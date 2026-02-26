Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации силовиков

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, который переводит идентичность российского военнослужащего на принципиально новый уровень. Отныне геномная регистрация для военных, добровольцев, бойцов Росгвардии и сотрудников органов внутренних дел становится обязательной. Биологический материал будет храниться пожизненно или до достижения гражданином возраста ста лет.

Если реализация инициативы не подведет, ни один погибший боец больше не останется безымянным. Геномная база – это не просто цифровая абстракция, а инструмент, который ставит точку в судьбе человека. ДНК не обманывает, не теряет документы и не попадает в плен к бюрократической волоките.



Никаких «без вести пропавших», никаких многолетних мытарств с оформлением документов. У каждого героя появится место, куда смогут прийти родные. Место, которое не придется искать по общим могилам и экспертным заключениям со слов сослуживцев.

Речь не о формальном реестре, а о физической возможности установить личность даже в тех случаях, когда традиционные методы бессильны. Собрать общий геномный реестр военнослужащих – не просто техническая задача. Это вопрос уважения к тем, кто ценой своей жизни обеспечивает безопасность страны.
  1. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    -1
    Сегодня, 17:30
    давно пора
    но не только у военнослужащих но у всех граждан
    например при замене паспорта 😇
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 17:40
      Цитата: nepunamemuk
      давно пора
      но не только у военнослужащих но у всех граждан
      например при замене паспорта 😇


      Дума наконец то нашла чем заняться.Бюрократия больше тормозит различные процессы,чем их ускоряет. Пример.Что первично? Безопасность государства или регламенты?

      .Проект стратосферного беспилотника связи «Аргус» в России имеет хорошие перспективы, однако ещё нужно решить вопросы, связанные с регуляторной частью. ... По его словам, подобные «псевдоспутники» могут оказаться очень эффективны, потому что летают на более низкой высоте.

      Но нужно решить много регуляторных проблем. У нас нет правил использования такого класса аппаратов, только предстоит их разработать. Как показывает практика, тут у нас всё очень тяжело и медленно идёт. Зачастую тормозится именно регуляторная часть.
      Андрей Патраков, авиаэксперт


      https://www1.ru/news/2026/02/26/aviaekspert-obieiasnil-zagvozdku-s-proektom-stratosfernogo-argusa-alternativy-starlink.html

      Вот до чего дошли.Без регламента оказывается никуда.И Солнце не взайдёт без него и день без него не начнётся.А может ну его нафиг этот регламент?Как бы жизни наших военных важнее бюрократии?Или есть другие мнения.И вообще нафига нужен регламент по БПЛА на фронте.Это же будет по сути фронтовой БПЛА,по крайней мере для ускорения процесса принятия его на вооружение его таковым можно признать и тогда он работать будет на тех же основаниях,на которых сейчас на фронте работает множество БПЛА.Какие ещё регуляторы?
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 18:29
        Цитата: Sky Strike fighter
        Вот до чего дошли.Без регламента оказывается никуда.И Солнце не взайдёт без него и день без него не начнётся.А может ну его нафиг этот регламент?Как бы жизни наших военных важнее бюрократии?

        Ну вот был такой пример - в ВОВ был регламент( упс belay ) снижающий требования к качеству танковой брони.
        Тогда -" Родина не забудет героев.. " и все.
        А изготовитель сейчас начнет халтурить абсолютно законно - регламента нет.
        А жены погибших - будут судиться с государством.
        Сильно разные времена.......
      2. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 18:40
        .И вообще нафига нужен регламент по БПЛА на фронте.

        Чтобы на фронт не попадало дерьмо, опасное для своих.
        Украинский миномет Молот - наглядный пример
    2. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +3
      Сегодня, 17:42
      Зачем у всех граждан? Странные у вас мечты.
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 17:56
        днк анализ очень сильно поможет государству и гражданам
        1 раскрытию преступлений
        2 лечение заболеваний
        1. dnestr74 Звание
          dnestr74
          +3
          Сегодня, 18:02
          Влажная мечта тотального контроля граждан, на месте преступления берется ДНК и сравнивается с подозреваемыми гражданами, а так раз, нажал на кнопочку и искать не надо подозреваемых, только при нашей очень "хорошей" системе надзорных органов, очень чревато.
          1. nepunamemuk Звание
            nepunamemuk
            -1
            Сегодня, 18:05
            в америке этот анализ очень часто помогал найти преступников даже без тотального сбора данных
            находили днк а потом через сходство родственников находили фигуранта
            потом уже доказывали его преступление
            1. dnestr74 Звание
              dnestr74
              +1
              Сегодня, 18:06
              Только принудительно никто не заставляет сдавать ДНК в Америке, а вы при выдаче паспорта хотите.
              1. nepunamemuk Звание
                nepunamemuk
                -1
                Сегодня, 18:09
                странные люди
                как паспорт получать так бегут и возмущаются что долго
                как днк анализ для их же пользы так нельзя 🤣
                1. dnestr74 Звание
                  dnestr74
                  0
                  Сегодня, 18:59
                  Можно, на добровольной основе.
        2. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          +1
          Сегодня, 18:26
          Цитата: nepunamemuk
          днк анализ очень сильно поможет государству и гражданам
          1 раскрытию преступлений
          2 лечение заболеваний

