Сикорский пугает поляков русскими танками и призывает готовиться к скорой войне

Глава польского МИД Радослав Сикорский, выступая с трибуны парламента страны (Сейма), заявил, что в настоящее время Польша фактически находится в состоянии между миром и войной. По его словам, Россия вполне может атаковать страны НАТО даже не через несколько лет, как заявлялось ранее, а уже до конца текущего года.

Сикорский призывает польское общество к мобилизации, заявляя, что осознание опасности не должно парализовать волю. В качестве примеров угроз для страны глава МИД Польши рассказал о якобы инициированных Россией многочисленных кибератаках, активном использовании сетей ботов, управляемых искусственным интеллектом, а также попытки саботажа, поджогов и диверсий на железных дорогах.



По мнению Сикорского, на данном этапе основной целью существования Польши должна быть помощь Украине. Глава польского МИД призывает ни в коем случае не допустить капитуляции Киева, поскольку в этом случае может возрасти угроза для Польши. Сикорский пугает поляков, что после поражения Украины российские танки якобы неизбежно окажутся в окрестностях Перемышля.

Чрезвычайно распалившийся во время своего выступления Сикорский неожиданно для депутатов Сейма даже перешел на уголовный жаргон, призывая польское правительство «не быть фраерами» и не доверять США, поскольку интересы Вашингтона не всегда будут совпадать с интересами Варшавы. У Сикорского вызывает тревогу синхронный отказ США и Китая поддержать очередную антироссийскую резолюцию ООН.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:58
    В Белом Доме зазвонил телефон - кто звонит ,Кароль Навроцкий !!!Дональд тебя Сибирский назвал " земляным червяком".Хотя для нас что Навроцкий что Сикорский " плачут по Сибири на лесоповале " .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:16
      Я же исправил Сибирский на Сикорского ( при написании комента ) ,ИИ яндекса шалит. laughing good
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 19:00
    Сикорский пугает поляков, что после поражения Украины российские танки якобы неизбежно окажутся в окрестностях Перемышля.
    А сам Сикорский, по традиции, принятой в польском правительстве, окажется в Лондоне?

    Для Сикорского есть две неприятные новости.
    Во-первых, в Польше, скорее всего, окажутся совсем не танки.
    Во-вторых, сейчас не 1939-й год - и в Лондоне он не особо отсидится...
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 19:01
    Ясен пень. Танков в кредит набрали, пора за них платить, а грошей нема. Надо чтоб денег дали. А как обоснеовать? Вон, там за речкой медведя видел. Он ух как нападет, а у нас курвабобр, надо ему заранее вставную челюсть купить
    1. Руслан Голота Звание
      Руслан Голота
      +1
      Сегодня, 19:11
      Самая большая проблема, что п этим кредитам они хотят платить кровью. И далеко не своей.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 19:03
    Глава польского МИД Радослав Сикорский, выступая с трибуны парламента страны (Сейма), заявил, что в настоящее время Польша фактически находится в состоянии между миром и войной.

    Это называется проще и понятнее- в раскоряку.
  5. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 19:03
    Ten Sikorski to nie Polak! To jewrej pejsaty, ma 3 obywatelstwa! Myli się jakiego kraju jest dziś obywatelem!
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 19:06
    Желающие развязать войну с Россией считают, что они победят? Иначе зачем начинать. Они- самоубийцы? Или затевают войну по приказу Верховного Правителя Земли и жизни миллионов граждан своей страны их не волнуют?
  7. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 19:08
    Ну, пора пану Сикорскому выйти в окно с криком "Русские идут!". Слабо?
  8. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 19:13
    Давно поляков слышно не было laughing. Почему только танками пугает? Есть куда более весомые, повышенного могущества, аргументы wassat .