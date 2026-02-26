Поставщики из КНР существенно подняли цены на оптоволокно для покупателей из РФ
5 37368
С начала 2026 года китайские поставщики оптоволокна существенно подняли цены на свою продукцию для российских покупателей. В среднем цены на оптоволокно из Китая выросли в 2,5–4 раза.
Как сообщают «Ведомости», в настоящее время из-за бума искусственного интеллекта дефицит оптоволокна нарастает не только в России, но и во всем остальном мире. В настоящее время в России существует единственное предприятие, которое производит оптическое волокно, – АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске. Его производственная мощность составляет около четырех миллионов километров оптоволокна в год, из которого изготавливают оптоволоконный кабель два десятка российских кабельных заводов. Однако после серии атак ВСУ в апреле – мае прошлого года завод в Саранске на время выведен из строя, и 100% оптоволокна приходится покупать в Китае.
Как известно, на Китай приходится более 60% мирового производства оптоволокна, и российские заказчики вынуждены покупать его по ценам китайского рынка. На фоне мирового дефицита этой продукции кабельные заводы будут вынуждены повысить конечные цены на кабели. По оценкам экспертов, на фоне роста использования оптических кабелей в оборонной промышленности и в сегменте искусственного интеллекта мировой дефицит оптоволокна может сохраняться как минимум до следующего, 2027 года. Как известно, бум ИИ отразился на мировых рынках комплектующих, использующихся в телекомотрасли и в производстве электроники.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация