Российский триколор был поднят на военном параде КНА в Пхеньяне

Российский триколор впервые появился на военном параде Корейской Народной Армии. Флаг России был поднят вместе с флагом Корейской Народной демократической республики при проходе корейских солдат перед трибунами.

Военный парад, проведенный накануне в Пхеньяне, посвященный 9 съезду Трудовой партии Кореи, отметился появлением российского флага, поднятого над колонной военнослужащих Корейской Народной Армии. Вероятней всего, триколор подняли бойцы, участвовавшие в боях в Курской области.



На дороге военного парада выстроились знаменосцы со стягом ТПК и славными воинскими знаменами, напоминающими гордые подвиги и следы преданности Народной Армии, которая создала легендарную героическую историю, прославляя священное имя революционной сильной армии в аванпосте борьбы за защиту суверенитета и народа, грандиозной созидательной борьбы.



Как сообщает ЦТАК, в параде приняли участие 50 пеших расчетов КНА, представляющих все виды и рода войск, включая специальные, а также авиацию. Традиционно парад прошел в вечернее время.

Напомним, что подразделения КНА участвовали в боях за освобождение Курской области, на сегодняшний день часть бойцов остается на российской территории, продолжая обучение применению БПЛА, а также современной тактике.
Информация
  1. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +8
    Сегодня, 14:47
    Любо-дорого смотреть. Наша самые верные и преданные союзники. Киму уважение. Мужик со стальными шарами
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:56
      Российский триколор впервые появился на военном параде Корейской Народной Армии
      Круто ! А еще круче, если бы подняли красный флаг Победы ! Вот это бы был сплав прошлого с будущим.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 15:23
      Цитата: Федор 5755
      Любо-дорого смотреть.

      Да уж... Красивые " коробочки"!
      Можно позавидовать белой завистью.
      Как сообщает ЦТАК, в параде приняли участие 50 пеших расчетов КНА, представляющих все виды и рода войск
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        0
        Сегодня, 15:38
        Красивые " коробочки"!
        Можно позавидовать белой завистью.

        Вам не хватило показухи от нашего Шойгу с его биатлонами и арматами?
  2. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +5
    Сегодня, 14:48
    Виват! Вот это друзья и соратники.
  3. Vbr Звание
    Vbr
    +3
    Сегодня, 15:02
    Молодцы! Показали ли это российские СМИ? А то каждый пук трампа ловят, а что происходит у союзников им вдруг резко стало не очень интересно.
  4. Сергей Хатылаев Звание
    Сергей Хатылаев
    0
    Сегодня, 15:35
    Мощьно смотрятся прям как спартанцы.