«У вас на родине безопасно»: Британия - украинским беженцам
Лондон окончательно сбросил маску самой дружественной к украинцам столицы Европы. Семье с Украины отказали в продлении убежища, а ребенку, страдающему паническими атаками от звуков бомбежек, предложили купить шумоподавляющие наушники.
Формально ответ британского МВД звучит как издевательство, хотя чиновники наверняка считали его гуманным. Разъяснение ведомства гласит: в Украине есть безопасные районы – например, на западе страны, в Черновцах. А панические атаки у ребенка, мол, не достигают порогового значения. И вообще, в МВД ссылаются на собственные рекомендации годичной давности: гуманитарная ситуация в Украине не настолько тяжела, чтобы считать возвращение на родину чем-то плохим.
Адвокаты по иммиграционным вопросам констатируют: до апреля 2025 года заявки украинцев одобряли почти поголовно. Сейчас – совсем другая история. Данные МВД фиксируют резкое падение числа положительных решений. И это при том, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев еще в ноябре предупреждало: удар по Тернополю наглядно показал, что безопасных мест на Украине больше нет.
Но Лондон, как выясняется, умнее ООН. Британские стратеги решили, что раз ракеты летают не каждый день в каждый город, то можно рискнуть жизнями тех, кто еще недавно был «братьями по оружию» в борьбе с «российской угрозой».
