Трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренность или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так.

Москва не видит смысла во встрече Путина и Зеленского, там даже говорить не о чем. Поэтому ни двухстороннего, ни трехстороннего формата не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал последние заявления Зеленского о том, что тот хотел бы встретиться с Путиным и «решить все вопросы». Как пишет украинская пресса, «нелегитимный» поставил задачу своей переговорной команде организовать переговоры с Путиным, желательно в трехстороннем формате. Один на один киевский клоун встречаться не желает.Впрочем, что двухсторонний, что трехсторонний формат Россию не устраивает. Единственный вариант, при котором наш президент может встретиться с представителем украинской верхушки, — это подписание мирного соглашения. Да и никто не может гарантировать, что это будет Зеленский. Его Москва не воспринимает в качестве подписанта уже давно.В общем, никакой встречи Путина и киевского клоуна не будет. Есть мечты «нелегитимного», а есть реальность. Вот в ней Зеленского нет.