Песков: российско-украинская встреча на высшем уровне станет финалом конфликта

Российско-украинская встреча на высшем уровне, когда будет решено ее провести, станет финалом конфликта на Украине. Именно она поставит точку в его урегулировании – «финализирует» процесс.

Такое заявление сделал в ходе своего брифинга глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.



Он отметил, что на данный момент продолжается рабочий процесс, направленный на урегулирование украинского конфликта:

Пока мы видим, что рабочий процесс продолжается, мы слышим весьма разнонаправленные заявления от представителей киевского режима. Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она не меняется, все продолжают свою работу.

Чиновник заявил:

Было бы большой ошибкой пытаться сейчас определить какую-то стадию или делать какие-то прогнозы.

Он также отметил, что в процессе украинского урегулирования нельзя игнорировать ядерную риторику Киева и его западных союзников.

Глава президентской пресс-службы выразил от имени Кремля признательность американской администрации за помощь в переговорном процессе. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон не прекращает увязывать вопросы мирного урегулирования с экономическими американо-российскими взаимоотношениями. Песков добавил, что вопросами экономики в ходе переговоров занимается в основном спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что конфликт на Украине находится в стадии «начала конца».
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:30
    ❝ Зеленский* заявлял, что конфликт на Украине находится в стадии «начала конца» ❞ —

    — Ну это смотря с какого конца смотреть ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 16:38
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 16:30
      Ну это смотря с какого конца смотреть

      hi От представителя Кремля необходимо слышать чёткого и однозначного определения по поводу устранения первопричин конфликта, как и решение всех целей и задач СВО, ради чего положены жизни российских воинов,льётся кровь и народ поддерживает ВС РФ в СВО-КТО и терпит все невзгоды и тяжести текущего положения, а не забалтывать главные проблемы Договорняками, которые интересны только прихватизаторам народного достояния и лицам с ино ссс ранными гражданствами.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 17:09
        А что делать, если достичь целей СВО текущими силами и средствами не представляется возможным?
        /ТМВ - не предлагать/
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          +3
          Сегодня, 17:23
          А не все силы и средства задействованы. Раз текущими не представляется возможным задействовать недостающие. При чем тут ТМВ? СВО надо завершать выполнение заявленных целей.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          -2
          Сегодня, 17:26
          Пояснить почему так получилось. Почему олигархи получают дивиденды в сотни миллиардов рублей, у сбера прибыль почти два триллиона, а сил и средств на четвертый год не хватает. А то будто пытаются соскочить, делая вид что молодцы большие, консолидировали народ вокруг президента
        3. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -1
          Сегодня, 18:36
          Neo-9947
          Сегодня, 17:09

          hi Ошибаться можно, врать нельзя.
        4. Uran53 Звание
          Uran53
          -1
          Сегодня, 18:59
          А власть хочет вообще победу в СВО? Судя по ходу конфликта - нет. По моему они занимаются только убийством русских с обоих сторон
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:33
      И на чье начало. Много вариантов
  3. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    +5
    Сегодня, 16:39
    Только капитуляция недоукрогосударства. Иное (сохранение бандеровского режима в Киеве и Антироссии как таковой) - неприемлемо для России. Укрогосударственность должна быть уничтожена, русские территории воссоединены.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:34
      Кстати, напомню - подписание капитуляции фашистской Германии прекрасно прошло и без Гитлера
  4. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +2
    Сегодня, 16:40
    А как же утверждение, что с просроченным разговора не будет.
    Получается, что на безоговорочное уничтожение укрофашизма нет сил не средств.
    Но есть толпы блогеров, эффективных менеджеров, великих военачальеиков, которые готовы браво докладывать о происходящем на л б с , ни за что при этом не отвечая и получая за это плюшки от государства и общества.
    Есть ли у нас ставка главного командования и стратегический план победы?
    А чётко сформулированные цели?
    Ведь эти цели нужно озвучить противнику, для заключения мирного договора. Боюсь, что просроченный и его хозяева нас не поймут.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 16:54
      Цитата: СергейСмирнов3663
      А чётко сформулированные цели?


      Четко сформулированные цели озвучены ещё в начале СВО и они не менялись.
      1. СергейСмирнов3663 Звание
        СергейСмирнов3663
        +1
        Сегодня, 16:57
        Тогда Песков рассказывает про параллельную реальность.
        Либо нужно подписывать мирный договор между РФ и Украиной у которой президент Трамп.
        1. kromer Звание
          kromer
          -2
          Сегодня, 17:02
          Цитата: СергейСмирнов3663
          Тогда Песков рассказывает про параллельную реальность.