          Судя по новой волне оптимизации, вы батенька фантазер про лечения народа.
  2. LuZappa Звание
    LuZappa
    -1
    Сегодня, 17:33
    Цитата: nepunamemuk
    но не только у военнослужащих но у всех граждан

    И обязательно чипировать!
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 17:37
      Это самое главное и чтобы с отсосом мозга.
    2. хрыч Звание
      хрыч
      +2
      Сегодня, 17:43
      Чипировать мигрантов, а ДНК у них брать на картотеку надо было вчера.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 17:35
    Всё бы хорошо, только в жизни не всегда получается собрать геномный материал погибшего.
    Где и как вы будете брать геномный материал в разбитом бункере, сгоревшем самолете, сгоревшем танке ... ?
    И еще один тонкий момент про то что у нас ничего не пропадает.
    А как быть с личными данными наших граждан в интернете, номера их телефонов, счетов, СНИЛСов? Обещали тоже что эти данные никто не узнает.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      -1
      Сегодня, 17:42
      100% гарантии как утверждается в статье, конечно нет. Но это намного лучше чем сейчас. Даже в сгоревшем танке возможно иногда собрать геномный материал. С персональными данными - согласен, это вечная боль и проблема. Надеюсь, что-нибудь придумают
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Аркадий007
      А как быть с личными данными наших граждан в интернете, номера их телефонов, счетов, СНИЛСов? Обещали тоже что эти данные никто не узнает.
      Эти данные утекают обычно по другим каналам. Например всем известный СДЭК чуть ли не в открытую продавал данные, которые получал из посылок из Китая. Примерно так же утекали и данные через Почту России.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 17:48
        Примерно так данные утекали из медучреждений, из банков и Госуслуг ...
        1. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Сегодня, 17:49
          Цитата: Аркадий007
          из медучреждений, из банков и Госуслуг ...
          Из медучреждений и страховых вполне допускаю, но вот банки и госуслуги то тут скорее нет. В банках и Госулугах очень высокий уровень безопасности.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +1
            Сегодня, 17:53
            Сейчас МАХ привязывают к Госуслугам, есть уверенность в 100% защищенности МАХ?
            1. topol717 Звание
              topol717
              -1
              Сегодня, 18:10
              Цитата: Аркадий007
              Сейчас МАХ привязывают к Госуслугам, есть уверенность в 100% защищенности МАХ?
              Не знаю, думаю что высокая есть, надо установить и посмотреть какие данные там будут разрешены к передаче. Гос.Услуги пишут кому и какие данные предоставляются.
    3. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 17:58
      Где и как вы будете брать геномный материал в разбитом бункере, сгоревшем самолете, сгоревшем танке ... ?

      этот материал очень устойчивый и сохраняется на месте многие тысячи лет
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:41
    Уже лет десять как генетику берут у силовиков.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 17:45
    Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации силовиков
    Это можно было сделать одним президентским указом, а не какой-то непонятной кучкой дармоедов
  6. Добрый Звание
    Добрый
    -1
    Сегодня, 17:49
    Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации силовиков
    Это конечно хорошо! Только кто пояснит, за что Мантурову звезду Героя РФ дали???
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 17:53
      за то что голос хриплый то есть мужественный 😅
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:57
    Идея на первый взгляд благородная, но это на первый взгляд... Немного пошевелите извилинами 🧠 и кое что начнет проясняться.
    1. К_4 Звание
      К_4
      -1
      Сегодня, 18:42
      А что тут шевелить. После СВО будет бешенный всплеск преступности и куча кинутых со словами " мы вас туда не посылали", вот и готовятся, чтобы сразу вычислять неблагонадёжных.
  8. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 18:22
    Отпечатки пальцев будут иметь Фамилию Имя и Отчество.
  9. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:37
    ни один погибший боец больше не останется безымянным.

    Что то тут автор передергивает. Будут опознаны найденные тела. А если трупа нет?
    Как тогда выполнить
    У каждого героя появится место, куда смогут прийти родные. Место, которое не придется искать по общим могилам и экспертным заключениям со слов сослуживцев.