На страницах в соцсетях, принадлежащих противнику, появилась информация о том, что боевики 783-й отдельной бригады оперативного оборудования территорий заняты строительством укреплений. Данная воинская часть находится в подчинении Государственной специальной службы транспорта, входящей в структуру украинского министерства обороны.Пост сопровождают несколько фотографий. На них можно рассмотреть, какие именно работы выполняются.Судя по изображениям, ВСУ взялись за строительство укреплений основательно. Экскаваторы выкапывают глубокие траншеи, а автокраны укладывают в них что-то увесистое. Скорее всего, это металлические конструкции для укрепления.Еще на одном кадре показаны сварочные работы. Человек в форме приваривает сетку из арматуры к конструкции из металла. Скорее всего, все это дальше будут заливать бетоном.Следующий кадр подтверждает такое предположение, хотя дает повод для размышлений. На фото военнослужащий в сдвинутой на затылок маске сварщика бьет кувалдой по бетонной стене.Каждая фотография сопровождается подписью «783 отдельная бригада оперативного оборудования территории «Новый Кодак».Она несколько сбивает с толку, но, с другой стороны, кое-что разъясняет. Дело в том, что данная бригада, несмотря на свою «транспортную» принадлежность, с 2022 года принимала активное участие в боевых действиях на территории ДНР и Запорожской области и даже несла потери. Другими словами, она занималась не только строительством фортификаций, хотя у нее на балансе есть и строительная техника, и военнослужащие, имеющие соответствующие навыки.Также не совсем ясно, что в данном случае означает упоминание названия «Новый Кодак». Несомненно, оно указывает на то, что украинские военные возводят фортификации на подступах к Днепропетровску. Дело в том, что один из районов Днепропетровска носит название «Новокодакский». Но расположен он на северо-западе города, на правом берегу Днепра, в то время как российские войска продвигаются с восточного направления.Так что неясно, идет ли речь именно о работах в Новом Кодаке или это название просто относится к наименованию бригады.Впрочем, нельзя исключать, что укрепления строят где-то в том районе, предполагая, что ВС России не станут штурмовать город «в лоб», а начнут обходить его с разных сторон и брать в клещи.