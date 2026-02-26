Foreign Affairs: оптимальный выход для Украины – вывод войск из Донбасса

Оптимальный выход для Украины – вывод войск из Донбасса. Это неплохой вариант для Киева в его нынешнем положении.

Такое мнение высказывается в статье обозревателя американского журнала Foreign Affairs.



Он рассуждает следующим образом:

Сложившиеся обстоятельства подталкивают Киев к компромиссному миру, который неизбежно будет включать в себя уступку украинских территорий.

При этом наиболее приемлемым для Киева вариантом в данной ситуации журналист из США считает именно уступку россиянам территории Донбасса. По его мнению, эта потеря не станет болезненной для Украины. Если же Киев продолжит упорствовать, то продолжение боев за данный регион принесет ему большой ущерб, так как украинская армия уже давно сталкивается с критическим дефицитом личного состава и вооружения.

СМИ США делает следующий вывод:

Принятие невыгодного мирного соглашения сейчас дало бы Киеву, по крайней мере, шанс на лучшее будущее. Отказ от него сейчас лишь продлил бы дорогостоящую и проигрышную войну.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский резко отверг идею отказа Украины от Донбасса. Он заявил о неприемлемости вывода украинской армии из региона в целях заключения мирного соглашения с Россией.

Что касается позиции Москвы, то целый ряд российских официальных лиц высказывались за то, чтобы ВСУ покинули Донбасс. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это является одним из ключевых и обязательных условий урегулирования украинского конфликта.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 17:40
    Кто такой этот Foreign Affairs, почему не знаю, крутится туда-сюда ... ))
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 17:41
    Сегодня это уже не прокатит , про Херсонскую и Запорожскую области России забыли.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Ирек
      про Херсонскую и Запорожскую области России забыли.

      После Анкориджа говорят только про Донбасс. А про Херсонскую и Запорожскую области тихоничко молчат. Как будто уже освободили их.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 18:23
        Цитата: Stas157
        Цитата: Ирек
        про Херсонскую и Запорожскую области России забыли.

        После Анкориджа говорят только про Донбасс. А про Херсонскую и Запорожскую области тихоничко молчат. Как будто уже освободили их.

        Видимо молчек про Херсонскую и Запорожскую области и есть запах Анкориджа, про который все время талдычат наши чиновники.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:43
    Цитата: Аркадий007
    Кто такой этот Foreign Affairs
    Желтушная газетенка, печатающая какие-то испражнения
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 17:48
    Разве это неожиданный? Это как раз давно понятный. Вот неожиданный:
    1. Был Мамонт Звание
      Был Мамонт
      -1
      Сегодня, 18:21
      Цитата: Foggy Dew
      Вот неожиданный:

      Вот и новое-старое слово узнал- зюзьга! А, как звучит!
  5. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 18:00
    И Херсона с Запорожьем - наших Конституционных территорий!
  6. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    +1
    Сегодня, 18:07
    Тролинг родителя его же инструментом. Просто Красава. Забалтывание до усмерти laughing