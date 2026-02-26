9-мм пистолет-пулемёт ППК-20 постановлением кабмина принят на вооружение ОВД

9-мм пистолет-пулемёт ППК-20 постановлением кабмина принят на вооружение ОВД

Пистолет-пулемет ППК-20 принят на вооружение российской полиции, такую информацию выдает концерн «Калашников». Оружие модернизировано с учетом применения в зоне СВО.

Пистолетом-пулеметом ППК-20 теперь будут вооружаться и полицейские. Ранее он был принят на вооружение ФСБ и Росгвардии. Как подчеркнули в концерне, данное оружие пользуется у силовиков высоким спросом из-за своих высоких характеристик. Да и зарубежные заказчики отмечают этот пистолет-пулемет.



Серийно выпускаемый концерном «Калашников» 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 принят на вооружение органов внутренних дел (ОВД) РФ согласно постановлению Правительства Российской Федерации.



Как отмечается, ППК-20 был усовершенствован с учетом применения в зоне СВО. В основном изменения коснулись применяемых патронов, в линейку были добавлены бронебойные и другие патроны, в том числе и зарубежного производства.

Напомним, что на вооружении ОВД стоит 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-СН», 40-мм подствольный гранатомет 6Г34, 9-мм пистолет Лебедева компактный ПЛК, 5,45-мм автомат Калашникова АК-12 и 7,62-мм автомат Калашникова АК-15.
  1. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -16
    Сегодня, 11:26
    Против беззащитных (не имеющих средств индивидуальной защиты), не?
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 11:31
      Дык, полицейское оружие же, как еще в СССР говорили, к этому и пришли)))
      Времена, когда наши участковые с пустой кобурой шатались и бобби в Лондоне без оружия - ушли необратимо. Вон, в Парижах уже мирные манифестанты поставленые на Украину снайперки массово применяли, а от такого ПП не отстреляешься
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +9
      Сегодня, 11:47
      в сша против беззащитных(не имеющих средств индивидуальной защиты), используют штурмовые винтовки калибра 5,56
      1. Товарищ Ким Звание
        Товарищ Ким
        +1
        Сегодня, 12:47
        5,56 особенно хорошо против педофилов!
        "Премьер Британии Кир Стармер во время работы генпрокурором (с 2008 по 2013) вместо того, чтобы привлекать к ответственности педофилов, рассылал им предупредительные письма о необходимости разорвать контакты с детьми. По всей стране выдали более 13 тыс. таких предупреждений.

        Стармер развил практику предупреждений о похищении детей (Child Abduction Warning Notices- CAWN) – уведомлений, которые рассылали подозреваемым взрослым (в расследованиях случаев совращения несовершеннолетних) для того, чтобы они прекратили контакты с детьми.
        В 2009 году полиция допросила педофила Джимми Сэвила по делу, в котором утверждалось, что он изнасиловал минимум трёх девочек до 16 лет с умственными отклонениями. Полиция передала эти дела в Королевскую прокуратуру, но обвинение отклонили из-за «недостаточности доказательств». После смерти Сэвила выяснилось, что за 40 лет он изнасиловал 500 жертв. В то время прокуратуру возглавлял Кир Стармер, который и принял решение не возбуждать уголовное дело.
        Неудивительно, что в стране безнаказанно чувствуют себя банды педофилов. "
    3. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Monster_Fat
      Против беззащитных (не имеющих средств индивидуальной защиты), не?

      Вместо "ксюх" - для тех же целей.
      И да, с учётом вывода из состава МВД всех силовых подразделений, вооружение полиции чем-то тяжелее "макарыча" довольно актуально. Ибо согласовать участие ОМОНа было тяжело даже когда всё было в одном ведомстве, теперь же нужно будет договариваться аж двум федеральным структурам. А Вы же знаете - что такое межведомственное взаимодействие. smile Так что теперь полиции, если нужно действовать быстро, то придётся делать всё самой.
    4. Мячик Звание
      Мячик
      0
      Сегодня, 14:01
      Читай внимательнее: там и про бронебойные патроны написано.
  2. Ватник_
    Ватник_
    +6
    Сегодня, 11:35
    Что такое ОВД? У нас есть МВД! Есть конечно и Отделы Внутренних дел, но они себе на вооружение ничего не принимают.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      -3
      Сегодня, 11:41
      Пишут, что сейчас как грибы плодятся ЧВК, ВОХР и пр. разной степени принадлежности к разным организациям. Армейское оружие им не положено по статусу...
      1. Мячик Звание
        Мячик
        +1
        Сегодня, 14:02
        Где/кто пишет? На заборе хулиганы? :-D
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 11:46
      МВД состоит из отделов и эти отделы будут вооружаться ППК-20
    3. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 12:21
      Это сокращение от "Органы внутренних дел".
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Ватник_
      Что такое ОВД?


      ОВД бывают разные, в том числе почившая в бозе Организация Варшавского Договора, бывшие страны-участники которой считают Россию первейшим врагом, особенно государство со столицей, в честь которой эта организация получила название.



      Цитата: Ватник_
      Есть конечно и Отделы Внутренних дел,


      А есть и Органы Внутренних Дел, в состав которых входят:
      Центральный аппарат МВД. Включает Главное командование внутренних войск*, Главное управление вневедомственной охраны, Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и другие.
      Территориальные органы МВД. Есть подразделения районного, регионального, межрегионального и окружного уровня.
      Внутренние войска*. В их состав входят управленческие органы, соединения и части оперативного назначения, морские и авиационные воинские части и другие.
      Образовательные, научные и медицинские организации системы МВД. Также в этот список входят организации, отвечающие за медико-санитарное и санаторно-курортное обслуживание МВД.
      Окружные управления материально-технического снабжения системы МВД.
      Загранаппарат МВД.
      Организации культуры, физкультурно-спортивные организации, редакции печатных и электронных средств массовой информации.
      Представительства МВД РФ в других государствах.
      Иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач, поставленных перед ОВД.

      * Росгвардия.
  3. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 12:04
    А 9мм какой? Макаров или парабеллум?
    1. Igool Звание
      Igool
      +3
      Сегодня, 12:38
      Цитата: faiver
      Макаров или парабеллум?


      Патрон — 9×19 мм Парабеллум, ёмкость применяемых с оружием магазинов 30 патронов.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 12:40
        спасибо, ну хоть что-то.......
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 14:01
      вот правильный вопрос о котором в статье ничего не говорится, а он самый основной какой патрон 9-18, 9-19, 9-25, 9-37 или что еще? При этом патрон главное, а уж под него делают оружие (как правило)