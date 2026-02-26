Ким: Нормализация отношений с США возможна - пусть просто учтут наши интересы

Избранный на новый срок главой Трудовой партии Кореи и, соответственно, главой КНДР Ким Чен Ын коснулся вопроса взаимоотношений с другими странами. Выделил он в этом контексте Соединённые Штаты Америки.

По словам Ким Чен Ына, Корея не строила планы по созданию угроз для Соединённых Штатов Америки, чего совсем не скажешь о самих США в отношении КНДР. Теперь же и Пхеньян готов отвечать.

Лидер Северной Кореи напомнил, что всегда выступал за конструктивный диалог, доказательством чего были его личные встречи с Дональдом Трампом. Также Ким Чен Ын напомнил, что это не КНДР разорвала все контакты и перешла к угрозам, а сделали это именно США.

Глава КНДР далее указал на то, что нормализация отношений с американской стороной вполне возможна, но для этого США должны учитывать основополагающие интересы Кореи:

Если США будут уважать нынешнюю позицию нашего государства, закрепленную в Конституции, если откажутся от своей враждебной политики в отношении нашей страны, нет причин, по которым мы не могли бы хорошо ладить с ними.

Ким Чен Ын добавил, что если же США вновь будут строить свою политику на враждебности и конфронтационности, то КНДР всегда готова к соразмерному ответу и симметричной политике.

Лидер КНДР:

У нас для этого есть все средства и методы. (...) В небывало сложном и круто меняющемся нынешнем мире мы, не зная никаких колебаний, стали более уверенно идти по пути всестороннего развития социализма, основываясь на правильной стратегии строительства государства. Это большая гордость и достоинство, что сегодня имеют наша партия и народ.

Эти заявления Ким Чен Ын сделал на закрытии IX съезда ТПК.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 11:40
    ❝ Ким: Нормализация отношений с США возможна - пусть просто учтут наши интересы ❞ —

    — В том-то и дело, что США всегда учитывают только свои интересы ...
    (Чужие интересы им не интересны)
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +4
      Сегодня, 11:43
      Американцы могут ведь и пообещать , но будут ли выполнять ?
      Скорее всего нет . У них свои интересы всегда на первом месте . А на втором месте … опять свои .
      1. Serg 122 Звание
        Serg 122
        +1
        Сегодня, 11:50
        Думается что Ким это сказал просто чтобы очередной раз щёлкнуть Стеклянное Ухо по носу. Типа: мы открыты, а это вы сами не хотите...
        1. Вадим Топал-Паша Звание
          Вадим Топал-Паша
          0
          Сегодня, 12:09
          " С языка снял!" (С) Он просто троллит США.
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 11:55
        пусть просто учтут наши интересы

        Это на уровне фантастики. Интересом США станет только фактическая колонизация КНДР. Даже Ю. Корея постоит в сторонке.
        1. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          0
          Сегодня, 14:32
          Да нет, есть же пример Вьетнама, сейчас у них с США отличные отношения. Недавно вьетнамцы купили боингов на $30 млрд. хотя аэробусы сейчас выглядят намного надежнее.
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 14:51
            Дмитрий Ригов
            Да нет, есть же пример Вьетнама

            Вьетнам добился этих отношений долголетней войной с США.
            А С. Корея воевала с войсками под эгидой ООН.
      3. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 12:09
        Что у вас за вопрос? Это не вопрос, это аксиома! Не будут в принципе выполнять никакие договоры, если нет возможности их ЗАСТАВИТЬ выполнять.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:44
      hi Железный Ким - один из немногих лидеров и политиков мира, достойный уважения, как человек слова и дела, одним словом, настоящий мужик и боец, как говорят в России.
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:58
    Фото с военного парада ,посвящённому 9 съезду партии Чосон Родонг.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:02
      Фото с военного парада посвящённому 9 сьезду партии Чосон Родонг.Обратите внимание на солдата с наградным АК.в строю под Российскими и Корейскими флагами.
      1. Wladislaw Звание
        Wladislaw
        +1
        Сегодня, 12:11
        Враг нашего врага - наш друг!
        Честь и слава КНДР!
  4. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 12:08
    Американцам верить - себя не уважать, сколько уже раз мы обжигались на подобном доверии к США, пора бы уже наконец сделать для себя правильные выводы и не быть такими наивными и доверчивыми.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:19
    Американцы будут уважать интересы С Кореи ? Да ну на фиг .................
  6. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 13:10
    Новости из тоталитарного государства.... Всё одобрили, все порадовались и пошли вкалывать за миску похлёбки на радость пухленькому, Великому Киму...
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Monster_Fat
      Всё одобрили, все порадовались и пошли вкалывать за миску похлёбки на радость пухленькому, Великому Киму...

      В России многие послесвержения тоталитаризма вкалывют только на выплаты по процентам кредита. В центре Ковальчука инженеры владеющие навыками создания ядерного оружия с начала 2026 года вкалывают за минимальную зарплату в прожиточный минимум. Это оплата квартплаты проезда на работу и даже не миска риса а только гречки из магазина Чижик по 40 руб за 1 кг.