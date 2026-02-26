Кремль не видит смысла во встрече Путина с Зеленским

5 564 28
Кремль не видит смысла во встрече Путина с Зеленским

Москва не видит смысла во встрече Путина и Зеленского, там даже говорить не о чем. Поэтому ни двухстороннего, ни трехстороннего формата не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал последние заявления Зеленского о том, что тот хотел бы встретиться с Путиным и «решить все вопросы». Как пишет украинская пресса, «нелегитимный» поставил задачу своей переговорной команде организовать переговоры с Путиным, желательно в трехстороннем формате. Один на один киевский клоун встречаться не желает.



Впрочем, что двухсторонний, что трехсторонний формат Россию не устраивает. Единственный вариант, при котором наш президент может встретиться с представителем украинской верхушки, — это подписание мирного соглашения. Да и никто не может гарантировать, что это будет Зеленский. Его Москва не воспринимает в качестве подписанта уже давно.

Трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренность или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так.


В общем, никакой встречи Путина и киевского клоуна не будет. Есть мечты «нелегитимного», а есть реальность. Вот в ней Зеленского нет.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +10
    Сегодня, 07:44
    Рассмотрели, наконец-то...А даже здесь на сайте при первых переговорах пророчили отсутствие результатов...Может быть, созреет решение ударить по центрам принятия решений и отмену моратория на смертную казнь в отношении (хотя бы) военных преступников (воров из министерства в том числе)?
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +7
      Сегодня, 07:53
      А воры из министерства и есть преступники,хуже врагов..
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +3
      Сегодня, 08:07
      Кто ж примет решение на отмену моратория по смертной казни в отношении воров от министерства, кто ж тогда в министерствах работать будет?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:53
        А честные там есть? Вот, чтоб совсем не воровали?
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:40
      yuriy55
      Сегодня, 07:44

      hi Периодически уже около полугода в сми вбрасывается идея трёхсторонней встречи, в последнее время якобы спецпредом Стреляного Уха Витькоффом, хотя РФ неоднократно заявляла об отказе на эти провокации.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:58
        — Базар держать — в уровень посылают людей. По всем понятиям так
        " Мама не горюй"
        Зеля - это уже не в уровень
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 08:00
    Слишком много в инете сейчас появилось разговоров о безвременной кончине Зели.
    Сдаётся мне что ему выписали бесплатную путёвку на кладбище...причем не в Кремле...а совершенно в другом районе. what
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Слишком много в инете сейчас появилось разговоров о безвременной кончине Зели.

      Украине нужны выборы ,а тут уж хозяин решает Зе повесится ,утонет с тарелке супа или еще как
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:40
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Слишком много в инете сейчас появилось разговоров о безвременной кончине Зели.

      Так по русскому ТВ передача в начале года была, встреча разных экстрасенсов. Так там индийская прорицательница так прямо и сказала, говоря о смене многих президентов в странах, что по Украине у зели очень плохой прогноз, и ему грозит смерть. tongue
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 08:10
    Москва не видит смысла во встрече Путина и Зеленского, там даже говорить не о чем.
    А если так...
    Увидеть Путина в тюрьме,
    Хотел Зеленский очень -
    Он так хотел, что сам себе
    В тюрьме срок напророчил…
    Сидит он в камере и вдруг,
    Дверь в камеру открыли,
    И телек в камеру внесли,
    К вай - фаю подключили…
    Никак Вован не ожидал
    Такой вот жуткой жути -
    Переключает он канал,
    А там повсюду Путин!!!
    Он Зеле пальчиком грозит,
    Шута чтоб напугать
    И громко Зеле говорит –
    Не смей переключать!!!
  4. Лорен Звание
    Лорен
    +1
    Сегодня, 08:10
    У наркоманом встреча может быть с врачом, со шприцом, с косяком, с дурью, и далее по их перечню.
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 08:34
    Зеленский, как актер (да еще давно работающий без режиссера), попытается устроить из такой встречи пиар. У него ни на что иное просто мозгов не хватит. Постарается ударить Путина по щеке например. Путин, как практикующий атлет, пусть и немалого возраста, скрутит актеришку винтом. Ну и нафига нам эти танцы? Что Путин здоровый мужик и тронуть себя не даст в любом возрасте, все и так знают. А дипломатия, переговоры, международные тонкости... при чем тут Зеленский? Все равно что с козла молока ждать...
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 08:42
    Любит, не любит
    Плюнет, поцелует
    Замуж возьмет, подальше пошлет

