Поставщики из КНР существенно подняли цены на оптоволокно для покупателей из РФ

5 373 68
Поставщики из КНР существенно подняли цены на оптоволокно для покупателей из РФ

С начала 2026 года китайские поставщики оптоволокна существенно подняли цены на свою продукцию для российских покупателей. В среднем цены на оптоволокно из Китая выросли в 2,5–4 раза.

Как сообщают «Ведомости», в настоящее время из-за бума искусственного интеллекта дефицит оптоволокна нарастает не только в России, но и во всем остальном мире. В настоящее время в России существует единственное предприятие, которое производит оптическое волокно, – АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске. Его производственная мощность составляет около четырех миллионов километров оптоволокна в год, из которого изготавливают оптоволоконный кабель два десятка российских кабельных заводов. Однако после серии атак ВСУ в апреле – мае прошлого года завод в Саранске на время выведен из строя, и 100% оптоволокна приходится покупать в Китае.



Как известно, на Китай приходится более 60% мирового производства оптоволокна, и российские заказчики вынуждены покупать его по ценам китайского рынка. На фоне мирового дефицита этой продукции кабельные заводы будут вынуждены повысить конечные цены на кабели. По оценкам экспертов, на фоне роста использования оптических кабелей в оборонной промышленности и в сегменте искусственного интеллекта мировой дефицит оптоволокна может сохраняться как минимум до следующего, 2027 года. Как известно, бум ИИ отразился на мировых рынках комплектующих, использующихся в телекомотрасли и в производстве электроники.
68 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. topol717 Звание
    topol717
    -13
    Сегодня, 11:42
    Странный подход, почему это вдруг Российский завод, даже если бы он работал, начал продавать бы Оптоволокно не по рыночным ценам? А ну да, я же забыл, отобрать и поделить русская народная забава.
    1. Serg 122 Звание
      Serg 122
      +13
      Сегодня, 11:47
      Вопрос тут такой: почему завод только ОДИН?!? По производству такой нужной продукции?
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 12:03
        Может быть, потому что он один покрывал потребности?
      2. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 12:08
        Цитата: Serg 122
        Вопрос тут такой: почему завод только ОДИН?!? По производству такой нужной продукции?
        Не нравится, открывайте второй, смотрите какие перспективы.
      3. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +3
        Сегодня, 12:12
        12 лет назад ни одного не было - ВТО же, нельзя мешать "честной конкуренции", а когда завод выходит на давно поделённый рынок, ему без госсубсидий никак, продукция дороже поначалу, еще и брать никто не будет непроверенное. А ВТО протекционизьму запрещает, если вы не США
      4. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        0
        Сегодня, 13:03
        Цитата: Serg 122
        почему завод только ОДИН?!?

        Конечно для монополизации рынка. Здесь экспортные пошлины и утильсборы вводить проблематично. А создавать несколько небольших конкурирующих предприятий ни один олигарх не захочет. Да и чиновников могут привлечь за нерациональное распределение ресурсов и превышение должностных. Не дай Бог при конкуренции начнут уменьшаться суммы официальных дивидендов и откатов. Приближенные к самому не поймутс.
      5. koksalek Звание
        koksalek
        +1
        Сегодня, 13:26
        возможно потому что он (завод) не принесет быстрых денег тому кто его захочет построить, гораздо выгоднее строить высотки и ТЦ которые отбиваются очень быстро
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 15:28
          ТЦ давно не в тренде. И скоро пойдут под снос. Покупатель ушел в онлайн.
      6. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 14:57
        Продолжение к поставленному вопросу. Почему один единственный завод не был прикрыт ПВО?
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 11:55
      почему это вдруг Российский завод, даже если бы он работал, начал продавать бы Оптоволокно не по рыночным ценам?

      Однако после серии атак ВСУ в апреле – мае прошлого года завод в Саранске на время выведен из строя, и 100% оптоволокна приходится покупать в Китае.
    3. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 12:06
      Может потому что:
      Акционерами АО «Оптиковолоконные Системы» (Саранск) являются структуры [b]РОСНАНО (48,3%), «Газпромбанк — Высокие технологии» (48,3%) и Правительство Республики Мордовия (3,4%)

      (Информация из открытых источников)

      Роснано (то что там осталось) - принадлежит РФ
      Про газпромбанк и Республику Мордовию расписывать надо?

      Еще вопросы про поделить будут?
      1. topol717 Звание
        topol717
        -3
        Сегодня, 12:09
        И что? Зарплаты и премии работникам Роснано платит? Или все таки из прибыли предприятия?
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 12:14
          laughing
          А ну да, ведь вся прибыль шла на зарплаты и премии... работникам
          До слез.

