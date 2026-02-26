Фицо пообещал, что Украина пожалеет о блокировке поставок в Словакию нефти из РФ

2 366 10
Фицо пообещал, что Украина пожалеет о блокировке поставок в Словакию нефти из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что Украина пожалеет о блокировке поставок российской нефти в Словакию. Фицо подчеркнул, что он считает поведение украинской стороны крайне несерьезным и недружественным. Киев ежедневно называет новые сроки поставок, при этом каждый раз обманывая Братиславу. Согласно последним заявлениям украинской стороны, в феврале поставок не будет вовсе, и ближайшая возможная дата возобновления транзита нефти — ориентировочно 3 марта.

Фицо:



Похоже, Зеленский полагает, что может поступать как ему заблагорассудится. Но он глубоко, повторяю — глубоко заблуждается.


Словацкий премьер напомнил, что уже принято первое ответное решение — были остановлены аварийные поставки электроэнергии на Украину. Поставляемые Словакией Украине объемы электроэнергии были значительно больше любых коммерческих поставок, которую Киев мог где-либо приобрести. Теперь же вследствие своих откровенно недружественных действий Украина лишилась поставок электроэнергии из Словакии и неизбежно уже в ближайшее время в полной мере ощутит это.

Ранее на заседании правительства Словакии Фицо заявил, что Братислава готова принять и другие меры против Украины из-за отказа Киева пропускать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Фицо прямо обвиняет украинского диктатора Зеленского в том, что тот отказывается поставлять Словакии уже оплаченную российскую нефть.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +2
    Сегодня, 10:37
    Умничка! ДАЛЕКО ПОЙДЁТ.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:39
    ❝ Братислава готова принять и другие меры против Украины из-за отказа Киева пропускать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» ❞ —

    — Ну раз готовы, надо принимать. На словах свидомые всё равно не поймут ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:40
    Да как-то и хорваты не приветствуют танкера с Российской Нефтью .Надо маринтрафик посмотреть .
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 10:43
    Нормальный правитель своей страны … заботится об интересах СВОЕГО государства … принцип ничего личного НО нефть нашу не трогайте … Фицо и Орбан ещё те националисты а не наши друзья/союзники … просто в пораженной вирусом идиотии эуропе они за себя и за свой народ
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 10:55
      Цитата: silberwolf88
      просто в пораженной вирусом идиотии эуропе они за себя и за свой народ

      А это уже не мало!! Главное, чтобы народ это четко осозновал и не поддался на "печеньки"
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:54
    Отчего бы Фицо не вызвать Зеленского на дуэль, во время которой может причинить Зеленскому увечья не совместимые с жизнью, за то что Зеленский блокирует нефть ввергая тем самым Словакию на прозябание. . . hi
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:59
    Цитата: андрей мартов
    Отчего бы Фицо не вызвать Зеленского на дуэль
    На подушках?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:18
      На мясорубках
      ...................
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:02
    Фицо ещё не знает настоящую двуличность этой братии... smile так норовят они плюнуть в суп Фицо и посмеяться над ним.
  8. Shkworen Звание
    Shkworen
    0
    Сегодня, 11:25
    в телеграмме пишут, что сегодня должны запустить нефтепровод, правда или нет, сказать не могу.