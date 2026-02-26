Сложившиеся обстоятельства подталкивают Киев к компромиссному миру, который неизбежно будет включать в себя уступку украинских территорий.

Принятие невыгодного мирного соглашения сейчас дало бы Киеву, по крайней мере, шанс на лучшее будущее. Отказ от него сейчас лишь продлил бы дорогостоящую и проигрышную войну.

Оптимальный выход для Украины – вывод войск из Донбасса. Это неплохой вариант для Киева в его нынешнем положении.Такое мнение высказывается в статье обозревателя американского журнала Foreign Affairs.Он рассуждает следующим образом:При этом наиболее приемлемым для Киева вариантом в данной ситуации журналист из США считает именно уступку россиянам территории Донбасса. По его мнению, эта потеря не станет болезненной для Украины. Если же Киев продолжит упорствовать, то продолжение боев за данный регион принесет ему большой ущерб, так как украинская армия уже давно сталкивается с критическим дефицитом личного состава и вооружения.СМИ США делает следующий вывод:Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский резко отверг идею отказа Украины от Донбасса. Он заявил о неприемлемости вывода украинской армии из региона в целях заключения мирного соглашения с Россией.Что касается позиции Москвы, то целый ряд российских официальных лиц высказывались за то, чтобы ВСУ покинули Донбасс. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это является одним из ключевых и обязательных условий урегулирования украинского конфликта.