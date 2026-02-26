Беспилотник США «потерялся» над Ираном после воздействия систем РЭБ России
Американцы потеряли разведывательный беспилотник MQ-4C Triton над территорией Ирана, причем в его потере военные США обвиняют Россию. Якобы иранцы могли применить российские системы РЭБ, которые «посадили» американский дрон.
Американский разведывательный дрон MQ-4C Triton из состава ВМС США «пропал» в воздушном пространстве Ирана несколько дней назад. Беспилотник проводил разведку, отслеживая перемещения сил Корпуса стражей исламской революции в преддверии возможной военной операции, которая может начаться в случае срыва «ядерной сделки», задуманной Трампом. Что в действительности случилось с беспилотником, никто не знает, американцы предполагают, что во всем виноваты русские и китайцы, поставляющие иранцам свои системы РЭБ. Кто бы сомневался?
Согласно имеющейся информации, беспилотник подал сигнал бедствия, находясь над Персидским заливом в зоне контроля Ирана, потом исчез с радаров. Тегеран официально перехват дрона не подтверждал.
Как предполагают эксперты, иранцы сначала заглушили сигнал беспилотника средствами РЭБ, затем сбили его «кинетическим оружием». По имеющимся данным, Тегеран активно использует российские системы РЭБ «Тирада-2С».
Информация