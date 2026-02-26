ВС РФ усилили давление на Славянско-Краматорском направлении
На Славянско-Краматорском направлении для киевского режима складывается ситуация, которую принято называть «стратегическим кошмаром». Российские подразделения отбивают у боевиков населенные пункты Марково, Никифоровка и Голубовка, зачищая улицы одну за другой. Все они находятся на подступах к Краматорску. Расстояние до города отсюда в среднем 15 км.
На южном участке в Никифоровке ВС РФ за последние сутки расширили зону контроля западнее от села. Прорвав оборону противника, продвинулись на север в направлении села Липовка.
Взятие Липовки и бои за Вторую Федоровку откроют нашим войскам дорогу на Рай-Александровку. Этот населенный пункт – ключ к водораздельному хребту по реке Сухая. Если посмотреть на карту, становится очевидно: выход на эти высоты – это приговор для гарнизонов ВСУ в Калениках и Кривой Луке. До Славянска останется каких-то 10 км по прямой.
Контроль над господствующими высотами – это не просто красивая фраза. Это значит, что ствольная артиллерия и расчеты БПЛА получат идеальные условия для огневого контроля над всей городской агломерацией. Для противника, который и так постепенно зажимается в Константиновке, такой ход от российского командования станет фатальным. Пока ВСУ судорожно ищут резервы, наши войска методично расширяют плацдармы.
