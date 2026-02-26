Дрон на оптоволокне поразил транспорт ВСУ на расстоянии около 40 км от ЛБС
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения дроном на оптоволокне военного транспорта украинской армии в районе населенного пункта Александровка к западу от Славянска. Примечательно, что Александровка расположена на расстоянии около 40 километров от текущей линии фронта.
Учитывая, что наши ударные БПЛА уже способны поражать цели на таких расстояниях, снабжение украинского гарнизона в Славянске все больше осложняется. При этом в настоящее время у ВСУ происходит самый настоящий провал линии фронта на Славянском направлении. ВС РФ до Славянской ТЭЦ остается пройти не более 12-14 километров.
Ранее наши военные уничтожили дамбу в районе села Осыковое на Славянско-Краматорском направлении, чем еще больше усложнили логистику для противника. Следствием подрыва дамбы стало подтопление местности, где вода дошла к дороге Дружковка-Константиновка, превратив значительный участок дороги в сплошное болото.
Между тем новгородский НПЦ «Ушкуйник», создавший оптоволоконный дрон КВН, готовит для противника очередной сюрприз. В настоящее время уже проходят финальные испытания сразу несколько новых беспилотников. При этом вряд ли речь идет о безэкипажных катерах «Скорлупа», способных запускать БПЛА, их «Ушкуйник» уже рассекретил, и они не станут таким же сюрпризом, как небезызвестный Князь Вандал Новгородский (КВН), появление которого в свое время в корне изменило ситуацию на фронте.
