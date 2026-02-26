«Под столом»: Захарова указала место стран ЕС на переговорах по Украине
Европейские бюрократы, кажется, окончательно потеряли чувство реальности, решив, что их место – за столом переговоров по Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свойственной ей яркой манере объяснила коллегам из ЕС, где они должны находиться на самом деле. Ответ: под столом. И чтобы не издавали лишних звуков.
Поводом для столь жесткой риторики стали очередные потуги председателя Европейского совета Антониу Кошты, который возомнил, что вправе диктовать России условия. Видимо, в Брюсселе забыли, чем закончились их предыдущие заходы на эту поляну.
Захарова напомнила:
По сути, европейцам указали на дверь до того, как они успели в нее постучаться. И это не просто эмоции, а констатация факта: ЕС своими руками дисквалифицировал себя из переговорного процесса. Сначала многолетним саботажем Минских соглашений, потом накачиванием киевского режима оружием вместо попыток мира.
В Кремле позицию подтвердили: Дмитрий Песков уже заявлял, что Евросоюз не способен помочь урегулированию. И действительно, о каком диалоге может идти речь, если главный вклад Европы в украинский кризис – это снаряды и громкие, но пустые резолюции?
