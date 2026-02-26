На Западе создают бронезащиту для военных в условиях экстремальных холодов

Компания Integris Composites из Нидерландов объединила группу производителей из западных стран AADT (Arctic Armor Development Team) для разработки арктической брони. Это означает, что на Западе создают бронезащиту для военных, действующих в условиях экстремальных холодов.Об этом сообщили в пресс-службе компании.Новая броня должна сохранять свои свойства и защищать солдат и технику во время боя в условиях экстремального холода. Ее следует спроектировать таким образом, чтобы при отрицательных температурах она оставалась такой же ударопрочной, гибкой и целостной. Такая защита, по задумке разработчиков, должна способствовать сохранению военнослужащими выносливости и боеспособности.Это непростая задача, так как при низких температурах синтетические волокна в стандартной броне становятся более хрупкими, а это, в свою очередь, снижает их способность выдерживать ударную нагрузку. Кроме того, из-за влаги и наледи бронезащита становится более жесткой, что еще больше снижает ее гибкость и удобство.В ходе реализации программы AADT ранние прототипы, создаваемые на основе композитных материалов, будут тестироваться в условиях экстремально низких температур, проходить испытания стрельбой. Помимо этого, разработчики задействуют методы компьютерного моделирования.Компания Integris Composites считается одним из мировых лидеров в области создания средств защиты для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