          Завод - государственный
          И отпускать продукцию он должен для государственных целей по особой цене для государства. И я уверен (надеюсь) он так и делал.
          Возражения?

          Вообще не понятно к чему был первый комментарий
          Китайские государственные заводы для государства Китай тоже уверен не в 4 раза больший ценник выставляют
          1. topol717 Звание
            topol717
            -1
            Сегодня, 12:18
            Цитата: Ivan№One
            Завод - государственный
            И отпускать продукцию он должен для государственных целей по особой цене для государства. И я уверен он так и делал.
            Возражения?

            СССР закончился 35 лет назад. От того что он принадлежит государству, не говорит о том, что его задача быть убыточным. Он должен приносить прибыль, должен обеспечивать высокие зарплаты работникам и высокие налоговые отчисления. Любое предприятие в первую очередь коммерческий процесс. И цель зарабатывать деньги и процветать. Все остальное 35 лет назад закончилось.
            1. VictorB Звание
              VictorB
              0
              Сегодня, 14:49
              Любое предприятие в первую очередь коммерческий процесс. И цель зарабатывать деньги и процветать.

              Отнюдь.
              Существуют казенные предприятия, которые хотя тоже коммерческие (ибо работают в капиталистической среде), своей целью имеют не прибыль, а производство нужной государству продукции, даже с убытками (если по-другому никак), которые покрываются государством - ну, если продукция действительно нужна для важных государственных задач.
              Зарплаты и премии работникам Роснано платит? Или все таки из прибыли предприятия?

              Зарплата платится не из прибыли. При этом она может быть высокой и очень высокой.
              1. topol717 Звание
                topol717
                +1
                Сегодня, 14:54
                Цитата: VictorB
                Отнюдь.
                Существуют казенные предприятия, которые хотя тоже коммерческие (ибо работают в капиталистической среде), своей целью имеют не прибыль, а производство нужной государству продукции, даже с убытками (если по-другому никак), которые покрываются государством - ну, если продукция действительно нужна для важных государственных задач.
                С вашей религией бесполезно спорить. Сколько протянет предприятие которое не генерит прибыль? Лет 5 максиму 10. После этого от станков и оборудования ничего не останется.
                Цитата: VictorB
                Зарплата платится не из прибыли
                Да верно, она включается в себестоимость. И чем выше зарплата тем выше себестоимость и ниже прибыль. А без прибыли в долгосрочной перспективе работать нельзя. Пару лет конечно можно, а потом будут винить Чубайса.
                1. VictorB Звание
                  VictorB
                  +1
                  Сегодня, 15:00
                  С вашей религией бесполезно спорить.

                  Религия-то тут при чем?

                  А без прибыли в долгосрочной перспективе работать нельзя.

                  А вот это уже действительно религия.
                  Если государству нужно что-то для обороны государства, а коммерческие структуры это не делают, то государство может хоть сто лет финансировать нужное производство напрямую.
                  1. topol717 Звание
                    topol717
                    +1
                    Сегодня, 15:33
                    100 лет не может, история показала что через 75 развалится само государство.
                    Даже для покорения космоса, которое целиком идет за счет государства, убытки будет нести только НАСА или Роскосмос. Сами же предприятия которые делают товары должны оставать в прибыли. Иначе от этих предприятия ничего не останется. Возьмите любой водоканал, который ограничивает Антимонопольщик, но все равно оставляет в плюсе.
                    Цитата: VictorB
                    А вот это уже действительно религия.
                    Это не религия а наука, называется экономика.
            2. Ате_ист Звание
              Ате_ист
              0
              Сегодня, 15:35
              От того что он принадлежит государству, не говорит о том, что его задача быть убыточным. Он должен приносить прибыль

              Прибыль кому? При госкапитализме, прибыль формально государственного предприятия, например Аэрофлота (контролируется государством поскольку у него контрольный пакет акций) явно не идет на рост благосостояния народа.
              В данном случае важна не форма собственности, а в чьих интересах ведет свою хозяйственную деятельность то или иное предприятие.
              К примеру, в Германии все дороги государственные (финансируются из федерального бюджета) прибыли никакой не приносят, но зато в отличном состоянии
          2. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            -4
            Сегодня, 12:37
            Если завод делает кабель - не факт что он делает волокно. Это первое. Второе - это не единственный завод. Про остальные в СМИ писать не надо.
  2. Наган Звание
    Наган
    +13
    Сегодня, 11:49
    Кто тут бил себя пяткой в грудь, что китайцы союзники и "братья навек"? Цену дерут, невзирая на союзничество и братство, впрочем сами китайцы о том, что они союзники и братья, даже не подозревают.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +3
      Сегодня, 12:05
      Я заметил, что российские политкомментаторы почему-то любят рассуждать в категориях "вечных союзников", "братьев навек", "друзей" и так далее. А потом любят обижаться, когда все эти братья и друзья оказываются партнёрами со своими интересами, которые где-то совпадают, а где-то нет (и это нормально).
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Наган
      Кто тут бил себя пяткой в грудь, что китайцы союзники и "братья навек"?