    Прямо ромашка какая-то с этими переговорами....
  7. Валюша Звание
    Валюша
    0
    Сегодня, 08:50
    Нам постоянно говорили, в том числе и президент, что встреча с Зеленским невозможна. Теперь Песков говорит что возможна при "финализации" переговоров. Т.е теперь Зеленский легитимен и все былые разговоры об этом, Песков "канализировал". Нигде в мире спичрайтеры глав государств не выступают как некие руководители с собственным мнением, собственными трактовками событий и наставлениями. Такое есть только у Пескова. Неужели у нас всем рулят песковы, дмитриевы и пр.? Не стало слышно МИД, МО, ПРЕЗИДЕНТА по всем важным внутриполитическим и международным вопросам. Странно.
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 08:57
    А где новость о присвоении Д. Мантурову героя России? laughing
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 09:22
      Хм, не?

      "То, что Мантуров получил награду именно 23 февраля, в день своего рождения, стало известно из поздравления Кадырова, которое тогда же появилось в его телеграм-канале.
      «Сегодня, в День защитника Отечества, у нас появился еще один прекрасный, знаменательный и символичный повод его поздравить: Указом Президента России Денис Валентинович удостоен высшего звания “Герой Российской Федерации”», — написал глава Чечни.
      В посте Кадырова говорится, что награда «без всякого сомнения» является заслуженной."

      Полно где написано -
      https://www.kommersant.ru/doc/8462438?ysclid=mm32kdf97h725721327
      https://ura.news/news/1053072270
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/699eeee09a79470690851026
      https://iz.ru/2048744/glava-rosgvardii-zolotov-pozdravil-manturova-s-prisvoeniem-zvaniia-geroia-rossii-izi
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 09:29
        Ой, извините, я про этот сайт. Всё же такое значимое событие для страны. laughing Так понятней? yes
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 09:34
          Цитата: AdAstra
          Ой, извините, я про этот сайт. Всё же такое значимое событие для страны. laughing Так понятней? yes

          А СМИ( с лицензией!!!!) "Военное обозрение" опасается - указ не опубликован.
          Что ж тут странного?
          1. AdAstra Звание
            AdAstra
            0
            Сегодня, 09:38
            "опасается - указ не опубликован.", вот, прям, ага. Особенно когда уже было всякое публиковано. yes laughing
            1. Кармела Звание
              Кармела
              0
              Сегодня, 11:00
              Цитата: AdAstra
              Особенно когда уже было всякое публиковано

              А официально, не в жёлтой прессе, где должно быть опубликовано? Где искать-то?
  9. Русфанер Звание
    Русфанер
    +2
    Сегодня, 08:58
    "Кремль не видит смысла во встрече Путина с Зеленским..."(с)

    "Честно, честно?!" (с) м/ф "Приключения поросёнка Фунтика"
  10. VictorB Звание
    VictorB
    0
    Сегодня, 09:02
    Единственный вариант, при котором наш президент может встретиться с представителем украинской верхушки, — это подписание мирного соглашения. Да и никто не может гарантировать, что это будет Зеленский.

    А кто может гарантировать, что это будет не Зеленский?

    К чему вообще эти разговоры о встрече тройки?
    А мирное соглашение может подписать и Мединский. Нет проблем предоставить ему такие полномочия.
    И пока что ситуация так развивается, что, скорее всего, бить в фанфары при подписании мирного соглашения (если оно будет) представляется для нас совсем неуместным. Тем более не нужна в таком случае встреча G3.
  11. spyder100 Звание
    spyder100
    +1
    Сегодня, 09:04
    Сегодня - "террорист" - завтра "уважаемый партнер" (Талибан);
    Сегодня "клоун" - завтра "руководитель украинской делегации"...
    Политика, она такая....политика
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 11:01
      Цитата: spyder100
      Сегодня - "террорист" - завтра "уважаемый партнер" (Талибан);
      Сегодня "клоун" - завтра "руководитель украинской делегации"...
      Политика, она такая....политика

      Вспомните Буданова.
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 09:31
    Кремль не видит смысла

    Москва не видит смысла

    Россию не устраивает.

    request
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:39
    Так очевидное... если с кем то говорить, пытатся найти пути решения проблем, то только с ГЛАВНЫМ!
    Просроченный... не вариант, ни о чем.. request
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 11:05
      Цитата: rocket757
      если с кем то говорить, пытатся найти пути решения проблем, то только с ГЛАВНЫМ!

      А кто у них главный? На мой взгляд, не Трамп.
  14. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 11:15
    Гм.. А смысл в самой "Москве"? Что, она "строит""? Что-то не слышно... Что создают, какую страну? Можно по-пунктам, без патриотического пафоса... Спасибо.