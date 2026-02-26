«1000 на 35»: Россия и Украина обменялись телами погибших

«1000 на 35»: Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Он был проведен по формуле «1000 на 35».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.



Он уточнил, что российская сторона получила 35 своих погибших военных, а украинская – тысячу тел:

России переданы тела 35 погибших российских воинов.


Предыдущий подобный обмен между Москвой и Киевом состоялся в конце января. Тогда россиянам передали 38 тел погибших военнослужащих, а ВСУ получили, как и в этот раз, тысячу своих убитых военных.

Такие обмены проводятся в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее на переговорах в Стамбуле. О январском обмене стороны договорились в ходе встречи в Абу-Даби.

Кроме того, Россия и Украина периодически обмениваются пленными. Обычно посредниками в этом выступают Объединенные Арабские Эмираты или США. Это позволяет российским военнослужащим, оказавшимся украинском плену, вернуться домой. Согласно данным уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой, в ходе таких обменов за прошлый год было возвращено 1800 наших военных.

Последний из них состоялся 5 февраля. Тогда каждая из сторон вернула по 157 военнопленных. Сейчас готовится еще один обмен. 17 февраля Москалькова передала Киеву список из 115 украинских военных, которых Москва готова поменять. Но сложность состоит в том, что Украина не стремится их забирать.
  1. Mitka Звание
    Mitka
    +4
    Сегодня, 12:32
    Это единственная польза от переговоров.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 12:36
      российская сторона получила 35 своих погибших военных, а украинская – тысячу тел
      За убитых платить надо....Зеля разорится...
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 12:41
      Цитата: Mitka
      Это единственная польза от переговоров.


      Ещё обмен пленными, но тут надеюсь соотношение будет 1:1.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:15
        115 украинских военных.... сложность состоит в том, что Украина не стремится их забирать.

        Что-то непонятно. А писали, что в ЗСУ хроническая нехватка л/с.
      2. Мячик Звание
        Мячик
        0
        Сегодня, 15:28
        Откуда у ВСУк несколько сот тысяч наших пленных???
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 15:32
          Цитата: Мячик
          Откуда у ВСУк несколько сот тысяч наших пленных???


          Чего то я недогоняю о каких сотнях тысяч Вы пишите?
          1. Мячик Звание
            Мячик
            0
            Сегодня, 15:34
            Вы написали про "обмен пленными 1:1" - вот я и спрашиваю: откуда у укропитеков СТОЛЬКО наших пленных, чтобы обменять хотя бы тысяч двести ВСУк, находящихся в нашем плену?
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 15:37
              Цитата: Мячик
              Вы написали про "обмен пленными 1:1" - вот я и спрашиваю: откуда у укропитеков СТОЛЬКО наших пленных, чтобы обменять хотя бы тысяч двести ВСУк, находящихся в нашем плену?


              Не переворачивайте всё с ног на голову. Я писал об обмене пленными 1:1. Т.е., например, 20 наших обменять на 20 ВСУк и не одной ВСУки больше.
              1. Мячик Звание
                Мячик
                0
                Сегодня, 15:38
                Ну, значит я Вас неправильно понял. Пардоньте ;-)
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:28
        Зашёл на канал украинского Координационного штаба по обменам, там уже не первый раз сообщается только о переданных телах с российской стороны.
        Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.

        Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые по предварительному информированию российской стороны могут принадлежать украинским защитникам.

        А само мероприятие подаётся, как итог усилий именно украинской стороны. Текст сразу в переводе для сокращения размера коммента:
        Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.
        В очередной раз выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 15:35
          Цитата: Монтесума
          там уже не первый раз сообщается только о переданных телах с российской стороны.


          hi
          Я сегодня жутко не догадливый и прочитав Ваше сообщение не понял, а чего не так то?
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 15:36
            Цитата: kromer
            Я сегодня жутко не догадливый и прочитав Ваше сообщение не понял, а чего не так то?

            Они не стали указывать соотношение тел - 1000 и 35. Про 35 тел, переданных с украинской стороны, ни слова.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 12:37
    Тыщу xoxлов-жмуров постараются распределить по безымянным погостам, что бы и дальше они были пропавшими без вести, что бы родственникам деньги не платить. А 35 наших павших должны быть опознаны и преданы земле по обычаям тех народов России, к которым они относятся.
    1. region46 Звание
      region46
      +3
      Сегодня, 12:51
      Не все так просто. В прошлые разы наши опубликоввывали списки опознанных погибших, ну тех у кого были документы или по другим признакам. Таких уже тяжело спрятать. А родственники уже 100% ждут этот список, чтоб их не прикопали как ты сказал. А для наших такой список еще и информационная бомба
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        -1
        Сегодня, 12:59
        Скажите, вы сами верите, что заплатили по всем хотя бы переданым Россией в рефрежираторах и с поименными списками?! Просто по той причине, что это только за прошлый год - около 15 000 на 15 миллионов хрювен, итого, 22,5 миллиарда вечночубатых фантиков. Так что можно заиграть - "выплаты в течении 80 месяцев", как сейчас, причем это только тем, кто как труп зарегистрирован с сентября того года, и прочие кручу-верчу. Даже если вообще не заявили с поросячим спокойствием - не было такого, это клятые мацкали все вруть
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          0
          Сегодня, 15:20
          Тфу, запятой обшибся, 225)))
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:47
    ❝Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Он был проведен по формуле «1000 : 35» ❞ —

    Нашим погибшим вечная память!
    Родственникам украинских стоит задуматься о соотношении, чтобы ни говорили о разнице возможностей эвакуации убитых наступающей и обороняющейся армии, не до такой же степени ...
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 13:42
      Нашим погибшим вечная память!
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Родственникам украинских стоит задуматься о соотношении..
      А у них у большинства все хорошо - вон в Харькове кино снимают; холеные чистые рожи рассказывают на камеру как над ними издевались в российском плену… Монако жалко, там все охренели от ‘бедных’ 404ых…
    2. Новик225 Звание
      Новик225
      0
      Сегодня, 14:10
      о чем Вы? Со слов Зеленского, Российская армия уже давно только топчется на месте, а вот ВСУ только в результате февральского контрнаступа в Запорожье захватили 300 кв.км территории... Вы что, Зеленскому не верите? (сарказм)
    3. Русич Звание
      Русич
      -1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Он был проведен по формуле «1000 : 35» ❞ —

      Нашим погибшим вечная память!
      Родственникам украинских стоит задуматься о соотношении, чтобы ни говорили о разнице возможностей эвакуации убитых наступающей и обороняющейся армии, не до такой же степени ...

      Думаю, что это не погибшие на поле боя, а замученные до смерти в плену. Они своих 200-х и раненых не подбирают, а тут наших погибших, якобы подбирают.
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 13:00
    российская сторона получила 35 своих погибших

    Вечная память!
  5. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    -1
    Сегодня, 14:54
    115 украинских военных, которых Москва готова поменять. Но сложность состоит в том, что Украина не стремится их забирать.

    можно провести по другой категории
    по двухсотой...
  6. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    0
    Сегодня, 15:31
    Цитата: Mitka
    Это единственная польза от переговоров.

    Вы не правы, рефрижераторы нужно освобождать, в посадках и подвалах есть новые "желающие" в рефрижераторы.