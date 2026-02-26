Украинские военные возводят фортификации на подступах к Днепропетровску

На страницах в соцсетях, принадлежащих противнику, появилась информация о том, что боевики 783-й отдельной бригады оперативного оборудования территорий заняты строительством укреплений. Данная воинская часть находится в подчинении Государственной специальной службы транспорта, входящей в структуру украинского министерства обороны.

Пост сопровождают несколько фотографий. На них можно рассмотреть, какие именно работы выполняются.



Судя по изображениям, ВСУ взялись за строительство укреплений основательно. Экскаваторы выкапывают глубокие траншеи, а автокраны укладывают в них что-то увесистое. Скорее всего, это металлические конструкции для укрепления.


Еще на одном кадре показаны сварочные работы. Человек в форме приваривает сетку из арматуры к конструкции из металла. Скорее всего, все это дальше будут заливать бетоном.


Следующий кадр подтверждает такое предположение, хотя дает повод для размышлений. На фото военнослужащий в сдвинутой на затылок маске сварщика бьет кувалдой по бетонной стене.


Каждая фотография сопровождается подписью «783 отдельная бригада оперативного оборудования территории «Новый Кодак».

Она несколько сбивает с толку, но, с другой стороны, кое-что разъясняет. Дело в том, что данная бригада, несмотря на свою «транспортную» принадлежность, с 2022 года принимала активное участие в боевых действиях на территории ДНР и Запорожской области и даже несла потери. Другими словами, она занималась не только строительством фортификаций, хотя у нее на балансе есть и строительная техника, и военнослужащие, имеющие соответствующие навыки.

Также не совсем ясно, что в данном случае означает упоминание названия «Новый Кодак». Несомненно, оно указывает на то, что украинские военные возводят фортификации на подступах к Днепропетровску. Дело в том, что один из районов Днепропетровска носит название «Новокодакский». Но расположен он на северо-западе города, на правом берегу Днепра, в то время как российские войска продвигаются с восточного направления.


Так что неясно, идет ли речь именно о работах в Новом Кодаке или это название просто относится к наименованию бригады.

Впрочем, нельзя исключать, что укрепления строят где-то в том районе, предполагая, что ВС России не станут штурмовать город «в лоб», а начнут обходить его с разных сторон и брать в клещи.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:22
    А если развернуть карту побольше ,ваши предложения господа диванные стратеги !?Я рукой могу показать.
    А если серьёзно - что то прорисовывается - Одесса окапывается, Днепропетровск окапывается. Какой-то у нас Донбасс правильный .
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:29
      Цитата: tralflot1832
      Одесса окапывается, Днепропетровск окапывается.

      Лучше бы капитулировались....
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:51
      Цитата: tralflot1832
      десса окапывается, Днепропетровск окапывается.

      За Днепропетровск они будут биться на смерть. В Днепре уже создан храм, где Мошиах должен воцариться на своем престоле. Это центр «Менора» - самый большой подобный комплекс в Европе.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:37
    Цитата: Uncle Lee
    Лучше бы капитулировались....

    От этих недождёшься ,будут умирать с мечтами - земли бы в Краснодарском крае и побольше,побольше. am
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 10:46
    Пускай укрепляют что хотят … такой миллионник надо просто обойти … блокировать оставив дорогу выхода мирняка … и кошмарить всё военное дронами до полного истощения противника … а помочь им будет некем … даже вертолётами никого не вывезут
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 11:25
    Где-то я это видел... В документальном фильме одном... Потом опять "Я тоже разбегусь в разные стороны", как Миндич))) С Яйценюхом