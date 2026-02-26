Орбан предъявил обвинения Киеву в открытом письме Зеленскому

4 911 22
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором предъявил украинскому лидеру ультиматум.

Орбан прямо заявляет: Киев при поддержке Брюсселя и венгерской оппозиции четыре года пытается втянуть Венгрию в войну с Россией. Более того, по мнению Будапешта, эти силы ведут скоординированную работу по смене власти в Венгрии на «проукраинское правительство» в преддверии апрельских выборов.



Но главная претензия – энергетическая. Орбан обвиняет Зеленского в намеренном перекрытии нефтепровода «Дружба», который имеет критическое значение для энергобезопасности Венгрии:

Я призываю вас немедленно открыть нефтепровод «Дружба» и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии!

В ответ на киевские отговорки о том, что труба повреждена российскими ударами, Орбан дополнил:

Мы, венгры, не можем ничего поделать с тем, что Украина оказалась в такой ситуации. Мы сочувствуем украинскому народу, но не хотим участвовать в войне, финансировать боевые действия и платить больше за энергию.

Примечательно, что на фоне этого конфликта Словакия уже пригрозила Киеву «другими мерами», если транзит не восстановят. В Брюсселе пока делают вид, что ничего не происходит, но трещина в «едином европейском фронте» становится все шире.
22 комментария
Информация
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 12:38
    Если сидеть на двух стульях, которые еще и разъезжаются - первой порвется именно твоя... Думалка winked Сербским "братушкам", продающим снаряды, и одному першасортному со знаком качества - приготовиться
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 12:55
      Интересно как по-венгерски г.н.и.д.а? Орбану надо сказать как называют зеленюгу... laughing
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 13:03
        Цитата: майор Юрик
        Интересно как по-венгерски г.н.и.д.а?

        laughing
        От нефиг делать, у мну ща внеплановый выходной на работе, решил посмотреть))) Усцался... Дело в том, что есть один футбольный клуб, его давно троллят, он по-русски и по-английски одинаково по смыслу и произношению - The Nit или ЗеГнид? По месту базирования и нацсоставу еще часто добавляют Рио-де-Уделаная(Удельная).
        Дык вот, по-венгерски так же - Nit)))
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 13:40
          Зенит г-но, Спартак чемпион.
          1. Себенза Звание
            Себенза
            +1
            Сегодня, 13:51
            Если не в Питере. Хотя, выхватить теперь можно и по более скромному заявлению.
    2. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Foggy Dew
      Если сидеть на двух стульях

      Была новость:
      Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба».
      Т.е. идет война, у нас потери, а по территории врага мы поставляем нефть, оплачивая врагу транзит, Поставляем нефть с большим дисконтом Венгрии и Словакии из которой Венгрия и Словакия на своих НПЗ делает топливо и поставляет его Украине т.е. заправляют технику врага. Сечин и Ко обеспечивает врага топливом, да еще и с дисконтом. Не даром Фицо и Орбан (Фицко и Вагур) так расстроились, хотя нефть могут брать хоть с Аравии, хоть у друга Трампа. "Братьям" сербам мы обеспечиваем около 70 % импорта сырой нефти и нефтепродуктов, 100% газа и поставляем металлы и химию для взрывчатки из которых они клепают снаряды для ВСУ. И так во всем. Наш экспорт с большими скидками ... воюет с нами. Наши нефтяники и газовики ... против нас. Наш металл летит в нас в виде снарядов. Может пора как-то прекращать это безобразие. Не будем вспоминать про Сахибзадовну, которая разместила сотни миллиардов бабла под выгодный процентик и на это бабло против нас вели войну 4 года. Сейчас эти деньги кончились, а Трамп не дает деньги и даром не поставляет оружие. Трамп не дает банчить нашей нефтью через офшоры, на судах, под удобным флагом и застрахованными в Лондоне. Так надо Трампа в Преемники, пусть Терешкова внесет поправку. А Сахибзадовну в космос.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 13:43
        Дед, ты сейчас прав. Но, и Лукойл гонит дизель для танков хохла...
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 15:41
        Наша нефть им нужна только потому что стоит чуть дешевле, но США уже запретили покупать нашу нефть всем странам ЕС, вот и до Венгрии с Словакией добрались. Теперь они тоже будут покупать нефть и газ в США, а мы будем продавать Индусам в 3 раза дешевле чем она стоит. Нефти Металлов и всего остального в мире избыток, и выгнав нас со всех рынков цены не изменяться, ну может кому то станет чуть дороже, но это будет временно. Так что если мы не будем продавать Венграм и Словакам, то это с радостью сделают все остальные или те же Индусы купив у нас за 1/3 рыночной цены. А вы продолжайте верить в сказки что наши ресурсы кому то там нужны.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 13:38
      Не друзья они нам, конечно, но Воронеж из многому научил...
  2. Netl Звание
    Netl
    +2
    Сегодня, 12:39
    Брюссель реагирует.
    Фон дер Ляйен, по время недавнего визита просила укро-нацистов ускорить ремонт трубы.
    В Орбан использует ситуацию, чтобы победить на выборах в Венгрии. Стратегия понятная, разумная. request
  3. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +2
    Сегодня, 12:39
    Орбан - перед выборами.
    И - по опросам - в сложном положении.
    Поэтому он форсирует украинскую тему, надеясь привлечь дополнительные симпатии избирателей.
  4. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 12:42
    Венгрия могла бы перекрыть поставку электроэнергии киевскому пронацистскому коррумпированному режиму
  5. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 12:42
    Орбан предъявил обвинения Киеву
    Виктор обиделся на Зелю....Но пока не материт. winked
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:42
    ЕС может пообещать Венгрии возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба" в обмен на отказ от вето на выделение новой помощи Киеву и принятие 20-го пакета антироссийских санкций — Politico

    Прогнется ли Орбан? Вопрос риторический.
    1. Wladislaw Звание
      Wladislaw
      0
      Сегодня, 14:51
      А что значит "пообещать"? Я тоже могу пообещать Орбану запуск нефтепровода Дружба
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 12:55
    В Брюсселе пока делают вид, что ничего не происходит, но трещина в «едином европейском фронте» становится все шире.

    И желательно, чтобы эта трещина должна превратиться в "бездонную дыру".
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 13:10
      Ягодицы раздвигаются, дупло всё шире, несите кол
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 13:11
      carpenter
      Сегодня, 12:55
      И желательно, чтобы эта трещина должна превратиться в "бездонную дыру".

      hi Там минимум две трещины с момента ведьмаков фон дер кляйн и каллас.
      Пора создавать критический шторм и температуру, чтобы навсегда снести эти понятия ЕС+ЕК.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:03
    Ситуация такая парадоксальная ,ни законы или элементарный смысл в ЕС не работает. Если кто то против в ЕС ,то он сам виноват оказывается.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:33
      У стада не может быть индивидуальности. Согнали в отару, под радостное блеяние, вот и бегите, куда пастух укажет. Самых самостоятельных - овчарка за опу кусь!
      1. Wladislaw Звание
        Wladislaw
        0
        Сегодня, 14:55
        Кстати, Орбан говорил уже, что раньше "нам звонили из Москвы и давали указания". Теперь Брюссель хочет также, но ЕС - это жалкое подобие СССР.
        Еврочиновники ему на это сказали, что колхоз - это дело добровольное
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:39
      Цитата: APASUS
      Ситуация такая парадоксальная ,ни законы или элементарный смысл в ЕС не работает.

      Ну это уже Европа проходила с 1933 по 1945 год. Сейчас очередной виток "спирали времени".