«У вас на родине безопасно»: Британия - украинским беженцам

Лондон окончательно сбросил маску самой дружественной к украинцам столицы Европы. Семье с Украины отказали в продлении убежища, а ребенку, страдающему паническими атаками от звуков бомбежек, предложили купить шумоподавляющие наушники.

Формально ответ британского МВД звучит как издевательство, хотя чиновники наверняка считали его гуманным. Разъяснение ведомства гласит: в Украине есть безопасные районы – например, на западе страны, в Черновцах. А панические атаки у ребенка, мол, не достигают порогового значения. И вообще, в МВД ссылаются на собственные рекомендации годичной давности: гуманитарная ситуация в Украине не настолько тяжела, чтобы считать возвращение на родину чем-то плохим.



Адвокаты по иммиграционным вопросам констатируют: до апреля 2025 года заявки украинцев одобряли почти поголовно. Сейчас – совсем другая история. Данные МВД фиксируют резкое падение числа положительных решений. И это при том, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев еще в ноябре предупреждало: удар по Тернополю наглядно показал, что безопасных мест на Украине больше нет.

Но Лондон, как выясняется, умнее ООН. Британские стратеги решили, что раз ракеты летают не каждый день в каждый город, то можно рискнуть жизнями тех, кто еще недавно был «братьями по оружию» в борьбе с «российской угрозой».
  1. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    0
    Сегодня, 12:16
    Британская народная пословица : "Свой фрак ближе к телу!" (С) :)))))
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 12:43
      Там национальная одежда лет 80 уже - сари и саронг, не вносите неразбериху!)))
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:21
    ❝ Британские стратеги решили, что раз ракеты летают не каждый день в каждый город, то можно рискнуть жизнями тех, кто ещё недавно был «братьями по оружию» в борьбе с «российской угрозой» ❞ —

    — Кажется, нам предлагают пожалеть бедных украинских беженцев, сбежавших из городов, откуда ежедневно обстреливают Донецк, Белгород, Курск и другие города России ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:26
    Господа ,товарищи - срочно на сайт Дейли Мейл и выразите свою гражданскую позицию .Стармер должен уйти .Я уже проголосовал. wassat drinks
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 12:40
      Нафига? где мы еще такого эталонного для лайми найдем?! Я бы вообще за то, чтоб Тереза Мей вернулась, а замом к ней - дyрак Борюсик
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 12:28
    Позиция нагличан не удивляет. Удивляет слепая вера населения Окраины в то, что "заграница нам поможет".
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:53
    Цитата: Foggy Dew
    Нафига? где мы еще такого эталонного для лайми найдем?! Я бы вообще за то, чтоб Тереза Мей вернулась, а замом к ней - дyрак Борюсик

    В Англии не было в премьерах негра и мусульманина. Можно в одном флаконе.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:54
    Пусть из Англиии убираются в Норвегию ,можно не работать.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:06
      tralflot1832
      Сегодня, 12:54
      Пусть из Англиии убираются в Норвегию ,можно не работать.

      hi Посёлки Шпицбергена ждут, кроме российского Баренцбурга. wassat
  7. Иванов ИВ Звание
    Иванов ИВ
    0
    Сегодня, 13:05
    Может я "ошибаюсь", но Автор пытается выбить слезу у читателей. Какие несчастные укры. Обижают их злые бритиши.
    А насчёт безопасности, то бритиши правы.
    Посмотрите, как целые делегации из ЕС спокойно прогуливаются по Киеву. Ну и вечерком, банкет в ресторане закатят.
    Тост за здравие Пу поднимут.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:22
    Цитата: ZovSailor
    tralflot1832
    Сегодня, 12:54
    Пусть из Англиии убираются в Норвегию ,можно не работать.

    hi Посёлки Шпицбергена ждут, кроме российского Баренцбурга. wassat

    К сожалению на Шпицберген допускают на работу и обеспеченных материально ( работающие на удалёнке) А так да ,есть на шпице для них место - Нью- Алесунд.
  9. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 14:27
    *в МВД ссылаются на собственные рекомендации годичной давности: гуманитарная ситуация в Украине не настолько тяжела, чтобы считать возвращение на родину чем-то плохим.*

    или Bolivar can't carry double (Боливар не выдержит двоих)..