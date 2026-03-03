Да не мучайтесь, купите уже Су-57!

Да не мучайтесь, купите уже Су-57!

Говорят, что бог любит троицу. Не будем привязывать вопросы религий, там, тем более, все очень сложно, но вот о чем мы: В Индии рухнул на землю третий HAL Tejas. Третий из двадцати с таким трудом изготовленных самолетов, надежда и опора индийский ВВС и все прочее.

И тут я бы позволил себе сказать – очередной.



Стремление индийцев создать свой мало-мальски пригодный к эксплуатации боевой самолет понятно: и престиж, и независимость. Учитывая, что Индия до сих пор зависит от России и Франции в плане оснащения своих ВВС, и даже все, что происходит в Бангалоре, Корапуте, Насике и Хайдарабаде не может полноценно считаться индийским, хотя некоторые индийские политики именно в таком ключе и позволяют себе высказываться: дескать, Су-30МКИ – это уже на 100% индийский самолет.

Так-то да, собирают в Индии, но если Россия не пришлет двигателей и сопутствующей электроники, что будет на выходе? Правильно, «Теджас». И что тут не говори, а считать индийским то, что собрано на территории Индии их блоков и комплектующих, произведенных в другой стране – ну это просто беспардонное хамство.

А реальность – вот она.


Вдумайтесь: сорок два года индийцы пытаются создать свой самолет. Хотя бы 4 поколения, о «плюсах» пока даже не заикается никто. За это время ушло в историю третье поколение, четвертое обросло «плюсами», пятое встало на крыло, а шестое начало летать в качестве прототипов. А в Индии все работают над «Теджасом», который и на четвертое-то не особо тянет.

Зато – вроде как свое, «Делай в Индии» и все в таком духе.

Единственное, что не совсем внятно, так это шарахания индийской госкомпании HAL. Поработали сами, выяснили, что выходит, как всегда, то есть, крылатая фигня. Грубо говоря, «рисовник» (аналог «кукурузника» - прим.). Зато да, свой и не в кредит, как говорится.


«Басант». Первый и пока единственный чисто индийский самолёт

Нет, была более-менее успешная попытка. HAL HF-24 Marut, который индийцам спроектировал Курт Танк (да, тот самый, из «Фокке-Вульфа»), самолет в принципе был весьма многообещающим, если бы индийские военные не затанцевали Танка до психического срыва, возможно, получилось бы что-то лучшее, но…


Увы, чудес не случается. Несмотря на то, что «Марут» задумывался как сверхзвуковой истребитель-перехватчик, ему так и не удалось превысить скорость в 1М. Это ограничение было связано в первую очередь с используемыми двигателями, которые, в свою очередь, были ограничены различными политическими и экономическими факторами. Многочисленные попытки разработать более совершенные двигатели или найти альтернативные силовые установки не увенчались успехом, что неудивительно: уровень коррупции в Индии всегда был одним из самых высоких в мире.

«Марут» часто критиковали за высокую стоимость и недостаточную эффективность по сравнению с современными ему самолетами. Тем не менее он неплохо показал себя в боевых условиях, в первую очередь как истребитель-бомбардировщик в роли штурмовика. Наиболее заметным было его участие в битве при Лонгевале во время индо-пакистанской войны 1971 года. Что ни говори, Танк строить самолеты умел.


«Поработав» самостоятельно и чуть не построив второй «Басант», в HAL решили, что надо опять идти на поклон. На самом деле – ничуть не глупое решение. Если оттолкнуться от проекта Су-30МКИ и прыгнуть туда, куда можно было прыгать в проекте FGFA, то сегодня у Индии был бы свой Су-57, истребитель пятого (хорошо, 4+++++) поколения, способный решать все задачи в воздухе, какие-только можно измыслить для истребителя.

Вместо этого, бросив работу с концерном «Сухой», индийцы бросились танцевать с «Дассо». То есть, десять лет мучили самолет самостоятельно, еще десять лет морочили голову специалистом концерна «Сухой», а потом вдруг бросились в объятия французов.

