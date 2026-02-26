Служивших в ВС РФ иностранцев запретили выдавать по запросу другим государствам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете на выдачу для уголовного преследования по запросу других государств иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС РФ и участвовавших в боевых действиях в составе армии России.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы еще в ноябре прошлого года. В первом чтении документ был принят 21 января 2026 года, а теперь утвержден окончательно. После начала боевых действий на Украине ряд зарубежных государств угрожали и продолжают угрожать своим гражданам об уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте на стороне России. Некоторые участвовавшие в СВО иностранцы-бойцы ВС РФ после возвращения домой подверглись уголовному преследованию и попали за решетку.



Теперь же, согласно новому закону, даже если военнослужащий был привлечен за рубежом к уголовной ответственности, выдавать его по запросу иностранного государства не будут. При этом документ распространяется не только на действующих участников СВО, но и на иностранцев, которые уже завершили свою службу в ВС РФ или в других российских воинских формированиях.

Кроме того, как известно, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил порядок приема в гражданство участников СВО. Для иностранцев, заключивших контракт, при подаче на гражданство отменены экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства, а также требование о 5-летнем проживании по виду на жительство.
  1. griboedov09 Звание
    griboedov09
    +19
    Сегодня, 19:35
    Всего 4 года прошло, интересно много людей предали за это время?
    1. poquello Звание
      poquello
      +8
      Сегодня, 19:37
      Цитата: griboedov09
      Всего 4 года прошло, интересно много людей предали за это время?

      быстрые однако
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    +6
    Сегодня, 19:36
    Правильный закон

    "Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации."
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    -5
    Сегодня, 19:38
    Ну что можно сказать нарушил закон мигрант - искупи кровью на предродовой ... наверное это есть хорошо
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +4
      Сегодня, 20:08
      Цитата: Андрей Малащенков
      Ну что можно сказать нарушил закон мигрант - искупи кровью на предродовой ... наверное это есть хорошо

      Это не про них. Это про европейцев.
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +1
        Сегодня, 22:02
        Цитата: Vauxhall
        Это не про них. Это про европейцев.

        Это про добровольцев.
        1. Vauxhall Звание
          Vauxhall
          0
          Сегодня, 22:38
          Цитата: Bad_gr
          Цитата: Vauxhall
          Это не про них. Это про европейцев.

          Это про добровольцев.

          Справедливо. Для европейских добровольцев. Было пару случаев осуждения в б/у СССР, не помню точно. Но основная проблема в искренних защитниках России, которые более русские чем некоторые россияне, в их бесправном правовом положении. По себе знаю.
          Нет, я не воевал. Просто столкнулся с российской бюрократией. Причём задолго до Странной ВО...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 19:38
    В этом случае утверждение, что лучше поздно, чем никогда, получается/выглядит не айс и это как минимум soldier
  5. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 19:38
    А до этого, что? Выдавали?
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +4
      Сегодня, 20:10
      Да в телеге было. К Бутиной за помощью обращались. Далее всё разрешилось, но не сразу. hi
      1. ВадимЖивов Звание
        ВадимЖивов
        +5
        Сегодня, 20:14
        Бенджамин Стимсон из Манчестера. По моему у "двух майоров" было. hi
        1. lis-ik Звание
          lis-ik
          +8
          Сегодня, 21:08
          Цитата: Вадим Живов
          Бенджамин Стимсон из Манчестера. По-моему, у «Двух майоров» было. hi

          Отсидел семь лет в Англии,потому что в РФ отказали в продлении визы, затем опять вернулся на Донбасс. Сейчас с большим трудом получил гражданство РФ. Зато всякая шелупонь и гражданство и квартиры получает.
    2. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +3
      Сегодня, 21:31
      Цитата: Neo-9947
      А до этого, что? Выдавали?

      Да, к сожалению, даже на окраину.
  6. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +6
    Сегодня, 19:39
    Хотя бы один хороший закон принять смогли.Теперь осталось только посмотреть как его будут чиновники исполнять.
  7. garik77 Звание
    garik77
    +13
    Сегодня, 20:12
    Цитата: Neo-9947
    А до этого, что? Выдавали?

    Да, были случаи. Даже сейчас у иностранных бойцов-контрактников есть проблемы с получение российского паспорта и т.п. Только вчера в канале у Шурыгина читал, как британца, который воевал на Донбассе с 2014 года выдали, он отсидел на родине, приехал, снова воюет и не может получить российское гражданство
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Сегодня, 20:16
      Выше написал. Вроде утрясли вопрос с гражданством.
  8. newtc7 Звание
    newtc7
    +4
    Сегодня, 20:17
    Мощшшшному путинскому бюрократическому аппарату понадобилось на это 4 года. «Русские своих не бросают» ну да ну да. Похоже что не один строй не может быть хуже стариков-бюрократов
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:43
    Кому-то в России взгрустнулось ,но не очень .Кто у нас там главный по выдаче гражданства на местах ?
  10. kaban7 Звание
    kaban7
    +5
    Сегодня, 20:56
    Правильно приняли но, как-то уж слишком долго всё....
  11. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 21:58
    Ну если бы в Эстонии так долго думали бы, я бы еще понял, но в России? А впрочем чему удивляться, еще и не такое было.
  12. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 22:36
    Цитата: griboedov09
    Всего 4 года прошло, интересно много людей предали за это время?

    Недавно в Турестане одного бедолагу посадили, приехал к родне, а его за ушко и..