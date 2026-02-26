Враг уже не особенно боится «Кинжалов» и «Орешников» - привык

Подведены итоги сегодняшнего массированного удара ВС РФ по объектам энергетики, ВПК, промышленности двойного назначения, аэродромам и пунктам хранения военных грузов на подконтрольных врагу территориях. Для нанесения ущерба этим объектам, а среди них были аэродромы, крупные складские комплексы, подстанции на 750 и 330 кВ, использовались дроны типа «Герань», ракеты Х-101, «Циркон», «Искандер» (ракеты к ОТРК «Искандер») и некоторые другие средства огневого поражения.

Ущерб, безусловно, серьёзный. Однако следует признать, что противника эти удары явно не вводят в паническое состояние, мало того, сам он продолжает атаковать российские регионы всё более расширяющейся номенклатурой ударных средств. Причём зачастую это оружие, либо произведённое в НАТО и признаваемое таковым, либо это то же самое натовское оружие, но с украинскими «шильдиками» из серии «Зроблено у Львиве»…



К настоящему моменту поступают сообщения о том, что значительная площадь подконтрольных ВС РФ территорий Запорожской области обесточена.

Губернатор Евгений Балицкий:

В результате выхода из строя энергетического оборудования значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена. Это Черниговский, Каменско-Днепровский муниципальные округа и город Энергодар. Специалисты уже работают над уточнением причин отключения и восстановлением энергоснабжения.

Вряд ли энергетическое оборудование могло выйти из строя случайно.

Большие проблемы с энергоснабжением по-прежнему в Белгородской области. Туда доставляются сотни мобильных генерирующих установок из разных регионов страны, чтобы помочь многострадальному региону, ежедневно сталкивающемуся с украинскими обстрелами.

То есть, противник явно не отсиживается так, что не может «высунуть головы». Тем более, что сама это «голова», пусть ею и управляют извне, продолжает демонстрировать мозговую активность, направленную исключительно на нанесение ущерба нашей стране и нашим гражданам.

Пусков «Кинжалов» враг уже не боится, пусков «Орешников» в том виде, в котором дважды это было продемонстрировано, в принципе, тоже. При учёте того, что западные его спонсоры полностью уверены в том, что к ним ни «Кинжалы» с «Цирконами», ни «Орешники» не полетят, а украинский ущерб их мало волновал изначально, уже тоже не особенно нашей демонстрацией, и уж тем более риторикой, в «правильном» контексте проникаются.

Соответственно, промежуточный вывод пока такой: продолжается методичная работа по накоплению критической массы повреждений «тела» противника, но не его упомянутой уже «головы». Но ввиду того, что «тело» у противника крупное, да ещё находится на активной внешней «медикаментозной подпитке», процесс, к сожалению, может непрогнозируемо затянуться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +13
    Сегодня, 19:46
    Очевидное... даже полное преимущество в небе и возможность разрушения военной и гражданской инфраструктуры на территории противника не гарантия... да ничего это не гарантирует.
    Вся история предыдущих войн это показала!!!
    Значит все будет происходить по старинке... противник должен быть выбит с занимаемых территорий, по другому не получится. soldier
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 20:07
      rocket757
      Сегодня, 19:46

      hi Идёт очередная фаза сдерживания перед будущими переговорами, чтобы чрезмерная активность со стороны России не вызвала отторжения у бизнес кругов матрасников и самого Дона, а ежедневные смерти военных и мирных россиян на фоне большой политики неудобны для восприятия.
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        +3
        Сегодня, 20:56
        Очередными переговорами в том числе с официальным террористом? Д-диплоМатия ...
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 21:52
          Пока не произошла безусловная победа одной из сторон, внешние заинтересантов будут подталкиваеть стороны вовлеченные в конфликт на прямую к тем действиям, которые нужны/важны самим заинтересантов...
          Ничего нового, ничего неожиданного, так и раньше бывало.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 21:48
        Разговор на эту тему, портит... короче, много чего уже наговорили, а можно было почитать учебники и тогда и спорить не о чем было б, практически soldier
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 20:19
      Цитата: rocket757
      противник должен быть выбит с занимаемых территорий, по другому не получится. soldier

