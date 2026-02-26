Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами, озвучил цифру, от которой у европейских налогоплательщиков вполне может случиться нервный тик. Альянсу, оказывается, необходимо нарастить возможности противовоздушной обороны в пять раз.

Логика хромает на обе ноги. С одной стороны, Рютте бодро рапортует, что НАТО уже сегодня способен защитить себя. С другой – требует пятикратного увеличения ПВО. Видимо, для подстраховки. Или чтобы защищаться не просто хорошо, а так, чтобы уж точно ни один БПЛА или ракета мимо не пролетели.



Хотя, глядя на эффективность работы украинской ПВО после получения западных комплексов, европейцам следовало бы задуматься: а не списывают ли они в расходы то, что потом просто красиво горит?

Рютте призвал европейцев меньше переживать о готовности США защищать Европу и больше вкладываться в оборону своими кровными.

Но самое интересное в этой истории – комментарий еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса. Он с плохо скрываемым раздражением констатирует: европейская промышленность вместо того, чтобы штамповать ракеты пачками, почему-то повышает цены.
Как итог, на словах Европа готова вкладываться, но ее производители предпочитают осваивать бюджеты, а не наращивать мощности.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +3
    Сегодня, 18:15
    Увеличьте нату на пять рюте и будет вам счастье.... laughing
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      +1
      Сегодня, 18:42
      Aфтop жжёт. Увеличить мощность в пять раз ? Это как? Положить взрывчатки в пять раз больше в каждую ракету?
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:51
      Цитата: майор Юрик
      Увеличьте нату на пять рюте и будет вам счастье.... laughing

      Что-то я не слышу о том, что им действительно пригодится в будущей войне с Россией - про танки-ПВО говорят, а про укрытия с противорадиационной защитой нет.
      Бросьте свои ракеты-танки, не нужны они вам! Не думайте о бесполезном. Бункеры стройте!
      Хотя - тоже так себе защита... Да и, допустим, Германия - не Эстония. Всю страну в бункеры не посадишь. Это трибалтам хорошо - штаны подтянул - и всей страной ходу в Европу!
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 18:16
    Мощность измерена в гигаКалласах. ПВО Польши в следующий раз воткнут в 5 раз больше ракет aim-120 фермерам в грядки, но так и не собьют ни одной пенопластовой Герберы wink
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:24
    Цитата: Foggy Dew
    Мощность измерена в гигаКалласах. ПВО Польши в следующий раз воткнут в 5 раз больше ракет aim-120 фермерам в грядки, но так и не собьют ни одной пенопластовой Герберы wink

    Извините, а чему равна единица мощности гигаКаллас - сколько это в милиУрсулах ? hi
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 18:34
      Цитата: tralflot1832
      Цитата: Foggy Dew
      Мощность измерена в гигаКалласах. ПВО Польши в следующий раз воткнут в 5 раз больше ракет aim-120 фермерам в грядки, но так и не собьют ни одной пенопластовой Герберы wink

      Извините, а чему равна единица мощности гигаКаллас - сколько это в милиУрсулах ? hi

      гигаКаллас = 10 в 12 степени, а милиУрсулы = 10 в минус 3 степени. Итого: 10 в 15 степени = тера...
      одни словом - в один шарик! wassat
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:30
    европейская промышленность вместо того, чтобы штамповать ракеты пачками, почему-то повышает цены.

    Вместо руки рынка, оказалась рука Москвы
  5. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 18:33
    Маловато будет......что то больно скромно ,пан Рютте,побольше надо...
  6. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 18:48
    Хоть бы с собакой посоветовался, может, что умное узнал бы. laughing
    Или пусть пёс сразу выступает вместо него! Зачем никчёмный нужен
  7. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 19:02
    Логика хромает на обе ноги. С одной стороны, Рютте бодро рапортует, что НАТО уже сегодня способен защитить себя. С другой – требует пятикратного увеличения ПВО. Видимо, для подстраховки. Или чтобы защищаться не просто хорошо, а так, чтобы уж точно ни один БПЛА или ракета мимо не пролетели.

    Логика хромает только у тех, кто не может ей пользоваться....Если могут защитить себя итак, сейчас, но увеличивают при том в пять раз ПВО, то нам впору напрячься, а не смеяться как некоторые.., недалекие... Такое заявление, далеко не последнего представителя верхушки нато, свидетельствует о том, что эти системы нужны не для сегодняшних нужд ( как правильно и подметил автор) и возможно совсем не для обороны ЕС, а видать, что бы использовать их либо в прокси войне против РФ на укре, либо, в той, к которой нато готовится сейчас усиленными темпами - скорой прямой конфронтации, войне с РФ... В общем, вопреки смеху глупых урябаранчиков, нашим верхам, следовало бы сейчас конкретно напрячься , задуматься и сосредоточиться над разработкой мер противодействия....
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -2
      Сегодня, 19:06
      Цитата: Десница ока
      Логика хромает только у тех, кто не может ей пользоваться...

      А женская логика хромает всегда. Следите за руками:

      Рютте... требует пятикратного увеличения ПВО

      Цитата: Десница ока
      Если могут защитить себя и увеличивают при том в пять раз ПВО, то...

      Достаточно. Усвоить разницу между "требует увеличения" и "увеличивает" у вас не получилось. Тренируйтесь yes