие публикации, по крайней мере пока, никакой реальной базы под собой не имеют. Очевидно, что большинство рядовых украинцев ждут окончания конфликта, и в то же время, большинство из ожидающих продолжают заявлять то о «скором возврате Крыма», то о «границах 1991 года». А о проблемах войны вспоминают только в момент отключения электроэнергии, особенно если речь идёт о западной части Украины.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 07:44
    ❝ А о проблемах войны вспоминают только в момент отключения электроэнергии, особенно если речь идёт о западной части Украины ❞ —

    — Гасить надо энергетику под ноль, чтобы помнили и не забывали ...
    1. rocet Звание
      rocet
      +4
      Сегодня, 07:57
      ...."Чем больше ракет упадет, тем ближе конец государства. И тем ближе открытие границ. А люди в вышиванках с государственной броней будут до последнего петь гимны, чтобы за них кто-то умирал."
      Это пишут украинцы, и таких комментариев очень очень много
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 08:18
        А люди в вышиванках с государственной броней будут до последнего петь гимны, чтобы за них кто-то умирал

        Ещё не вмерла Украина,
        Но обязательно умрёт…
        Раз так поёт в этой краiне
        Нацистский, русофобский скom…
        Собравшись воевать с Россией
        Никак ущербный не поймёт
        Что те, кто раньше приходили,
        Все сдохли, вот и он умрёт…
        Россия войн не начинает –
        Она заканчивает их…
        Кто воевал с ней, это знает,
        А кто воюет - просто псих…
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:02
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 07:44
      Гасить надо энергетику под ноль, чтобы помнили и не забывали

      hi Непонятно, где есть правда, а где её нет после многочисленных заявлений МО о невосполнимом и разрушительном поражении критической инфраструктуры бандерштата, которая через несколько суток, как птица Феникс, восстанавливается запуском маршрутов электротранспорта. request
  2. Комментарий был удален.
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Andobor
      Украинское общество раскорячено, одни на русских пи.... орут, как самое страшное ругательство, другие ЛГБТ марши и свадьбы проводят,

      Причём чаще всего это одни и те же лица
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Andobor
      другие ЛГБТ марши и свадьбы проводят, и всё это в их головы вмещается.

      Русские благодаря восторженной интеллигенции побежали в 1917 впереди паровоза. В Германии в 19 веке придумали, что если ввести централизованное планирование, то это обеспечит изобилие и подлинную демократию. Русская интеллигенция начиталась западной мудрости и начала воплощать коммунизм, перешагивая через головы. Но в 20-30-х годах на западе подумали хорошо и решили, что наоборот - централизованное планирование ведет к дефициту в экономике и диктатуре в политике и передумали у себя его вводить, разработав планирование индикативное, что привело их на время к демократии и процветанию. Для России это открытие было сделано слишком поздно и дело с внедрением западных идей закончилось плачевно. Русский коммунизм это банальный перенос немецкой одержимости планированием и рационализмом в Россию.
      Но вскоре на западе придумали, что если все мы станем ЛГБТ, то еще больше начнем процветать. Благо на этот раз русская интеллигенция вовремя остановилась.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:35
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Русские благодаря восторженной интеллигенции побежали в 1917 впереди паровоза.

        Оно то так, а вот кто выполнял роль паровоза, вот тут более интересно.
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 11:21
          Цитата: carpenter
          Оно то так, а вот кто выполнял роль паровоза, вот тут более интересно.

          Высший генералитет. Это они принудили Николая к отречению. И первым главой Временного правительства стал князь Львов, родом Рюрикович. Его преемником стал Керенский, далеко не столь родовитый, но тоже потомственный дворянин. Его сменил Ульянов, опять же обладатель потомственного дворянства.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 11:26
            Цитата: Наган
            Высший генералитет. Это они принудили Николая к отречению.

            Они просто, рядовые исполнитель, а "паровозом" были те, кто придумал и начал "первую российскую революцию".
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 11:09
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        если все мы станем ЛГБТ, то еще больше начнем процветать
        В какой-то степени верно. От нeтрaдициaнaльных отношений зачатия не произойдет. Поднять ребенка обходится в среднем по США $400k, если только до 18 лет, а если до получения бакалавра, то еще 4 года по $50k - если скромно, а может и дороже, поскольку пределов лучшему нет. Но пусть они экономят на неродившихся детях, Бог, как говорится, шельму метит, они обычно кончают жизнь в полном одиночестве от букета экзотических болезней, и никакие деньги не помогут.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:27
      Цитата: Andobor
      Украинское общество раскорячено, одни на русских пи.... орут, как самое страшное ругательство, другие ЛГБТ марши и свадьбы проводят, и всё это в их головы вмещается.

      Президенты, которые ведут свои народы на бойню - оба состоят в этом Хабаде. И выполняют приказы и планы своего босса. А все остальные – просто оболваненные пешки, предназначенные к уничтожению в хорошо организованной ссоре народов, которая уже переходит в третью мировую.
  3. АИК05 Звание
    АИК05
    +2
    Сегодня, 08:04
    Скоро скатится к матери порядка, махновщина во всей красе ждет этих так называемых братьев, которые умудрились довести до ручки самую богатую и развитую республику в составе СССР.
  4. Факапыч Звание
    Факапыч
    +1
    Сегодня, 08:06
    Как сказал бы Лев Гумелев, обществом двигают пассионарии. А где ж им взяться на украине? Кто был попассионарнее давно свалили или погибли. остались одни терпилы
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:12
    О каком обществе идет речь ? Не даром там всякие Карчинские ,Яроши спокойно себе живут и на фронт не собираются .Он лично возглавит карателей и любой протест просто потопят в крови
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 08:23
      Очередное издание, которое пишет о «деморализованном украинском обществе» - Responsible Statecraft.

      Эти п̶и̶з̶ издатели высасывают сенсации из пальца. Сами то они не были на передовой! am
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:36
      "Запад есть запад,
      Восток есть восток,
      И им не сойтись никогда"
      Вот прав был Киплинг, хотя и фашист.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 08:50
        Глядя на аулы в русских городах, где-то тоже начинаешь чувствовать себя фашистом
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:36
          Цитата: роман66
          Глядя на аулы в русских городах, где-то тоже начинаешь чувствовать себя фашистом

          И это ещё только начало, а что будет через 10 лет ?
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 11:24
        Цитата: Егоза
        Вот прав был Киплинг, хотя и фашист.

        Сейчас бы сказали "расист", клеймо похуже фашиста. А он всего лишь не стеснялся сказать правду о роли белого человека.
  6. Arzt Звание
    Arzt
    +1
    Сегодня, 08:23
    Изданий много и все пишут. Разное). Выбирай на вкус. laughing
  7. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 08:41
    Бабки рекой текут хинзирам с нулевой отчетностью, дохнет на войне быдло которое не вписалось в реальность и не смогло порешать с мобилизацией.
    Хинзирам только официально 450+ миллиардов долларов за 4 года дали (для понимания бюджет Украины на 2021 год 37,5 миллиардов). То есть они считают у них был бюджет в 37,5 млрд и им докинули еще по 112,5 млрд сверху в год…. и бюджет стал х4.
    Ладно там часть вооружением накидывали (условно в кредит, который они возвращать не собирались изначально), но и баблом туда зашли на х2 в год, для них это золотая жила.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +2
      Сегодня, 08:43
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      ... им докинули еще по 112,5 млрд сверху в год…. и бюджет стал х4...

      Вот ровно это словосочетание от вас вижу уже третий, ЕМНИС, раз. Стареете, халтурите.