Силы Афганистана вторглись в ядерный Пакистан, захвачены погранпосты

6 651 28
Силы Афганистана вторглись в ядерный Пакистан, захвачены погранпосты

Проявляет себя наиболее высокий за последнее время уровень напряжённости между Афганистаном и Пакистаном. По данным афганской службы информации TOLO News, движение «Талибан» (теперь уже не состоит в российском списке запрещённых террористических и является официальной властью с армией и полицией) перешло границу с Пакистаном и заняло несколько квадратных километров территории Пакистана.

По последним данным, афганские талибы разбили силы пакистанской пограничной службы примерно в 120 км юго-восточнее Пешавара и в 250 км восточнее Исламабада, столицы страны. Сообщается о том, что уже как минимум 8 пограничных постов Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-востоке страны.





Как происходящее объясняет высшее военно-политическое руководство Афганистана (фактически «Талибана»)? Там говорят о том, что это вынужденная ответная мера на бомбардировки авиацией Пакистана афганских провинций Пактия и Нангархар. Обе они граничат с Пакистаном. Официальный Исламабад заявляет, что начал всё именно Афганистан, не проявив рвения в борьбе с боевиками, угрожающими приграничным регионам Пакистана.

По поступающим сообщениям, переход границы талибами поддерживается артиллерией. Со стороны Пакистана начала работу боевая авиация, РСЗО и бронетехника.

Напомним, что осенью прошлого года приграничные стычки уже проявляли себя в регионе. После недели боёв стороны пошли на компромисс, подписав мирное соглашение в Катаре. И его на свой счёт записал Дональд Трамп. Что теперь?

Ситуация такова, что армия неядерного государства вторглась на территорию государства, обладающего ядерным оружием. То есть, это своеобразный «Курский прецедент» в афгано-пакистанском варианте? Насколько далеко зайдёт ситуация в этом случае, станет ясно уже в ближайшие дни.

Напомним, что пару дней назад в МИД Китае заявили, что применение ядерного оружия в современных конфликтах недопустимо.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 21:16
    Ну, ядерный Пакистан, и что? Это имеет какое-то значение?
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +5
      Сегодня, 21:19
      Наверное имеет... например для Индии.
      Но это не точно
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 22:06
      Если учесть, что границы там, как таковой нет, есть линия Дюранда, то кто его знает, чья реально та территория. Не думаю, что паки применят ЯО из за такой ерунды.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 22:11
        Особенно, если считают территорию своей.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 22:21
          Все, ту территорию, считают своей. Демаркация границы проводилась?
    3. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 22:09
      Для умных и дальновидных имеет!Каждый конфликт с ядерной державой это испытание судьбы на прочность.Именно по этому, страны имеющие ЯО, только в исключительных случаях конфликтуют напрямую без всяких прокладок.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 22:10
        Эстонцы испытывают судьбу три десятка лет.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 22:38
          Цитата: Aken
          Эстонцы испытывают судьбу три десятка лет.

          Кот Леопольд на них уже внимание не обращает. no
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 22:23
        Не думаю, что паки станут тратить спецБЧ на такую ерунду. Лишних у них нет, а угроза не того уровня.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 22:36
          По поступающим сообщениям, переход границы талибами поддерживается артиллерией. Со стороны Пакистана начала работу боевая авиация, РСЗО и бронетехника.

          Ща обе стороны будут клясться Аллахом, что борются с терроризмом am.
          В любом случае "ручьи" оружия им пойдут из украинского потока.
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 21:18
    Бачу не поделили?
    Или бизи?
  3. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    +5
    Сегодня, 21:27
    ..блин, вспоминаю фильм, Свадьба в Малиновке, фраза, мы на кануне грандиозного шухера...
  4. Alexej Звание
    Alexej
    +8
    Сегодня, 21:27
    Сами ведь пакистанцы втихаря помогали радикальным афганцам против нас: свободно пропускали через границу, держали тренировочные базы и снабжение налаживали. А теперь вон оно как... "Кто сеет ветер - пожнет бурю"...
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 21:41
      Афганистан должен отомстить Пакистану за нападения на него в 80х годах прошлого века и занять например Пешавар😅
    2. spirit Звание
      spirit
      +1
      Сегодня, 22:20
      Сами ведь пакистанцы втихаря помогали радикальным афганцам
      Не просто помогали, они их отцы основатели,всех радикальных исламистов того региона со времён Дауда.Пакистан это радикальная "помойка".Удачи талибам в борьбе со своими основателями
  5. 1976AG Звание
    1976AG
    +1
    Сегодня, 21:29
    "начал всё именно Афганистан, не проявив рвения в борьбе с боевиками, угрожающими приграничным регионам Пакистана."

    Не проявил рвения в борьбе с самим собой. Как ни странно.
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 21:31
    Ничего Пакистану, как государству не угрожает. Там по обе стороны границы живут одни и те же племена. Они кочуют туда-сюда в зависимости от времени года. На Пакистанских картах эта территория раньше даже обозначалась как "территория племён". В своё время английские колонизаторы провели границу без учёта состава населения с обеих сторон. Вот до сих пор местные и расхлёбывают эту возмутительную оплошность.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:35
    Очень крутой поворот. Талибанцы еще от наркотической агрессии США толком не отдышались. И откуда у них деньги на длительную деятельность артиллерии. Кто платит? Неужели китайский дракон открыл левый глаз.
  8. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 21:40
    Обеим сторонам великих узбеков в уничтожении противника!
  9. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 21:48
    Силы Афганистана вторглись в ядерный Пакистан, захвачены погранпосты

    Осталось мексиканским картелям вторгнутся в США. laughing
  10. Aerolab Звание
    Aerolab
    +1
    Сегодня, 21:50
    Восток, дело тонкое. И чем больше они убивают друг друга, тем лучше.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 22:29
      А ведь где-то на западе также и про нас думают.
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 21:51
    Силы Афганистана вторглись в ядерный Пакистан, захвачены погранпосты

    Весна ещё не началась, а у людей уже крыша едет.
    Хотя, возможно, в южных странах весна уже и пришла, а крыша ушла. lol
  12. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 21:51
    То есть, это своеобразный «Курский прецедент» в афгано-пакистанском варианте?
    Автор, очень точно, и тонко подмечено. bully hi
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 21:54
    А когда-то именно паки все это взращивали. Детки против своих родителей.
  14. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 21:59
    Ну ядерный и ядерный. Какие объекты есть на территории Афгана, удар по которым ЯО разрушит потенциал талибана? Если города с их потенциальными прозападными мятежниками, так Талибан только обрадуется.
  15. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 22:05
    Интересная формулировка-" Курский прецедент". В таком случае,роль ядерного оружия- занижается?... Обладание ядерным оружием- не гарантия безопасности государства?..
  16. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 22:07
    Обычное дело для этих мест.больше делать ничего не умеют.