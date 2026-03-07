На этой выставке «картин» лишь «кольт» присутствует один…



1. Начнем мы не с первой модели «кольта», но зато с самой популярной. Это «Кольт-Миротворец», выпуска 1874 года, произведенный на предприятии в Хартфорде, штат Коннектикут. Длина 33,02 см, длина ствола 19,05 см, калибр 11 мм

«Из кустов вышел военный, вкладывая в кобуру большой револьвер Кольта, молча сел в автомобиль рядом с китайцем».

«В тупике». В. В. Вересаев



2. Револьвер «Уэллс Фарго». Тоже револьвер Кольта. Выпущен примерно в 1851 году. Материалы: сталь, серебро, красное дерево! Длина 222 см, длина ствола 10,2 см, калибр 7,9 мм. Вес 618 г



3. Армейский ударный револьвер «Кольт» М 1860, серийный номер 7569, с аксессуарами, произведенный на предприятии в Хартфорде, штат Коннектикут. Год выпуска: 1861. Материалы: сталь, латунь, серебро, золото, красное дерево, текстиль. Длина 36,83 см, длина ствола 20,32 см. Калибр 11 мм



4. Полицейский револьвер «Кольт» М 1862, с приспособлением Тьюрера для стрельбы патронами, заряжающимися в барабан со стороны ствола. Хартфорд, штат Коннектикут. Год выпуска: 1862. Материалы: сталь, золото, серебро, латунь, дерево (палисандр), текстиль. Общая длина 38 см. Калибр 9 мм



5. «Кольт-Драгун», 1852 года выпуска, производство – Хартфорд, Конектикут. Материалы: сталь, латунь, серебро, древесина ореха. Длина 35,56 см, длина ствола 19,05 см, калибр 11 мм



6. «Кольт-Драгун», третья модель, 1853 года выпуска, то же производство, те же самые материалы. Длина: 37,47 см, длина ствола 19,5 см, калибр 11,4 мм



7. «Кольт», модель 1849 года, но выпущен в 1853 году. Хартфорд, штат Коннектикут. Материалы: сталь, латунь, серебро, слоновая кость Длина ствола 15,24 см. Калибр 8 мм



8. А это гравировка на его рукоятке с обкладками из слоновой кости…



9. «Кольт-Нэйви» («Морской»). Револьвер 1851 года выпуска. Материалы: сталь, латунь, орех. Длина ствола 19,5 см. Калибр 10 мм



10. Гравировка на его стволе…



11. Этот же «кольт» выпуска 1853-1854 гг., но конверсированный по конструкции Тьюрера в 1868-1871 гг. Материалы: сталь, латунь, серебро, дерево, медь, слоновая кость. Длина 33,02 см, длина ствола 19,05 см. Калибр 9 мм



12. Карманный «кольт» 1855 г. Спуск – сосковый, курок – боковой. Хартфорд, Коннектикут. Материалы: сталь, дуб. Длина 19,99 см, длина ствола 8,89 см. Калибр 7 мм



…и принадлежности к нему



13. «Кольт-полис». Подарочный экземпляр. Ок. 1868 г. Материалы: сталь, золото, латунь. Длина 27,9 см. Калибр 9,1 мм



Богиня правосудия на рукоятке…



…и белоголовый орел – символ США



14. «Кольт-Патерсон» частый гость в статьях про револьверы Сэмюэля Кольта, но вот фото такого «Патерсона» встречаются редко. Это «Патерсон» № 3. Выпуск 1838 г. Производство в Патерсоне, Нью-Джерси. Материалы: сталь, серебро, перламутр. Длина 42,55 см. Длина ствола 30,48 см. Калибр 10,2 мм



15. «Кольт-Патерсон», но уже с добавленным под ствол рычагом для тугой забивки пули. Материалы: сталь, серебро, перламутр. Ок. 1840 г. Длина 35,56 см, длина ствола 22,86 см. Калибр 10 мм



16. Еще один «Патерсон», но только «карманный», Ок. 1840-1843 гг. Патерсон, Нью-Джерси. Материалы: сталь, орех. Длина 16,5 см, длина ствола 7,6 см. Калибр 7,1 мм



...и принадлежности к этому револьверу



18. «Кольт-Дерринджер», ок. 1870 г. Материалы: сталь, золото, перламутр. Длина 11,7 см, длина ствола 5,9 см. Калибр 10,4 мм. Вес 198,5 г