Выбор весьма странный, ведь на тот момент и до середины «десятых» годов у «Рафаля» было четкое реноме самолёта-неудачника. Что заставило так сыграть – сказать сложно, с одной стороны, пять-шесть чемоданов с евро никто не отменял, с другой - индийцы работают с Францией давно, со времен «Мираж-5», а может и оба варианта сразу.

В любом случае, нежные объятия с Францией закончились тем, к чему сами индусы не могли прийти долгих 20 лет: появился хотя бы проект прототипа. Правда, то, что было показано в 2002 году, оно больше смахивало не на «Рафаль», а на «Мираж-2000», который к тому времени уже был историческим ветераном по типу МиГ-29: летать можно, если нет денег на что-то новое.

Зато программа понеслась, как пришпоренная и еще через десять лет (а с начала работы над самолетом прошло уже тридцать лет) прототип поднялся в небо. А еще через десять лет полет «Теджаса» стал более-менее похож на полет самолета, который умеет летать.


Сорок лет – история не знает более неторопливого проекта. Неудивительно, что индийские ВВС откровенно плюнули на «Теджас» и предпочли искать счастья в зарубежных контрактах. И, возможно, сотрудничество с Россией вышло бы на новый для Индии уровень, но вот беда – в HAL и выше люди тоже хотят свою курицу с карри. И началась схватка военных и политиков.

Естественно, политики победили. И постановили: выпустить «Теджас» в количестве 180 машин, что насытить индийские ВВС истребителями до нужной отметки. И, что немаловажно – своими до винтика, а не собранными из российских машинокомплектов.

Маршалы из ВВС Индии согласились. Да им и деваться особо некуда, тут же все просто: в таких странах патриотизм всегда идет рука об руку с использованием какой-то лютой дряни, изготовленной на идеологически верной платформе: все эти «Теджасы», «Искры» и «Москвичи» слова доброго не стоят, но к применению обязательны.


Так что индийские летчики продолжали поднимать в небо «Сушки» и «Рафали», а те, кому очень «повезло» - «Теджасы». Этот самолет на сегодня выпущен не более чем в 20-30 экземплярах, так что ничего страшного в принципе, нет, но вот беда: у этих немногочисленных машин внезапно начались серьезные и, можно сказать, фатальные проблемы.

Первый «Теджас» разбился в марте 2024-го в штате Раджастхан после учений.


К счастью, летчик катапультировался и выжил. Комиссия по расследованию катастрофы выяснила, что виной стал заклинивший масляный насос, угробивший двигатель.

Потом случился крайне неприятный инцидент в ноябре 2025 года на аэродроме Аль-Мактум, в ходе дубайского авиашоу. Машина разбилась на глазах потенциальных заказчиков, пилот погиб.


Причина пока не оглашается, работает следственная комиссия. Самолет выполнял одну из фигур высшего пилотажа, возможен «человеческий фактор», но учитывая, какие летчики привлекаются для участия в мероприятиях подобного толка, человеческий фактор можно исключать заранее.

7 февраля 2026 года. Снова катастрофа, самолет полностью разбит.


Пилот катапультировался и получил лёгкие травмы. По предварительным данным, произошёл технический сбой и отказ бортовых систем, что привело к «предположительному отказу тормозов».

То есть, в течении каких-то полутора лет 10% самолетов «Теджас» оказались на свалке, потому что они бьются, несмотря ни на что. Учитывая, как много на сегодняшний день изготовлено этих самолетов, речь действительно в какой-то системной проблеме, далеко выходящей за уровень самолета как такового.

Понятно, что ответственные за все это индийские политики на всех уровнях изо всех сил стараются выпихнуть «Теджас» в небо. Деньги и ничего личного. Кто-то владеет акциями той же HAL, кто-то получает просто откаты, кто-то готовит комплектующие от металла до резиновых прокладок. Все, как говорится, при деле.

Вот только в обществе растет понимание того, что власть мутит нечто странное. Как пишет индийский «Бумажный журнал»/Paper magazine, «Давайте сначала наполним авиацию рабочими истребителями, а уж потом будем заниматься собственными экспериментами. Думается, что Су-57 вполне может стать промежуточным решением проблемы. Других аналогичных вариантов просто не существует».

