БПЛА, Х-101 и «Цирконы»: новые удары по энергетике противника

В ночь на 26 февраля и ранним утром по объектам на территории, контролируемой врагом, был нанесён комбинированный удар. Применялись БПЛА и ракеты различного типа.

Поступают сообщения о прилётах беспилотников и ракет Х-101 по целям в Киевской области. Это Васильков, Ирпень, городская черта украинской столицы. По последним данным, огневое поражение было нанесено объектам энергетики, включая электроподстанцию ПС 750. Речь идёт о подстанции «Киевская» - одной из немногих (если не единственной), рассчитанных на 750 кВ.



Наземный электротранспорт в Киеве и области вновь остановлен.

В некоторых источниках говорится о том, что по энергообъектам в Киевской области удары были нанесены и ракетами «Циркон».

Напомним, что во время недавнего визита европейских спонсоров в Киев для них, теперь уже традиционно, была организована экскурсия на разбитую ударами Дарницкую ТЭЦ. Если ранее водили к «мемориалу небесной сотни» и возили в Бучу, то теперь новые веяния – на развалины электростанций.



Серия ударов нанесена по объектам в Днепропетровской и Винницкой областях. Известно о прилётах по энергообъектам в Кривом Роге и Виннице. Во втором случае тоже применялись не только дроны, но и ракеты Х-101.

По целям на Харьковщине отработали ОТРК «Искандер». Сообщается о поражении промышленных объектов, в том числе тех, где складировались «дальние» беспилотники, подготовленные для ударов по территории Российской Федерации.

Примечательно, что около 8:00 мск украинские мониторинговые паблики отписались о новых волнах ракетных ударов, которые наносят бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России. В скором времени появится информация о целях для очередной волны выпущенных ракет.
  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    -1
    Сегодня, 08:16
    БПЛА, Х-101 и «Цирконы»: новые удары

    +
    Очень коротко
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 08:22
      Как всегда, украм врать очень хочется -
      В том "украинства" ген виноват -
      Мол у русских ракеты закончились,
      А они все летят и летят!!!
      Украм, падая прямо на голову -
      Божья кара за всё им с небес...
      «Бесогон» для всех «укров упоротых» -
      Раз вселился нацизма в них бес!!!
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 09:10
        Да да закончились они у нас и последние стиралки доразобрали.
        То что прилетает куда надо это хорошо, згачит работает разведка.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 09:13
        Цитата: Lev_Russia
        Как всегда, украм врать очень хочется -
        В том "украинства" ген виноват -
        Мол у русских ракеты закончились,
        А они все летят и летят!!!

        Уважаемый Лев, здесь Вы несколько неправы, вчера вечером на инфоканале Киева распространялось сообщение-предупреждение, и в нём не про закончившиеся ракеты говорилось. Эта мантра уже в прошлом осталась.
        русня закінчила підготовку до масованого удару, – монітори.

        Ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації. До атаки можуть бути залучені:

        ▪️8 Ту-95МС;
        ▪️2 Ту-160;
        ▪️3 надводні носії ракет «Калібр» (орієнтовний сумарний залп — до 24 ракет);
        ▪️15 пускових установок «Іскандер-М» та комплексів С-300/400;
        ▪️ударні БпЛА типу «Shahed».
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 09:25
          Украинские инфоканалы публикуют схему ночных прилётов.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            0
            Сегодня, 09:28
            Цитата: Монтесума
            схему ночных прилётов

            Красивый картинко.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 09:29
              Цитата: Paranoid62
              Красивый картинко.

              Приветствую, Роман hi
              Красивый картинко, но не окончательный. Судя по текущей информации, будут дополнения.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:15
        Цитата: Lev_Russia
        Божья кара за всё им с небес...
        «Бесогон» для всех «укров упоротых» -
        Раз вселился нацизма в них бес!!!

        Да бес вселился в этот народ.
        После падения Киева в 1242 году эта территория на долгое время попала под гнёт поработителей, но за столетия, ни монголы, ни поляки, ни австрийцы, ни немцы не смогли в восточной части отобрать у народа православную христианскую церковь. Как бы сейчас не считали многие, но именно церковь и являлась основой объединения народа. Но вот с приходом Порошенко, то что не смогли сломать поработители за 750 лет, то он сделал без войны в один момент, превратив страну в бесовскую. Возврата уже нет и не будет, как это не печально.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 08:17
    Наземный электротранспорт в Киеве и области вновь остановлен.

    А подземный им нужен, чтобы прятаться... laughing
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 08:18
    Чай попить пришла пора, вести добрые с утра!
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 08:21
    А что мешает нашим организовать экскурсию для международных СМИ по развалинам энергообъектов в Белгороде?
    Сейчас весь мир заполнят снимки о варварстве русских по отношению к мирным жителям Киева, а нашим и возразит нечего, у нас всё хорошо.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 08:26
      Цитата: Аркадий007
      А что мешает нашим организовать экскурсию для международных СМИ


      Так они и ринулись косяком. lol Найдут тыщу и одну причину, что бы не ехать. И обвинят в этом Россию.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 08:35
      а нашим и возразит нечего, у нас всё хорошо.

      скажите, а кто будет возражать?
      у них, у всех, хорошая зарплата, у них - тепло, есть свет...
      зачем им напрягаться?
      они заняты организацией финансовых потоков внутри страны...
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -2
        Сегодня, 09:10
        они заняты организацией финансовых потоков внутри страны...

