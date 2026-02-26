В США откажутся от использования ракет Vulcan до устранения всех дефектов
Космические силы США объявили, что не будут использовать ракеты Vulcan компании United Launch Alliance (ULA), пока подрядчик не устранит все выявленные в ходе недавнего запуска дефекты аппарата.
Как сообщает портал Inside Defense, расследование причин возникновения неисправности ракеты United Launch Alliance может занять несколько месяцев. Запуски не планируется возобновлять до полного устранения всех неисправностей.
Ранее довольно серьезные дефекты были выявлены в ходе запуска ракеты Vulcan Centaur. Как выяснилось, потеря сопла твердотопливного ускорителя во время второго полета этой ракеты ULA была вызвана производственным дефектом, который удалось оперативно устранить. При этом инцидент с потерей сопла ракеты не помешал Vulcan Centaur выполнить миссию, однако стал причиной проведения более тщательного анализа перед сертификацией ракеты-носителя Космическими силами США.
В ходе расследования удалось выяснить, что причиной нештатной ситуации стал дефект изолятора внутри сопла. Для проведения анализа инженеры использовали упавшие неподалеку от стартовой площадки и поднятые со дна океана фрагменты ускорителя. Это позволило сравнить поврежденную деталь с исправной и успешно выявить дефектный элемент.
При этом предполагается, что ракеты Vulcan впоследствии смогут заменить старые ракеты Atlas V и Delta IV Heavy и будут использоваться в том числе в интересах Космических сил США.