      Кстати вот и посмотрим, как у США получится с Ираном. США теперь решили ногами в жир не наступать и только бомбить.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 21:54
        Могут попытаться сделать по своим... что у них получится увидим, если сейчас не договорятся, не остановятся и начнут ...
    3. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +3
      Сегодня, 20:38
      даже полное преимущество в небе

      Вы имеете в виду преимущество в самолётах, которые не подлетают близко к ЛБС, или в беспилотниках? Если в последних, то в реальности (а не по ТВ) лохлы запускают их больше нас.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:57
        Преимущество в небе... это так, что б летать и бомбить...
    4. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      -2
      Сегодня, 20:46
      Цитата: rocket757
      да ничего это не гарантирует.
      Вся история предыдущих войн это показала!!!

      Югославия (Босния/Косово)?
      Ливия?
      Нет?
      В принципе Linebacker II сделал парижское мирное соглашение.
      air superiority и total air superiority (air supremacy)
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +2
        Сегодня, 21:07
        Так все ж естественно - трансформаторные будки плакать не станут!И жаловаться тоже. А если попробовать по Раде,да по администрации,да по бункеру просроченного на Банковской,который на днях показывали по всем каналам - так сразу заверещат и завибрируют! Но похоже, кое-кто их тоже считает "братским народом",а не "центрами принятия решений"!
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 21:58
        Вам сразу отметки поставили за "знания" предмета, добавить нечего.
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          +1
          Сегодня, 22:34
          Как вам будет угодно.
          Можете ставить, можете очередную «умность» изречь.
          Страна у нас свободная.
    5. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      Сегодня, 22:14
      Как сказал один умный генерал: пока над землёй не болтаются яйца твоего пехотинца, она не может считаться завоёванной.
  2. Тури_ст
    Тури_ст
    +3
    Сегодня, 19:48
    Они восстанавливают быстрее чем мы ломаем
    Сегодня у Подоляки была новость на эту тему. Там с цифрами .
    1. ЗлойКоммунист Звание
      ЗлойКоммунист
      -1
      Сегодня, 19:52
      Подоляк считать научился ? Вот это новость !
      1. Тури_ст
        Тури_ст
        +3
        Сегодня, 19:54
        Еще глубже голову свою в песок погрузите.
        Так спокойнее.)
    2. Tagan Звание
      Tagan
      -7
      Сегодня, 20:09
      Они восстанавливают быстрее чем мы ломаем

      Где вы таких сказок начитались?
      Сегодня у Подоляки была новость на эту тему. Там с цифрами

      Только цифры эти вам мало чего дали, судя по всему.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 20:14
        У них не просто электроснабжение почти в полном объёме, даже электротранспорт с помпой запустили...
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +3
          Сегодня, 20:23
          У них не просто электроснабжение почти в полном объёме, даже электротранспорт с помпой запустили...

          Тяжёлую промышленность тоже запустили?
          1. Сергей3 Звание
            Сергей3
            -3
            Сегодня, 21:08
            Тяжёлые ракеты в нас каждый день летают, произведённые на украине, за последние пару дней уничтожен цех по сборке двигателей для ракет типа орешника и завод по производству минеральных удобрений и компонентов взрывчатки, а так же завод по очистке нефти и несколько хранилищ топлива и всё это на расстоянии примерно 1500 км от украины.... Судя по промелькнувшей тени на видео, ракета была большой.
            1. Tagan Звание
              Tagan
              -4
              Сегодня, 21:21
              Тяжёлые ракеты в нас каждый день летают, произведённые на украине

              Украина не производит тяжёлых ракет. Производит тяжёлые шильдики, в лучшем случае.
              1. mitrich Звание
                mitrich
                +1
                Сегодня, 22:20
                А нам от этого легче, что это не шум.ерские ракеты? Или признание этого факта что-то изменит в решениях нашей верхушки?
                И производители ответят за всё?
            2. Кирилл76 Звание
              Кирилл76
              -1
              Сегодня, 21:31
              "Телемарафон" головного мозга.?:)
          2. БойКот Звание
            БойКот
            +1
            Сегодня, 21:13
            Тяжёлую промышленность тоже запустили?
            А зачем им тяжелая промышленность? Оружие дает на халяву запад, а все остальное хунте и без надобности особо. Чтоб будущие солдатики с голоду ноги не протянули тоже запад заботится, ибо дохнуть они на фронте должны. Именно поэтому потребность в электричестве на 404-й снизилась радикально, так что мобильная генерация выручает. Если отопление не треба.
            1. Tagan Звание
              Tagan
              0
              Сегодня, 21:25
              Именно поэтому потребность в электричестве на 404-й снизилась радикально, так что мобильная генерация выручает.

              Вот это ближе к истине.
        2. kromer Звание
          kromer
          -2
          Сегодня, 21:12
          Цитата: Сергей3
          электроснабжение почти в полном объёме


          Почасовое электроснабжение это от переизбытка полного объёма наверное. laughing
          1. Сергей3 Звание
            Сергей3
            +4
            Сегодня, 21:14
            У вас устаревшая инфа, в Куеве электроснабжение восстановлено.
            1. kromer Звание
              kromer
              -1
              Сегодня, 21:16
              Цитата: Сергей3
              У вас устаревшая инфа, в Куеве электроснабжение восстановлено.


              В полном объёме? laughing
              1. Сергей3 Звание
                Сергей3
                +2
                Сегодня, 21:24
                А это неважно, силовой трансформатор стоит значительно дешевле, чем крылатая ракета, которую на него тратят, украине их дают бесплатно, это война экономик, при этом стараются разрушить заводы, производящие комплектующие для оборонки.
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +1
                  Сегодня, 21:47
                  Цитата: Сергей3
                  А это неважно, силовой трансформатор стоит значительно дешевле, чем крылатая ракета, которую на него тратят,

                  Герани последних модификаций работают достаточно эффективно, не обязательно применять только ракеты.
                  К тому же, не надо рассматривать трансформатор отдельно, сам по себе. Его ещё надо заказать, доставить, смонтировать, подключить... и снова запускать всю цепочку после очередного прилёта. К тому же, советское оборудование в ЕС не выпускается, приходится разбирать выведенные из эксплуатации ТЭС.
                  Вот здесь более подробно:
                  https://topwar.ru/278265-simvolicheskaja-pomosch-ukraina-poluchit-oborudovanie-shesti-evropejskih-tjec-i-tjes.html
              2. Монтесума Звание
                Монтесума
                +2
                Сегодня, 21:30
                Вечернее сообщение на киевском инфоканале:
                Не раніше квітня Київ повернеться до звичних графіків, – гендиректор «Yasno» Сергій Коваленко.

                У столиці діють індивідуальні відключення, бо енергосистема працює з дефіцитом. Пошкоджена Дарницька ТЕЦ, а її відновлення потребує часу. Найближчими місяцями киянам доведеться підлаштовуватись під тимчасові обмеження.

                Не раньше апреля Киев вернется к привычным графикам, – гендиректор «Yasno» Сергей Коваленко.

                В столице действуют индивидуальные отключения, потому что энергосистема работает с дефицитом. Повреждена Дарницкая ТЭЦ, а ее восстановление требует времени. В ближайшие месяцы киевлянам придется подстраиваться под временные ограничения.
                1. kromer Звание
                  kromer
                  +1
                  Сегодня, 21:36
                  Цитата: Монтесума
                  Вечернее сообщение на киевском инфоканале:


                  В апреле тоже не вернутся к полному электроснабжению. Там работы не на один год.
                  1. Монтесума Звание
                    Монтесума
                    +2
                    Сегодня, 21:57
                    Цитата: kromer
                    В апреле тоже не вернутся к полному электроснабжению. Там работы не на один год.