        Военблогеру Кириллу Федорову неожиданно закрыли эфир на «Соловьев Лайф». Ранее он несколько раз в неделю брал интервью у участников СВО и проблем не было. Лично Соловьев заявил, что Федоров не бывает на Фронте, поэтому нечего ему тут делать... При этом Федоров в это же время был в Сумской области - он снабжает ВКС, их штурмовиков.
        Так же из эфира пропали эфиры Рамзая (Влада Шурыгина), который не боялся поднимать острые темы.
        Запреты связаны с негативной оценкой мессенджера MAX в их ТГ каналах и вообще всеми негативными тенденциями нашей пропаганды, которая "стреляет себе в ногу" с блокировкой Телеграма. Это понимают все, кроме Кремля.
        1. VictorB Звание
          VictorB
          -3
          Сегодня, 09:18
          Это понимают все, кроме Кремля.

          Кремль это тоже прекрасно понимает. Там умные люди сидят, дураков практически нет.
          Но у Кремля есть неозвучиваемые цели насчет этой ситуации с ТГ.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 09:19
            Кремль это тоже прекрасно понимает. Там умные люди сидят, дураков практически нет.

            особенно понравилась вторая часть фразы...
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              0
              Сегодня, 11:19
              Дедок
              Сегодня, 09:19
              особенно понравилась вторая часть фразы

              hi Это в том плане, что к двум бедам в РФ прибавилась третья - депутаты.
        2. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          +1
          Сегодня, 09:29
          Цитата: Дедок
          неожиданно закрыли эфир

          Цыфравой канцлагирь, походу. Всепрапала, рятуйте.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:22
      Цитата: Аркадий007
      А что мешает нашим организовать экскурсию для международных СМИ по развалинам энергообъектов в Белгороде?

      И вы думаете, что кто то с Запада для этого приедет ?
      У них в "методичке", такое не прописано.
      Да и многие ли западных представителей СМИ было в Auschwitz на экскурсии ?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:22
    ❝ Наземный электротранспорт в Киеве и области вновь остановлен ❞ —

    — Ну и стоило запускать? ...

    — ❝ На фоне «разрушенной энергосистемы» в Киеве запускают электротранспорт❞ ©
    (Военное обозрение Новости, 25.02 )

  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 08:23
    В списке нет Калибров. Ожидали 3 носителя Калибров (залп 24 шт). Но еще не вечер.
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 08:26
    А еврожулики не хотят на экскурсию в Донецк съездить? Ну хоть разок за 10 лет?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:11
      И будет как на ЗАЭС - кто-то стрелял, но кто - непонятно.
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 09:33
      ту в Шебекино и Белгороде британский журналюга катался...как вообще эта шваль туда выбралась. И что-похаил в итоге наших граждан, согдал нужную ИМ картинку https://vk.com/wall-79690568_1640857
  8. никникник Звание
    никникник
    -5
    Сегодня, 08:26
    А чего это Россия ударила в ночь, когда гейропейцы уплыли? Как только бритцы и вся эта шушера там, наши молчат, как только их нет, сразу долбим? Выжигаем простой народ? слишком много людей на земле стало? надо численность убавить? Мощная Россия 5й год эту украину не может взять, до сих пор вновь принятые территории не может освободить, страну обезопасить? Когда же эти горе бизнесмены прихвостни нажрутся денег и перестанут наши ребята, наши люди гибнуть перестанут? Если воюете, воюйте с военными, военными объектами, а не гражданскими. А лучше всего вообще чтоб не было войны и наконец то мир настал. Хватит уже строить бизнес на слезах и крови.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 08:36
      Цитата: никникник
      Выжигаем простой народ?


      Нет. Удаляем раковую опухоль. Это бывает больно, но необходимо.
  9. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 08:35
    "теперь уже традиционно, была организована экскурсия на разбитую ударами Дарницкую ТЭЦ" вот это правильная хорошая экскурсия для "европейских спонсоров", пусть немножко задумаются и на себя примерят.
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 11:20
      Цитата: владимир 290
      это правильная хорошая экскурсия для "европейских спонсоров", пусть немножко задумаются и на себя примерят.

      У них ума не хватит.
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 08:50
    - Киев, ПС 750 «Киевская», отработана с использованием Герань 2\3, Циркон, Х-101, Искандер
    - Запорожье, Герани и Искандеры уничтожили складской комплекс ТЦ "Эпицентр", используемый в интересах ВСУ, уже два часа там горят и детонируют «стройматериалы»
    - Полтава, Герань /уничтожен газовый хаб и часть узлового трубопровода между магистралями Харькова и Сум. В данный момент ракетно-дроновая атака по Киеву и Виннице продолжается.
    В работу также вступили 3 борта Ту-22М3, носители Х-32.
  11. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 08:54
    Поскольку именно она наносит наибольший ущерб режиму Зеленского, украинскую энергетическую систему приходится бомбардировать каждый день в году, зимой и летом, чтобы продолжать разрушение того немногого, что осталось, и не допустить ее восстановления.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 09:25
      по поводу восстановления вчера у Подоляки был пост...фактически укры пережили зиму..бояться им теперь особо холодов не стоит...плюс европа поставляет им пром генераторы и автономн котельные...начинается децентрализация энергообеспечения для подготовки к след сезону...что можно считать как нашу неудачу-они пережили зиму..получили опыт..мы их не смогли поставить на колени и молить о пощаде и пойти свергать зелепоца...осн производства они переносят в европу..критического урона мы им не нанесли..сдаваться они и не думают, а кто думает об этом - на вилы поднимают. Вообщем война продолжается...
      1. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 09:35
        что можно считать как нашу неудачу-они пережили зиму..получили опыт..мы их не смогли поставить на колени и молить о пощаде и пойти свергать зелепоца..

        Еще не вечер.