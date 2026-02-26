Ким: Нормализация отношений с США возможна - пусть просто учтут наши интересы
Избранный на новый срок главой Трудовой партии Кореи и, соответственно, главой КНДР Ким Чен Ын коснулся вопроса взаимоотношений с другими странами. Выделил он в этом контексте Соединённые Штаты Америки.
По словам Ким Чен Ына, Корея не строила планы по созданию угроз для Соединённых Штатов Америки, чего совсем не скажешь о самих США в отношении КНДР. Теперь же и Пхеньян готов отвечать.
Лидер Северной Кореи напомнил, что всегда выступал за конструктивный диалог, доказательством чего были его личные встречи с Дональдом Трампом. Также Ким Чен Ын напомнил, что это не КНДР разорвала все контакты и перешла к угрозам, а сделали это именно США.
Глава КНДР далее указал на то, что нормализация отношений с американской стороной вполне возможна, но для этого США должны учитывать основополагающие интересы Кореи:
Ким Чен Ын добавил, что если же США вновь будут строить свою политику на враждебности и конфронтационности, то КНДР всегда готова к соразмерному ответу и симметричной политике.
Лидер КНДР:
Эти заявления Ким Чен Ын сделал на закрытии IX съезда ТПК.
