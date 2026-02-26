«Под столом»: Захарова указала место стран ЕС на переговорах по Украине

4 084 38
«Под столом»: Захарова указала место стран ЕС на переговорах по Украине

Европейские бюрократы, кажется, окончательно потеряли чувство реальности, решив, что их место – за столом переговоров по Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свойственной ей яркой манере объяснила коллегам из ЕС, где они должны находиться на самом деле. Ответ: под столом. И чтобы не издавали лишних звуков.

Поводом для столь жесткой риторики стали очередные потуги председателя Европейского совета Антониу Кошты, который возомнил, что вправе диктовать России условия. Видимо, в Брюсселе забыли, чем закончились их предыдущие заходы на эту поляну.

Захарова напомнила:

Вас там никто не ждет, и вас туда никто не приглашал. Вы не умеете себя вести. Потому вы уже там были. Вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку.

По сути, европейцам указали на дверь до того, как они успели в нее постучаться. И это не просто эмоции, а констатация факта: ЕС своими руками дисквалифицировал себя из переговорного процесса. Сначала многолетним саботажем Минских соглашений, потом накачиванием киевского режима оружием вместо попыток мира.

В Кремле позицию подтвердили: Дмитрий Песков уже заявлял, что Евросоюз не способен помочь урегулированию. И действительно, о каком диалоге может идти речь, если главный вклад Европы в украинский кризис – это снаряды и громкие, но пустые резолюции?
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    +5
    Сегодня, 16:54
    России надо добиваться поставленных целей, не взирая ни на кого и ни на что. Увязнуть в переговорах - беда. История Российской дипломатии почти непрерывный тому пример
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 16:57
    Их место там где посуду моют.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 17:01
      Цитата: Ирек
      Их место там где посуду моют.

      Не понятно зачем вообще наши ездят на переговоры в Европу, ведь там укроделегация бегает в соседний кабинет советоваться с Европейцами, нормально же ездили на Ближний восток и без участия Европейцев.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +6
        Сегодня, 17:11
        Не понятно зачем они вообще на переговоры ездят? Чего по итогам хотят получить? Массовое самоубийство или массовый отъезд в Канаду всех бандеровцев, закреплённых в договоре? Денацификация русской окраины ,ликвидация незаконных нацистских вооруженных формирований -главная цель СВО, ни какой другой результат не приемлем.
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 17:10
      «Под столом»

      Ну это она погорячилась, их место возле параши.
      1. Офицер запаса Звание
        Офицер запаса
        +1
        Сегодня, 18:03
        Не..., под столом - это правильно. Самое место. Только сначала им всем нужно технические курсы пройти у Моники Левински. И зачет сдать.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 18:41
          Офицер запаса
          всем нужно технические курсы

          Скрупулезная поправка. Однако, этой акапелле до Моники далеко. Плохие они музыканты, надо потренироваться практически.
      2. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 19:21
        их место возле параши.
        у параши будет только по результатам войны, если РФ победит, а так - это глуповатые понты - напускной апломб
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 17:25
      Им нет места в жизни этой.
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +7
    Сегодня, 16:58
    Гы. Красава))) Самое страшное, что возразить на это нечего
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:10
      . «Под столом»: Захарова указала место стран ЕС на переговорах по Украине


      Интересно что они там под столом будут делать во время переговоров по мнению Захаровой?Делать всем хорошо ,чтобы все участники переговоров были довольны и как следствие договорились бы?Макрона пригласят под стол специально для Зеленского надо понимать?Кто ещё будет от Европы под столом переговоров?Опытный гениколог Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас?
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +2
        Сегодня, 17:16
        Там же американцы будут, что значит, ЧТО они будут делать! Гусары, молчать! САПОГИ ВЫЛИЗЫВАТЬ, а не то, о чем вы подумали! wassat
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:23
        Цитата: Sky Strike fighter
        Интересно что они там под столом будут делать во время переговоров

        Когда в доме пьянка или банкет, то объедки обычно бросают под стол приблудным котам.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 17:02
    Я не так лоялен.... Я бы сказал- ваше место у параши....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:46
      Так-то да! Но! В комнате переговоров протоколом параша не предусмотрена!
      Васисуалий!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 18:33
        Да просто переводу не подлежит... laughing
        Роман hi
  5. Paranoid62 Звание
    Paranoid62
    +2
    Сегодня, 17:06
    Вас там никто не ждет, и вас туда никто не приглашал. Вы не умеете себя вести. Потому вы уже там были. Вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку

    Любителям поехидничать на тему "нас снова обманули" - вот что бывает с теми, кто обманывает.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 17:43
      хм, а американцы не обманули? или это другое? lol
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        0
        Сегодня, 17:46
        Цитата: faiver
        а американцы не обманули?

        Обманули не раз, и продолжают такие попытки. Война есть путь обмана, если помните.

        Цитата: faiver
        или это другое?

        Именно. С американцами можно (и нужно) договариваться, поскольку больше не с кем. Европа более ничего сама не решает request
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 17:49
          С американцами можно (и нужно) договариваться
          - скорее вынуждены, причем сами себя поставили в это позицию...
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            -1
            Сегодня, 17:50
            Цитата: faiver
            скорее вынуждены

            Обоснование?

            Цитата: faiver
            причем сами себя поставили в это позицию

            Не так. Но тоже - с удовольствием послушаю, откуда вы это выводите.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:06
    Европейцам под столом будет хорошо ,как монике левински.Похоже они мечтают об этом все .
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 17:55
      Цитата: tralflot1832
      Европейцам под столом будет хорошо ,как монике левински

      Для них это все же лучше, чем находиться на столе, в качестве блюда. Самое забавное, что именно там они сейчас и находятся.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 17:11
    Язвительная риторика, это конечно хорошо. Но слова всегда должны подтверждаться делом. Причём немедленно и жестко. Как говорится : политик должен неукоснительно соотносить слова и поступки и только тогда его будут уважать. А, вот сегодня одит государственный муж сообщил, что встрече на высшем уровне будет завершать конфликт. Это как?
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -2
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, вот сегодня одит государственный муж сообщил, что встрече на высшем уровне будет завершать конфликт. Это как?

      Это как всегда до этого.
    2. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -1
      Сегодня, 17:59
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      сегодня одит государственный муж сообщил, что встрече на высшем уровне будет завершать конфликт. Это как?

      Вы не поняли. Муж сообщил, что конфликт когда-нибудь должен завершиться. Подписанием некого документа, который подпишет, в том числе, и некий представитель Украины. И все.

      Иными словами, муж сообщил, что вода мокрая.
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -3
    Сегодня, 17:21
    Захарова и Медведев соревнуются, чередуясь в "ярких" заявлениях, чтобы публика в цирке не скучала. laughing
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 17:28
      А под теме кто занял место в цирке вы кого имеете ввиду?
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 17:38
      Цитата: voyaka uh
      Захарова и Медведев соревнуются, чередуясь в "ярких" заявлениях, чтобы публика в цирке не скучала.

      А как ещё этим людям, которые стали клоунами, донести, что их больше не уважают и на их мнение плюют?
    3. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 17:58
      Захарова и Медведев соревнуются, чередуясь в "ярких" заявлениях, чтобы публика в цирке не скучала.

      Ну, как известно, ваши израильские деятели в этом деле не отстают, как минимум. Так что чья бы корова мычала.
  9. Десница ока Звание
    Десница ока
    -2
    Сегодня, 17:23
    о каком диалоге может идти речь, если главный вклад Европы в украинский кризис – это снаряды и громкие, но пустые резолюции?

    Да ладно? А главный вклад сша что, какой то иной? А ведь это именно они начали накачку укры вооружением, став первопроходцами и примером для своих европейских вассалов.. Это именно они ввели ( и не отменили до сих пор ни одной) самое большое кол-во санкций против нас и при Трампе, кстати, только добавляют и усиливают давление на наш энергетический, финансовый и экономический сектор... Это они заставили в ультимативном порядке отказаться своих вассалов европейцев от рос. ресурсов, пересадив на свои, вогнав их в полную зависимость и тд. и тп. И ничего. Мы просто несемся сейчас на переговоры с ними ( Трампом и ко штатовскими), по украине, как только Трамп захочет, выразит желание... И называем теперь штаты, абсурдно - нейтральной стороной и миротворцами... Ну и тд. и тп. Надоело это лицемерие и неадекватные, противоречивые, но приукрашенные красным словцом, высказывания наших говорящих голов от власти... На эту Марию, уже, вот честно смешно, мягко говоря, смотреть и слушать, да и Пескова того же...
    И да, по делу... Разве не сам Путин, недавно, после неких слов Макрона, о том, что он хотел бы участвовать в переговорном процессе, заявил, что мы всегда готовы вести переговоры со всеми желающими, только за? ( не дословно). А тут, Мария со своими противоречащими заявлениями... Смешно, вот честно, последнее время наблюдать за изворотливыми, во многом алогичными и разнощерстными высказываниям разных говорящих голов от наших верхов... Особенно смешно, когда тот же Медведев грозит чем то там Западу, штатам, а потом, по факту все эти угрозы, яйца выеденного не стоят и сливаются в "унитаз"... (((
    Вот и Мария туда же... - пнула европейцев типо, но уверена, если завтра последние скажут - хотим реальных переговоров с Россией, тот же Путин, опять ответит ( уже было) - "да мы только за", "ждем" и тп. И что тогда будет верещать Мария?))))
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:40
    «Под столом»: Захарова указала место стран ЕС на переговорах по Украине

    Воспитанный человек Захарова,настоящий дипломат,подобрала вежливое определение место Европы.
    А реальное место указал простой русский парень Никола Питерский ещё много лет назад.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 17:55
      Пардон,не тот ролик прилепился stop
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:41
    Цитата: Ирек
    Их место там где посуду моют
    Там, где испражняются
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:46
    «Под столом»: Захарова указала место стран ЕС на переговорах по Украине

    А могла бы сказать что под шконкой, да дипломатия не позволила. laughing

    Этот персонаж говорил конкретнее где место ЕС в этом мире:
  13. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 17:47
    Простите, а чем рыжий лучше?!?!
  14. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:48
    ote]«Под столом»: Захарова указала место стран ЕС на переговорах по Украине[/quote]
    Воспитанный человек Захарова,настоящий дипломат,подобрала вежливое определение место Европы.
    А реальное место указал простой русский парень Никола Питерский ещё много лет назад.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      -1
      Сегодня, 18:16
      Товарищь, ваш ролик с ютуб... Я сейчас через впн зашла увидела... Можете не дублировать его здесь, в РФ ютуб попал в чёрный список и никто из рос пользователей, кто не пользуется впн, не сможет увидеть ролики из ютуб, априори... yes