❝ Ким: Нормализация отношений с США возможна - пусть просто учтут наши интересы ❞

Если США будут уважать нынешнюю позицию нашего государства, закрепленную в Конституции, если откажутся от своей враждебной политики в отношении нашей страны, нет причин, по которым мы не могли бы хорошо ладить с ними.

У нас для этого есть все средства и методы. (...) В небывало сложном и круто меняющемся нынешнем мире мы, не зная никаких колебаний, стали более уверенно идти по пути всестороннего развития социализма, основываясь на правильной стратегии строительства государства. Это большая гордость и достоинство, что сегодня имеют наша партия и народ.

Избранный на новый срок главой Трудовой партии Кореи и, соответственно, главой КНДР Ким Чен Ын коснулся вопроса взаимоотношений с другими странами. Выделил он в этом контексте Соединённые Штаты Америки.По словам Ким Чен Ына, Корея не строила планы по созданию угроз для Соединённых Штатов Америки, чего совсем не скажешь о самих США в отношении КНДР. Теперь же и Пхеньян готов отвечать.Лидер Северной Кореи напомнил, что всегда выступал за конструктивный диалог, доказательством чего были его личные встречи с Дональдом Трампом. Также Ким Чен Ын напомнил, что это не КНДР разорвала все контакты и перешла к угрозам, а сделали это именно США.Глава КНДР далее указал на то, что нормализация отношений с американской стороной вполне возможна, но для этого США должны учитывать основополагающие интересы Кореи:Ким Чен Ын добавил, что если же США вновь будут строить свою политику на враждебности и конфронтационности, то КНДР всегда готова к соразмерному ответу и симметричной политике.Лидер КНДР:Эти заявления Ким Чен Ын сделал на закрытии IX съезда ТПК.