      С чего бы им вдруг перекреститься и забыть Даманский, Жаланашколь и поставки оружия духам в Афган на деньги ЦРУ??!!!!
      Армия и флот - союзники, все остальные - попутчики, не более....
    3. TEM Звание
      TEM
      +2
      Сегодня, 12:39
      А поднять цену на древесину СЛАБО ???!!!
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        +1
        Сегодня, 13:13
        Цены на древесину рыночные, доля российской древесины в китайском импорте 30% и в случае повышения отпускных цен в России китайские компании будут покупать их в других странах.
    4. Azimutt Звание
      Azimutt
      0
      Сегодня, 14:03
      В большой политике не бывает никаких "братьев" и "друзей", а бывают только ситутативные партнёры, взаимовыгодное сотрудничество и гуманитарная помощь.
      Даже Сербия, хотя сейчас и вполне дружелюбно настроена, не является другом РФ, лет через 10-20 вполне может войти в ЕС, если тот к тому времени не развалится.
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    +8
    Сегодня, 11:51
    после серии атак ВСУ в апреле – мае прошлого года завод в Саранске на время выведен из строя, и 100% оптоволокна приходится покупать в Китае.

    Почти год прошел.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +5
      Сегодня, 11:56
      Почти год прошел.

      да, осколками - поврежден...
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 15:31
        обломками
        .......................................................
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 12:17
      А как его восстановить? И не завод, а заводик на 150 рабочих. Всё покупаем. По электронике и связи движение - нуль за десятилетия.

      «Сарансккабель-Оптика» изготавливает кабели на оборудовании финско-швейцарской компании NEXTROM, используя материалы компаний Borealis Polymers, Corning Inc, DuPont, Condor Compaunds и пр.
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Сегодня, 13:24
        Может там и 150 рабочих (?), но это высоко-технологическое предприятие с иностранным оборудованием которое нужно заказать, дождаться изготовления и привезти, провести пуско-наладочные работы. Это еще если оборудование не произведено на Западе, а в Китае. А рабочие занимаются погрузочно-разгрузочными работами, все-таки 4 млн. км оптоволокна.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 14:22
          Это еще если оборудование не произведено на Западе, а в Китае.
          по опыту нередко в Китае заказать сложнее. Так как с западом налажены прокладки и все всё понимают, а в Китае говорят - российские покупатели токсичны, вдруг нас обложат санкциями и не будут покупать? И не продают.
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 11:52
    В настоящее время в России существует единственное предприятие, которое производит оптическое волокно, – АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске.... Однако после серии атак ВСУ в апреле – мае прошлого года завод в Саранске на время выведен из строя

    1. Без комментариев в целом можно оставить
    2. Почему такая информация вообще в открытом доступе?
    3. "Единственный завод" не был обтянут тремя слоями металлических сетей? Сколько глушилок руководство завода (их руководство)поставило на крышах?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 12:06
      А что такого секретного в этой информации, чтоб ей не быть в открытом доступе?
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 12:09
        Если у кого-то что-то есть одно, лучше не афишировать где это что-то одно делают.
        Не согласны?
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 12:12
          Цитата: Ivan№One
          Если у кого-то что-то есть одно, лучше не афишировать где это что-то делают

          То есть Вы предлагаете закрыть доступ к Яндекс и Гугл картам и не указывать компанию в открытых списках юрлиц? Или что? Ну и ниже Foggy Dew дельный комментарий тоже написал. Если это всё спрятать, то как у этой компании покупать продукцию будут?
          Вам мало уже имеющихся ударов по информационному пространству страны?
          1. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            -1
            Сегодня, 12:18
            Нет, я предлагаю не писать что где-то делают что-то важное и делают это только там
            Вот как тут например: https://smartmkd.ru/company/partners/ovs/
            5 секунд поиска
            Вторая ссылка в поисковике по названию компании
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              +1
              Сегодня, 12:21
              "Первый и единственный завод в России". Знаете, если бы я был единственным заводом в стране по производству чего-то очень нужного и важного, я бы об этом на каждом углу орал. "Идите все ко мне, у конкурентов ничего не найдёте, потому что их просто нет." Так что всё ещё не понимаю претензий к ведению бизнеса.
              1. Ivan№One Звание
                Ivan№One
                -2
                Сегодня, 12:23
                Ну вот они и "доорались".

                Смотрим ещё пункт 3 моего комментария. "Бизнес" обеспечил защиту своей прибыли?
                1. Тарелка Звание
                  Тарелка
                  +2
                  Сегодня, 12:25
                  Так как компании надо было действовать, чтоб привлекать клиентов?
                  К слову, не это АО запланировало и устроило конфликт.
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Ivan№One
      Почему такая информация вообще в открытом доступе?

      А вы думаете, как ее скрыть возможно? Это товар, его покупают. Ищется так: "купить оптоволокно Россия" И ищи в каталоге, тебе там еще и информацию о производителе напишут, с указанием завода и сколько лет на рынке, реклама называется.
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Сегодня, 12:39
      Завод не единственный (и маленький). Про остальные всем знать не обязательно
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 13:06
        Хорошо, если так. Согласен
  5. sgrabik Звание
    sgrabik
    +4
    Сегодня, 11:54
    Не жаловаться надо, а быстрее реагировать, срочно восстанавливать своё производство и в экстренном порядке строить новые производства по выпуску оптоволокна, если есть спрос, то должно быть и соответствующее предложение, а иначе что у нас за рыночная экономика, которая не соответствует основным законам рынка, закупать за границей по завышенным ценам те товары, которые в данный момент остро необходимы для нашей промышленности и ВПК - это стратегическая ошибка.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 12:10
      Цитата: sgrabik
      и в экстренном порядке строить новые производства по выпуску оптоволокна
      Ну так в чем проблема, стройте. Кто же вам мешает?
  6. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +11
    Сегодня, 11:55
    Типичный "друг" Покупающий природные ресурсы за бесценок и продающий свою продукцию-"в три дорого". Опять геостратеги, всех перехитрили....
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Monster_Fat
      Типичный "друг" Покупающий природные ресурсы за бесценок и продающий свою продукцию-"в три дорого". Опять геостратеги, всех перехитрили....

      Ну газо и нефтепроводы в НАТО - в ФРГ еще Брежнев притащил
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 12:31
        Мы им газ, они нам трубы. Всё было логично. И с ФРГ тогда не воевали.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +2
          Сегодня, 14:42
          Мы им газ, они нам трубы.

          и не только трубы... бульдозера, трубоукладчики, экскаваторы, а потом решили, что можем и сами производить - и стали строить завод в Чебоксарах...
          так, что Брежневу надо сказать: спасибо...
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 14:47
          Цитата: Гардамир
          Мы им газ, они нам трубы. Всё было логично. И с ФРГ тогда не воевали.

          Ну положим Сусловские и тогда воевали "Проклятые империалисты, разжигатели мировой войны!!! "(С)
          ФРГ полностью газифицировали к 1980му а у себя до сих пор еще никак не завершим

          Цитата: Гардамир
          Мы им газ, они нам трубы
          стоимость труб они отбили к 1975му - на низких ценах за газ.
          Понятно что СССР деваться некуда было - нужна валюта была для закупки зерна в Канаде и США....
    2. topol717 Звание
      topol717
      -3
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Monster_Fat
      Покупающий природные ресурсы за бесценок
      Откуда такая информация? Они покупает по долгосрочному договору, который лично Миллер как глава корпорации завизировал. Кто мешал заключить долгосрочный договор на поставки оптоволокна по фиксированным ценам?
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 14:49
        Цитата: topol717
        Кто мешал заключить долгосрочный договор на поставки оптоволокна по фиксированным ценам?