          С папой очаровательной Лизы Песковой это бывает частенько. laughing

          https://yandex.ru/video/preview/587559760739190366
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -2
      Сегодня, 16:58
      Цитата: СергейСмирнов3663
      А как же утверждение, что с просроченным разговора не будет.
      Получается, что на безоговорочное уничтожение укрофашизма нет сил не средств.
      Но есть толпы блогеров, эффективных менеджеров, великих военачальеиков, которые готовы браво докладывать о происходящем на л б с , ни за что при этом не отвечая и получая за это плюшки от государства и общества.
      Есть ли у нас ставка главного командования и стратегический план победы?
      А чётко сформулированные цели?
      Ведь эти цели нужно озвучить противнику, для заключения мирного договора. Боюсь, что просроченный и его хозяева нас не поймут.

      Так все уже все поняли, Запад думает как передать Украине ЯО, а просроченный заявил что Россия не смогла победить на поле боя, да и по факту все озвученные цели СВО тихонечко засунуты куда подальше и все что мы слышим, это только вывод войск ВСУ с территории Донбасса, а про З. и Х. области тишина.
      1. СергейСмирнов3663 Звание
        СергейСмирнов3663
        -1
        Сегодня, 17:05
        Мне бы были понятны цели:
        - отжать территорию до Днепра;
        - уничтожить инфраструктуру западней Днепра
        - бить по всём городам и весям, по площадям, если от туда обстреливается наша территория.
        И денацификация со всем остальным сами по себе придут.
        А с ЯО шутить не надо.
        Он и ведь бахнут, а на наш ответ искренне удивятся - за что.
        Фламинго тому пример.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 16:40
    Он бы как-нибудь таки определился, что ли - укрофюрер легитимен или нет? Ибо если нет - смысл с ним встречаться? Если его подпись, не говоря уж о слове, не стоит и выеденного цента? Только запомоишься попусту..
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -2
    Сегодня, 16:55
    Ну, если даже представитель России при ООН заявил, что он - украинец, то ясно: близится мирное соглашение.
  7. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    -3
    Сегодня, 16:59
    Это...не фейк?!
    Наш
    действительно
    согласился с американцами на встречу и на какой-то
    договор
    с этим..?
    Не могу поверить.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      -4
      Сегодня, 17:03
      Не могу поверить.

      После вывода войск из под Киева, Стамбульских соглашений, Зерновых сделок и т.д. вас правда удивляет подобное ?
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +1
        Сегодня, 17:09
        Цитата: spektr9
        вас правда удивляет подобное ?

        Меня, признаюсь, тоже удивляет. Но не то, о чем вы написали, а то, что вы вообще это написали.

        Понимаю, что вы не читатель, но всё же - ознакомьтесь, не повредит:

        Кремль не видит смысла во встрече Путина с Зеленским

        Кина не будет, расслабляемся и дышим ровно yes laughing
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          -1
          Сегодня, 17:13
          Меня, признаюсь, тоже удивляет. Но не то, о чем вы написали, а то, что вы вообще это написали.

          Удивляетесь что меня не забанили, за не разделения позиций уря"патриотов", понимаю )

          Понимаю, что вы не читатель, но всё же - ознакомьтесь, не повредит

          Так дорогой ура вам бы тоже глаза разуть, тут речь идет о
          Наш
          действительно
          согласился с американцами на встречу и на какой-то
          договор

          Про вашего любимого Зеленского речь не идет )
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            Сегодня, 17:17
            Цитата: spektr9
            Удивляетесь что меня не забанили, за не разделения позиций уря"патриотов", понимаю

            Ну, зачем вас банить? Вы тихий и спокойный...

            Цитата: spektr9
            Про вашего любимого Зеленского речь не идет

            О... и правда, там чисто абстрактно - когда-нибудь, непонятно с кем... Сори, забегался слегка. Но зато вы прочли про невстречу с Зеленским laughing
            1. spektr9 Звание
              spektr9
              -1
              Сегодня, 17:23
              Ну, зачем вас банить? Вы тихий и спокойный...

              Так было бы о чем говорить 5 год начался, уже всем все понятно давно )
              там чисто абстрактно - когда-нибудь, непонятно с кем

              Так ваши тезисы прекрасно описывают нынешние переговоры ...
              Сори, забегался слегка... но зато вы прочли про невстречу с Зеленским

              Спасибо, искренне благодарен
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                +3
                Сегодня, 17:24
                Цитата: spektr9
                Так ваши тезисы прекрасно описывают нынешние переговоры ...

                Так переговоры показуха, вы не знали? belay
                1. kromer Звание
                  kromer
                  0
                  Сегодня, 17:30
                  Цитата: Paranoid62
                  Так переговоры показуха, вы не знали?


                  Некоторые воспринимают информацию слишком буквально. Такое бывает. laughing
                2. spektr9 Звание
                  spektr9
                  -3
                  Сегодня, 17:31
                  Так переговоры показуха, вы не знали?

                  Конечно, я то думаю что такое переговоры с 2022 все ведут и ведут, все на уступки идут и идут, а СВО так и не кончается. А тут вот оно как оказывается показуха, видимо для очередного "энергетического" перемирия.
                  Спасибо вам что посвятили wink
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    +1
                    Сегодня, 17:33
                    Цитата: spektr9
                    переговоры с 2022 все ведут и ведут

                    Там было много разных переговоров. Первое, второе, третье...

                    Цитата: spektr9
                    оказывается показуха

                    Ага. На десерт.

                    Цитата: spektr9
                    видимо для очередного "энергетического" перемирия

                    Не угадали.

                    Цитата: spektr9
                    Спасибо вам что посвятили

                    Всегда пожалуйста, обращайтесь yes
                    1. spektr9 Звание
                      spektr9
                      -2
                      Сегодня, 17:37
                      Не угадали.

                      Тогда мне даже страшно представить какой вы нам сюрприз готовите. После вывода войск да всевозможных перемирий. Ну надеюсь страна в целом и пограничные районы в частности ваш сюрприз пережить смогут
        2. красноярск Звание
          красноярск
          -2
          Сегодня, 17:28
          Цитата: Paranoid62
          Кремль не видит смысла во встрече Путина с Зеленским

          Да, было такое заявление. Но прошло совсем немного времени и прозвучало, из тех же уст, следующее - "Песков: российско-украинская встреча на высшем уровне станет финалом конфликта"
          Т.е. встреча таки возможна? Это у Пескова семь пятниц на неделе, или у.....
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            Сегодня, 17:30
            Цитата: красноярск
            Т.е. встреча таки возможна?

            Видимо, не с Зеленским? И, видимо, нескоро.

            А встреча такая в любом случае нужна, кто-то же должен капитуляцию, или что там вместо, от Украины подписать.

            Цитата: красноярск
            Это у Пескова семь пятниц на неделе, или у...

            ... вас, извините. Ничего, бывает yes
            1. красноярск Звание
              красноярск
              -1
              Сегодня, 17:36
              Цитата: Paranoid62
              Видимо, не с Зеленским? И, видимо, нескоро.

              Не могу себе представить, чтобы "мирные соглашения" или "капитуляцию" или еще что-то, подписывал от имени Окраины Доня, или Макрон, или марсианин. Это должен сделать легитимный представитель Окраины, и более никто.
              Так что не у меня семь пятниц, а у Вас каша в голове.
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                +3
                Сегодня, 17:42
                Цитата: красноярск
                Не могу себе представить, чтобы "мирные соглашения" или "капитуляцию" или еще что-то, подписывал от имени Окраины Доня, или Макрон, или марсианин. Это должен сделать легитимный представитель Окраины, и более никто

                На настоящий момент Окраина несубъектна, она под внешним управлением. Собственно, поэтому и разговор о ней идет практически в третьем лице, и вовсе не на этих переговорах.

                А то, что нам показывают как "переговоры" - это показуха.

                Цитата: красноярск
                Так что не у меня семь пятниц, а у Вас каша в голове

                Гм. Вы там не сумели закончить фразу, и я предложил вариант окончания. Возможно, я ошибся.
          2. kromer Звание
            kromer
            +2
            Сегодня, 17:49
            Цитата: красноярск
            российско-украинская встреча на высшем уровне станет финалом конфликта


            Вас что то смущает? Или нужно напомнить, что в 1945 тоже встреча была, по результатам которой была подписана капитуляция нацистской Германии?
            1. красноярск Звание
              красноярск
              -3
              Сегодня, 18:33
              Цитата: kromer
              Вас что то смущает?

              Да, а Вас нет?
              1. Просроченный не легитимен (В.В.Путин)
              2. Песков: российско-украинская встреча на высшем уровне станет финалом конфликта. (Эти два пункта не вызывают у Вас никаких мыслей?)
              3. Делегация от Окраины на переговорах получает инструкции от наркоши.
              Цитата: kromer
              Или нужно напомнить, что в 1945 тоже встреча была,

              Нет, я помню. Германия была разгромлена, Гитлер умер. Капитуляцию подписал -
              7 мая от имени германского Верховного командования подписал начальник штаба Верховного командования вермахта генерал-полковник Альфред Йодль.

