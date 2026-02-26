ГД РФ одобрила законопроект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите памяти жертв геноцида советского народа. Согласно документу, за подобные преступления вводится уголовная ответственность, предполагающая максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы. Ранее действующая в настоящее время редакция УК РФ не позволяла в полной мере наказывать за подобные действия.

При этом отмечается, что одобренный депутатами Госдумы законопроект, по сути, уравнивает в правах на память павших советских воинов и безвинно погибших мирных граждан, ставших жертвами планомерного истребления народа СССР. Согласно законодательной инициативе, за уничтожение либо повреждение захоронений и увековечивающих память жертв геноцида мемориальных объектов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.



Кроме того, вводится ответственность за отрицание факта геноцида советского народа. Подобные правонарушения теперь будут наказываться штрафом в размере до трех миллионов рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Аналогичная ответственность вводится также за публичное оскорбление памяти жертв геноцида.

Как подчеркнул председатель ГД РФ Вячеслав Володин, в условиях современной информационной войны попытки отрицать факт геноцида советского народа или обесценить эту трагедию являются ничем иным, как одним из способов разрушить нашу идентичность и забыть о совершенном нацистами геноциде.
  Владислав_В
    Владислав_В
    +5
    Сегодня, 18:38
    Сначала на СВО чтобы родину любить научились и ценить мирное небо над головой.
  BAI
    BAI
    +4
    Сегодня, 18:42
    Давно пора. А то этот разгул демократии и свободы мнений явно не туда завел. В идеологии, если от нее что то осталось
  михаилл
    михаилл
    +8
    Сегодня, 18:44
    Как подчеркнул председатель ГД РФ Вячеслав Володин, в условиях современной информационной войны попытки отрицать факт геноцида советского народа или обесценить эту трагедию являются ничем иным, как одним из способов разрушить нашу идентичность и забыть о совершенном нацистами геноциде.

    Неплохо было бы "святые 90-е" вспомнить в контексте геноцида советского народа, но это же другое!
  Десница ока
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 18:47
    вводится ответственность за отрицание факта геноцида советского народа

    А вот это давно нужно было ввести, НАСТОЯЩИМ патриотам РФ, во власти... Однако, почему то потребовалось столько лет, что бы дойти до таких введений, осознания факта геноцида и узаконивания сего.., вот что удручает.... За отрицание холокоста, оспаривание кол-ва жертв его и тп. - наши думцы, еще в 90х постарались, что бы ввести ответственность, а то что именно русских людей, да и представителей других национальностей нашей страны, воюющих против нацистов, во времена ВОВ, было убито намного больше, чем тех же евреев, такое ощущение, что наши верха, вообще не интересовало, заботило...(((
    Ладно, хоть так - лучше позже, чем никогда.
  МБРШБ
    МБРШБ
    +1
    Сегодня, 18:47
    законопроект о наказании за отрицание геноцида советского народа

    Им что, больше заняться нечем? Кто ж его в здравом уме будет у нас отрицать? Отрицать могут только за бугром, но тогда каким образом они будут наказываться? Суды будут терять время и гос.деньги на заседания, чтобы доказывать факты отрицания и выносить бессмысленные приговоры, не влекущие за собой никаких последствий для наказуемых?
    Лучше бы занялись украинскими нациками (правда, для этого смертную казнь хорошо бы отменить).
  Гардамир
    Гардамир
    0
    Сегодня, 18:52
    Прочитайте внимательно. Двусмысленно получается. Слово нацисты в статье только в последнем абзаце. Как будет выглядеть закон в окончательной редакции пока неизвестно.
  Юрий Туркул
    Юрий Туркул
    0
    Сегодня, 19:19
    Русского народа и народов России, Белоруссии и Восточной Украины. Советский народ это очень туманно. Латыши это советский народ или нет? Жители Западной Украины тоже советский народ?