Россия расширяет сеть ГЛОНАСС, разместив станцию в Мьянме

2 657 17
Россия расширяет сеть ГЛОНАСС, разместив станцию в Мьянме

Россия расширяет глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС, новую станцию Москва откроет в юго-восточной Азии, на территории Мьянмы. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов совершил рабочую поездку в Мьянму, где провел рабочую встречу с главой республики Мин Аун Хлайном, а также генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом. В ходе прошедших переговоров Баканов договорился о размещении на территории Мьянмы станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС. Уже определено место размещения.

Сделан еще один весомый шаг в области взаимодействия между Россией и Мьянмой, по итогам переговоров с генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом подписан российско‑мьянманский Меморандум о развитии сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.





Кроме того, Россия подготовит первого мьянмского космонавта, по времени отправления его на орбиту информации нет, всё пока предварительно.

Как сообщили в Роскосмосе, также идет обсуждение размещения станции слежения за космическими объектами (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве).
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ideo098 Звание
    ideo098
    -4
    Сегодня, 17:55
    Видел посты в телеге, где парни наши писали, что хухлячьи дроны тоже могут пользоваться Глонассом, почему мы не можем их отключать как Маск свои Старлинки? Или можем?
    1. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      +2
      Сегодня, 18:05
      Вы антенны гпс и старлинка сравните. Может на какие мысли и приход будет.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +4
      Сегодня, 18:05
      Наши тоже GPS американской пользоваться могут.
      Потому что для подключения к спутникам Старлинк нужен терминал Старлинк, а у терминала есть своя подпись, по которой его можно заблокировать. А к системам навигации таким можно подключиться с любого прибора. Я так это вижу.
      1. G.M.V Звание
        G.M.V
        +2
        Сегодня, 18:21
        Принимать сигнал можно с любого устройства оснащённого приёмником сигнала данной системы. Однако, к примеру в GPS, точность для военных будет намного выше. Точно не помню, около 5м. Для гражданских навигаторов вводится аппаратная поправка, загрубляющая точность определения, скажем в разы (прим.15-20м) . Чтб её исключить нужен спец кодировка, которая есть идёт для устройств поставляемых для военных комплектов. Думаю у нашей системы принцип схожий.
    3. ism_ek Звание
      ism_ek
      +6
      Сегодня, 18:23
      ГЛОНАСС, как и GPS - это по сути сигналы точного времени. Отключить их можно только для всех.
    4. qwertyui_1 Звание
      qwertyui_1
      +1
      Сегодня, 18:57
      хухлячьи дроны тоже могут пользоваться Глонассом, почему мы не можем их отключать как Маск свои Старлинки
      Старлинк это система широкополосного интернета. Каждый терминал "общается со спутниками", т.о. Старлинк понимает что это за терминал и где он находится. В навигационных системах Глонас и GPS приемник принимает сигналы со спутника и рассчитывает свои координаты и только. Навигационная система не знает где находится приемник и кому он принадлежит. Так что заказывайте в интернете любой приемник (стоят не дорого) и используйте в свое удовольствие.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:04
    Как то так в телеге Роскосмоса выглядит эта новость.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:08
    Кроме того, Россия подготовит первого мьянмского космонавта, по времени отправления его на орбиту информации нет, всё пока предварительно.


    Вспомнился анекдот времен "туристов" на Союзах.

    Идет пресс-конференция после совместного полета советского
    и вьетнамского космонавтов.
    У вьетнамца спрашивают:
    "Скажите, а почему у вас руки синие?"
    - А меня русский товалища все время по лукам била и говолила: " Ничего гада не тлогай не твое!""
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:11
    Прикольное фото ,кажется как с самолёта. А это Санкт Петербург с борта МКС.( роскосмос )
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 18:16
      Странное фото, такого Сияния над СПБ я не помню. Да и МКС из СПб видно очень плохо, следовательно в обратную сторону тоже плохо должно быть.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:18
    Цитата: topol717
    Странное фото, такого Сияния над СПБ я не помню. Да и МКС из СПб видно очень плохо, следовательно в обратную сторону тоже плохо должно быть.

    400 км ,не хухры мухры .Автор фото Сергей Кудь- Сверчков .
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:21
    Да уж ,меня не возьмут в отряд космонавтов 2026 г . laughing drinks good
  7. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:32
    Ну станция, где то далеко. Хорошо. А количество спутников увеличить?
  8. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 19:04
    А зачем Мьянме космонавт?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:06
    Цитата: Normann
    А зачем Мьянме космонавт?

    Для меморандума !!!! wassat
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:11
    Цитата: BAI
    Ну станция, где то далеко. Хорошо. А количество спутников увеличить?

    План на 2026 Роскосмоса .48 спутников " Бюро 1440",Электро -Л ( 5 ый),Ямал 501,Луч 5ВМ ( первый),Экспресс АМУ4.
  11. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 19:22
    Мьянма – самое подходящее место для станции ГЛОНАСС. Стабильное, процветающее, индустриальное государство. Богатое настолько, что может себе позволить отправить космонавта на орбиту. Мы всегда умели выбирать себе партнёров!
    Блеать, да когда ж это кончится!!!