БПЛА, Х-101 и «Цирконы»: новые удары по энергетике противника
В ночь на 26 февраля и ранним утром по объектам на территории, контролируемой врагом, был нанесён комбинированный удар. Применялись БПЛА и ракеты различного типа.
Поступают сообщения о прилётах беспилотников и ракет Х-101 по целям в Киевской области. Это Васильков, Ирпень, городская черта украинской столицы. По последним данным, огневое поражение было нанесено объектам энергетики, включая электроподстанцию ПС 750. Речь идёт о подстанции «Киевская» - одной из немногих (если не единственной), рассчитанных на 750 кВ.
Наземный электротранспорт в Киеве и области вновь остановлен.
В некоторых источниках говорится о том, что по энергообъектам в Киевской области удары были нанесены и ракетами «Циркон».
Напомним, что во время недавнего визита европейских спонсоров в Киев для них, теперь уже традиционно, была организована экскурсия на разбитую ударами Дарницкую ТЭЦ. Если ранее водили к «мемориалу небесной сотни» и возили в Бучу, то теперь новые веяния – на развалины электростанций.
Серия ударов нанесена по объектам в Днепропетровской и Винницкой областях. Известно о прилётах по энергообъектам в Кривом Роге и Виннице. Во втором случае тоже применялись не только дроны, но и ракеты Х-101.
По целям на Харьковщине отработали ОТРК «Искандер». Сообщается о поражении промышленных объектов, в том числе тех, где складировались «дальние» беспилотники, подготовленные для ударов по территории Российской Федерации.
Примечательно, что около 8:00 мск украинские мониторинговые паблики отписались о новых волнах ракетных ударов, которые наносят бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России. В скором времени появится информация о целях для очередной волны выпущенных ракет.
