«1000 на 35»: Россия и Украина обменялись телами погибших
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Он был проведен по формуле «1000 на 35».
Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Он уточнил, что российская сторона получила 35 своих погибших военных, а украинская – тысячу тел:
Предыдущий подобный обмен между Москвой и Киевом состоялся в конце января. Тогда россиянам передали 38 тел погибших военнослужащих, а ВСУ получили, как и в этот раз, тысячу своих убитых военных.
Такие обмены проводятся в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее на переговорах в Стамбуле. О январском обмене стороны договорились в ходе встречи в Абу-Даби.
Кроме того, Россия и Украина периодически обмениваются пленными. Обычно посредниками в этом выступают Объединенные Арабские Эмираты или США. Это позволяет российским военнослужащим, оказавшимся украинском плену, вернуться домой. Согласно данным уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой, в ходе таких обменов за прошлый год было возвращено 1800 наших военных.
Последний из них состоялся 5 февраля. Тогда каждая из сторон вернула по 157 военнопленных. Сейчас готовится еще один обмен. 17 февраля Москалькова передала Киеву список из 115 украинских военных, которых Москва готова поменять. Но сложность состоит в том, что Украина не стремится их забирать.
