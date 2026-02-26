Враг уже не особенно боится «Кинжалов» и «Орешников» - привык
Подведены итоги сегодняшнего массированного удара ВС РФ по объектам энергетики, ВПК, промышленности двойного назначения, аэродромам и пунктам хранения военных грузов на подконтрольных врагу территориях. Для нанесения ущерба этим объектам, а среди них были аэродромы, крупные складские комплексы, подстанции на 750 и 330 кВ, использовались дроны типа «Герань», ракеты Х-101, «Циркон», «Искандер» (ракеты к ОТРК «Искандер») и некоторые другие средства огневого поражения.
Ущерб, безусловно, серьёзный. Однако следует признать, что противника эти удары явно не вводят в паническое состояние, мало того, сам он продолжает атаковать российские регионы всё более расширяющейся номенклатурой ударных средств. Причём зачастую это оружие, либо произведённое в НАТО и признаваемое таковым, либо это то же самое натовское оружие, но с украинскими «шильдиками» из серии «Зроблено у Львиве»…
К настоящему моменту поступают сообщения о том, что значительная площадь подконтрольных ВС РФ территорий Запорожской области обесточена.
Губернатор Евгений Балицкий:
Вряд ли энергетическое оборудование могло выйти из строя случайно.
Большие проблемы с энергоснабжением по-прежнему в Белгородской области. Туда доставляются сотни мобильных генерирующих установок из разных регионов страны, чтобы помочь многострадальному региону, ежедневно сталкивающемуся с украинскими обстрелами.
То есть, противник явно не отсиживается так, что не может «высунуть головы». Тем более, что сама это «голова», пусть ею и управляют извне, продолжает демонстрировать мозговую активность, направленную исключительно на нанесение ущерба нашей стране и нашим гражданам.
Пусков «Кинжалов» враг уже не боится, пусков «Орешников» в том виде, в котором дважды это было продемонстрировано, в принципе, тоже. При учёте того, что западные его спонсоры полностью уверены в том, что к ним ни «Кинжалы» с «Цирконами», ни «Орешники» не полетят, а украинский ущерб их мало волновал изначально, уже тоже не особенно нашей демонстрацией, и уж тем более риторикой, в «правильном» контексте проникаются.
Соответственно, промежуточный вывод пока такой: продолжается методичная работа по накоплению критической массы повреждений «тела» противника, но не его упомянутой уже «головы». Но ввиду того, что «тело» у противника крупное, да ещё находится на активной внешней «медикаментозной подпитке», процесс, к сожалению, может непрогнозируемо затянуться.
Информация