Служивших в ВС РФ иностранцев запретили выдавать по запросу другим государствам
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете на выдачу для уголовного преследования по запросу других государств иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС РФ и участвовавших в боевых действиях в составе армии России.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы еще в ноябре прошлого года. В первом чтении документ был принят 21 января 2026 года, а теперь утвержден окончательно. После начала боевых действий на Украине ряд зарубежных государств угрожали и продолжают угрожать своим гражданам об уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте на стороне России. Некоторые участвовавшие в СВО иностранцы-бойцы ВС РФ после возвращения домой подверглись уголовному преследованию и попали за решетку.
Теперь же, согласно новому закону, даже если военнослужащий был привлечен за рубежом к уголовной ответственности, выдавать его по запросу иностранного государства не будут. При этом документ распространяется не только на действующих участников СВО, но и на иностранцев, которые уже завершили свою службу в ВС РФ или в других российских воинских формированиях.
Кроме того, как известно, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил порядок приема в гражданство участников СВО. Для иностранцев, заключивших контракт, при подаче на гражданство отменены экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства, а также требование о 5-летнем проживании по виду на жительство.
