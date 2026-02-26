Новая волна ударов: ПС 330 кВ «Черниговская», военные аэродромы, объекты ТЭК

9 422 22
Новая волна ударов: ПС 330 кВ «Черниговская», военные аэродромы, объекты ТЭК

Украинские информационные ресурсы продолжают описывать удары, которые уже были нанесены минувшей ночью и продолжают наноситься в утренние часы 26 февраля. В публикациях сообщается о том, что часть дронов и ракет ВС РФ направили на объекты энергетики и ВПК в Полтавской области. Напомним, что ранее там был атакован объект газопромышленной инфраструктуры.

По поступающим сведениям, под удар среди прочего попала электроподстанция, что вызвало новые перебои с электроснабжением.

Огневое поражение нанесено восстановленной противником ПС «Черниговская». Это подстанция на 330 кВ. Вместе с ПС 750 кВ «Киевская» она является частью энергетического «хребта» севера Украины.

Серия взрывов и пожаров в Одесской области. Поступают сведения о вспыхнувшем пожаре в населённом пункте Аккерман (Белгород-Днестровский). Сообщается о частично обесточенном регионе, проблемах с перевозками грузов по электрифицированным железнодорожным веткам. Атакован также военные аэродромы, в том числе в вышеназванной Полтавской области.

Поступают данные о том, что на фоне массированной атаки ВС РФ на объекты на украинской территории в воздух поднималась польская авиация. Пока данных о том, что поляки применяют её для перехватов дронов и ракет над Украиной, нет. Ранее Киев выпрашивал у своих западных соседей помочь с такими перехватами. Пока не решаются.

На иллюстрации к материалу представлена украинская версия прилётов ракет и дронов ночью и ранним утром четверга.
22 комментария
Информация
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +2
    Сегодня, 09:18
    Ранее Киев выпрашивал у своих западных соседей помочь с такими перехватами. Пока не решаются.

    Так правильно не решаются их сбивать начнут, и это участие в военных действиях.
    1. Комментарий был удален.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 09:30
      Mitos
      Сегодня, 09:18
      Так правильно не решаются их сбивать начнут, и это участие в военных действиях.

      hi Пока не заглушены 3 АЭС с ОРУ 750 КВ и линии перетока и синхронизации электроэнергии из гейропы, которых 5 по оценкам военных экспертов, говорить о переломе событий будет преждевременно.
      Только постоянный холод в жилье, забитые стояки с фекалкой и канализацией заставят щирых свидомых бандеронацистов напрячь одну извилину.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 09:40
        По району Полтавы прилетело, пишут про объекты газодобычи.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 09:53
          Один из вчерашних вечерних комментов определённой категории местных аналитиков. smile
          alexoff
          (Александр)
          Вчера, 19:15
          Это в который раз у нас решают прекратить удары по их энергосистеме? В четвёртый, в пятый? А кто на этот раз попросил, Трамп?
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 11:10
          Монтесума
          Сегодня, 09:40
          По району Полтавы прилетело, пишут про объекты газодобычи.

          hi Я не специалист- взрывотехник, но уже порядка двух лет наносят удары по этому Полтавскому газодобыче, может быть пора уже применить более серьёзные аргументы типа Искандера, чтобы уже в труху без напоминаний. am
      2. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        +2
        Сегодня, 10:22
        Вы в курсе, что Венгрия и Словакия перестали украм поставлять нефтепродукты и грозятся перекрыть электричество, пока не отремонтируют "Дружбу"?
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 11:13
          Вадим Топал-Паша
          Сегодня, 10:22

          hi Не будем столь наивными, у мадьяр и прочих свои шкурные интересы с ЕС+ЕК.
  2. VictorB Звание
    VictorB
    +3
    Сегодня, 09:21
    Есть замечание по карте. Почему пусто во Львове, Станиславове, Тернополе? Именно туда и надо бить в первую очередь.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 09:36
      Цитата: VictorB
      Есть замечание по карте. Почему пусто во Львове, Станиславове, Тернополе? Именно туда и надо бить в первую очередь.

      Бестолковый у нас Генштаб - надо ему свои действия планировать согласно комментам всезнающих диванных экспертов, а не отсебятиной заниматься. negative
      1. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 09:38
        Бестолковый у нас Генштаб

        Не согласен! Генштаб гениален!
        Результат налицо.
    2. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +3
      Сегодня, 09:44
      Цитата: VictorB
      Почему пусто во Львове, Станиславове, Тернополе? Именно туда и надо бить в первую очередь

      Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 09:23
    ❝ На иллюстрации к материалу представлена украинская версия прилётов ракет и дронов ночью и ранним утром четверга ❞ —

    — Очень красивая иллюстрация, жаль только, что запад не охвачен ...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 09:33
      И эту красоту поставляют американцы
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 09:37
      И по Одессе ударов нет. Видимо, следующим разом
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +5
    Сегодня, 09:23
    Запукрию обделили. Это неприемлимо. Их надо комуниздить лопатой по хребтине с утра до вечера, с вечера до утра - заменять на черенкование
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:26
    Мой " информированный источник " в овальном кабинете сообщил ,что Трамп сказал загадочную фразу в конце разговора : Зеленский ,если тебя не раздолбят через месяц ,я мухожук .А так ,если что звони .
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 09:30
      "Будем посмотреть " , как говаривал мой командир роты в военном училище. А пока "зеленый обдолбыш" продолжает сыпать заявлениями ,которые отнюдь не способствуют мирному урегулированию. Дай Бог ,чтоб так и было , как сообщил ваш " информированный источник " hi
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:55
      Цитата: tralflot1832
      Мой " информированный источник " в овальном кабинете сообщил ,что Трамп сказал загадочную фразу

      И ещё другой источник сказал:
      Если вспомнить историю, то нужно признать, что эти земли – исконные земли древне-иудейской Хазарии, то есть Израиля, захваченные Киевской Русью в Х веке. Славяне здесь временные гости и подлежат выселению.
  6. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 09:33
    Такое ощущение, что Украина подключила множество передвижных дизель генераторов, типа , что турки поставляли, и уже эффект не тот.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 09:45
      Цитата: dnestr74
      Такое ощущение, что Украина подключила множество передвижных дизель генераторов

      Это не ощущение, а реальный факт - их действительно множество.
      Цитата: dnestr74
      уже эффект не тот

      Для населения это облегчение, а вот серьёзные логистические и промышленные объекты передвижные генераторы не спасут.
    2. Комментарий был удален.
  7. Dave36 Звание
    Dave36
    0
    Сегодня, 10:27
    Бесполезные телодвижения. заводы уже в других странах. Удары по РФ будут только наращиваться.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:04
    Юрий Подоляка что то недоволен слабостью ударов по энергетике Украины...шибко быстро восстанавливают генерацию. request