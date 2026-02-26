Индийцы впервые назвали цифру планируемых к закупке истребителей Су-57Э

8 300 34
Индийцы впервые назвали цифру планируемых к закупке истребителей Су-57Э

Индии срочно нужен истребитель пятого поколения, и, скорей всего, это будет российский Су-57, а не американский F-35. Как пишет индийская пресса, Минобороны страны рассматривает вариант закупки российских самолетов, переговоры идут.

Индийцы планируют закупить на первом этапе порядка 40 истребителей пятого поколения. И это будут российские Су-57, потому что свой самолет аналогичного класса Индия создать не в состоянии. Была попытка закупить F-35, но все уперлось в отказ американцев в производстве этого самолета на индийских предприятиях. А это требование Индии является основным. Москва, в отличие от Вашингтона, готова к совместному производству новейших самолетов.



Как подчеркивается, цифра в 40 самолетов индийцами названа впервые, раньше такой информации не было. Возможно, что она и звучала в ходе переговоров, но за переговорный трек не выходила.

Закупка новейших российских истребителей рассматривается как важная мера по укреплению потенциала страны на фоне растущих вызовов в сфере безопасности. Цифра возможных закупок Су-57 названа впервые.


Согласно информации индийских и российских ресурсов, переговоры Москвы и Нью-Дели по Су-57 находятся на «глубокой стадии». Предварительно, индийцы хотят получить несколько самолетов, собранных в России, остальные собрать уже в Индии. Наши как бы не против, но хотелось бы увеличить количество готовых истребителей.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +9
    Сегодня, 12:58
    Странная инфа .То они закупают сотню Рафалей,то Су-57 .А я бы не торопился ,пока не будет официального контракта
    1. iommi Звание
      iommi
      +1
      Сегодня, 13:19
      разрозненные "региональные бароны" все ведут свои игры и пытаются на этом заработать вот кто-то договорился с лягушоидами, кто-то с нами, кто-то пытался у янки выудить, и они все вместе пойдут к одному общему начальнику перетягивать финансирование к себе...
    2. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +3
      Сегодня, 13:27
      Цитата: APASUS
      Странная инфа

      Эта "инфа" муссируется с мая 2025
      22 мая 2025 г. — India urgently needs Russia's Su-57 to maintain air dominance · The IAF will probably face China's second fifth-generation jet, J-35A, in a war .

      а суть то
      https://timesofindia.indiatimes.com/defence/news/su-57-or-f-35-why-india-may-opt-for-russias-5th-gen-fighter/articleshow/128758623.cms
      (что за дурацкая привычка писать "инфу" и не давать источник?)
  2. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +5
    Сегодня, 12:59
    С индусами, всегда тяжело вести переговоры. Еще надо постараться, продать готовые самолеты, они всегда хотят получить современные технологии, на халяву. В кораблестроении, Мы построили им два фрегата пр. 11356 и передали, а они у себя строят еще два таких фрегата, по нашим технологиям.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +5
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Sergey39
      Еще надо постараться, продать готовые самолеты, они всегда хотят получить современные технологии, на халяву. В кораблестроении, Мы построили им два фрегата пр. 11356 и передали, а они у себя строят еще два таких фрегата, по нашим технологиям.

      Относить проект к 11356 к современным кораблям можно с натяжкой.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 14:43
        Суть в другом. ИНдусы торгуются до последней возможности,как на обычном восточном базаре.
        Пока они не заплатят деньги, все договоры с ними ничего не стоят.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Sergey39
      Мы построили им два фрегата пр. 11356 и передали, а они у себя строят еще два таких фрегата, по нашим технологиям.

      И долго уже строят?
      У них отлично получается "в кооперации" - дунули-плюнули, попели-поплясали и "Брамос" готов.
      А возьмутся сами строить - боюсь, к моменту постройки на них даже адмиралам на рыбалку стыдно будет кататься - настолько устареют.
      Говорю всё это не просто с дивана - есть собственный опыт попытки "сотрудничества"... Да ну на фиг!...
  3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +5
    Сегодня, 13:01
    Цена заявлениям индусов - 3 копейки в базарный день.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +4
      Сегодня, 13:05
      Абсолютно верно- Индия, ещё тот партнёр у которого "семь ПЯТНИЦ на неделе" и который во всю провозглашает "многовекторность"...
      1. Развед Звание
        Развед
        +1
        Сегодня, 13:43
        Цитата: Monster_Fat
        Абсолютно верно- Индия, ещё тот партнёр у которого "семь ПЯТНИЦ на неделе" и который во всю провозглашает "многовекторность"...


        Верно. Кстати, какие по счету это переговоры, находящиеся в «глубокой стадии»?
        1. Wratch Звание
          Wratch
          +1
          Сегодня, 15:18
          Само понятие в "в глубокой стадии" ..по моему пошлость какая то. В глубокой ( цензура). Все как всегда,танцы ,вымогательство под знаменем великой халявы,и снова,танцы,танцы ,танцы. А разача технологий к добру не приведет. Американцы это точно знают,а наши...эффективно-дефективные менеджеры на это болт кладут,главное продать,со взятками,с дисконтом,сдавая технологии,но продать за три копейки,обгадить самолет,но продать.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 13:16
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Цена заявлениям индусов - 3 копейки в базарный день.

