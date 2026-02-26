На Западе создают бронезащиту для военных в условиях экстремальных холодов

Компания Integris Composites из Нидерландов объединила группу производителей из западных стран AADT (Arctic Armor Development Team) для разработки арктической брони. Это означает, что на Западе создают бронезащиту для военных, действующих в условиях экстремальных холодов.

Новая броня должна сохранять свои свойства и защищать солдат и технику во время боя в условиях экстремального холода. Ее следует спроектировать таким образом, чтобы при отрицательных температурах она оставалась такой же ударопрочной, гибкой и целостной. Такая защита, по задумке разработчиков, должна способствовать сохранению военнослужащими выносливости и боеспособности.

Это непростая задача, так как при низких температурах синтетические волокна в стандартной броне становятся более хрупкими, а это, в свою очередь, снижает их способность выдерживать ударную нагрузку. Кроме того, из-за влаги и наледи бронезащита становится более жесткой, что еще больше снижает ее гибкость и удобство.


В ходе реализации программы AADT ранние прототипы, создаваемые на основе композитных материалов, будут тестироваться в условиях экстремально низких температур, проходить испытания стрельбой. Помимо этого, разработчики задействуют методы компьютерного моделирования.

Компания Integris Composites считается одним из мировых лидеров в области создания средств защиты для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
  1. sgrabik Звание
    sgrabik
    +3
    Сегодня, 12:01
    А у нас подобные исследования и разработки проводятся, или снова будем потом кого то догонять.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +3
      Сегодня, 13:12
      Цитата: sgrabik
      или снова будем потом кого то догонять

      Звездные войны мы уже проходили. Поэтому глупостями ни кто заниматься не хочет. В условиях низких температур техника без прогрева просто с места не сдвинется. А для бойцов лучше одевать броню под бушлат, который можно взять и на пару размеров побольше.
      Тут скорее проблема в тепловой маскировки людей и техники. Простая белая маскировка не поможет, слишком далеко они будут светится в инфракрасном диапазоне.
  2. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 12:09
    Да ничего у вас не выйдет. Только суньтесь. Передавим, как клопов.
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 12:21
    Тут вообще надо репу чесать, а оно там надо? Часть защиты - это сама по себе зимняя форма, идите попыряйте тулуп, например, ножиком... Часть - то, что при хороших минусах да в Арктике - там миномет даже 82 прокатит за крупный калибр, танковая атака по тундре - это анекдот, причем пофигу в какое время года... Надо вообще смотреть, применительно к боевой работе в высоких широтах - нужен там броник, али нет, напендюрить поверх зимней обмундировки еще и классический броник можно, только как бы не случилось "ша, уже никто никуда не идет!" В бушлате само по себе куда-либо залезть проблема, а еще и с броником... А пуховик - это для города