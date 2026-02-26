В Германии суд запретил называть партию АдГ правоэкстремистской

В Германии суд запретил называть партию АдГ правоэкстремистской

Административный суд Кельна вынес решение, которое удивило не только Берлин, но и весь брюссельский истеблишмент. Федеральному ведомству по охране конституции временно запретили называть партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией.

По сути, судьи в Кельне сказали главное: внутри АдГ, возможно, и есть отдельные товарищи с радикальными взглядами, но они не определяют лицо всей партии. А значит, клеймить ее как антиконституционную – неправильно. Как если бы по одному хулигану в трамвае судили обо всех пассажирах маршрута.



Решение суда – промежуточное, до окончания разбирательства по существу. Но эффект от него может быть довольно громким. Ведь еще в 2025 году немецкая контрразведка торжественно причислила партию к лагерю «подтвержденных экстремистов», открыв себе зеленый свет на слежку, прослушку и прочие радости оперативной работы. И вот теперь этот свет погасили.

Курьез ситуации в том, что АдГ только что заняла второе место на досрочных выборах в Бундестаг. И пока традиционные партии делали вид, что сотрудничество с «правыми популистами» невозможно в принципе, немецкий суд спустил их с небес на землю. Оказывается, называть партию, за которую проголосовали миллионы немцев, «экстремистской» просто потому, что она не нравится правящему классу, – это, мягко говоря, не по-европейски.
  1. maximaniak Звание
    maximaniak
    +6
    Сегодня, 20:12
    Обалдеть... Где-то есть независимый суд?
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +2
      Сегодня, 20:14
      Вы б еще спросили, где-то в Европе есть не экстремистская партия)))
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 21:05
        Скорее, в Европе есть много различных течений.
        И если кто-то в чём-то проигрывает - значит, выигрывает другой.
        А в оппозицию идут не только по политическим убеждениям, но и те, кому не хватило место у кормушки.
        Что и позволяет "играть" в суде, как на тотализаторе.
        Результат зависит от многих факторов.
        Особенно непредсказуемо, когда "суд присяжных".
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          0
          Сегодня, 21:39
          Да ладно... На западе есть два течения - националисты и глобалисты. Причем платформа у обоих одна - они, золотой миллиард, должны жить за счет остальных 7 миллиардов. Остальное отличается деталями - например глобалисты требуют, чтоб им везли из Китая только дешевые электромобили, другие и дешевые бензиновые возьмут, а что везут их суда на мазуте из переработаных в Индии покрышек, жутко грязное производство, на котором работают за копейки травясь нещадно - их не чешет. Ну и у этих партий разные избиратели - у первых тупое быдло из низов, которое еще перебивается малоквалифицированой работой, их в любой стране большинство. А вторые - на мигрантах, принципиально не работающих нигде, да на соевых куколдах, в общем-то тоже не работающих , но и тех и других можно кормить зарплатами за счет ограбления незолотого миллиарда.
          А выигрывает кто - неважно. Они дерутся только в своем ПАСЕ, а в международной политики и те и те поступают как хозяин приказал
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 20:20
      maximaniak
      Сегодня, 20:12
      Обалдеть... Где-то есть независимый суд?

      hi Неужели ганцы одними из первых в гейропе стали прозревать и скоро начнётся падёж скота в гейропе с персоналиями ведьмы фон дер кляйн , калас , кошты и прочих ЕСсэсовских структур и отстойных гнойников лженедоЗапада? am good
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 20:48
      Цитата: maximaniak
      Обалдеть... Где-то есть независимый суд?

      Миф про "гамбургский счёт" придумали, заметьте, далеко не в Гамбурге. Да и нет никакого "гамбургского счёта" - есть несбыточная русская мечта о том, что где-то существует справедливый суд.

      А то, что случилось в Кёльне - это не есть "независимый суд". Это суд, преследующий какие-то политические цели - только и всего.

      Как вариант.
      Правящая неонацистская "элитка" поняла, что АДГ сейчас переформатируется и, обновлённая, составит ещё бОльшую конкуренцию. Запретить и в подполье загнать не получилось (вспомните нашу историю с ЛДПР). Решили разрешить, сделав определение - "они не все правые экстремисты, так нельзя про них говорить. Только некоторые из них".
      Голосуйте, граждане немцы, за партию, в которой "некоторые правые экстремисты, но не все"!
      Обычный серый PR.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 21:03
        Цитата: Zoldat_A
        Это суд, преследующий какие-то политические цели - только и всего.


