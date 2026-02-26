Россия расширяет сеть ГЛОНАСС, разместив станцию в Мьянме

Сделан еще один весомый шаг в области взаимодействия между Россией и Мьянмой, по итогам переговоров с генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом подписан российско‑мьянманский Меморандум о развитии сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.

Россия расширяет глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС, новую станцию Москва откроет в юго-восточной Азии, на территории Мьянмы. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов совершил рабочую поездку в Мьянму, где провел рабочую встречу с главой республики Мин Аун Хлайном, а также генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом. В ходе прошедших переговоров Баканов договорился о размещении на территории Мьянмы станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС. Уже определено место размещения.Кроме того, Россия подготовит первого мьянмского космонавта, по времени отправления его на орбиту информации нет, всё пока предварительно.Как сообщили в Роскосмосе, также идет обсуждение размещения станции слежения за космическими объектами (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве).