Украинский скелетонист потребовал лишить Сергея Бубку звания героя Украины

Украинский скелетонист Гераскевич, ставший известным благодаря дисквалификации на Олимпиаде из-за шлема с изображениями погибших украинских спортсменов, выступил с трибуны Верховной рады и потребовал лишить наград и званий своего более успешного соотечественника — легкоатлета Сергея Бубку.

Гераскевич, зачем-то принесший в украинский парламент свой скандальный шлем, заявил с трибуны Рады, что считает, что Бубка должен быть лишен звания Героя Украины. Кроме того, по мнению не достигшего каких-либо значимых успехов в спорте скелетониста, на Бубку необходимо наложить санкции. При этом, как известно, Бубка в свое время установил 35 мировых рекордов и с 2005 по 2022 год был президентом Национального олимпийского комитета Украины. Недовольство скандального скелетониста вызывает то, что Бубка, являясь представителем Украины в МОК, якобы способствует допуску на Олимпийские игры российских и белорусских спортсменов, таким образом «уничтожая Украину». Примечательно, что в отличие от Бубки, завоевавшего 11 золотых медалей на чемпионатах мира и Олимпиадах, у Гераскевича, который выступал на трех Олимпиадах, нет ни одной медали.



Стоит отметить, что Гераскевич, видимо осознав свою неспособность достичь выдающихся успехов в спорте, довольно успешно монетизировал свое участие в Олимпиаде другим образом. Будучи прекрасно осведомленным о действующих на Олимпиаде правилах, он попытался принять участие в соревнованиях в откровенно политизированном шлеме. В результате после своей дисквалификации он получил крупную денежную награду за «патриотизм» от украинского диктатора Зеленского и, несмотря на отсутствие каких-либо достижений, фактически стал одним из самых влиятельных на Украине спортсменов.
  1. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    +10
    Сегодня, 16:41
    очередной укро-умалишённый. и "монетизатор" wink не без этого
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 16:53
      . Украинский скелетонист потребовал лишить Сергея Бубку звания героя Украины


      Бубка прославленный и известный во всём мире рекордсмен по прыжкам в высоту.А кто такой Гераскевич?Скелетонист,которого МОК снял с соревнований за то что он отказался поменять свой шлем с изображением погибших в составе ВСУ бывших атлетов/спортсменов Украины на нормальный шлем без их изображения.После дисквалификации он начал говорить что главу МОК за его отстранение от соревнований из-за шлема саму надо убрать с поста главы МОК.Теперь уже наезжает на Бубку.Зато Гераскевич получил из рук Зеленского высшую награду Украины - орденом свободы и похоже занялся политической деятельностью.В ней он больше преуспел путём провокаций,чем в спорте.

      .Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного на Олимпийских играх в Италии, орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

      Гераскевич награжден «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».

      В своем телеграм-канале Зеленский написал, что «иметь смелость — это больше, чем иметь медали», а решение Международного олимпийского комитета (МОК), не допустившего Гераскевича, «точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира».


      https://www.rbc.ru/sport/12/02/2026/698ddbcd9a7947fb3efcedef
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 17:07
        Цитата: Sky Strike fighter
        Зато Гераскевич получил из рук Зеленского высшую награду Украины - орденом свободы и похоже занялся политической деятельностью.В ней он больше преуспел путём провокаций,чем в спорте.
        Ну все орден получил, теперь может к бандере собираться, его друзья там уже заждались. Все равно спортсмен из него не получился.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +3
          Сегодня, 17:38
          На фронт! Может и шлем с собой взять, мож, для опознания пригодится
        2. vadi64 Звание
          vadi64
          +1
          Сегодня, 17:42
          На передок в своем шлеме, так бандера быстрее примет
        3. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 19:07
          Цитата: topol717
          Ну все орден получил, теперь может к бандере собираться, его друзья там уже заждались.

          Возраст и физические кондиции у него подходящие...
          Плохо только, что, благодаря его физподготовке, ТЦК его могут не догнать.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:43
    ❝ Гераскевич, видимо осознав свою неспособность достичь выдающихся успехов в спорте, довольно успешно монетизировал свое участие в Олимпиаде другим образом ❞ —

    — Ну теперь ему прямая дорога в депутаты рады, если, конечно, у них вдруг случатся выборы ...
    1. мазута Звание
      мазута
      +2
      Сегодня, 16:51
      А там глядишь и президентское кресло освободится под такого патриота.
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 17:04
        мазута
        президентское кресло освободится под такого патриота.

