Индийцы впервые назвали цифру планируемых к закупке истребителей Су-57Э

Индии срочно нужен истребитель пятого поколения, и, скорей всего, это будет российский Су-57, а не американский F-35. Как пишет индийская пресса, Минобороны страны рассматривает вариант закупки российских самолетов, переговоры идут.Индийцы планируют закупить на первом этапе порядка 40 истребителей пятого поколения. И это будут российские Су-57, потому что свой самолет аналогичного класса Индия создать не в состоянии. Была попытка закупить F-35, но все уперлось в отказ американцев в производстве этого самолета на индийских предприятиях. А это требование Индии является основным. Москва, в отличие от Вашингтона, готова к совместному производству новейших самолетов.Как подчеркивается, цифра в 40 самолетов индийцами названа впервые, раньше такой информации не было. Возможно, что она и звучала в ходе переговоров, но за переговорный трек не выходила.Согласно информации индийских и российских ресурсов, переговоры Москвы и Нью-Дели по Су-57 находятся на «глубокой стадии». Предварительно, индийцы хотят получить несколько самолетов, собранных в России, остальные собрать уже в Индии. Наши как бы не против, но хотелось бы увеличить количество готовых истребителей.

Закупка новейших российских истребителей рассматривается как важная мера по укреплению потенциала страны на фоне растущих вызовов в сфере безопасности. Цифра возможных закупок Су-57 названа впервые.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»