В США откажутся от использования ракет Vulcan до устранения всех дефектов

Космические силы США объявили, что не будут использовать ракеты Vulcan компании United Launch Alliance (ULA), пока подрядчик не устранит все выявленные в ходе недавнего запуска дефекты аппарата.

Как сообщает портал Inside Defense, расследование причин возникновения неисправности ракеты United Launch Alliance может занять несколько месяцев. Запуски не планируется возобновлять до полного устранения всех неисправностей.



Ранее довольно серьезные дефекты были выявлены в ходе запуска ракеты Vulcan Centaur. Как выяснилось, потеря сопла твердотопливного ускорителя во время второго полета этой ракеты ULA была вызвана производственным дефектом, который удалось оперативно устранить. При этом инцидент с потерей сопла ракеты не помешал Vulcan Centaur выполнить миссию, однако стал причиной проведения более тщательного анализа перед сертификацией ракеты-носителя Космическими силами США.

В ходе расследования удалось выяснить, что причиной нештатной ситуации стал дефект изолятора внутри сопла. Для проведения анализа инженеры использовали упавшие неподалеку от стартовой площадки и поднятые со дна океана фрагменты ускорителя. Это позволило сравнить поврежденную деталь с исправной и успешно выявить дефектный элемент.

При этом предполагается, что ракеты Vulcan впоследствии смогут заменить старые ракеты Atlas V и Delta IV Heavy и будут использоваться в том числе в интересах Космических сил США.
    Сегодня, 15:53
    США объявили, что не будут использовать ракеты Vulcan компании United Launch Alliance
    Главный конкурент - СПЕЙС Х - подсуетились... lol Илон в деле!
    Сегодня, 16:00
    Странно, что Пентагон не перешел полностью на Фалконы.
    Их запускают, как пирожки пекут, с нулевой аварийностью и дешево.
    Видимо, главное - спасти ракетный филиал Боинг от разорения.
      Сегодня, 16:34
      Последняя авария Фалькона - 12 июля 2024 года. А еще - он был разработан для программы Пентагона и НАСА, внезапно под названием FALCON (Force Application and Launch from Continental United States, «Применение силы при выполнении пуска с континентальной части Соединённых Штатов»), для закидывания на орбиту орбитального бомбардировщика, поэтом его грузоподъемность нерентабельна, избыточна для среднего класса и мала для тяжелого. Но отказаться от программы, в которую вбахали значительную часть бюджета и НАСА и Пентагона, и пуски которой пришлось даже оплачивать из бюджета, завывая, что мы не оплачиваем ничего, пуски чисто коммерческие - теперь невозможно, ибо придется отчитаться за распил на корявой программе. Поэтому продолжают пришивать пиджак к пуговице
        Сегодня, 16:47
        Ну, у Фалькон было примерно 270 пусков при 3 неудачах.
        При этом была серия из 100 удачных пусков подряд.
        Всем бы такую рабочую лошадку...
        Скоро такой лошадкой станет и сверхтяжелый StarShip.
        Строится фабрика для их серийного производства - почти конвейерного.
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Foggy Dew
        Поэтому продолжают пришивать пиджак к пуговице

        Мало слышать звон, надо знать, где он.
        1. Отказ верхней ступени - не критичный фактор при ВБР = 0,98-0,99. Для сравнения ВБР Протона - 0,89-0,92. Что называется, почувствуйте разницу. Кстати, ВБР Союз-2 равен ВБР Фалкона только из-за большего налета. Для сведения - ВБР 0,95 всегда считалась приемлемой для тяжей.
        2. Программа DARPA FALCON действительно существовала, но какое она имеет отношение к разработке Фалкона? Сбила с толку аббревиатура? Это бывает.
        И Falcon 1, и Falcon 9 разрабатывались Спейсами как частный коммерческий носитель. При чем здесь Пентагон?
        Основной ранний заказчик SpaceX - NASA по программе COTS — доставка грузов к МКС.
        Falcon 9 изначально создавался под коммерческий рынок плюс миссии снабжения МКС, а не под "орбитальный бомбардировщик". Что за дикие фантазии?
        SpaceX назвала свою ракету Falcon ("Тысячелетнего сокола" из Star Wars.
        Вот так и рождается конспирология - из-за совпадения названий и банального незнания.
        3. Что значит "грузоподъёмность нерентабельна, избыточна для среднего и мала для тяжёлого"?
        "Девятка" - классический тяж. ~22–23 т на НОО (без возврата первой ступени)
        ~15–17 т в многоразовом режиме
        ~8–9 т на ГПО. Привести ТТХ А5?
        Для другого есть сверхтяж - Falcon Heavy. Недогруз? Не страшно, массовые пуски и пропульсивная посадка нивелируют все.
        4. Что значит "пуски оплачиваются из бюджета, хотя говорят, что коммерческие"? Коммерческие компании (спутниковые операторы) платят свои. NASA и Минобороны США платят за конкретные запуски. Starlink — это вообще внутренний проект SpaceX.
        Это обычная практика. Это так трудно понять? Точно так же государство платит Boeing или Lockheed Martin.
        Повторяю: да, NASA финансировало SpaceX по программе COTS.
        Есть контрактная модель: государство покупает услугу запуска.
        Государство не строит ракету само, оно оплачивает частной компании разработку и доставку груза. И каким боком здесь Пентагон если налицо обычная коммерциализация?
        Понятно, что психологически нашим ура-патриотам проще принять версию "всё это Пентагон", чем признать, что частная компания выстроила эффективную модель.
        Спейсы действительно запускают спутники для Пентагона.
        Но это:
        - стандартная практика закупки услуг;
        - конкуренция с ULA и другими операторами;
        -открытые контракты, никакой конспирологии.
        И, разумеется, никакой "орбитальный бомбардировщик" на Falcon 9 никогда не запускался и не летал.
      Сегодня, 17:28
      -Странно, что Пентагон не перешел полностью на Фалконы
      .Алексей, по двум основным причинам:
      -"Vulcan - модульная система, так что можно будет добавлять ускорители. А это позволит выводить на орбиту грузы до 40 т.
      -Фалкон в качестве топлива для второй ступени использует керосин, который может замерзнуть в космосе спустя несколько часов, то у Вулкана эта (она же и верхняя)ступень ракеты будет лететь на жидких кислороде и водороде.
        Сегодня, 19:22
        Немного поправлю. Даже с 6 ускорителями Vulcan на LEO до 40 т не дотягивает.
        40 т — это уже уровень примерно свертяжа класса Falcon Heavy
        или перспективных сверхтяжёлых.
        По сегодняшним оценкам Vulcan на LEO - 27–30 т.
        На ГПО — ~14–16 т.
        По поводу замерзания керосина в принципе верно, но есть нюансы. RP-1 замерзает примерно при −50 °C, однако, ступень изолирована, а часть поверхности баков нагревается от солнечного излучения. Известны случаи, когда Falcon 9 успешно выполнял 6–8-часовые профили, межпланетные миссии, миссии с прямым выведением на высокие орбиты. Т.е несколько часов на выполнение миссии у него есть.
        Водород на ГПО, безусловно, лучше, но Пентагон никогда не сделает ставку только на Фалкон ещё и потому, что не хочет зависеть только от одного поставщика.
        ULA и SpaceX — это конкуренция + страховка.