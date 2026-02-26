Дрон на оптоволокне поразил транспорт ВСУ на расстоянии около 40 км от ЛБС

Дрон на оптоволокне поразил транспорт ВСУ на расстоянии около 40 км от ЛБС

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения дроном на оптоволокне военного транспорта украинской армии в районе населенного пункта Александровка к западу от Славянска. Примечательно, что Александровка расположена на расстоянии около 40 километров от текущей линии фронта.

Учитывая, что наши ударные БПЛА уже способны поражать цели на таких расстояниях, снабжение украинского гарнизона в Славянске все больше осложняется. При этом в настоящее время у ВСУ происходит самый настоящий провал линии фронта на Славянском направлении. ВС РФ до Славянской ТЭЦ остается пройти не более 12-14 километров.



Ранее наши военные уничтожили дамбу в районе села Осыковое на Славянско-Краматорском направлении, чем еще больше усложнили логистику для противника. Следствием подрыва дамбы стало подтопление местности, где вода дошла к дороге Дружковка-Константиновка, превратив значительный участок дороги в сплошное болото.

Между тем новгородский НПЦ «Ушкуйник», создавший оптоволоконный дрон КВН, готовит для противника очередной сюрприз. В настоящее время уже проходят финальные испытания сразу несколько новых беспилотников. При этом вряд ли речь идет о безэкипажных катерах «Скорлупа», способных запускать БПЛА, их «Ушкуйник» уже рассекретил, и они не станут таким же сюрпризом, как небезызвестный Князь Вандал Новгородский (КВН), появление которого в свое время в корне изменило ситуацию на фронте.

  1. iommi Звание
    iommi
    0
    Сегодня, 13:26
    применение дрона на волокне дело довольно дорогое, неплохо бы к КВН приделать ретрик малой мощности чтобы батарею не ело и не светилось в вражеских РЭР, и уже через этот ретрик маршрутизировались дроны уже на радио
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 13:42
      Там нитки дешевые, это не магистрали между домами, оптический модуль тоже самый простой. Вообще в сети самое дорогое не оборудка даже, а разрешения, ну если не считать спутники и радиотрансляции. Хотя и у этих разрешения на установку больше стоимости оборудования. А стекляная нитка в лаке, без оплетки - копейки
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:44
      Цитата: iommi
      применение дрона на волокне дело довольно дорогое

      И тем более, что Китай поднял значительно цены на опто-волокно для российских потребителей.
    3. хрыч Звание
      хрыч
      +3
      Сегодня, 13:53
      Скорей наоборот, отсутствие радиопередатчика, который высокотехнологичный и потребляет много энергии, нет и радиоприемника. Сама катушка оптоволокна в сравнении, просто копейки. Вражеский РЭБ не страшен и если вы заметили при подлете к цели часто картинка пропадает и не понятен исход атаки, а это уход приемо-передатчика дрона за радиогоризонт относительно приемо-передатчика оператора. Как за деревья и здания, так уже работает и кривизна земли. У оптоволокна такой проблемы нет и мы видим заклепки на вражеской технике и выражение лиц. Опять же, оператору не нужно лезть повыше и устанавливать антенну, не нужен ретранслятор и пр. Все это усложняет и процесс, требует дополнительной, высокотехнологической техники, демаскирует оператора и пр. И коль волокно уже работает на 40 км то это здорово, хотя могла работать и диверсионная группа с более близкого расстояния.
      1. Vadim_2 Звание
        Vadim_2
        +2
        Сегодня, 14:23
        Делают два соединённых дрона. Они летят вместе на катушке одного, потом он садится, а второй летит дальше уже на своей катушке.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +1
          Сегодня, 14:33
          Проще вторую катушку прицепить и сбрасываемую батарею, а то и несколько (что похоже и применили), чем тащить целый дрон, как бесполезную, но дорогую нагрузку. С барражирующего, разведывательного и возвращаемого дрона самолетного типа, с большой высоты применять КВН, а то и несколько - перспективная тема.
  2. Ivan_Sergeev Звание
    Ivan_Sergeev
    -1
    Сегодня, 13:37
    Немного денег пустили в военпром по прямому гос. финансированию и он сразу начал фонтанировать интересными новинками. А вся остальная промышленность сосет лапу, у нас же самое главное - мантра о "таргетировании инфляции".
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Ivan_Sergeev
      А вся остальная промышленность сосет лапу, у нас же самое главное - мантра о "таргетировании инфляции".

      Зато петухов в стразах, одаривают миллионными гонорарами.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Ivan_Sergeev
      у нас же самое главное - мантра о "таргетировании инфляции".

      Видите ли, ЦБ занимается своим делом, МО своим. то что их интересы не совпадают, но наверное так и должно быть.
  3. 2al Звание
    2al
    +1
    Сегодня, 13:59
    НПЦ «Ушкуйник» и «БАРС-САРМАТ» это новое качество для нашего воентеха, когда в систему поставок вооружения включились народные военно-технологические стартапы и появился качественно новый элемент в наших ВС а именно боец-техник, хотя это утерянная практика - партизанские мастерские времен ВОВ, которые не только ремонтировали, но и создавали новые образцы вооружения, как пример такового это мины.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:01
    Это был демонстрационный удар дроном - пока он 40 км пилил - пришлось бить что попало - разнесли кузов грузовику .40 км на оптоволокне - только из позиции "ждун" .А вот в Краматорске наши FPV дронщики устроили охоту на 404.Поступил заказ на серебристый бусик ТЦКашников.