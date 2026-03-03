Да не мучайтесь, купите уже Су-57!



«Басант». Первый и пока единственный чисто индийский самолёт

Знаете, что будет в итоге? В итоге мы опять купим 250 единиц «Сухих».

Тупик?

«Индии может понадобиться приобретение временного импортного самолёта пятого поколения. Наша задача не производить копии Су-57, а учиться и осваивать самолет шаг за шагом, как это происходило с Су-30МКИ. Повышать компетенции служб. С учетом, что Китай сможет произвести до 1500 истребителей пятого поколения, нам имеет смысл рассчитывать на то же количество машин, часть из которых будут русскими, но с высокой степенью локализации».