Россия расширяет сеть ГЛОНАСС, разместив станцию в Мьянме
Россия расширяет глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС, новую станцию Москва откроет в юго-восточной Азии, на территории Мьянмы. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов совершил рабочую поездку в Мьянму, где провел рабочую встречу с главой республики Мин Аун Хлайном, а также генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом. В ходе прошедших переговоров Баканов договорился о размещении на территории Мьянмы станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС. Уже определено место размещения.
Сделан еще один весомый шаг в области взаимодействия между Россией и Мьянмой, по итогам переговоров с генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом подписан российско‑мьянманский Меморандум о развитии сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.
Кроме того, Россия подготовит первого мьянмского космонавта, по времени отправления его на орбиту информации нет, всё пока предварительно.
Как сообщили в Роскосмосе, также идет обсуждение размещения станции слежения за космическими объектами (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве).