        Что вполне реально. Судьи могли быть сторонниками АДГ. А то и членами этой партии.
      2. Aken Звание
        Aken
        -1
        Сегодня, 21:18
        За АДГ стоят америкосы. В этом и причина.
    4. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 21:08
      Есть только тот который кому-то выгоден.
  2. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 20:14
    Да неужели? belay
    Как их гнобили, хуже только в Латвижских Вымиратах с оппозицией обходятся. Дай волю латышам, всех бы уже посадили или лишили прав на избрание.
    К стати, "коалиция проигравших" на выборах но сформировавшие правительство , это тоже латышское ноу хау.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 20:16
    Где ты, европейская свобода и демократия?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:21
    Отличный подарок Мерцу ,когда он прилетит из Пекина .И в Пекине поимели и в Германии тоже .Но Мерц самый сутяжный канцлер в Германии,сейчас как в суд подаст на Кёльнский суд. .С Мерцем Германии " повезло" ,хуже него только Гитлер .
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 20:49
      Цитата: tralflot1832
      С Мерцем Германии " повезло" ,хуже него только Гитлер
      А что, Шольц был сильно лучше?
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 20:39
    Вы можете увидеть, куда маги отправили деньги.
    Что ж, все члены этой партии имеют одинаковые нацистские взгляды, но не все из них выражают их громко, иными словами, уличная секция АдГ выражает реальную программу этой партии.
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 20:45
    Было бы здорово, чтобы и в России было принято конкретное решение по защите юридических лиц с прилагательным "русский" в названии. А то у нас и "Русские дворы" запрещают под разными предлогами и Русскую Общину преследуют по надуманным обвинениям, и многое в подобном духе происходит. Иногда даже диву даёшься происходящему. Мы всё говорим Германия-Германия, а у нас у самих-то всё ли в порядке, защищён ли дом родной так как подобает?

    Потому как мигрантов уже выше крыше. Санкт-Петербург, как и многие другие русские города, подчёркиваю, что именно русские, перестал быть на себя похожим. Чиновники бюрократией народ душат, палки в колёса вставляют так, как никогда прежде. И всё это на фоне роста цен и новых ограничений.

    Не слишком ли мы печёмся о потенциальных противниках и забываем о России? Странная ситуация с паспортами РФ, которые получают выходцы из каких-угодно этнических групп, кроме этнических русских, приезжающих из-за рубежа. Не тех, что либерально повизгивая бежали из страны, а тех, кто родился за рубежом, но сделал свой выбор в пользу России.

    И многие отмечают, что бюрократия и притеснение слова "русский" очень заметно. Даже в исконно русских городах. Многие с кем общался, отмечали, что сразу бросается в глаза ничем неограниченная власть ряда диаспор, решающих вопросы юридические по своим альтернативным каналам и часто альтернативным способом, и по альтернативным законам. А ещё печалит, что людей пытаются столкнуть лбами, играя на росте цен и удерживая зарплаты на прежнем уровне. Это ведь сильнейшее социально-экономическое оружие.

    В общем, какая там АдГ, тут нужно своё право русским быть защищать.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Vladlous
      Было бы здорово, чтобы и в России было принято конкретное решние по защите юридических лиц с прилагательным "русский" в названии.

      От одного слова "русский" в названии патриотизма не прибавляется, к примеру "Русская Освободительная Армия", которая обычно именуется "власовцы". Что, за одно лишь название они заслуживают защиты от преследований и злословия?
      Цитата: Vladlous
      выходцы из каких-угодно этнических групп, кроме этнических русских
      Кстати, не припомните, был такой русский политик патриотического толка, у которого "мать украинка, отец юрист"?
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        +1
        Сегодня, 21:10
        Уверен, что Вы прекрасно понимаете о чём я говорю. Здесь дело в конкретных случаях, коих достаточно много. А что касается слова "русский" в названии, то речь не в том прибавляет оно патриотизма или же нет, а в праве иметь возможность это слово законно употреблять в публичном пространстве. Сегодня многие мероприятия, юридические организации, где употребляется это слово, стали сталкиваться с серьёзными ограничениями, преследованиями, да пожалуй, что даже и травлей.

