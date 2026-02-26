Полный оптимизма Трамп пообещал Зеленскому завершить конфликт «за месяц»

Дональд Трамп снова полон оптимизма и намерен завершить конфликт на Украине «за месяц». Об этом он заявил накануне в ходе разговора с Зеленским.

Американский лидер провел телефонный разговор с нелегитимным президентом Украины, в ходе которого заявил, что в его планах завершить конфликт Украины с Россией в течение месяца. Но только при условии, что в следующем раунде переговоров будет достигнут «значительный успех». В случае, если договорится не удастся, то и говорить не о чем, самый главный миротворец умывает руки.



Также Трамп пообещал Зеленскому, что будет работать над организацией трехсторонней встречи президентов США, России и Украины. Впрочем, со своим заявлением он уже опоздал, Москва не желает встречаться с Зеленским. Хотя существует вариант с прибытием «нелегитимного» в столицу России. Вот только киевский клоун туда не поедет.

Сам Зеленский поблагодарил Трампа за предпринимаемые усилия и заявил, что только он сможет «остановить войну». Да и вообще, «нелегитимный» надеется, что конфликт будет завершен до конца года, причем на условиях Киева и Брюсселя. В Москве пока никак не прокомментировали высказывания «просрочки».
  1. Максим из Иркутска Звание
    Максим из Иркутска
    +3
    Сегодня, 08:36
    Трамп уже больше года одно и тоже говорит, надоело!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 08:43
      Похоже что все стороны по своему но используют Трампа, он по самоуверенности думает что рулит, а на самом деле пассажир. Все строят свою политику уже на то время когда Трампа не будет, сам ли уйдет или помогут, но от него ничего уже не зависит, даже клоун с квартала откровенно глумится над ним.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +1
        Сегодня, 09:51
        Цитата: Silver99
        Похоже что все стороны по своему но используют Трампа, он по самоуверенности думает что рулит, а на самом деле пассажир.
        Ага, особенно Мадуро, хорошо его использовал
        1. sgrabik Звание
          sgrabik
          0
          Сегодня, 11:14
          Венесуэла в данном случае не показатель, она никогда не являлась и не является той силой, которая может дать США достойный отпор и действовать на равных в военном отношении, посмотрим что в итоге у Трампа получится с Ираном.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:18
      Максим из Иркутска
      Сегодня, 08:36
      Трамп уже больше года одно и тоже говорит, надоело!

      hi Возможно, рыжий лохотронщик из Фашингтона сделал намёк просроченному жыдо наркофюреру, что может похитить его из бандерштата также, как Мадуро в Венесуэле, но это не точно.
    3. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Максим из Иркутска
      Трамп уже больше года одно и тоже говорит, надоело!

      Не ну реально можно решить конфликт за месяц) Трамп объявляет, что руководство Украины не способна самостоятельно управлять страной и устраивает раздел Украины. Под контроль ЕС отходит западенщина, остальная территория под контролем России. laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:38
    ❝ В случае, если договорится не удастся, то и говорить не о чём, самый главный миротворец умывает руки ❞ —

    — Да иди уже мой, и не суй их больше, куда не следует ...
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 08:41
    Да и вообще, «нелегитимный» надеется, что конфликт будет завершен до конца года, причем на условиях Киева и Брюсселя.
    Надежда умирает последней... Я тоже надеюсь, что клоун и Окраина сдохнут раньше...
    Ещё не вмерла Украина,
    Но обязательно умрёт…
    Раз так поёт в этой краiне
    Нацистский, русофобский скот…
    Собравшись воевать с Россией
    Никак ущербный не поймёт
    Что те, кто раньше приходили,
    Все сдохли, вот и он умрёт…
    Россия войн не начинает –
    Она заканчивает их…
    Кто воевал с ней, это знает,
    А кто воюет - просто псих…
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Lev_Russia
      «нелегитимный» надеется, что конфликт будет завершен до конца года, причем на условиях Киева и Брюсселя.

