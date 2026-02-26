И так сойдёт: бронетехника Китая на учениях вновь ходит колоннами без прикрытия

Китайские войска провели очередные маневры с бронетехникой в гористой местности. На этот раз отрабатывалась переброска тяжёлой техники в заданный район для последующих стрельб по целям.

Обращает на себя внимание тот факт, что учения НОАК в очередной раз сводятся к тому, что техника передвигается колоннами, будучи не защищённой системами «фронтовой» ПВО. Причём это передвижение - и есть этап учений, на котором само же Минобороны КНР акцентирует внимание в сводках о маневрах.



Самоходные гаубицы PLZ-07 калибра 122-мм прошли ровной колонной по открытой местности, с разных сторон близ которой - горы. Дистанция при движении китайских САУ составляла не более 40-50 м. Впереди колонны шла бронированная машина, выполняющая роль передвижного пункта координации и связи (штаба на гусеницах).

В НОАК отчитались о том, что учения прошли успешно, все поставленные командованием задачи были выполнены. Но было бы странно, если бы они в условиях полного отсутствия даже технически обозначенного противника они выполнены не были. Только если НОАК такими методами собирается участвовать в реальном боевом конфликте, то её стоит предупредить о более чем вероятном разочаровании. Даже при наличии противника с весьма ограниченными возможностями те же горы могли бы стать идеальным местом для атаки, например, с использованием противотанковых ракетных комплексов. Особенно в условиях, когда техника, идущая впереди, погружает другие бронемашины в клубы песка и пыли. Выстрел, попадание, неразбериха со всеми вытекающими.



Если же принимать во внимание последние тенденции в военной сфере, то эта колонна была бы уже через несколько минут «размотана» беспилотниками, которые могли бы запускаться противником как с тех же гор, так и из более отдалённых районов.

Получается, что НОАК либо не учится на уроках нашей СВО и хочет иметь «собственную СВО с собственным опытом», либо принципиально считает, что и так сойдёт… А защитные козырьки и обвесы пока в НОАК, надо полагать, вообще не котируются, как когда-то у нас.
  1. николаи Звание
    николаи
    +2
    Сегодня, 14:05
    Китайцы как арабы .Можно накупить (сделать) кучу современных игрушек -оружия , но толку будет нуль.Верить в мощь китайской армии по количеству танков и сау просто глупо.Нужен народ способный учиться и воевать , а этого у них нет.
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 14:13
    А что, у матрасов или в объединенных европейских халифатах иначе?)))
  3. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +1
    Сегодня, 14:16
    Действительно...совсем не учат опыт российский.
    Расскажите им про "мурадовщину"....неофициальный термин. А то сожгут им технику к чертям собачим их сепары уйгуры)))
  4. Объяснятор
    Объяснятор
    0
    Сегодня, 14:28
    Китайцы так действуют потому что контролируют рынок MPV дронов и большинство технологических цепочек применяем в прочих дронах.кто его атаковать то будет -может РФ с Геранью-3 на которой китайский ТРД?
  5. al3x Звание
    al3x
    -3
    Сегодня, 14:29
    Они готовятся к прошлой или даже позапрошлой войне, как и парадная армия Шойгу образца 2021 года.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 14:35
      так если посмотреть в ютубе учения сша и нато, то и там также воюют колоннами. готовяться к прошлой или даже позапрошлой войне. парадная армия ллойда образца 2026 года
  6. Гарист Павел Звание
    Гарист Павел
    +1
    Сегодня, 14:30
    Думаю, китайцы прекрасно учатся и все учитывают, но просто делают поправку на мирное время. Так что не поднимайте панику)
  7. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 14:32
    А если колонну с неба ведет самолет ДРЛО и постановщики активных помех?
    это у нас с этим траблы, а у китайцев они есть...
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: faiver
      А если колонну с неба ведет самолет ДРЛО и постановщики активных помех?
      это у нас с этим траблы, а у китайцев они есть...

      А каким образом самолёт ДРЛО поможет против ПТУР или Дронов на оптоволокне? what
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 14:52
        от этого никаким образом, но у китайцев есть тяжелые БПЛА на которые можно повесить системы наблюдения в различных диапазонах.....
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          0
          Сегодня, 15:11
          Цитата: faiver
          от этого никаким образом, но у китайцев есть тяжелые БПЛА на которые можно повесить системы наблюдения в различных диапазонах.....

          Ааа .ну т.е.на самом деле коллоны защищены.Понятно.
  8. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    -1
    Сегодня, 14:59
    Китай ни с кем и не собирается воевать
    потому что и не умеет
    танки это на всякий случай 🫣
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 15:07
    И?
    Какой вывод?
    Что если им будет надо они НЕ смогут НЕ ходить колоннами?

    В НОАК отчитались о том, что учения прошли успешно, все поставленные командованием задачи были выполнены. Но было бы странно, если бы они в условиях полного отсутствия даже технически обозначенного противника они выполнены не были.

    Ну не только ведь китайцы отчитываются о полных успехах на учениях?
    Есть и в других местах любители такого подхода, не так ли?
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +1
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Ivan№One
      И?
      Какой вывод?
      Что если им будет надо они НЕ смогут НЕ ходить колоннами?

      В НОАК отчитались о том, что учения прошли успешно, все поставленные командованием задачи были выполнены. Но было бы странно, если бы они в условиях полного отсутствия даже технически обозначенного противника они выполнены не были.

      Ну не только ведь китайцы отчитываются о полных успехах на учениях?
      Есть и в других местах любители такого подхода, не так ли?


      Это новая методика в обучении?
      Тренировать то,чем ты не будешь пользоваться в будущем? what
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 15:17
        1. А что, +- 90% учений не об этом традиционно?
        2. Я их замысла учений не читал. Может там отработка маршброска по горной/пустнынной местности не занятой противников
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Ivan№One
      Есть и в других местах любители такого подхода, не так ли?

      Я, конечно, понял, каких "любителей" Вы имели в виду.
      Но вот только, пять минут назад, по телевизору показывали учения пехоты Латвии. Их 11-месячных призывников. Репортаж какого-то французского журналиста.
      Штош... Класть аккуратно на землю боевой топор и алебарду и ложиться лицом вниз, руки на затылок. Так всё страшно и по-взрослому... laughing
  10. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 15:19
    На таких учениях, дронов с петардами вместо бч, не хватает. Каждый словивший в борт, считается выбитым.
  11. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 15:26
    Получается, что НОАК либо не учится на уроках нашей СВО и хочет иметь «собственную СВО с собственным опытом», либо принципиально считает, что и так сойдёт… А защитные козырьки и обвесы пока в НОАК, надо полагать, вообще не котируются, как когда-то у нас

    а фигали писать пафосно так. КАК У НАС, вообще-то РФ первая кто в боевых действия применил козырьки и мангалы, да они были от ПТУРов , но тем не менее моду задали Российские войска
  12. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:42
    Возможно, целью учений был именно марш: сколько техники выдержит заданное число километров без поломок.

    Что касается дронов, то китайцы лидируют в их производстве с большим отрывом от всех остальных стран.
    Их пустят, действительно, тучами.

    Поэтому, я бы не делал резких выводов из их учений.
    Японцы, в свое время, копировали англичан во всех мелочах, не имея собственного опыта.
    И как показали войны, многому весьма быстро научились.