                    На восстановление электроснабжения Киева будут брошены все ресурсы, но даже частичный успех может быть сведён к нулю повторными прилётами, что уже не раз наблюдалось.
                    1. kromer Звание
                      kromer
                      +1
                      Сегодня, 22:05
                      Цитата: Монтесума
                      На восстановление электроснабжения Киева будут брошены все ресурсы


                      Да если даже отбросить новые прилёты. Восстановить ТЭЦ-4,5,6 времени нужно много. Организовать перетоки из других регионов/стран по действующим сетям в нужном объёме не получится. Для перетока в полном объёме много чего построить надо, а это тоже долго.
                      К примеру, невоюющая Россия строила целый год энергомост в Крым через узенький Керченский пролив. Ударными темпами. Были брошены все ресурсы.
                      1. Монтесума Звание
                        Монтесума
                        +1
                        Сегодня, 22:12
                        Цитата: kromer
                        Восстановить ТЭЦ-4,5,6 времени нужно много.

                        Согласен.
                        Цитата: kromer
                        Для перетока в полном объёме много чего построить надо, а это тоже долго.

                        Тоже согласен, поэтому в комменте и упомянул только про возможный частичный успех восстановления электроснабжения. О полном объёме в близкой перспективе и речи не может быть.
            2. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              0
              Сегодня, 21:23
              Цитата: Сергей3
              У вас устаревшая инфа, в Куеве электроснабжение восстановлено

              Рад за вас. Quanta costa? laughing
              1. Сергей3 Звание
                Сергей3
                0
                Сегодня, 21:27
                Когда каждый день гибнут более 1000 человек со стороны украины и больше 100 со стороны России, только ненормальный человек может над этим смеяться...
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  -1
                  Сегодня, 21:30
                  Эммм... я не над этим. Видите ли: Киев - это столица. Витрина. Восстановленное электроснабжение - очередная потужная перемога.

                  Проблема в том, что соляра стоит денег. Вот я и спросил - а сколько стоит (quanta costa, итал.) эта радужная картинка.
                2. kromer Звание
                  kromer
                  -1
                  Сегодня, 21:32
                  Цитата: Сергей3
                  каждый день гибнут более 1000 человек со стороны украины и больше 100 со стороны России


                  Вас где врать научили? Подтвердить цифры пруфами явно не в силах.
              2. Сергей3 Звание
                Сергей3
                -1
                Сегодня, 21:31
                Рад за вас. Quanta costa? laughing

                Химзавод, до и после, погибло около 10 человек, Очень Смешно?
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  +1
                  Сегодня, 21:32
                  Цитата: Сергей3
                  Очень Смешно?

                  Сами с собой говорите? Это симптом, и нехороший.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +14
    Сегодня, 19:49
    Пока условные хуситы не начнут наносить удары по прямым интересам стран-бенефициантов конфликта, дронами и гиперзвуковым оружием с шильдиком "Сделано в Йемене" - так всё и будет продолжаться...
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +10
      Сегодня, 19:58
      Вот бы хуситы еще Посейдоном по Англии отстрелялись. Сколько бы проблем было б моментально решено.
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 20:05
        Цитата: Младший рядовой
        Вот бы хуситы еще Посейдоном по Англии отстрелялись. Сколько бы проблем было б моментально решено.

        Да не по Англии надо бить, по еврейцам. Много проблем решится сразу.
        Вспомните слова Генри Форда..
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          +5
          Сегодня, 20:13
          Именно по Англии. Армия у них не особо передовая, но своими банковскими структурами они давно скупили всю Европу и вертят ей как хотят. И другие начнут себя вести скромнее. С мнением Форда солидарен.
          1. Vauxhall Звание
            Vauxhall
            +5
            Сегодня, 20:17
            Цитата: Младший рядовой
            Именно по Англии. Армия у них не особо передовая, но своими банковскими структурами они давно скупили всю Европу и вертят ей как хотят. И другие начнут себя вести скромнее. С мнением Форда солидарен.

