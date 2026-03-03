Антон Керсновский и возрождение германского милитаризма: пророчество с парижского чердака



А. А. Керсновский

Литературный подвиг: нужде и болезни вопреки

1871-й: рождение убийцы Европы



Ж. Клемансо



«Провозглашение Германской империи» – картина А. фон Вернера

Вопреки естественной линии границ

Дата 30 июня 1930 года знаменательна. В этот день последний французский солдат покинул берега Рейна за пять лет до срока, установленного в Версале… Версальский договор перестал существовать.



Французские солдаты на берегу Рейна, 1923 год

Париж получал, – пишут историки А. А. Вершинин и Н. Н. Наумова, – в свое распоряжение ресурсы всего лотарингского промышленного района, одного из главных центров европейской черной металлургии, производившего 10 млн тонн стали в год. До войны более половины этого объема приходилось на германские фирмы. Лишив своего противника этих ресурсов, Франция серьезно ослабляла его военно-промышленный потенциал и пропорционально увеличивала свой. В случае достижения еще одной цели, которую намечали ее руководители, – присоединения Люксембурга – страна превращалась бы в одного из крупнейших производителей стали в мире, практически ликвидируя четырехкратное отставание по этому важнейшему показателю от Германии и становясь на один уровень с Великобританией.

Индекс рождаемости в 1913 г. составлял здесь 3,52 ребенка на одну женщину, что позволяло уже в обозримой перспективе нивелировать последствия утраты 2 млн человек убитыми за годы войны. Демографический и индустриальный балансы сводились явно не в пользу Парижа.

Если мы удерживаем Рейн, Франция может оставаться спокойной. У нее будет и безопасность, и репарации. Если она его не удержит, у нее не будет ни одного, ни другого. Все, что ей предложат, все, что ей дадут взамен – лишь иллюзия, видимость, пустота.

Если мы не хотим снова воевать на своей территории, нам необходим не только щит на левом берегу Рейна, но и абсолютно надежные договоренности с Бельгией, с одной стороны, и со Швейцарией, с другой стороны. Чем дальше на территорию противника мы сможем перенести театр военных действий, тем меньше нам придется укреплять нашу собственную границу.

Версаль: Британия против Франции

На территории между бассейном Сены и восточными рубежами страны располагалось три четверти ее угледобычи и текстильного производства, 90 % мощностей сталелитейной промышленности и добычи железной руды, 70 % нефтепереработки и производства сульфата аммония.



На одном из французских авиационных заводов, фото вероятно 1940 года

Надо быть более чем наивным, чтобы считать Германию способной исключительно по своей «доброй воли» мириться с тем, что последний немецкий школьник называет не иначе как «ненавистной версальской диктовкой».



Локарнские договоры, на фото три нобелевских лауреата, справа налево: А. Бриан, Н. Чемберлен и канцлер Веймарской республики Г. Штраземанх

Нобелевская премия и неумолимая логика вещей

События последних месяцев (речь о выводе французских войск из Рейнской области – И.Х.) лишь подтверждают неумолимую логику вещей – новый европейский конфликт назревает.

будут использовать офицерский и унтер-офицерский кадр старой армии. На 1 января 1931 г. на учете должно еще числиться 84 000 офицеров, прошедших школу армии кайзера, воевавших в 1914-1918 гг. и годных еще к занятию строевых должностей (моложе 55 лет). Они объединены в мощные офицерские союзы, поддерживают самую тесную связь с армией и непрерывно освежают свои тактические познания.



Маршал Ф. Фош

И речи идти не может о том, чтобы покинуть берега Рейна до истечения 15-летнего срока, определенного Версальским договором; важно безотлагательно привести французские вооруженные силы в состояние обеспечить их защиту; без этой гарантии все – безопасность, внешнеполитические позиции, репарации – пойдет прахом после оставления линии Рейна.

В тени германского милитаризма



Германские войска занимают Рейнскую зону, 1936 год

Союзники в Версале не подозревали, какую громадную ошибку они совершают, навязывая Германии армию профессионалов, то есть тип армии XX века, пришедшей на смену «полчищам» – наследию XIX столетия. «Союзники навязали Германии армию, наиболее подготовленную к условиям будущей войны», – иронически выразился генерал фон Сект».

Что касается германской военной доктрины и тактики мобилизованного рейхсвера, то вся она основана на быстроте сосредоточения и самом широком использовании элемента внезапности. Особое внимание обращено на авиацию (чего в тот период не скажешь о французах – И.Х.). Авиация должна возместить слабость артиллерии и атаковать первой.

Германская так называемая «коммерческая» авиация является первой в мире и приведение ее в военное положение вопрос нескольких часов.



Логический итог Локарнских договоров

