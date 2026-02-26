Кремль не видит смысла во встрече Путина с Зеленским
Москва не видит смысла во встрече Путина и Зеленского, там даже говорить не о чем. Поэтому ни двухстороннего, ни трехстороннего формата не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал последние заявления Зеленского о том, что тот хотел бы встретиться с Путиным и «решить все вопросы». Как пишет украинская пресса, «нелегитимный» поставил задачу своей переговорной команде организовать переговоры с Путиным, желательно в трехстороннем формате. Один на один киевский клоун встречаться не желает.
Впрочем, что двухсторонний, что трехсторонний формат Россию не устраивает. Единственный вариант, при котором наш президент может встретиться с представителем украинской верхушки, — это подписание мирного соглашения. Да и никто не может гарантировать, что это будет Зеленский. Его Москва не воспринимает в качестве подписанта уже давно.
Трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренность или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так.
В общем, никакой встречи Путина и киевского клоуна не будет. Есть мечты «нелегитимного», а есть реальность. Вот в ней Зеленского нет.