            Огорчу Вас. На островах сейчас полная жопа. Живу тут. Они не могут оплатить свою медицину, не то что "купить Европу". Даже для скакуасов выделяют заёмные деньги. hi
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              +4
              Сегодня, 20:37
              Цитата: Vauxhall
              Огорчу Вас. На островах сейчас полная жопа. Живу тут. Они не могут оплатить свою медицину, не то что "купить Европу".

              Для народа полная. А вот финансовые элиты живут по-другому.
            2. Младший рядовой Звание
              Младший рядовой
              0
              Сегодня, 21:18
              Все это я писал не имея в виду рядовых граждан-обывателей. А транснационалы ведут себя везде капиталистически одинаково и выжимают из народа все соки. Болтореза не видно (не помню его новый ник), но он бы Вам, как соотечественник, возразил - его в Англии чуть ли шоколадом обмазывают.
              1. Vauxhall Звание
                Vauxhall
                +1
                Сегодня, 21:21
                Цитата: Младший рядовой
                Все это я писал не имея в виду рядовых граждан-обывателей. А транснационалы ведут себя везде капиталистически одинаково и выжимают из народа все соки. Болтореза не видно (не помню его новый ник), но он бы Вам, как соотечественник, возразил - его в Англии чуть ли шоколадом обмазывают.

                Я тоже поменял свой ник, поскольку был отправлен в баню. Болторез интересный чел. Возможно делавший свою работу.
          2. Vauxhall Звание
            Vauxhall
            +2
            Сегодня, 20:23
            Цитата: Младший рядовой
            Именно по Англии. Армия у них не особо передовая, но своими банковскими структурами они давно скупили всю Европу и вертят ей как хотят. И другие начнут себя вести скромнее. С мнением Форда солидарен.

            Лондон Сити владеют 12 еврейских семей. Надо найти ещё 38.
        2. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +2
          Сегодня, 20:15
          Эти еврейцы, что по словам Генри Форда не в израиле сидят, а по всему миру...
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 22:19
        Младший рядовой, а это очень интересное предложение... Хуситам бы можно что то и более лёгкое передать,чем " Пасейдон"- но чтобы они точно долбанули,по Лондону. Почему эта мысль в кремлёвские головы ещё,не пришла?
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 19:54
    Тут как то такой слух прошел мол СВО профинансировано до 2030 года,я ещё посмеялся что не может такого быть,а теперь начинаю верить-пока определенные круги не освоят этот бюджет такая тягомотина будет продолжатся.А что,деньги капают на счета,никто из их родных не гибнет,без света и тепла они не сидят.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:54
    Так чтоб боялись надо запускать их по болевым точкам. А мы по ним стараемся не бить, а если что - с запада всё подгонят. И газ, и электричество откуда-то берется. Куда-то не туда видимо летят ракеты, или недостаточно часто
  6. Totor5 Звание
    Totor5
    +20
    Сегодня, 19:56
    Если бы Кинжал прилетел по заседанию Рады, НАТОвским туристам на киевском вокзале, факельному шествию нацистов во Львове, по Буданову или самому Зелибобе... то это бы показало серьёзность намерений. Но пока что с Будановым пьют чай в Абудабях и кулуарно договариваются.
    1. Иван Младич Звание
      Иван Младич
      +3
      Сегодня, 20:43
      Солидарен💯💯💯
      Честно говоря, уже совсем не понимаю нашу власть... Хотя нет, понимаю, власть и бизнес переплелись воедино
      1. james Звание
        james
        +2
        Сегодня, 21:15
        "Честно говоря, уже совсем не понимаю нашу власть." А она точно ваша?
        1. Иван Младич Звание
          Иван Младич
          -1
          Сегодня, 21:27
          А чья она? Не из параллельного же мира😂
  7. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +3
    Сегодня, 19:57
    Может что-то помощнее бахнуть на уровне ядерки?
  8. Lynnot Звание
    Lynnot
    +9
    Сегодня, 20:05
    Так ещё Клаузевиц предупреждал: "Никогда не воюйте с одним противником слишком долго — он приноровится к вашей тактике."
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 20:07
    Враг уже не особенно боится «Кинжалов» и «Орешников» - привык
    А если вас ударят в глаз, вы конечно вскрикните, раз ударят, два ударят, а потом привыкните
  10. SoboL Звание
    SoboL
    +3
    Сегодня, 20:18
    "Враг уже не особенно боится «Кинжалов» и «Орешников»" А эти системы разрабатывались, что-бы пугать? Или для того, что-бы уничтожать цели? Лично я думаю, что для второго. Автор как-то странно данные системы оценивает.
  11. Mraka Звание
    Mraka
    0
    Сегодня, 20:26
    Бояться не бояться по фиг. Почаще бомбить надо. Главком сказал что орешник производят серийно так что не фиг его экономить. Почему банковская цела? А клятое наследие прошлого режима днепрогесс? Аннигилировать его!
  12. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    +1
    Сегодня, 20:28
    А почему враг должен боятся? Рабов набирает ТЦК, Зеленский и его кодла тусуется в ЕС. Пока у врага и его хозяев в ЕС только панические атаки. )))
  13. котик-русич Звание
    котик-русич
    +5
    Сегодня, 20:39
    "Кинжал" и "Орешник" похожи на "бронебойное шило" - что бы убить "хряка" нужно нанести удар в "голову-сердце", а не тыкать его в "попу" - "хряку" больно, но не смертельно.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      -1
      Сегодня, 21:13
      Не обязательно его ловить, советских бункеров ограниченное количество, надо просто их все уничтожить, координаты ведь известны и прятаться физически будет негде.
      1. ideo098 Звание
        ideo098
        +2
        Сегодня, 21:47
        Советские бункеры не так просто декоммунизировать.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 21:45
      что бы убить "хряка" нужно нанести удар в "голову-сердце", а не тыкать его в "попу" - "хряку" больно, но не смертельно.

