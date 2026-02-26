Новая волна ударов: ПС 330 кВ «Черниговская», военные аэродромы, объекты ТЭК
Украинские информационные ресурсы продолжают описывать удары, которые уже были нанесены минувшей ночью и продолжают наноситься в утренние часы 26 февраля. В публикациях сообщается о том, что часть дронов и ракет ВС РФ направили на объекты энергетики и ВПК в Полтавской области. Напомним, что ранее там был атакован объект газопромышленной инфраструктуры.
По поступающим сведениям, под удар среди прочего попала электроподстанция, что вызвало новые перебои с электроснабжением.
Огневое поражение нанесено восстановленной противником ПС «Черниговская». Это подстанция на 330 кВ. Вместе с ПС 750 кВ «Киевская» она является частью энергетического «хребта» севера Украины.
Серия взрывов и пожаров в Одесской области. Поступают сведения о вспыхнувшем пожаре в населённом пункте Аккерман (Белгород-Днестровский). Сообщается о частично обесточенном регионе, проблемах с перевозками грузов по электрифицированным железнодорожным веткам. Атакован также военные аэродромы, в том числе в вышеназванной Полтавской области.
Поступают данные о том, что на фоне массированной атаки ВС РФ на объекты на украинской территории в воздух поднималась польская авиация. Пока данных о том, что поляки применяют её для перехватов дронов и ракет над Украиной, нет. Ранее Киев выпрашивал у своих западных соседей помочь с такими перехватами. Пока не решаются.
На иллюстрации к материалу представлена украинская версия прилётов ракет и дронов ночью и ранним утром четверга.
