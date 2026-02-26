В зоне СВО испытывают разведывательный дрон «Сибирячок» пятого поколения
1 8222
На передовой в зоне проведения СВО наши военные испытывают новейший разведывательный дрон «Сибирячок» пятого поколения. В конструкции беспилотника «Сибирячок-5» российские комплектующие составляют 95 процентов, что позволило снизить себестоимость.
Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Народный фронт».
Новейший аппарат разрабатывался и создавался компанией ГАСКАР при поддержке Кулибин-клуба. Теперь его тестируют непосредственно в зоне боевых действий.
Беспилотник может подниматься на высоту до одного километра и преодолевать расстояние до 20 км. Его аппаратура способна распознавать объекты – людей и военную технику.
Руководитель производства компании по имени Александр отметил, что основное назначение аппарата – это разведка с видеофиксацией объектов, то есть выявление позиций и техники противника и целеуказание для средств поражения. По его словам, для такого дрона максимальная полезная нагрузка составляет четыре килограмма. Александр утверждает, что российский дрон превосходит в своем классе зарубежные аналоги.
«Сибирячок-5» является пятым беспилотным аппаратом в серии. Дрон предыдущего четвертого поколения массово применяется в зоне СВО. Наши военные получили уже около 16 тысяч таких аппаратов. Данную модель на фронте считают одной их самых массовых. Пятую модификацию сейчас тестируют небольшие подразделения российских спецназовцев на передовой. Ее серийные поставки в войска запланированы уже в этом году.
