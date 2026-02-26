Силы Афганистана вторглись в ядерный Пакистан, захвачены погранпосты
Проявляет себя наиболее высокий за последнее время уровень напряжённости между Афганистаном и Пакистаном. По данным афганской службы информации TOLO News, движение «Талибан» (теперь уже не состоит в российском списке запрещённых террористических и является официальной властью с армией и полицией) перешло границу с Пакистаном и заняло несколько квадратных километров территории Пакистана.
По последним данным, афганские талибы разбили силы пакистанской пограничной службы примерно в 120 км юго-восточнее Пешавара и в 250 км восточнее Исламабада, столицы страны. Сообщается о том, что уже как минимум 8 пограничных постов Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-востоке страны.
Как происходящее объясняет высшее военно-политическое руководство Афганистана (фактически «Талибана»)? Там говорят о том, что это вынужденная ответная мера на бомбардировки авиацией Пакистана афганских провинций Пактия и Нангархар. Обе они граничат с Пакистаном. Официальный Исламабад заявляет, что начал всё именно Афганистан, не проявив рвения в борьбе с боевиками, угрожающими приграничным регионам Пакистана.
По поступающим сообщениям, переход границы талибами поддерживается артиллерией. Со стороны Пакистана начала работу боевая авиация, РСЗО и бронетехника.
Напомним, что осенью прошлого года приграничные стычки уже проявляли себя в регионе. После недели боёв стороны пошли на компромисс, подписав мирное соглашение в Катаре. И его на свой счёт записал Дональд Трамп. Что теперь?
Ситуация такова, что армия неядерного государства вторглась на территорию государства, обладающего ядерным оружием. То есть, это своеобразный «Курский прецедент» в афгано-пакистанском варианте? Насколько далеко зайдёт ситуация в этом случае, станет ясно уже в ближайшие дни.
Напомним, что пару дней назад в МИД Китае заявили, что применение ядерного оружия в современных конфликтах недопустимо.
Информация