А комментаторы из индийского Интернета в открытую говорят о том, что покупка Су-57 – дело хорошее и неизбежное, потому что у Пакистана уже практически есть J-35.


Знаете, что будет в итоге? В итоге мы опять купим 250 единиц «Сухих».

Вообще ситуация смешная донельзя, потому что чем-то напоминает аналогичную в российском автопроме: сами выпустить нормальный современный продукт не в состоянии, но от идеи по политическим причинам отказываться никто не собирается. Поэтому тянут «Теджас», «Ниву», «Ауру», «Весту», «Гранту» (ненужное зачеркнуть, хотя ненужное в этом скорбном списке все) всеми силами, несмотря ни на что.

Единственное, до чего пока в Индии не додумались – это депремировать тех, кто летает на Су-30МКИ, в пользу летающих на «Теджасах». А что, неплохая идея! Может, еще дойдут и до такого. Зато патриотично и не в кредит…

Фактически представители военно-промышленного комплекса Индии признались и себе, и родному правительству, что индийский проект истребителей пятого поколения АМСА не выйдет из стадии прототипа. Причем, вплоть до конца 50-х годов. В душе все это понимали, но надеялись на чудо. Но чудес, как известно, не бывает. Есть лобби.

Надо понимать, что Су-57 и «Рафаль» - машины разных поколений и в индийских ВВС не конкуренты друг другу совершенно. Конкурент «Рафалю» (да еще какой!) – Су-30МКИ, и на один «Рафаль» в ВВС Индии приходится почти десяток Су-30. Какая тут конкуренция?

Кроме того, не секрет, что ВВС Индии сегодня требуется около 400 боевых самолетов всех классов. И не секрет, что виной этому индийское командование Вооруженных сил и правительство, которые на пару абсолютно заигрались в проведение тендеров и создали ситуацию, что «тендер = фарс». В итоге налицо дефицит самолетов и полнейший тупик в плане того, что делать с этим дальше.

Штамповать и далее Су-30МКИ уже не вариант. После того, как пакистанские МиГ-21/JF-17 набили морду индийским «Рафалям», а Пакистан закупил J-35 и смотрит на более новые изделия ВПК Китая, индийскому командованию точно надо что-то менять. Им нужен самолет нового поколения, и это точно не «Рафаль». У французского самолета просто нет шансов против китайского, в этом нет никаких сомнений.

Тупик?


Практически. АМСА – такой же долгоиграющий проект, как и «Теджас», но ему до последнего далеко, проект начали в 2010 году, так что еще лет 20 с ним точно будут развлекаться, и ни о каком 2035 году, как было объявлено индийскими авиастроителями, речи не идет. Китайские и американские самолеты «не светят» по вполне понятными причинам, остаются исключительно российские.


Но уже с момента разрушения программы FGFA, из которой Индия вышла в 2018 году, в индийских проектах никакого прорыва не случилось и призрак закупки европейских обносков встал во весь рост.

Собственно, он и не призрак. У него есть имя и фамилия, и он вполне себе человек. Бывший заместитель начальника штаба ВВС Индии маршал авиации Анил Чопра.


Этот человек приложил столько усилий для срыва российско-индийской программы FGFA, сколько не прикладывал никто иной. Анил Чопра был главным лоббистом национального проекта и говорил, что зависимость от кого бы то ни было ведет к потере технологического суверенитета.

Вообще с ним нельзя не согласиться, но с оговоркой: если этот технологический суверенитет был. Сложно подобрать нужные слова, но если напрямую, то технологический суверенитет – это не сборка российских танков, РСЗО, самолетов и автоматов на индийских предприятиях из российских машинокомплектов. Это реально свои разработки на основе своей инженерной школы и производство их на своих предприятиях.

Да, у Индии есть свой танк «Арджун».


Соотношение в Сухопутных силах 1 к 10 в сравнении с российским Т-90 и 1 к 26 в сравнении с советским Т-72. Я бы сказал – душераздирающее сравнение. Хотя… «Теджас» к Су-30МКИ тоже 1 к 10. Есть свой ЗРК «Акаш». Соотношение к советским «Стрела», «Оса», «Куб» - примерно 1 к 14.

Но, пожалуй, лучшей иллюстрацией может служить индийская штурмовая винтовка 1B1 INSAS, которая оказалась настолько прекрасна, что ее меняют на российский АК-203, заказав его в количестве более 600 000 штук.

В целом, сегодня можно точно сказать, что со «своим» вооружением у индийцев все примерно так же, как в России с автопромом. То есть, так-то есть, но вот в плане современности и эффективности – здесь тоска и печаль. И ни миллиарды рублей, ни тысячи крор рупий почему-то не помогают.

«Индии может понадобиться приобретение временного импортного самолёта пятого поколения. Наша задача не производить копии Су-57, а учиться и осваивать самолет шаг за шагом, как это происходило с Су-30МКИ. Повышать компетенции служб. С учетом, что Китай сможет произвести до 1500 истребителей пятого поколения, нам имеет смысл рассчитывать на то же количество машин, часть из которых будут русскими, но с высокой степенью локализации».


Это противник всего российского господин Чопра выдал в интервью газете The Hindu/«Индус». Между прочим, «Индус» - вторая по читаемости газета в Индии после «Таймс оф Индиа». То есть, маршал в отставке рассчитывал на большую аудиторию.

Это можно рассматривать как извинение. Впрочем, словами делу как раз можно помочь, особенно учитывая, что господин Чопра является одним из личных советников премьера Индии Нарендры Моди.

Очень сложно сказать, что так поменяло мировоззрение бывшего маршала авиации, но факт: в Индии что-то может измениться. И у ВВС Индии появится реальная возможность при помощи российских самолетов встать на одну ступень с Пакистаном и Китаем.

Действительно, хватит уже танцев, берите Су-57 и будет вам счастье.
  Дмитрий В. Шмыков
    Дмитрий В. Шмыков
    +1
    Сегодня, 04:13
    Было бы неплохо подобные статьи на индийском писать и через акции в поисковиках продвигать.
    SAG
      SAG
      +1
      Сегодня, 04:54
      Было бы неплохо подобные статьи на индийском писать и через акции в поисковиках продвигать.

      Большинство Индийских изданий выходят на английском. На индийском ровно столько, сколько на бразильском...
      Только вот по сути, это менталитет не изменит, без танца со слоном в Индии контрактов не бывает!
      С учетом, что Китай сможет произвести до 1500 истребителей пятого поколения, нам имеет смысл рассчитывать на то же количество машин

      А вот этот посыл мне по душе good ...и хоть я понимаю, что полторы тысячи машинокомплектов в Индию это из разряда голубых мечтаний, но даже если 1/5 от этого будет, уже все наши затраты на новые производственные линии по су-57 отобьёт!
      Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 06:40
        Нам бы со своим самолётостроением разобраться... Нью кукурузник Байкал в серию пустить не можем, про Суперджет вообще говорить стыдно.
        Что касается потенциального контракта на 57-е, то это довольно дальняя перспектива. Они нам самим нужны, мы воюем, если что.
        И такие поставки сможем начать не раньше чем лет через пять. А тогда уже и 57 не будет таким современным...
        военком Котёнок
          военком Котёнок
          +2
          Сегодня, 06:55
          у Пакистана уже практически есть J-35
          Китайцы разбили несколько J-15, пока учились свои истребители делать. Индуисты ни с чем особенно страшным не столкнулись, просто отстают от китайцев.
          Гражданский
            Гражданский
            0
            Сегодня, 07:42
            1. Индии, чтобы стать самостоятельным в плане выпуска вооружений нужно начинать с основ - всеобщее бесплатное образование, например по оценкам ООН 22-25 % населения Индии неграмотное, а это почти 250 000 000 человек. То есть поменять основу своей государственности с коррумпированного капитализма страны 3 мира к социализму. Открытие институтов с высшим образованием для всех слоев общества.
            2. Пример решения проблем рядом - социалистический КНР. Все рецепты давно известны.
            3. Сломать средневековую кастовую систему.
            4. Сменить лондонскую элиту на национальноориентированную.
            5. Перейти на плановые пятилетки с четкими целями и ответственностью за невыполнение.

            Только социальный рывок сможет вытащить Индию из средневекового болота.
    Schneeberg
      Schneeberg
      +3
      Сегодня, 05:08
      Цитата: Дмитрий В. Шмыков
      Было бы неплохо подобные статьи на индийском писать и через акции в поисковиках продвигать.
      Решения о закупках принимают вовсе не из-за прочитанных статей в Интернете, а опираются на технические характеристики изделия или, что более всего вероятнее, на толстый конверт. Последнее работает лучше всего!
      Nexcom
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 05:54
        ...что-то этот Басант на фото - не очень внешне. у нас мужики в гаражах явно поинтереснее сами склепать смогут из подручных средств...
    Наган
      Наган
      +5
      Сегодня, 06:04
      Цитата: Дмитрий В. Шмыков
      Было бы неплохо подобные статьи на индийском писать

      Было бы, да вот незадача - нет такого "индийского". Даже хинди, самый распространенный из местных языков, больше половины населения Индии не поймет. А вообще там с дюжину языков, которые имеют статус государственного, в ходу в отдельных провинциях, и владеют ими десятки, а то и сотни миллионов народа, но в соседней провинции им владеют хорошо если на уровне, на котором русским владеют xoxлы, а то, скорее, пшeки. Именно поэтому в Индии до сих пор официальный государственный язык английский, язык бывших колонизаторов, потому что им владеют все образованные люди во всех провинциях без исключения. Вот только беда в том, что необразованных и недообразованных в Индии куда больше. Хотя недообразованных вопросы покупки самолетов точно не интересуют, им бы после рабочего дня на танцы со слонами посмотреть, в зомбоящике ли, в натуре ли. Так что задача упрощается - пишите на английском. Хотя индийская версия английского весьма своеобразна, но будьте уверены, поймут и британскую, и американскую версию.
  Last centurion
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 04:16
    Патриотизм штука хорошая, но "ура-патриотизм" любой ценой штука убогая.
    Просто некоторые сложные вещи надо делать методом эволюции, а не революции, нельзя сразу произвести микропроцессор, сначала надо произвести транзистор, потом микросхему, потом микроконтроллер, потом простейший процессор...и только потом лет через "надцать" выйти на мировой уровень, но это надо вваливать горы прям по весу бабла и не останавливать ни перед "реверсивными технологиями" ни перед промышленным шпионажем, ни перед наплевательством на почти истекшие чужие лицензии. (короче делай Как Китай или лучше если хочешь достичь чего-то). То же самое в автомашинах или самолетах. Поупаржнялись бы сначала в крылатых ракетах, в малой авиации... Постепенно повышали бы процент своего в общей массе чужого.
    Так как если запретить все и разрешить покупать например ТАЗ, то народ не побежит за ТАЗами, а будет покупать или бэу Машины пока есть к чему варить приваривать дырки порогов или кто побогаче втридорога экспортные Машины которые являются Машинами, а не ТАЗами. Но ради патриотизма никто не побежит покупать ТАЗ за оверпрайс.
    Хотя в наше время все вещи все равно сведутся к микроэлектронике. Даже выпуск молотков или отверток на заводе сведется к ЧПУ станку или линии с микроэлектроникой внутри...
    свой1970
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:24
      Цитата: Last centurion
      Даже выпуск молотков или отверток на заводе сведется к ЧПУ станку или линии с микроэлектроникой внутри...

      Чтобы стоить на выходе как станок ЧПУ?
  Дырокол
    Дырокол
    +4
    Сегодня, 04:17
    Действительно, хватит уже танцев, берите Су-57 и будет вам счастье.

    Автор должен понимать, что покупая дорогущий самолет всех в первую очередь интересует "А что он может?". Смотрит господин Чопра новости, читает доклады аналитиков, а там F-35 уничтожает ПВО Ирана беспрепятственно летая в его воздушном пространстве. Допустим он спрашивает у российских представителей, "А почему ваш Су-57 не может то же самое на СВО?" и что ему могут внятного ответить? Это же простой вопрос с простыми выводами.
    Last centurion
      Last centurion
      0
      Сегодня, 05:03
      ответ вроде очевиден:
      Одно дело влетать в воздушное пространство Ирана, где нет эшелонированной ПВО и где были только С-300 1970х годов с модернизацией конечно, но все же и самое главное: без современных радаров объединенных в сеть и что скорее всего с раздолбайскими в восточном стиле расчетами (помним все кадры с прошлых войн ведь когда израильская ракета запечатлела как расчет сирийцев курил около "панциря" и... там везде такое врожденное раздолбайство).
      И Другое дело влетать в зону эшелонированной ПВО на всех высотах от ручных зрк и гепардов до "патриотов", да еще и обеспеченной разведданными всего блока НАТО, всеми наземными и летающими радарами всех видов и мастей, спутниками итд. да еще и с расчетами явно не местными или отобранными из местных но под присмотром явно "западных солдат удачи".
      Дырокол
        Дырокол
        0
        Сегодня, 05:13
        Цитата: Last centurion
        ответ вроде очевиден:

        Видимо подобные аргументы господин Чопра не рассматривает.
      Panin (michman)
        Panin (michman)
        +1
        Сегодня, 06:01
        Цитата: Last centurion
        ответ вроде очевиден:
        Одно дело влетать в воздушное пространство Ирана, где нет эшелонированной ПВО и где были только С-300 1970х годов с модернизацией конечно, но все же и самое главное: без современных радаров объединенных в сеть и что скорее всего с раздолбайскими в восточном стиле расчетами (помним все кадры с прошлых войн ведь когда израильская ракета запечатлела как расчет сирийцев курил около "панциря" и... там везде такое врожденное раздолбайство).
        И Другое дело влетать в зону эшелонированной ПВО на всех высотах от ручных зрк и гепардов до "патриотов", ".

        Сколько там этих патриотов? И почему нельзя фиксировать место пуска ракеты с немедленным накрытием?
        военком Котёнок
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 06:39
          Фиксировалка нужна и немедленно-накрывалка.
      советник 2 уровня
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 07:41
        Цитата: Last centurion
        в зону эшелонированной ПВО на всех высотах от ручных зрк и гепардов до "патриотов", да еще и обеспеченной разведданными всего блока НАТО, всеми наземными и летающими радарами всех видов и мастей, спутниками итд. да еще и с расчетами явно не местными или отобранными из местных но под присмотром явно "западных солдат удачи"

        как тогда Герани с Калибрами десятками сотнями каждый день пролетают? да и не поставляли им столько Пэтриотов...
    Schneeberg
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 05:12
      Цитата: Дырокол
      "А почему ваш Су-57 не может то же самое на СВО?" и что ему могут внятного ответить? Это же простой вопрос с простыми выводами
      Замечание очень меткое! Респект!
    Немчинов Вл
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Дырокол
      "А почему ваш Су-57 не может то же самое на СВО?" и что ему могут внятного ответить? Это же простой вопрос с простыми выводами.
      так и ответ не сложный. Тут ПВО со времён Союза, не чита ПВО Ирана, не считая допоставляемых всей Европой к псот Советским ЗРК, плюсом: "Ирис-Т", францукзский Sam (какой-то), "Петриоты" и мельче классом ...
      А там "Бук" или "Куб" максимум "Оса-м", да и то не в тех количествах, чтобы шмалять по Ф-35. Там наверняка даже Ф-15е имеют дальность применения противорадиолокационных ракет, превосходящую дальность пуска старых советских импортируемых в 1970-е (ну или 1980-е) года ЗРК.
      wink
      Дырокол
        Дырокол
        0
        Сегодня, 07:11
        Цитата: Немчинов Вл
        так и ответ не сложный. Тут ПВО со времён Союза

        Мне зачем эти мантры? Я всего лишь пояснил по каким принципам выбирают технику. Вот вы покупая машину наверняка смотрите отзывы пользователей, не особо доверяя производителю, что он там разрисовал. Он может заявлять, что мол любая грязь ему не помеха, а по отзывам проходимость плохая и для бездорожья машина негодна. А вот у другого производителя машина прет как танк по бездорожью. И если цена вопроса около того, выбор будет ясен.
        Немчинов Вл
          Немчинов Вл
          0
          Сегодня, 07:28
          Цитата: Дырокол
          Мне зачем эти мантры? Я всего лишь пояснил по каким принципам выбирают технику.
          коряво получилось у вас сравнивать, не учитывая разности применения (эксплуатации в разных изначальных условиях) !! lol

          Цитата: Дырокол
          Вот вы покупая машину наверняка смотрите отзывы пользователей, не особо доверяя производителю, что он там разрисовал.
          И тут мимо !! У меня более 35 лет за рулём. ездил почти на всём (в.т.ч. и инструктором практики в автошколе), и по этому мне не очень нужны отзывы других пользователей (!). wink
          а что касается как вы выразились "производителей", то сравнивая два авто одного класса: допустим в случае между Лада-Искра и Рено-Логан, (одна и та же платформа) я бы предпочёл как раз Искру с 6ст.МКПП, например а не Логан. wink
          Дырокол
            Дырокол
            0
            Сегодня, 07:34
            Цитата: Немчинов Вл
            мне не очень нужны отзывы других пользователей

            Вы "пуп земли"? На вас весь мир ориентируется? Для большинства важно знать как техника работает в реале и отзывы важны. Покупать внедорожник который боятся использовать вне дороги никто не будет.
  Feodor13
    Feodor13
    +6
    Сегодня, 04:53
    У автора прямо-таки эпическая ненависть к Нивам, Грантам...
    Полагаю у Романа Мерседес, ну ладно.. Фольксваген из Rheinmetall-стали!

    А мужики на СВО, волонтеры подвозя на Нивах, Ладах, буханках -
    БК, питание и воду на ЛБС, подарки от народа -
    и не знают, как они дремуче отстали от прогресса.

    Можно сказать что наш автор - это воплощение Анила Чопры на российской земле.
    Чопра ратует одновременно за Рафали и создание собственного военпрома,
    Р.Скоморохов - видимо ратует за зарубежный автопром и за отечественный экспорт.

    И ихний и наш - генералы.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 05:07
    В целом мысль здравая, насчет того, чтоб делать у себя уже вылизаную кем-то модель ПОЛНОСТЬЮ на технологиях, станочном парке и даже с мануалками изначально на чужом языке, и только в процессе их переводить на индийский(-ие, там многоязычие). Потом - знаменитый "обратный инжиниринг" и создание собственной школы.
    Только надо делать так именно, а не с порога "адаптировать" сборку Су-30 под несуществующую, но "отечественную базу". Поначалу вообще можно копировать хоть до дворника Васи у проходной, бухого с утра, вдруг даже это важно? Н иначе получится сборка как сейчас - вдвое дороже, и во столько же раз хуже. А еще надо летчиков ПОНАЧАЛУ - всех учить в России. Вообще каноничный пример, вспоминаю знакомство спортсменов-пулевиков, тогда еще юниоров, но уже лихо стрелявших на чемпионатах внутри страны, с ТОЗ-35, спортивным. Если даже спортсмены поначалу разницы не видят с Марголиным по меткости стволов, что говорить о том, если дать два ствола какому-нибудь армейцу?! Примерно так будет, если недоучкам дать Су-57...
  Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 05:25
    У Сухого нет столько денег на откаты,потому и кинули сухого.
    Немчинов Вл
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 07:17
      Цитата: Алексей Алексеев_5
      У Сухого нет столько денег на откаты,потому и кинули сухого.

      и Слава Богу !!! yes Пусть лучше эти цыгане (индусы), французов обтанцовуют. Иначе как на арендованную "Чакру" (АПЛ), будут на экскурсии к сборочным процессам СУ-57, любопытсвующих представителей сша и англии приглашать (!). Для них СУ-30 МКИ, это уже много ...
      американцы своим партнёрам по НАТО, впаривают Ф-16 блок70, за цену превышающую вдвое цену по которой для своих ВВС закупается Ф-35 !!! winked
      "Скупость - не глупость !", гласит народная мудрость. А автор предлагает не наполнив свои ВВС (ВКС) новыми самолётами, передавать авиа компетенции представителям цыган (аля продам не дорого) ... no
      Они отрекаюся быстрее любого Иуды. Вон, нефть например под давлением США, не смотря на колосальные скидки ... wink
      барыги они и в африке барыги.
      так что пусть лучше французам мозги пудрят.
      wink
  двп
    двп
    +1
    Сегодня, 06:19
    Я бы не стал так радоваться как автор. Мы тоже уже несколько лет не можем восстановить производство Ан-2,доставшегося нам от старой, более развитой цивилизации. Ещё лет двадцать "демократии и свободы" с правлением того,за упоминание кого модераторы банят,и всё,мы тоже выйдем на уровень индийцев. Но те хоть пляшут,а у нас останется одна лезгинка и фестиваль плова.
    свой1970
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:32
      Цитата: двп
      Мы тоже уже несколько лет не можем восстановить производство Ан-2,доставшегося нам от старой, более развитой цивилизации.

      По 2 причинам - 1) в той цивилизации была песня со словами "Отряд не заметил потери бойца.." четко характеризующая отношение - разбились, винт на могилу, залп и все, а сейчас народ - судиться и отсуживает, 2) коррупция.
  Stas157
    Stas157
    +1
    Сегодня, 06:42
    . Поэтому тянут «Теджас», «Ниву», «Ауру», «Весту», «Гранту» (ненужное зачеркнуть

    Можно только добавить.

    УАЗ-Патриот, например. Или Атом, который получился дороже китайских электромобилей. Маленький В класс за непомерные 3,9 млн рублей! Правда обещают субсидию до 2,975 млн в кредит. Что тоже не мало. Лично мне и даром такое "счастье" не нужно.
  Xenon
    Xenon
    0
    Сегодня, 06:43
    Цитата: двп
    Мы тоже уже несколько лет не можем восстановить производство Ан-2

    Вроде дело уже столкнулось с мертвой точки и в этом году начнется серийный выпуск "Байкала". Кажется, в Комсомольске
  Luminman
    Luminman
    +2
    Сегодня, 07:12
    Франко-индийское сотрудничество в авиации давно уже, еще с 50-х годов прошлого века, переросло в глубокое стратегическое партнерство и опирается на индийскую инициативу Сделано в Индии, которой охотно следует Франция, предлагая Индии более эффективную передачу технологий (хотя и не в полном объеме), чем мы. Именно это и стало причиной отказа от совместной разработки Су-57 и выхода Индии из проекта.

    А ключевыми составляющими во франко-индийском сотрудничестве являются истребители Rafale, совместная разработка реактивных двигателей и сильное присутствие французских аэрокосмических компаний в Индии. Все дело в том, что Индии, как и Франции, нужен не просто истребитель нового поколения, но и соответствующий палубный вариант для размещения их на авианосцах, поэтому французские Rafale и Rafale M были фактически закуплены именно для этой цели. Но самое интересное в том, что по программе Сделано в Индии, был заключен контракт на приобретение еще более ста Rafale, включающий в себя значительную передачу технологий и локализацию производства на 60-80% в Индии! А мы можем такое с Су-57 продолжить индийцам?
  11. Комментарий был удален.
  Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко
    0
    Сегодня, 07:41
    Продать в Индию наисовременный самолет, чтобы что?
    Они нам на эту сумму благовоний отсыпали или фигурками Ганеша отдали?
    Даже если «зелеными ничего не стоящими бумажками», чтобы что?
    Плитку в Москве на очередной сезон переложили или не достроить космодром Восточный?
    Что за торгашество: не доедим, но продадим.
    Только нашей армии новейшее вооружение, и пока не будет достигнуто штатное наполнение частей и подразделений, никаких продаж за «фигурки Ганеша».