        Сергея Бубку все знают, а этого неудачника гераскевича никто и знать не желает. Он шлем попутал с кастрюлей. Этот тип никогда не станет у руководства страны, мордой не вышел.
        1. мазута Звание
          мазута
          0
          Сегодня, 19:24
          Когда вышел "Слуга народа"вряд ли думали,что сценарий будет реализован.А вышло вон оно как...А об этом "герое-олимпийце"в мире мало кто вообще знал до начала февраля этого года.А теперь постепенно пошла торговля мордой лица.Политика вещь грязная,а этот персонаж явно знает цену пиар акциям.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 17:08
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ну теперь ему прямая дорога в депутаты рады, если, конечно, у них вдруг случатся выборы ...
      Ну или ТЦКшнии бусифицируют.
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +12
    Сегодня, 16:48
    Классический пример народившегося в бандеровской системе новодуховитого овнюка в вышиванке, который готов грызть своего соотечественника лишь за то, что в спорте он был более успешен.
    Зависть и злоба, два главных критерия характеризующих украинцев "цеЭвропэйского типа"
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 16:55
    Во-первых, шлем он правильно притащил, это мутировавшая кастрюля, майдаунский талмуд и требник в одном флаконе. Во-вторых, правильная инициатива, им давно пора принять официальную процедуру расхохлячивания творогов "росой на солнце", как сказано у них в "гимнЕ на вустах". И регулярно проводить публичные шабаши по дебендеризации особо отличившихся. А то остальные номера уже наскучили в цирковой программе, будут по 5 раз на дню Трампа разбендеривать и тут же захохлячивать обратно)
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +13
    Сегодня, 16:57
    В каждой стране нонеча, увы, полно идиотов - но это пожалуй первый в истории случай когда у идиотов завелась собственная страна...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 17:31
      Цитата: paul3390
      В каждой стране нонеча, увы, полно идиотов - но это пожалуй первый в истории случай когда у идиотов завелась собственная страна

      В одном из произведений польского писателя-фантаста С.Лема ("Звёздные дневники Йона Тихого"), даже целая "Планета индиотов" описана. Индиоты, ради установления порядка и гармонии, решились на полное самоистребление под управлением механической Государственной Машины, и предложили поучаствовать в этом звездному путешественнику, от чего он вежливо отказался, сказав: "Я же не индиот." smile
      1. TOS-NN Звание
        TOS-NN
        0
        Сегодня, 18:51
        В одном из произведений польского писателя-фантаста С.Лема

        Станислав Лем, поразительный писатель, тонко чувствующий реальность
        (Раша и Мерка) и много чего предсказавший, притом с изрядной долей юмора.

        «Пока я не воспользовался интернетом, я не знал, что на свете есть столько идиотов».

        Интересно, если бы наши спортсмены попробовали бы использовать
        символику СССР, хотя бы, скажем, на перчатках или лыжах, их бы тоже
        дисквалифицировали?
    2. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 17:32
      Цитата: paul3390
      В каждой стране нонеча, увы, полно идиотов - но это пожалуй первый в истории случай когда у идиотов завелась собственная страна...

      Я сейчас сделал скрин вашего поста, блин... лучшего определения Украины я ещё не встречал.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:58
    Эта гнусь хахлячья , ещё депутатом станет , поймал свою волну.
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +2
      Сегодня, 17:04
      Ну, без высокой должности точно не останется.
      Кстати.
      А чего он не в окопах?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 17:40
        А у него гланды и плоскостопие
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 18:49
        По окопу санки плохо едут
  7. VictorB Звание
    VictorB
    +1
    Сегодня, 16:58
    Как они уже утомили, эти гераскевичи.
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 17:09
    Только у меня возник вопрос почему такой "патриот" все ещё не на фронте?
  9. GAndr Звание
    GAndr
    0
    Сегодня, 17:10
    Снимите с этого дурака шлем, у него от нехватки воздуха бред величия начался…
  10. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    0
    Сегодня, 17:11
    ТЦК, ау! Он вон тама. Уже с кастрюлей
  11. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 17:14
    ну вот еще один чудак на букву М
  12. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 17:26
    Сумасшедший неудачник, решивший прославиться на обcepaнии известного спортсмена. И ведь подобных личностей полно...
  13. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 17:27
    "Хайпожор обыкновенный" - новая порода людей. И не только на Украине.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:46
    Цитата: ПВВ22121922
    очередной укро-умалишённый. и "монетизатор" не без этого
    Ему кастрюля мозг сдавила
  15. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    +1
    Сегодня, 18:03
    "Понеслось гiмно по трубам" - прямо-таки жизненный девиз этого щиросвидомого. Если кто не в курсе, скелетон - это когда едут в санях на скорости свыше 100 км/ч мордой вперёд. Судя по той бредятине, что оно несёт, гiмно пару-тройку раз в поворот не вписалось, хоть и сотрясаться там особо нечему было. Сейчас гiмно взяло разгон в политике, только трассу заранее не изучило - решило, видимо, что шлем у него магический.
  16. flint Звание
    flint
    0
    Сегодня, 18:17
    Клоунада во всём в бандерорейхе вполне объяснима, какой презик такая и страна laughing
  17. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 18:39
    У неудачника всегда найдётся причины в отсуствии медали и рекордов. Это называется лютая зависть к более успешному спортсмену. Зато языком молость и гнать всякую пурну - это он горазд больше.
  18. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:46
    Ну Бубка тот еще перец. Российских спортсменов гнал с Олимпиад только так. Всегда голосовал за не допуск и отстранение.
    Чего этот хмырь на него наехал непонятно. Совсем берега попутал