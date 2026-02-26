Разбившийся турецкий F-16 был поднят в воздух для перехвата неизвестного объекта

Турецкий истребитель F-16, накануне потерпевший крушение и рухнувший на трассу Измир-Стамбул не совершал тренировочный полет, как сообщалось ранее, а был поднят в воздух для перехвата появившегося на радарах неизвестного объекта.

Как сообщил официальный представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк, неизвестный объект был замечен на границе с Болгарией. Разбившийся истребитель был приписан к 9-му главному командованию авиабазы в Балыкесире. Летчик пытался катапультироваться, однако погиб.

Между тем из-за возникших проблем с американцами туркам приходится искать другие варианты для обновления и пополнения своего авиапарка. Выбор Анкары пал на истребитель Eurofighter, 56 единиц которых рассчитывает получить Анкара уже до конца текущего десятилетия. В частности, 20 бортов до 2030 года поставит Британия, еще 24 подержанных истребителя Турция получит от Катара и Омана (по 12 от каждой из стран), остальные 12 самолетов Турция рассчитывает приобрести у Катара.

При этом 12 из этих истребителей являются модификацией Tranche 3, которая способна применять ракету Meteor. Оманские Eurofighter, предназначенные для ВВС Турции, также пройдут модернизацию в Британии и будут переданы Анкаре не ранее 2028 года. Обучение турецких летчиков и технического персонала также предполагается осуществить на территории островного королевства. Параллельно с этим Турция намерена максимально нарастить производство своих беспилотников Kizilelma и Anka 3.


  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +1
    Сегодня, 14:27
    Турки очень шустрые, как вода в унитазе, помните как они сбили российский самолет после девяти !!! секунд пребывания в воздушном пространстве, может это высшие силы им ответ послали ?
  2. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:35
    Интересно,а "неизвестный объект" уже дома? Не иначе болгары...... belay
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 14:44
    Похоже перехватил не тот и не того.