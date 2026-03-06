Проект гиперзвуковой ракеты Ursa Major Havoc
Макет ракеты Havoc на недавней выставке
Военно-промышленный комплекс США активно работает над созданием гиперзвуковых ракетных комплексов с разными особенностями и возможностями. В этих процессах участвуют не только признанные лидеры отрасли, но и небольшие компании-стартапы без значительного опыта. Одной из них является компания Ursa Major Technologies. В недавнем прошлом она начала работу в области гиперзвукового оружия, и теперь представляет первый проект такого рода — ракету Havoc.
Базовые компоненты
Компания Ursa Major Technologies была основана в 2015 г. и работает в г. Бертуд (шт. Колорадо). Основной сферой деятельности компании является разработка и производство жидкостных двигателей для ракет разного назначения, в первую очередь космических. К настоящему времени фирма представила четыре проекта такого рода, а также получила несколько контрактов на поставку подобной продукции.
В сентябре 2022 г. Ursa Major впервые рассказала о своём новом проекте под названием Draper. Он предусматривал разработку многоразового ЖРД с тягой до 4 тыс. фунтов (более 1,8 т), использующего керосин и пероксид водорода. Такой двигатель в будущем предлагалось использовать в ракетных системах космического и боевого назначения.
Проект «Дрейпер», имеющий определённый военный потенциал, заинтересовал структуры Пентагона. В мае 2023 г. Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) поддержала его разработку. Компании Ursa Major выдали контракт на продолжение и завершение проектирования с последующим строительством и испытанием опытного двигателя.
В начале июня 2024 г. стало известно о начале испытаний опытного двигателя Draper. Изделие работало на тестовом стенде и показывало необходимый уровень основных характеристик. Впрочем, были выявлены некоторые недочёты, требующие внимания и исправления.
Ракета в полёте — пока только в виде графики
В 2024-25 гг. планировалось начать лётные испытания нового двигателя с применением опытных ракет. Однако сроки таких тестов неоднократно переносились из-за неготовности двигателя. Возможно, первый полёт всё же состоится в новом 2026 г.
Ракета для двигателя
На днях в США прошёл очередной симпозиум Ассоциации военно-воздушных и космических сил. В рамках этого мероприятия состоялась выставка, на которой различные американские компании показали свои актуальные и перспективные разработки. Одним из участников симпозиума была компания Ursa Major Technologies со своим новым проектом.
Оказалось, что в течение последнего времени компания в закрытом режиме разрабатывала собственный проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты. Проект получил рабочее название Havoc («Опустошение»). Ключевым компонентом такой ракеты станет двигатель Draper, находящийся на поздних стадиях разработки.
Ракета Havoc рассматривается в качестве многоцелевого средства. В первую очередь, её собираются оснастить боевой частью для применения в качестве оружия. Кроме того, предлагается создать воздушную мишень для использования в тренировках расчётов ПВО-ПРО. В теории, компоненты и наработки такого ракетного комплекса могут применяться и в системах оборонительного назначения.
Вне зависимости от предназначения, ракеты Havoc всех модификаций должны быть относительно простыми и недорогими. Стоимость серийного изделия планируют довести до 3 млн долларов. Ранее подобные цели ставили официальные лица Пентагона, и Ursa Major Technologies собирается достичь их.
Проект Havoc пока находится на стадии разработки, но его создатели не уточняют никаких подробностей на этот счёт. Компания-разработчик уже представила макет будущей ракеты и назвала некоторые характеристики, однако другие сведения пока не публикуются. Возможно, эти аспекты проекта пока не проработаны.
Двигатель Draper на стендовых испытаниях
Как скоро «Опустошение» дойдёт хотя бы до лётных испытаний, пока неизвестно. При этом понятно, что перспективы такой ракеты напрямую зависят от прогресса проекта Draper. Если Ursa Major сможет завершить его разработку и успешно провести необходимые испытания, то и проект Havoc получит возможность дальнейшего развития. На данный момент можно предположить, что два новых изделия будут использоваться вместе: именно ракета Havoc станет опытной платформой для двигателя Draper.