        Желание второй стороны договора - знающей что 60% у них производства, а США и ЕС нам не продадут.
  7. Максим из Иркутска Звание
    Максим из Иркутска
    +1
    Сегодня, 12:02
    «Ничего личного, это просто бизнес»
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 12:20
      Бизнес должен быть ещё и полезным для страны, а не для барыг, да и политику импортозамещения никто не отменял, но исходя из данной проблемы пока что то не видно особого рвения для решения этого важного вопроса и изменения ситуации к лучшему.
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 12:07
    Кстати, давно про это говорил, сам с сетями связан и в курсе, что у нас только на Сарансккабеле все сети держатся, и даже его защитить не смогли, а теперь и отремонтировать!
    Кстати, даже это фигня - и Саранск выпускает оптику из заготовок, купленых в Китае - из них оптоволокно тянут. И то, опта пошла только с началом санкций, до этого все никак не могли ВТО перечить, и вообще вся опта иностранной была, да даже витуха в основном китай да финики... "Пора чинить голову, Вилли", в России из-за первого места В МИРЕ по цифровизации спрос на расходники и оборудование для сетей переплюнет весь рынок Европы, отчего например тот же Свен правительство Финляндии, где у него тащемто штаб-квартира, в болт послал, а мы никак вот это импортозаместить не можем...
  9. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 12:08
    Так. Чубайс же открыл в свое время завод оптоволокна, как сейчас помню. Даже по телеку показывали нанотехнологисческие успехи.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 12:13
      Цитата: g_ae
      Чубайс же открыл в свое время завод оптоволокна, как сейчас помню. Даже по телеку показывали нанотехнологисческие успехи.

      Вот его и открывал АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 12:25
      Вот как раз по этому то мы сейчас и остались без своего оптоволокна.
  10. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 12:15
    Эти балбесы даже не могут стратегически важные предприятия защитить...
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:16
    Цитата: topol717
    Цитата: Serg 122
    Вопрос тут такой: почему завод только ОДИН?!? По производству такой нужной продукции?
    Не нравится, открывайте второй, смотрите какие перспективы.

    Уставной капитал АО Оптоволоолоконные Системы ( ОВС ) 35 млрд рублей .
  12. Сержант Звание
    Сержант
    +3
    Сегодня, 12:17
    Мы им газ,древесину по дешевке продаем,чуть не бесплатно,а они нам оптоволокно втридорога!
    Охрененные друзья-партнеры у Пyтинa.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +3
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Сержант
      Мы им газ,древесину по дешевке продаем,чуть не бесплатно

      Особо то больше и продавать некому. Не стоит очередь...
      Цитата: Сержант
      а они нам оптоволокно втридорога!

      Как говориться не хочешь, не бери. Цена то выросла потому что спрос вырос, всем срочно потребовалось ЦОДы строить.
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:27
    Как говорится - друзья познаются в беде. Или - ничего личного, просто бизнес. smile
  14. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 12:30
    Похоже в Мире нашлась панацея на поднятие цен в компьютерной сфере.
    Это ИИ. Благодаря ему и нейросетям предприимчивые капиталисты поднимают цены на любые товары.
    А друзья Китайцы ещё те предприниматели, особенно для друзей- дураков.
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 15:38
      Цитата: СергейСмирнов3663
      капиталисты поднимают цены на любые товары.

      Но почему то все эти нехорошие капиталисты - бывшие пионеры и комсомольцы, родом из СССР.
      Бензин в США при Трампе за год подешевел на 30%. И сейчас цена литра ниже чем в РФ.
      У нас когда-нибудь бензин дешевел хоть на копейку?
  15. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 13:40
    В интернете уже писали ,что оптоволокно ,производимое в России, лучшего качества,чем покупаемое в Китае ! Оно более прочное и поставляется "оборонке" в аккуратно намотанных катушках... Оно не только более прочное,но и более тонкое,что позволяет поставлять катушки с оптоволокном бОльшей длины ! Были сообщения ,что производители "оптоволоконных" дронов уже экспериментируют с длинами в 40км и 50км ! Из Китая же "оборонщики" получали часто катушки с запутанным,перекрученным волокном и приходилось заново перематывать оптоволокно !
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Сегодня, 14:04
      но и более тонкое,что позволяет поставлять катушки с оптоволокном бОльшей длины

      ...... stop Не вводите людей в заблуждение. Диаметр самого волокна очень жёстко ограничен, и задаётся параметрами передающего лазера
      - для одномодовых волокон требования стандарта G.657.A1 и A2 предусматривают допуски ±0,4 мкм для диаметра модового пятна на длине волны 1310 нм и ±0,5 мкм на длине волны 1550 нм.
      Это не медь, тут все намного сложнее.
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 15:37
        Цитата: Попандос
        Не вводите людей в заблуждение

        Вы о чём ? belay Я вас не понимаю ! Я всего лишь сказал,что для производителей дронов с оптоволоконным наведением предлагаются катушки с оптоволокном разной толщины ! И каждый может убедиться в этом ,указав в поисковике :Купить оптоволокно G657A2 ! И выбирайте...от 0,2 до 2,7 мм ! А ранее использовалось более толстое оптоволокно !