      Нужно посмотреть торговый баланс Индии, то что они в Европе и США наторговывают, (баланс положительный) им не хватает с Россией рассчитаться, а тут ещё и самолёты, понятно почему Трампа так корячит, Индия это насос, который из Штатов и Европы в Россию бабло перекачивает.
  4. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +3
    Сегодня, 13:07
    Еще вопрос, а сколько мы в состоянии построить? Есть еще и Алжир, и свой ВКС.
  5. 26rus Звание
    26rus
    +1
    Сегодня, 13:09
    [quote]Наши как бы не против,/quote]
    Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон! (С) "Двенадцать стульев".
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    Сегодня, 13:12
    Индия сложный клиент.
    Хотят и скидку, и поторговаться для развлечения, и технологии на шару, и помощь в производстве у себя.
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 13:15
    Потом они их у себя коряво слепят, как убогое поделие по Калаш(никто не смог убить калаш! Кроме индусов!) И нас же обвинят, что это не руки под дудку заточены, а истребители плохие
  8. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +3
    Сегодня, 13:16
    Как пишет индийская пресса, Минобороны страны рассматривает вариант закупки российских самолетов, переговоры идут.

    Да начнётся индийский тендер - бессмысленный и беспощадный! smile
    Лет 15 будут идти переговоры, тендер несколько раз отменят и возобновят, причём пару раз уже на стадии подписания договоров, попутно обвинив предыдущих руководителей в коррупции, количество закупаемых машин будет скакать вверх-вниз на порядок. И лишь одно останется неизменным - требование передать всю конструкторскую и технологическую документацию для производства большей части машин на индийских заводах.
    1. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      -1
      Сегодня, 13:21
      Да и пусть идет как можно дольше. У нас у самих этих машин минимальное количество, но элитке лишь бы все распродать.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 13:17
    Цитата: Sergey39
    С индусами, всегда тяжело вести переговоры. Еще надо постараться, продать готовые самолеты, они всегда хотят получить современные технологии, на халяву. В кораблестроении, Мы построили им два фрегата пр. 11356 и передали, а они у себя строят еще два таких фрегата, по нашим технологиям.

    Ничего там тяжёлого нету - покупай или проваливай.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 13:18
    Я по телевизионному каналу РенТв видел передачу,в которой утверждалось,что индийцы тысячи лет назад умели строить "Виманы" огромные с город величиной воздухоплавательные корабли которые годами могли бороздить просторы атмосферы Земли. . .затем после великой войны индусы позабыли всё что умели(единственно что они помнят с тех времен это петь и плясать) и теперь вынужденны покупать самолёты на стороне. . . hi
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 13:25
    Я бы не стал связываться с этими любителями кари вообще.
  12. N.O.M.A.D.E. Звание
    N.O.M.A.D.E.
    +2
    Сегодня, 13:30
    Можно готовиться к новому сезону индийского сериала по покупке самолёта. Думаю на лет так 5.
  13. Setavr Звание
    Setavr
    +2
    Сегодня, 13:30
    Мне кажется они пытаются пойти по китайскому пути.
    Заключить договор на мин. партию с опционом на большее. А как получат, что нужно, так и побреют с опционом. А что? У китайцев сработало, почему у индусов не сработает?
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:45
      У китайцев сработало, почему у индусов не сработает?

      Потому что индусы не китайцы, а капиталистическая Индия не коммунистический Китай.
  14. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:31
    Индийцы планируют закупить на первом этапе порядка 40 истребителей пятого поколения. И это будут российские Су-57, потому что свой самолет аналогичного класса Индия создать не в состоянии. Была попытка закупить F-35, но все уперлось в отказ американцев в производстве этого самолета на индийских предприятиях. А это требование Индии является основным. Москва, в отличие от Вашингтона, готова к совместному производству новейших самолетов.

    Ну, запускать производство ради 40 машин не очень умно. Цена "золотой" будет. Потом "несогласные" за деньги заокеанского хозяина бузить и стонать начнут, пакости разбрасывать.
    Так что количество по любому нужно будет увеличивать.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 13:55
      В каком смысле запускать? Линии работают по сборке СУ-57
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 14:08
        Цитата: dnestr74
        В каком смысле запускать? Линии работают по сборке СУ-57

        В Индии?
        Индийцы сами хотят его производить. пусть теперь и по лицензии. Ну так сами себе буратины. Если бы раньше не отказались от участия в программе создания истребителя 5-го поколения.
        Теперь только лицензия. Ну и движки придётся закупать, без этого вообще не торт.
        Только 40 самолётов для производства будет слишком дорого, ибо чем больше количество в выпуске, тем дешевле будет каждый экземпляр. Потому количество им придётся увеличивать. С другой стороны, у них нехватка современных боевых самолётов. Так что всё в жилу.
        1. dnestr74 Звание
          dnestr74
          +1
          Сегодня, 14:12
          40 они купят у нас , нашей сборки, повнимательней
          1. К-50 Звание
            К-50
            0
            Сегодня, 14:24
            Цитата: dnestr74
            40 они купят у нас , нашей сборки, повнимательней

            Ещё бы им продали. Не раньше, чем лет через десяток.
            Они их сами хотят производить, судя по статье. hi
            1. dnestr74 Звание
              dnestr74
              0
              Сегодня, 14:28
              Индийцы планируют закупить на первом этапе порядка 40 истребителей пятого поколения. И это будут российские Су-57, потому что свой самолет аналогичного класса Индия создать не в состоянии
              Цитата
              Именно закупить россиийские, далее уже понятно, хотят как СУ-300 шлепать
  15. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 13:42
    Сегодня как раз четверг. А вчера был дождь. Поэтому принимать на веру все, что говорят индусы- моветон. Они еще мульон раз передумают, подумают и еще раз передумают. И это не считая давления, которое на них окажут американцы. Как с нефтью.
  16. born007 Звание
    born007
    +1
    Сегодня, 14:17
    Танцы ещё продолжатся.
  17. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 14:21
    На днях на страницаз ВО писали, что индусы Рафали вместо Сушек приобретают. "Ничего не понимаю" ©
  18. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 15:30
    продавать надо готовые самолеты а не так чтобы их собирали на территории Индии.