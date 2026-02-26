Похоже, Зеленский полагает, что может поступать как ему заблагорассудится. Но он глубоко, повторяю — глубоко заблуждается.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что Украина пожалеет о блокировке поставок российской нефти в Словакию. Фицо подчеркнул, что он считает поведение украинской стороны крайне несерьезным и недружественным. Киев ежедневно называет новые сроки поставок, при этом каждый раз обманывая Братиславу. Согласно последним заявлениям украинской стороны, в феврале поставок не будет вовсе, и ближайшая возможная дата возобновления транзита нефти — ориентировочно 3 марта.Фицо:Словацкий премьер напомнил, что уже принято первое ответное решение — были остановлены аварийные поставки электроэнергии на Украину. Поставляемые Словакией Украине объемы электроэнергии были значительно больше любых коммерческих поставок, которую Киев мог где-либо приобрести. Теперь же вследствие своих откровенно недружественных действий Украина лишилась поставок электроэнергии из Словакии и неизбежно уже в ближайшее время в полной мере ощутит это.Ранее на заседании правительства Словакии Фицо заявил, что Братислава готова принять и другие меры против Украины из-за отказа Киева пропускать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Фицо прямо обвиняет украинского диктатора Зеленского в том, что тот отказывается поставлять Словакии уже оплаченную российскую нефть.