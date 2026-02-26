Орбан предъявил обвинения Киеву в открытом письме Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором предъявил украинскому лидеру ультиматум.
Орбан прямо заявляет: Киев при поддержке Брюсселя и венгерской оппозиции четыре года пытается втянуть Венгрию в войну с Россией. Более того, по мнению Будапешта, эти силы ведут скоординированную работу по смене власти в Венгрии на «проукраинское правительство» в преддверии апрельских выборов.
Но главная претензия – энергетическая. Орбан обвиняет Зеленского в намеренном перекрытии нефтепровода «Дружба», который имеет критическое значение для энергобезопасности Венгрии:
В ответ на киевские отговорки о том, что труба повреждена российскими ударами, Орбан дополнил:
Примечательно, что на фоне этого конфликта Словакия уже пригрозила Киеву «другими мерами», если транзит не восстановят. В Брюсселе пока делают вид, что ничего не происходит, но трещина в «едином европейском фронте» становится все шире.