19. Этот же пистолет. Вид слева



20. «Кольт-драгун», третья модель, производство 1853 г. Хартфорд, Коннектикут. Материалы: сталь, латунь, золото, орех. Длина 35,6 см, длина ствола 19,1 см. Калибр 11,2 мм. Вес 1592 г



21. Еще один подарочный кольтовский револьвер той же третьей модели в красивом футляре вместе с принадлежностями. Подобные револьверы были изготовлены в специальной мастерской Кольта и затем подарены императору Николаю I с целью завоевать его расположение и добиться выгодных поставок своего оружия для российской императорской армии. Год выпуска: 1848. Материалы: сталь, золото, дерево. Длина 24,8 см, длина ствола 12,7 см. Калибр 7,9 см. Вес 671,9 г

Всегда приятно узнать что-то новое. И неприятно читать повторение пройденного, известного давным-давно. И читать про «автоматические револьверы» там, где ими, как говорится, даже и не пахнет. И вот, те же револьверы Кольта. Не писал про них разве что только ленивый. Но можно про них что-то еще написать и как, в какой форме это сделать наилучшим образом? На мой взгляд, с учетом всего ранее про них написанного, нужно устроить их… вернисаж и дать в подписях максимально точную информацию, которая в других статьях до этого давалась далеко не всегда и не всеми. Чтобы можно было все сопоставить, сравнить, иметь точные данные о размерах. Мало зачем и кому это может пригодиться, не так ли? И вот сегодня мы как раз такую вот выставку револьверов «кольт» здесь на ВО и организуем. Ну а воспользуемся мы для этого хранилищем «кольтов», каковым является Метрополитен-музей в Нью-Йорке…Все показанные здесь револьверы Сэмюеля Кольта относятся к периоду его жизни и деятельности. Причем, если о его инженерных способностях порой еще и возникают споры, то вот то, что он был талантливым организатором и маркетологом – сомнению не подлежит. Намного раньше Генри Форда он организовал на своих фабриках поточное производство револьверов и добился полной взаимозаменяемости их деталей.На Международной выставке в Лондоне в 1852 году он самолично сидел над ящиками с деталями револьвера и на глазах у публики брал из них первые попавшиеся под руку детали и, не примеряя, собирал из них один револьвер за другим. Чем немало поразил даже видавших виды англичан! На его заводы устраивались экскурсии, посмотреть на то, как вместо крепких кузнецов в закопченных фартуках там работают хрупкие девушки, без особого труда изготовляющие сложные детали машинным способом. Для своих рабочих Кольт построил целый город – Кольтсвилль, где была зелень, пруд, устроены места для пикников. Для работниц в Кольтсвилле были организованы кружки домоводства, вязания, шитья, музыки, хорового пения (в том числе и для рабочих мужчин!), и даже… верховой езды!Кольт держал целый штат людей, чьей обязанностью было чтение… самых разных американских газет. Едва только в какой-нибудь газете публиковался негативный отзыв на его револьвер, как туда тут же писалось опровержение, а недовольному предлагалось бесплатно заменить бракованное оружие. «Редактор напечатал статью про нас?! – спрашивал Кольт своих сотрудников. – Немедля подарите ему револьвер!». Граверная мастерская Кольта выпускала револьверы стоимостью в 400 долларов при средней продажной цене в 12, и он тут же не стеснялся дарить их нужным людям – правительственным чиновникам, генералам, и просто армейским офицерам, чтобы они писали восторженные отзывы «снизу».Сам Кольт неоднократно выезжал в ту же Европу и там точно так же дарил свои револьверы королям и императорам, генералам и адмиралам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «револьвер» и «кольт» зачастую воспринимались как синонимы, а популярность кольтов во всем мире была исключительно велика. Недаром в годы Гражданской войны в США именно револьверы Кольта чаще всего копировали южане, хотя могли ведь копировать и другие образцы револьверов, состоявших на вооружении армии северян.Даже после смерти Кольта популярность его револьверов нисколько не упала. Поддержать ее удалось новинке инженера Тьюрера – барабану под конический патрон с заряжанием со стороны ствола, ну а когда срок действия патента Роллина Уайта на просверленный насквозь барабан револьвера истек, появившийся тут же «Кольт-Миротворец» достойным образом эту популярность поддержал и затем поддерживал долгие годы!