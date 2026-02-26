Беспилотник США «потерялся» над Ираном после воздействия систем РЭБ России

12 114 31
Беспилотник США «потерялся» над Ираном после воздействия систем РЭБ России

Американцы потеряли разведывательный беспилотник MQ-4C Triton над территорией Ирана, причем в его потере военные США обвиняют Россию. Якобы иранцы могли применить российские системы РЭБ, которые «посадили» американский дрон.

Американский разведывательный дрон MQ-4C Triton из состава ВМС США «пропал» в воздушном пространстве Ирана несколько дней назад. Беспилотник проводил разведку, отслеживая перемещения сил Корпуса стражей исламской революции в преддверии возможной военной операции, которая может начаться в случае срыва «ядерной сделки», задуманной Трампом. Что в действительности случилось с беспилотником, никто не знает, американцы предполагают, что во всем виноваты русские и китайцы, поставляющие иранцам свои системы РЭБ. Кто бы сомневался?



Согласно имеющейся информации, беспилотник подал сигнал бедствия, находясь над Персидским заливом в зоне контроля Ирана, потом исчез с радаров. Тегеран официально перехват дрона не подтверждал.

Современный беспилотник исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана 21 или 22 февраля 2026 года после отправки сигнала бедствия. Беспилотник взлетел из Абу-Даби и выполнял плановые разведывательные полеты на высоте приблизительно 10 километров, когда связь с ним была потеряна.


Как предполагают эксперты, иранцы сначала заглушили сигнал беспилотника средствами РЭБ, затем сбили его «кинетическим оружием». По имеющимся данным, Тегеран активно использует российские системы РЭБ «Тирада-2С».
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +13
    Сегодня, 12:20
    Просто отличная новость.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +15
    Сегодня, 12:22
    Если у нас есть такие возможности - какого чёрта вдоль наших границ безнаказанно шляются табунами беспилотники НАТО, напрямую работающие в интересах укровермахта?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +12
      Сегодня, 12:34
      Цитата: paul3390
      какого чёрта вдоль наших границ безнаказанно шляются табунами беспилотники НАТО

      А после их полетов следуют удары по России ! am
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +6
      Сегодня, 12:52
      Цитата: paul3390
      какого чёрта вдоль наших границ безнаказанно шляются табунами беспилотники НАТО

      Они их засунули в правила ИКАО. Если расследование получит доказательство о внешнем воздействии приведшем к потере борта, то придется компенсировать. Поэтому они не сбиваю наши, Россия не сбивает их. А вот с Ираном ситуация другая. Там США напрямую не только проявляла агрессию в отношении военных объектов, но и сбивала пассажирские гражданские самолеты без всяких извинений и компенсаций. Поэтому плевать они хотели на ИКАО и на все, что ходит и летает под флагом США и Израиля.
    3. Sergey39 Звание
      Sergey39
      0
      Сегодня, 13:05
      Недавно, наши «оглоушили» над Прибалтикой американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он потерял связь с оператором и на «автомате» вернулся на базу в Италии.
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 13:25
      Цитата: paul3390
      Если у нас есть такие возможности - какого чёрта вдоль наших границ

      Вот именно, что вдоль границ, в международном пространстве, а не над территорией государства. В публикации чётко об этом сообщается:
      Американцы потеряли разведывательный беспилотник MQ-4C Triton над территорией Ирана
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:25
        В публикации чётко об этом сообщается:
        Американцы потеряли разведывательный беспилотник MQ-4C Triton над территорией Ирана

        а чуть ниже противоположная информация:
        Современный беспилотник исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана 21 или 22 февраля 2026 года после отправки сигнала бедствия.
    5. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:33
      «пропал» в воздушном пространстве Ирана

      Здесь ключевое- "в воздушном пространстве Ирана", скорей всего сбили. Над нейтральными водами и на сопредельной территории сбивать нельзя, ввиду ненарушения гос. границы.
  3. Mitka Звание
    Mitka
    +6
    Сегодня, 12:23
    Вот бы ещё авианосец приземлить на дно морское.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    -1
    Сегодня, 12:25
    Никто не виноват, просто в Персидском заливе появился аналог Бермудского треугольника. Как бы авианосцы исчезать не стали. laughing
  5. Вадим_Белов Звание
    Вадим_Белов
    +1
    Сегодня, 12:25
    Эта новость похожа на маркетинговый ход, чтобы повысить интерес у потенциальных покупателей, если предположить, что они читают новости тут. Правда если посмотреть на кадры регулярных ударов беспилотников по объектам в РФ, начинаешь задаваться разными вопросами.
  6. kebeskin Звание
    kebeskin
    +5
    Сегодня, 12:29
    Еще бы так над черным морем терялись беспилотники.
  7. Десница ока Звание
    Десница ока
    +8
    Сегодня, 12:30
    Интересно, а если б Иранский беспилотник летал над США, еще и отслеживал какие то перемещения амерских войск, а после того, как они б его бсбили, иранцы начали б возмущаться и обвинять производителей системы РЭБ, которыми их беспилотник был сбит?
    Смешные такие))).
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Десница ока
      Смешные такие))).

