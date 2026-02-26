ГД РФ одобрила законопроект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите памяти жертв геноцида советского народа. Согласно документу, за подобные преступления вводится уголовная ответственность, предполагающая максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы. Ранее действующая в настоящее время редакция УК РФ не позволяла в полной мере наказывать за подобные действия.При этом отмечается, что одобренный депутатами Госдумы законопроект, по сути, уравнивает в правах на память павших советских воинов и безвинно погибших мирных граждан, ставших жертвами планомерного истребления народа СССР. Согласно законодательной инициативе, за уничтожение либо повреждение захоронений и увековечивающих память жертв геноцида мемориальных объектов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.Кроме того, вводится ответственность за отрицание факта геноцида советского народа. Подобные правонарушения теперь будут наказываться штрафом в размере до трех миллионов рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Аналогичная ответственность вводится также за публичное оскорбление памяти жертв геноцида.Как подчеркнул председатель ГД РФ Вячеслав Володин, в условиях современной информационной войны попытки отрицать факт геноцида советского народа или обесценить эту трагедию являются ничем иным, как одним из способов разрушить нашу идентичность и забыть о совершенном нацистами геноциде.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»