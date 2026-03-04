Корейская война: операция «Хромайт»



Генерал Дуглас Макартур: очки «авиатор» и трубка из кукурузного початка присутствуют!



Генерал Лемюэль Шеперд

Будь у меня 1-я дивизия морпехов, я бы высадил их здесь, в Инчхоне, и переломил ход войны.



Шеврон 1-й дивизии морской пехоты США



Шеврон 7-й пехотной дивизии армии США



Сегодня Инчхон и Сеул – практически одна городская агломерация. На тот момент оба города были сильно меньше

Всё было вилами по воде. Представление о том, удастся ли и дальше удерживать Пусан, менялось день ото дня. В штабе Макартура жили в каком-то мире грёз. Я не понимал, через какие розовые очки они смотрят. И от этого мне становилось жутко.



План Инчхонской десантной операции

Это будет как электрический вентилятор. Вот он дует, но вы подходите к стене, выдёргиваете шнур из розетки, и он останавливается. Когда мы высадимся и хорошенько продвинемся от берега в Инчхоне, северокорейцам ничего не останется, кроме как отойти или сдаться,



Генерал Макартур, генерал Коллинз и адмирал Шерман на совещании в Токио

Адмирал, за все годы военной службы я не слышал доклада более блестящего. Вы рассказали мне всё, что я всегда мечтал знать о приливах. Вы ведь помните, как в Первую мировую перебрасывали в Европу наши дивизии через кишащий подлодками океан? Я бесконечно восхищаюсь нашим флотом. Именно флот позволил нам подняться после батаанского позора.

Мы высадимся в Инчхоне, и я их сокрушу!



Американская авиация бомбит ж/д станцию Ири в рамках кампании по дезинформации командования КНА



Командир 10-го корпуса генерал-лейтенант Эдвард Алмонд

Это ваше десантирование — банальная механика!



77-я экспедиционная эскадра идёт к Инчхону



Солдаты 31-го пехотного полка на десантном корабле



Макартур наблюдает за высадкой с борта «Маунт Мак-Кинли»



Современная южнокорейская реконструкция высадки в Инчхоне

Никогда ещё флот и морпехи не выступали с таким блеском, как этим утром.



Морпехи карабкаются на волнолом Инчхона



Выгрузка техники на «красном» пляже



Брошенная корейская пушка ЗИС-3



Командир 1-й дивизии морской пехоты генерал-майор Оливер Принс Смит

Ему нужна была победная реляция, я сказал, что ничего гарантировать не могу, всё зависит от противника,

Только и знали, что кидаться в лобовую атаку!



Пехота 27-го полка во время прорыва с Пусанского плацдарма



Сеульская мясорубка



Гражданским на войне не везёт больше всего...

Мы восхищаемся вами! Мы любим вас как спасителя нашего народа...