      Надежда умирает последней, причем раньше зели.
    2. MidnightBear Звание
      MidnightBear
      0
      Сегодня, 08:54
      Творчество душевноздоровых, не иначе
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 08:47
    Ща опять инопланетян найдет, как три дня назад - это проще, чем хоть одну свою "обещанку" выполнить) Рыжий, тебе б сперва от Ирина отползти!
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 08:55
    Понятно же что Трамп тоже за мир на условиях Киева и Брюсселя,потому что только такие условия устраивают Вашингтон.А нашу власть нынешняя ситуация тоже устраивает,ну а что,война идет,продвижение хоть и медленное есть,а главное денежка выделяется,распиливается,"элиту" нашу обогащает.Ну а если мир вдруг будет достигнут преимущественно на условиях России тоже не плохо,власть объявит что задачи СВО решены,рейтинги зашкаливают,народ счастлив.
  6. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 08:58
    American dream? American nightmare! laughing
  7. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -1
    Сегодня, 09:12
    Здесь есть элемент когнитивного диссонанса: так называемый "нелегитимный президент" ездит куда захочет и когда захочет, к нему приезжают представители разных стран, он получает многомиллиардные вливания в свою страну... А самый легитимный в мире президент, с 86 процентами легитимности, может ездить только в отдельные страны, не подписавшие закон о выдаче и вынужден за бесценок распродавать природные ресурсы страны... Странно, не правда?
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Monster_Fat
      самый легитимный в мире президент... вынужден за бесценок распродавать природные ресурсы страны...

      Нелегитимный распродает Тарасиков, на мясо, оптом. Это гораздо кошернее, конечно же.

      Цитата: Monster_Fat
      есть элемент когнитивного диссонанса

      Скорее попытка манипуляции, не слишком удачная, как обычно yes
    2. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 09:32
      Здесь диссонанса нет: это как когда человеку,которому осталось жить совсем немного,родственники позволяют делать абсолютно всё...дают деньги,позволяют хамить,прощают наглость и поддерживают морально,понимая,что родственник уже не жилец.(это про Зеленского).
      А виноватым за всё кто то всё же должен быть...так не бывает,чтобы кто то не отвечал за "слабость родственников"...
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 09:37
    Ну он сделал что война стала ещё выгоднее США, сплошная прибыль, а навешать всем лапшу на уши он умеет
  9. tank64rus Звание
    tank64rus
    0
    Сегодня, 10:10
    Сейчас Трамп пригрозит 5 колонне и олигархату реальной конфискацией "праведно нажитого" и начнётся: Звонки,договорняки, компромат и т.д. Правильно предупредил Бзежинский ".....это наша элита."Трамп далеко не такой простачок.как он хочет себя представить. Кроме интересов США ему на всё остальное до лампочки. Пока есть двойное,тройное и т.д. гражданство,деньги и имущество с домочадцами за бугром у 5колонны нечего хорошого ждать не стоит.
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:34
    В Москве пока никак не прокомментировали высказывания «просрочки».

    А зачем комментировать, давить надо.
  11. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 10:52
    Полный оптимизма Трамп пообещал Зеленскому завершить конфликт «за месяц»

    Если бы обещания Трампа можно было бы намазывать хлеб, голодных на планете уже бы не осталось.
    На предвыборной компании он обещал прекратить СВО за сутки одним звонком Путину, если кто помнит.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Романенко
      Если бы обещания Трампа можно было бы намазывать хлеб, голодных на планете уже бы не осталось.

      Ага. Передохли бы все от жёсткого отравления.
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 11:06
      Даже и намазывать не надо, было бы хлеба в достатке.
  12. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 11:03
    Ну это он слишком уж оптимистичен, до конца 2026 года ещё теоретически возможен такой вариант, но в ближайший месяц это вообще не реально, нам необходимо все свои земли освободить, работы ещё предостаточно, по этому пусть они в первую очередь с нами это согласовывают а не с просроченным кокаиновым клоуном Зе, который уже ничего из себя не представляет и фактически обречён.
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:05
    Дональд Трамп снова полон оптимизма и намерен завершить конфликт на Украине «за месяц».

    Да? И кто его наполнил? Снова...