Технические особенности
Проект Havoc предусматривает создание гиперзвуковой крылатой ракеты с жидкостной силовой установкой. Предлагается несколько вариантов оснащения такого изделия, позволяющих использовать его в качестве боеприпаса того или иного назначения, воздушной мишени и т.д.
Ракета получит цилиндрический корпус с оживальным головным обтекателем. Сверху на корпусе предусматривается стреловидное крыло небольшого размаха и площади. В хвосте разместят Х-образные рули. Жидкостный двигатель позволил отказаться от выступающего воздухозаборника и соответствующим образом облагородить аэродинамику изделия. В хвостовой части может крепиться разгонный двигатель в цилиндрическом корпусе.
Внутри корпуса должны размещаться системы управления, боевая часть (при необходимости), а также баки компонентов топлива и ЖРД Draper. Как именно компонуются внутренние агрегаты, пока неизвестно.
Длина новой ракеты с учётом дополнительного двигателя не превышает 3–3,5 м. Диаметр — десятки сантиметров. Масса пока неизвестна, но её можно оценить, исходя из заявленных параметров двигателя.
«Опустошение» будет совершать полёт при помощи ЖРД Draper. Это изделие замкнутого цикла, работающее на керосине и пероксиде водорода. При помощи катализатора жидкий окислитель должен разлагаться на смесь газов, которая используется в турбонасосном агрегате и затем поступает в камеру сгорания.
ЖРД Arroway — самая крупная и мощная разработка Ursa Major
Максимальная тяга такого изделия — 1,8 т. Возможно изменение этого параметра в соответствии с режимом полёта. Двигатель должен обеспечить скорость полёта не менее 5 М. В презентации упоминалось, что Havoc будет ракетой средней дальности, но без указания конкретных чисел.
Какую систему управления может получить новая ракета, неизвестно. Скорее всего, это будет автопилот с интегрированными средствами инерциальной и спутниковой навигации. Также нельзя исключать применение головок самонаведения — при решении известных технических вопросов.
Используя автопилот, Havoc сможет лететь к цели с заранее известными и введёнными координатами. Также такие приборы обеспечат полёт по маршруту в качестве воздушной мишени. Дополнение автопилота теми или иными приборами позволит решать и более сложные задачи.
В боевом варианте «Опустошение» сможет нести осколочно-фугасный или иной заряд для поражения назначенных целей. Масса такой боевой части может достигать нескольких десятков килограммов. При этом следует учесть, что общее могущество ракеты будет расти и за счёт кинетической энергии гиперзвукового полёта.
В компании Ursa Major планируют размещать новую ракету на разных платформах и носителях. Ограниченные размеры позволят запускать её с самолётов тактической авиации. Также упоминалась возможность использования с наземными пусковыми установками.
Большие планы
Проект гиперзвуковой ракеты Havoc от компании Ursa Major Technologies представляет определённый интерес. В первую очередь, он показывает, что разработкой систем такого класса теперь могут заниматься не только крупные компании и лидеры отрасли. Актуальный уровень технологий позволяет пробовать свои силы даже небольшим стартапам.
Любопытной выглядит идея создания универсальной ракеты-платформы. В зависимости от планов заказчика, она может быть оружием или мишенью для других ракет. Последний вариант применения особенно интересен. Он учитывает развитие гиперзвукового оружия у потенциальных противников США и предлагает специальное средство для тренировки расчётов ПВО-ПРО.
В проекте Havoc предложен интересный подход к выбору двигательной установки. Вместо прямоточных или твердотопливных двигателей, характерных для современных гиперзвуковых ракет, выбрали ЖРД. Более того, такой двигатель уже разрабатывается и приближается к испытаниям. Это означает, что судьба «Опустошения» определится уже в ближайшем будущем.
Впрочем, окончательное решение останется за потенциальными покупателями. На нынешнем этапе проект Havoc выглядит достаточно интересно, но его реальные результаты могут быть далеки от обещанных в рекламе. Перспективной ракете всё ещё предстоит пройти все этапы разработки, показать себя на испытаниях и оправдать ожидания заказчика.
Информация