        Что же касается Жириновского, то не им единым жива патриотическая политическая мысль.
    2. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 21:30
      Цитата: Vladlous
      Было бы здорово, чтобы и в России было принято конкретное решение по защите юридических лиц с прилагательным "русский" в названии. А то у нас и "Русские дворы" запрещают под разными предлогами и Русскую Общину преследуют по надуманным обвинениям, и многое в подобном духе происходит. Иногда даже диву даёшься происходящему. Мы всё говорим Германия-Германия, а у нас у самих-то всё ли в порядке, защищён ли дом родной так как подобает?

      Потому как мигрантов уже выше крыше. Санкт-Петербург, как и многие другие русские города, подчёркиваю, что именно русские, перестал быть на себя похожим. Чиновники бюрократией народ душат, палки в колёса вставляют так, как никогда прежде. И всё это на фоне роста цен и новых ограничений.

      Не слишком ли мы печёмся о потенциальных противниках и забываем о России? Странная ситуация с паспортами РФ, которые получают выходцы из каких-угодно этнических групп, кроме этнических русских, приезжающих из-за рубежа. Не тех, что либерально повизгивая бежали из страны, а тех, кто родился за рубежом, но сделал свой выбор в пользу России.

      И многие отмечают, что бюрократия и притеснение слова "русский" очень заметно. Даже в исконно русских городах. Многие с кем общался, отмечали, что сразу бросается в глаза ничем неограниченная власть ряда диаспор, решающих вопросы юридические по своим альтернативным каналам и часто альтернативным способом, и по альтернативным законам. А ещё печалит, что людей пытаются столкнуть лбами, играя на росте цен и удерживая зарплаты на прежнем уровне. Это ведь сильнейшее социально-экономическое оружие.

      В общем, какая там АдГ, тут нужно своё право русским быть защищать.

      Именно по этому и было приятно решение ехать на запад 15 лет назад. Бежать из Латвии в Россию не представлялось возможным. Не буду вдаваться в подробности.
      Сейчас вроде приняли программу по переселению соотечественников, но возраст.
    3. rait Звание
      rait
      0
      Сегодня, 22:10
      и Русскую Общину преследуют по надуманным обвинениям, и многое в подобном духе происходит.


      Это Вы про ту "Русскую" общину которая прямо сейчас в Истре, совместно с МВД, запрещает русские народные гуляния на Масленицу? request
  7. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 21:20
    Ух ты
    Судья видимо был не прогретый, и по закану судил.
    Ничего, сейчас поменяют на нужного, евроинтегрированного
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 21:37
    Цитата: Aken
    За АДГ стоят америкосы. В этом и причина.

    Что - прямо вот все, как один? Или это очередное "тайное интернет-пророчество слепой Ванги"?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:39
    Цитата: Наган
    Цитата: tralflot1832
    С Мерцем Германии " повезло" ,хуже него только Гитлер
    А что, Шольц был сильно лучше?

    Шольц " Ливерная колбаса " не мы его так назвали
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:44
    Курьез ситуации в том, что АдГ только что заняла второе место на досрочных выборах в Бундестаг.
    . Да уж, намёк такой толстенный, что игнорировать его ЧИНОВНИКИ не могут!!! В отличии от политиков, чиновники напрямую зависят от тех, кто победит и придёт к власти!!!
    А так, вести из самой неметчине не такие уж радостные для них самих, особенно из той части, ко орая была ГДР...
    АдГ вполне может укрепить свои позиции, если у них все и дальше так будет продолжатся.
  11. Misza1963 Звание
    Misza1963
    0
    Сегодня, 21:58
    No i co?
    Nic.
    Sprawy będą szły dalej tym samym torem.
    Bez zmian.
    A gdyby AfD udało się przeskoczyć w sondażach CDU, to powtórzy się sesje sądu, ale tym razem wyrok będzie już wcześniej znany.
    Każdy ma jakieś grzechy. Sędziowie też. A gdyby nie mieli, to AI im je zrobi. Zdjęcia, filmy, taśmy, wszystko.
    I świadków in cognito.
    Nie wolno nam patrzeć na pojedyncze zdarzenia, ale na całość w historycznym przebiegu. Czyli trzeba robić to, co:
    1.wladza nie chce, nie lubi i boi się
    2.co lud nie chce, nie umie i nie boi się.
    Przynajmniej wyparujemy świadomi i mądrzy.