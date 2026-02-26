Пока мы видим, что рабочий процесс продолжается, мы слышим весьма разнонаправленные заявления от представителей киевского режима. Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она не меняется, все продолжают свою работу.

Было бы большой ошибкой пытаться сейчас определить какую-то стадию или делать какие-то прогнозы.

Российско-украинская встреча на высшем уровне, когда будет решено ее провести, станет финалом конфликта на Украине. Именно она поставит точку в его урегулировании – «финализирует» процесс.Такое заявление сделал в ходе своего брифинга глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.Он отметил, что на данный момент продолжается рабочий процесс, направленный на урегулирование украинского конфликта:Чиновник заявил:Он также отметил, что в процессе украинского урегулирования нельзя игнорировать ядерную риторику Киева и его западных союзников.Глава президентской пресс-службы выразил от имени Кремля признательность американской администрации за помощь в переговорном процессе. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон не прекращает увязывать вопросы мирного урегулирования с экономическими американо-российскими взаимоотношениями. Песков добавил, что вопросами экономики в ходе переговоров занимается в основном спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что конфликт на Украине находится в стадии «начала конца».