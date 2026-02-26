Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации силовиков

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, который переводит идентичность российского военнослужащего на принципиально новый уровень. Отныне геномная регистрация для военных, добровольцев, бойцов Росгвардии и сотрудников органов внутренних дел становится обязательной. Биологический материал будет храниться пожизненно или до достижения гражданином возраста ста лет.Если реализация инициативы не подведет, ни один погибший боец больше не останется безымянным. Геномная база – это не просто цифровая абстракция, а инструмент, который ставит точку в судьбе человека. ДНК не обманывает, не теряет документы и не попадает в плен к бюрократической волоките.Никаких «без вести пропавших», никаких многолетних мытарств с оформлением документов. У каждого героя появится место, куда смогут прийти родные. Место, которое не придется искать по общим могилам и экспертным заключениям со слов сослуживцев.Речь не о формальном реестре, а о физической возможности установить личность даже в тех случаях, когда традиционные методы бессильны. Собрать общий геномный реестр военнослужащих – не просто техническая задача. Это вопрос уважения к тем, кто ценой своей жизни обеспечивает безопасность страны.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»