              8 мая Со стороны Германии его подписали: глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель,
              Довожу до Вашего сведения - Окраина не разгромлена, просроченный жив.
              Замечаете разницу?
              1. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 18:40
                Я Вас понял. Только Вы исходите из той обстановки какая она сейчас. Только с чего Вы взяли, что финальная встреча произойдёт сейчас? А не, например, через пять лет?
                1. красноярск Звание
                  красноярск
                  -2
                  Сегодня, 18:42
                  Цитата: kromer
                  А не, например, через пять лет?

                  А экономика наша потянет 5 лет?
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    +1
                    Сегодня, 18:47
                    Цитата: красноярск
                    А экономика наша потянет 5 лет?


                    А у Вас есть информация что не потянет? У меня есть все основания предполагать, что макроэкономического прогноза на 5 лет по России у Вас нет. И у меня нет.
                    Вот с чего у Вас такие вопросы? Обамовские слова про "Экономика России порвана в клочья" покоя не дают?
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:59
    С нашей стороны понятно кто , а с хахлчьей , вопрос конечно интересный.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:03
    Цитата: voyaka uh
    Ну, если даже представитель России при ООН заявил, что он - украинец, то ясно: близится мирное соглашение.

    Не не будет мирного соглашения ,Небензя - украинец ,а Украиной правят бандеровцы евреи.А израильтяне им подмахивают во всю ,причём закрыв глаза .
  10. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 17:56
    Наша позиция хорошо известна

    Кому известна? Где об этом можно почитать?

    . она последовательна, она не меняется

    То есть, полная демилитаризация и денацификация Украины в силе?
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +2
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Stas157
      То есть, полная демилитаризация и денацификация Украины в силе?

      Ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то это отменял. А зачем вы спросили? winked
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        -1
        Сегодня, 18:16
        Цитата: Paranoid62
        А зачем вы спросили?

        Не уверен, что это до сих пор в силе. А у вас есть такая уверенность?
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          +1
          Сегодня, 18:16
          Цитата: Stas157
          А у вас есть такая уверенность?

          Ну, да вот же:

          Цитата: Paranoid62
          по крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то это отменял

          А вы слышали, что отменили?
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            -2
            Сегодня, 18:19
            Цитата: Paranoid62
            Ну, да вот же

            То есть вы верите словам и заявлениям? А вы посмотрите в лицо реальности. Я просто не представляю как это можно сделать без освобождения всей Украины. Если всю Украину освобождать не будут (об этом сейчас даже речи нет), то ни о какой демилитаризации и денацификации речь не идёт.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              +1
              Сегодня, 18:22
              Цитата: Stas157
              Я просто не представляю как это можно сделать...

              Гм. Соболезную. А это точно мои проблемы?

              Цитата: Анекдот
              Лондон. Английский лорд со своей супругой за завтраком.
              - Лорд Джон, в свете ходят слухи…
              - Это проблемы света.
              - Да, но слухи говорят, что у леди Джейн есть любовник.
              - Это проблемы леди Джейн.
              - Да, но говорят, что муж леди Джейн поклялся убить этого любовника…
              - Это проблемы ее мужа.
              - Да, но слухи говорят, что этот любовник — это вы.
              - Это мои проблемы.
              - А как же я?
              - А это - ваши проблемы

              Как-то так request
            2. красноярск Звание
              красноярск
              -1
              Сегодня, 18:40
              Цитата: Stas157
              Если всю Украину освобождать не будут

              О чем Вы говорите. Уже про Херсонскую и Запорожскую перестали говорить, какая уж тут вся Окраина.
          2. красноярск Звание
            красноярск
            -1
            Сегодня, 18:38
            Цитата: Paranoid62
            А вы слышали, что отменили?

            Никто этих планов отменять не будет.
            О них просто забудут.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              +1
              Сегодня, 18:40
              Цитата: красноярск
              Никто этих планов отменять не будет. О них просто забудут.

              Гм. На вашем месте я бы не стал об этом говорить столь уверенно. А после того, как вы не поняли, что сказал Песков - тем более не стал бы wink
              1. красноярск Звание
                красноярск
                0
                Сегодня, 18:44
                Цитата: Paranoid62

                Гм. На вашем месте я бы не стал об этом говорить столь уверенно. А после того, как вы не поняли, что сказал Песков - тем более не стал б

                Я же Вам указывал на риторику Пескова. Она меняется семь раз на неделю.
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  +1
                  Сегодня, 18:45
                  Цитата: красноярск
                  Я же Вам указывал на риторику Пескова. Она меняется семь раз на неделю

                  Я вам уже пояснил, что значила приведенная вами фраза Пескова. Противоречий там нет, вам, видимо, просто непривычен дипломатический сленг. Повторяю - так бывает, с возрастом проходит, как правило... или не проходит winked
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 18:04
    станет финалом конфликта