      Не смешные, а обнаглевшие.
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +2
    Сегодня, 12:31
    Если подал сигнал бедствия, значит не был под воздействием РЭБ.
    При потере радиоуправления (или просто радиосвязи ) такие дроны переходят на автономный режим и возвращаются на базу по фотографиям местности.
    Возможно, дрон был сбит ракетой.
    Но безо всяких РЭБ
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:31
    Не вееерю,американские дроны не теряются . bully
  10. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 12:33
    Беспилотник США «потерялся» над Ираном после воздействия систем РЭБ России

    Интересно , а есть ли в Кремле план по закрытию наземных станций корректировки GPS?
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -3
    Сегодня, 12:35
    Чета у неимеющих аналогов в мире разгром начался раньше войны))) И кстати, давно не слышно истеричных воплей, что шишиа впереди всех по беспилотникам, там тритонам-рапторам-свитчблейдам))) Наверное, на фоне Гераней даже как анекдот не канает)))
    ПиСи: а точно русские сбили? А то их даже хуситы приземляли, не снимая тапок winked
  12. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +4
    Сегодня, 12:41
    американцы предполагают, что во всем виноваты русские и китайцы

    Скорее китайцы. Иначе американские беспилотники давно терялись бы и над Черным морем и над Балтикой.
  13. sarmat55 Звание
    sarmat55
    +1
    Сегодня, 12:45
    Значит хаймерсы можно направлять и применять в РФ убивая людей разведданные давать связь и ничего личного а если РЭБ РФ для защиты Ирана то это другое нее- ребята так не пойдет....Я считаю что можно и гиперзвук применить ничего личного бизнес....
  14. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 12:46
    Современный беспилотник исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана 21 или 22 февраля 2026 года после отправки сигнала бедствия

  15. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 12:55
    Одна штука $133 млн. Можно изучить начинку. В Пекине будут довольны в свете возможного военного столкновения с США. После захвата северокорейскими военными американского разведывательного судна «Пуэбло» (USS Pueblo) в январе 1968 года, находившиеся на борту секретные шифровальные машины (в частности, KL-7) были переданы в СССР. Потеря этих машин позволила советской разведке расшифровать тысячи перехваченных американских сообщений за несколько лет.
  16. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 13:02
    могли применить российские системы РЭБ

    Ну ... (запрещено правилами ВО), а как же иначе то!
    "Кошка бросила котят, это Путин виноват"!
    P.S. Гхы! Надеюсь, что это правдаlaughing!
  17. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 13:06
    Ну подавили нашими средствами и что? Старлинк что делает на Украине, наводит ракеты и беспилотники на наши города и различные объекты? Что делают абрамсы и прочее оружие? Что-то матрасники не озабочены этим вопросом, значит и нам нужно плевать на их возмущения. Система бумеранг однако.
  18. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 13:13
    американцы предполагают, что во всем виноваты русские и китайцы
    и велосипедисты....
  19. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 13:41
    Четверть миллиарда дохлых президентов канули в лету.
  20. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +1
    Сегодня, 14:16
    Цитата: автор
    Американский разведывательный дрон MQ-4C Triton из состава ВМС США «пропал» в воздушном пространстве Ирана несколько дней назад.

    Как они там в этой каше друг друга не царапают- загадка
    Высотный разведывательный самолет (регистрационный # 169660, позывной OVRLD1) вылетел с авиабазы Аль-Дхафра в Объединенных Арабских Эмиратах и летел на высоте 32 900 футов к югу от Ирана, когда внезапно подал сигнал бедствия, а затем исчез
  21. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +2
    Сегодня, 14:25
    Зачем в шапке статьи
    станция спутниковой связи р 441 лм

    https://xn--b1agacl3aeas4a.xn--p1ai/armament/r-441lm/
    ?
    Комплекс "Тирада-2С" он совсем не тот...
  22. padre Звание
    padre
    +1
    Сегодня, 14:43
    Why are you using "blame" it suggests a misdoing, and I don't see what did Russia do wrong!
  23. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:01
    Якобы иранцы могли применить российские системы РЭБ, которые «посадили» американский дрон.
    Ну ведь не разбили, чего волноваться?
  24. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Сегодня, 15:11
    в его потере военные США обвиняют Россию
    Ну конечно же Россия !!! Как без неё у меринов !!! А то , что украдинцам поставляется мернское вооружение и обородование , то #этосовсемдругое !!!