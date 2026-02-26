После ночного удара под Одессой не осталось ни одной уцелевшей подстанции

После ночного удара под Одессой не осталось ни одной уцелевшей подстанции

Энергетическая система Одесской области, которую киевские власти еще недавно обещали сделать «неприступной», окончательно превратилась в груду металлолома. Минувшей ночью ВС РФ нанесли удар по очередному объекту энергетической инфраструктуры в регионе. В ДТЭК рапортуют: это уже 34-я крупная подстанция, попавшая под раздачу.

Разрушения, по словам энергетиков, значительные. Настолько, что привычная формула «ремонтные бригады приступили к работам» звучит теперь как издевательство. В самом ДТЭК признают: в Одесской области не осталось ни одной уцелевшей подстанции, обеспечивающей передачу электроэнергии.



Показательно, что глава местной военной администрации Олег Кипер традиционно отрапортовал об отсутствии пострадавших. Мол, все службы на местах, а в городе круглосуточно функционируют пресловутые «Пункты несокрушимости».

Колоссальные разрушения получили более 45% крупных объектов ДТЭК. Это означает, что даже если натовские советники нарисуют идеальные карты для круговой обороны Одессы, реализовывать эти планы придется в условиях тотального энергетического коллапса.
Российские удары продолжают методично вырезать фундамент, на котором держалась оборона причерноморского региона.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 14:17
    Хорошо бы чтоб наша разведка подтвердила эту информацию,а то верить этим плаксикам не стоит,врут самки собаки как дышат.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 14:24
      Давайте не будем верить громким заголовкам, а уже сегодня посмотрим на город он полностью во мраке или еще есть над чем поработать, главное это портовая инфраструктура конечно хотелось бы ее сохранить до возврата в Россию, но тут как пойдет.
  2. spectr Звание
    spectr
    +1
    Сегодня, 14:28
    Наверняка мужиков поставили перед выбором: либо электроэнергия, либо фронт. Поэтому если есть хоть какая-то возможность оживить подстанции, они оживят.
  3. Karabin Звание
    Karabin
    -3
    Сегодня, 14:32
    Российские удары продолжают методично вырезать фундамент, на котором держалась оборона причерноморского региона.
    . Если была оборона, то должно быть и наступление. Или хотя бы подготовка. Где и когда это касалось Одессы и региона? Дальше из текста, я понял, что подстанциям почти кирдык и обороне тоже. Ну да , ракету не запустить, дроны разряжены, танк не завести, автомат и миномет не стреляет. Белые флаги и массовая сдача в плен подразделений ВСУ. в ближайшие дни?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:38
    Трудновато конечно утопить на входном канале в Одесский порт транспорт " коалиции " желающих .С удивлением узнал что по Дунаю из Измаила через шлюза можно попасть в Северное и Балтийские моря и даже в Ла Манш у французского Гавра . bully Р.S.Такой " подляны " я не ожидал ,в кубинский порт Мariel заходят два " мелковатых" транспорта Ультрамарин и Аzure ,на корме флаг Латвии .Что деяться ?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 14:54
      Цитата: tralflot1832
      С удивлением узнал что по Дунаю из Измаила через шлюза можно попасть в Северное и Балтийские моря

      Я удивляюсь, почему по Рени и Измаилу давно не прилетало растения с запахом герани.
  5. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 14:43
    Хорошо, что наши основательно взялись за Одессу - это главные ворота для поступающих хунте вооружений. Да и декоммунизация заодно - все, как хотели небратья
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 15:08
    Смотрю за киевскими блогерами. В начале месяца продолжительность отключений света в их домах доходила до 19 часов в сутки, сейчас максимум 5 часов, и генераторы уже много реже слышно. Тепло в домах есть, вода есть.По видео тоже видно, что свет в домах есть, уличное освещение есть.( если это под контролем СБУ монтажом делается, для чего они в начале месяца ныли?)Им это нравится , думают к началу марта вообще отключений света не будет. Все восстанавливается очень быстро.А вот а Белгороде все не так. Так куда бьют наши ВС?
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +2
      Сегодня, 15:14
      Цитата: юрий Л
      А вот а Белгороде все не так

      Белгород правильнее было бы сравнивать с Харьковом, ИМХО. Киев - это витрина, и именно его восстанавливают в первую очередь.
  7. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:09
    Колоссальные разрушения получили более 45% крупных объектов ДТЭК.
    45%,это не 75%, и не 95%
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:23
    Цитата: carpenter
    Цитата: tralflot1832
    С удивлением узнал что по Дунаю из Измаила через шлюза можно попасть в Северное и Балтийские моря

    Я удивляюсь, почему по Рени и Измаилу давно не прилетало растения с запахом герани.

    404 ые не дураки и остальные тоже отключили АИС .У нас нет постоянной осведомлённости он - лайн .Когда появляется бьём.На Дунае зоне наших действий на маринтрафиках пусто / пусто.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:29
    Энергетическая система Одесской области, которую киевские власти еще недавно обещали сделать «неприступной», окончательно превратилась в груду металлолома.


    Только вот откуда в Одессе берется электричество - загадка природы? Наверное из розетки.
  10. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 15:34
    Да, если верить Трухе Одесса ( ТЛГ)со ссылкой на ДТЕК сегодня будет 7 часов (10-17)перерыва подачи света в Пересыпском районе и частично в Одесском районе области. Как то немного для места, где разбиты ВСЕ подстанции.