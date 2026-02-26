Российский триколор был поднят на военном параде КНА в Пхеньяне
1 8127
Российский триколор впервые появился на военном параде Корейской Народной Армии. Флаг России был поднят вместе с флагом Корейской Народной демократической республики при проходе корейских солдат перед трибунами.
Военный парад, проведенный накануне в Пхеньяне, посвященный 9 съезду Трудовой партии Кореи, отметился появлением российского флага, поднятого над колонной военнослужащих Корейской Народной Армии. Вероятней всего, триколор подняли бойцы, участвовавшие в боях в Курской области.
На дороге военного парада выстроились знаменосцы со стягом ТПК и славными воинскими знаменами, напоминающими гордые подвиги и следы преданности Народной Армии, которая создала легендарную героическую историю, прославляя священное имя революционной сильной армии в аванпосте борьбы за защиту суверенитета и народа, грандиозной созидательной борьбы.
Как сообщает ЦТАК, в параде приняли участие 50 пеших расчетов КНА, представляющих все виды и рода войск, включая специальные, а также авиацию. Традиционно парад прошел в вечернее время.
Напомним, что подразделения КНА участвовали в боях за освобождение Курской области, на сегодняшний день часть бойцов остается на российской территории, продолжая обучение применению БПЛА, а также современной тактике.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация