РТК «Почтальон»: гусеничный транспорт для подрывных зарядов
РТК «Почтальон» с 30-кг подрывным зарядом
Новые образцы беспилотной и безэкипажной техники для российской армии создаются различными компаниями и коллективами энтузиастов. Кроме того, любопытные проекты разрабатываются прямо в строевых частях. Недавно был представлен новый образец такого происхождения — наземный робототехнический комплекс «Почтальон». Этот РТК способен перевозить различные грузы, но главной его задачей является доставка подрывных зарядов к позициям противника.
Опасные посылки
В Спецоперации по защите Донбасса принимает участие отдельный полк беспилотных систем «Буревестник», входящий в состав Добровольческого корпуса. Эта часть эксплуатирует различные БПЛА и РТК заводского изготовления, а кроме того, разрабатывает собственные проекты. Например, в середине февраля впервые представили боевой комплекс «Культиватор», вооружённый неуправляемыми ракетами.
Теперь стало известно ещё об одной оригинальной разработке специалистов «Буревестника». 26 февраля издание «Известия» рассказало о новом комплексе «Почтальон». Информацию о новом РТК, а также несколько любопытных фотографий издание получило непосредственно от его создателей.
В рамках проекта «Почтальон» была разработана дистанционно управляемая наземная гусеничная платформа, способная перевозить грузы значительной массы. Она может использоваться в качестве лёгкого и скрытного транспорта для доставки различных «посылок» на передовой.
Главной задачей робота является перевозка подрывных зарядов. Он может, не привлекая внимания, доставить к позиции противника несколько противотанковых мин или специальный заряд большой массы. «Почтальон» должен сбрасывать такую нагрузку и возвращаться на свои позиции. Заряд, в зависимости от его типа, может подрываться дистанционно, по команде оператора.
«Почтальон» может работать на ровной и пересечённой местности. Он способен проникать в различные постройки или укрытия, чтобы подрыв заряда мог нанести максимальный урон. При всём этом сохраняются характерные преимущества роботов, такие как простота применения или отсутствие рисков для оператора.
«Почтальон» и один из его создателей — заместитель командира полка «Буревестник» с позывным «Космос»
Сообщается, что полк «Буревестник» уже использует своего «Почтальона» в реальных боевых действиях. Однако подробности такой практики не приводятся. Кроме того, по понятным причинам, не уточняется количество такой техники в строю, все её оперативные возможности и т.д.
Можно ожидать, что РТК «Почтальон» не в последний раз появляется в новостях. Если опытный робот или роботы хорошо покажут себя, техника пойдёт в серию и получит распространение в войсках. Также будут появляться новые сообщения о её эксплуатации, применении и боевых успехах.
Робот-доставщик
«Почтальон» — компактная гусеничная машина с дистанционным управлением. Её конструкция оптимизирована для решения всего одной задачи, а именно для перевозки небольших грузов массой в десятки килограммов. При этом обеспечивается определённая гибкость применения в разных ситуациях.
РТК имеет прямоугольный корпус с закрытой носовой частью, вмещающей основные агрегаты и устройства. Корма выполнена в виде открытого сверху и сзади кузова — в нём перевозится полезная нагрузка. На бортах корпуса смонтированы агрегаты гусеничной ходовой части.
Общая длина робота, включая элементы ходовой части, не превышает 1 м. Ширина и высота значительно меньше. Масса РТК неизвестна. При этом он может нести до 30 кг полезной нагрузки.
«Почтальон» имеет электрическую силовую установку. В носовой части корпуса смонтированы два двигателя, по одному на каждую гусеницу, а также аккумулятор достаточной ёмкости. Используется гусеничная ходовая часть оригинальной конструкции.
Так, в носовой части корпуса закрепляется треугольный балансир с ведущим колесом (вверху, с выносом вперёд) и опорным катком внизу. На заднем угле балансира помещается шестерня, непосредственно вращаемая двигателем. При помощи цепной передачи шестерня соединена с ведущим колесом. В корме жёстко закреплён второй опорный каток, также выполняющий функции ленивца. Используется резиновая гусеничная лента с грунтозацепами.
Точные характеристики «Почтальона» не раскрываются. При этом сообщается о возможности разгона до «приличной скорости» и большом запасе хода. Достаточно высокая энерговооружённость вместе с гусеничной ходовой частью дают хорошие показатели проходимости на местности.
РТК использует только дистанционное управление. На борту имеется радиосистема для приёма сигналов и соответствующие контроллеры. По всей видимости, робот оснащён курсовой камерой для удобства управления.
Полезные нагрузки
«Почтальон» способен доставлять «посылки» массой до 30 кг. Это могут быть разные грузы, но основными являются боеприпасы разных типов, предназначенные для уничтожения объектов противника.
Робот может взять на борт три противотанковые мины ТМ-62. Такой боеприпас выполнен в цилиндрическом корпусе диаметром 320 мм и высотой (в зависимости от взрывателя) до 120-130 мм. Масса мины — 10 кг, из которых 8 кг приходится на заряд взрывчатого вещества.
Три мины вертикально устанавливаются в кузове «Почтальона» и сбрасываются в заданном месте. Они могут использоваться в исходном качестве — для минирования подходов и уничтожения вражеской техники. Также мины могут оснащаться дистанционно управляемым взрывателем и выполнять задачи подрывного заряда.
Боевой РТК «Культиватор», ранее представленный полком «Буревестник»
Также разработан оригинальный фугасный заряд для разрушения различных сооружений. Он представляет собой металлический цилиндр небольшого размера, буквально набитый взрывчатым веществом. Снаружи к нему крепится инициирующая шашка с дистанционно управляемым взрывателем.
При необходимости, «Почтальон» может перевозить любые другие грузы, помещающиеся в кормовом отсеке. Это могут быть боеприпасы, медикаменты, продовольствие и т.д. В этом случае РТК переходит из боевых машин в категорию транспорта переднего края. При этом он сохраняет все свои преимущества.
Многоцелевое средство
Сам факт «технического творчества» в строевых частях представляет большой интерес и достоин похвалы. Используя имеющиеся ресурсы и накопленный опыт, военнослужащие разрабатывают новые виды беспилотной и безэкипажной техники для решения разных задач. Так, полк «Буревестник» представил уже две свои новые разработки в области наземных РТК — «Культиватор» и «Почтальон», способные разными способами наносить урон врагу.
Новый комплекс «Почтальон» создан специально для уничтожения различных стационарных объектов, таких как полевые укрепления, блиндажи и т.д. Он способен доставлять к цели достаточно тяжёлый подрывной заряд с высоким могуществом. При этом не исключается возможность использования других нагрузок, в т.ч. не в виде боеприпасов.
В настоящее время комплекс или комплексы нового типа используются в зоне проведения Спецоперации. Они выполняют реальные боевые задачи и показывают свой потенциал. Подобные «войсковые испытания» позволят провести полноценную оценку и определить реальный потенциал «Почтальона».
Вполне возможно, что новый РТК покажет себя самым лучшим образом — по совокупности технических, боевых и экономических характеристик. В таком случае он может пойти в серию и найти применение в разных подразделениях полка «Буревестник». Кроме того, нельзя исключать появление такой техники и в других частях и соединениях. Оправдает ли «Почтальон» такие надежды, станет известно в обозримом будущем.