      Отличное сравнение. Ломики в Орешнике это даже не ядерка, хотя годятся для уничтожения бункеров. Допустим, будет ядерная война Европа - Россия и Орешник будут вооружать ломиками?
      Не смешите моего кота? Орешник - это гиперзвуковая ракета-носитель вооружать которую будут прежде всего ядерными боеголовками.
    3. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      -1
      Сегодня, 22:01
      Сердца у этих мутантов нет, а голова пустая. Шилом надо колоть в ж. Ж. - это для них альфа и омега, начало и конец.
  14. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 21:06
    А чего зеле и его команде тушеваться? На Украине он жить не собирается, на народ наплевать, бабло капает. Пусть хоть ВСЮ Украину раздолбают до неузнаваемости ему плевать, так же будет кидать народ в топку, а кто вякнет внутри, так бандеровцы того сразу приговорят. Видать надо в большинстве долбить западную часть свинляндии, чтобы "батькы" этих бандерлогов взвыли сильней. Может тогда их сыны и поумерят пыл. А так что, долби юго-восток и центральную часть Украины, на западной части это не сильно их взволнует.
  15. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 21:24
    пусков «Орешников» в том виде, в котором дважды это было продемонстрировано, в принципе, тоже

    Кто-то может спросить, а что конкретно то было "продемонстрировано"?
  16. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 21:40
    Договорная война такая договорная...
  17. ideo098 Звание
    ideo098
    0
    Сегодня, 21:45
    Если "капельницу энергетическую" всё же пережать наглухо, то "пациент" не факт что выживет. Раз уличное освещение есть, связь и интернет работают, значит "капают" через другие каналы.
  18. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 22:00
    Фигня. У нас есть новое оружие, против которого им нечего противопоставить.
  19. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 22:17
    Враг уже не особенно боится «Кинжалов» и «Орешников» - привык
    Ну, не совсем. Он для чего то решил Одессу готовить к круговой обороне. Если бы он был сильно уверен в своих силах (как раньше), то не стал бы это делать.
  20. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 22:24
    Берлин может быть разрушен, но фюрер в бункере расчитывает на чудо