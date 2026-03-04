Поиск и идентификация на спутниковых снимках объектовых ЗРК большой дальности С-300П и MIM-104 Patriot
Наиболее известными и воюющими российскими и американскими зенитными ракетными системами большой дальности являются С-300П и MIM-104 Patriot, которые стоят на вооружении не только в России и США, но и суммарно ещё в двух десятках стран. Эти советские и американские противовоздушные системы на поздних модификациях получили возможность бороться с баллистическими ракетами и стали образцами для подражания. Их многие технические решения прослеживаются в конструкциях ЗРК, созданных в КНР, КНДР и Иране.
В мирное время «Трёхсотки» и «Пэтриоты», как правило, несут дежурство на хорошо оборудованных постоянных позициях, координаты которых имеются в свободном доступе. Прикрытие от баллистических ракет и средств воздушного нападения американских экспедиционных сил в других странах зачастую осуществляют батареи, развёрнутые в окрестностях крупных авиабаз, и обнаружить эти позиции относительно легко. Также достаточно часто ЗРС С-300П разворачиваются в охраняемом периметре аэродромов, неподалёку от мест постоянной дислокации крупных воинских соединений или стратегически важных объектов. Но иногда бывает очень непросто на спутниковых снимках отличить ЗРС С-300П от С-400 или ЗРК Patriot PAC-2 от PAC-3. Зачастую опознание того или иного комплекса происходит по косвенным признакам, а также на основании сведений, опубликованных в открытых источниках и касающихся конкретных образцов, имеющихся на вооружении в той или иной стране.
Поиск и идентификация на спутниковых снимках ЗРС С-300П
На сегодняшний день зенитные ракетные системы С-300ПТ/ПС/ПМ являются самыми распространенными объектовыми средствами ПВО большой дальности на постсоветском пространстве. Эти ЗРС с буксируемыми или самоходными пусковыми установками имеют характерные внешние признаки. Когда ТПК цилиндрической формы, как правило, окрашенные в серебристый цвет, находятся в транспортном положении и не установлены вертикально, они очень хорошо заметны сверху, что существенно облегчает их поиск на спутниковых снимках.
В случае необходимости дивизион С-300П может быстро перебазироваться на новую позицию. Например, «самоходная» модификация С-300ПС с пусковыми установками на шасси МАЗ-543М, принятая на вооружение в 1982 году, может развернуться с марша за 5 минут.
Самоходные пусковые установки 5П85C и 5П85Д из состава ЗРС С-300ПС
В составе первой модификации «трёхсотого» семейства С-300ПТ, появившейся в 1978 году, использовались буксируемые пусковые установки.
Буксируемая пусковая установка 5П85-1 из состава ЗРС С-300ПТ в транспортном положении
В течение длительного времени С-300ПТ и С-300ПС в войсках ПВО СССР эксплуатировались параллельно, и в боекомплекте этих зенитных систем использовались одинаковые ракеты. После распада СССР ЗРС С-300ПТ/ПС помимо России остались в Белоруссии, Казахстане и Украине. В рамках союзнических отношений в начале 21 века наша страна передала три дивизиона С-300ПТ-1 Армении, которые сейчас прикрывают от ударов с воздуха столицу республики Ереван.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПТ-1 на восточной окраине Еревана. Снимок сделан в мае 2024 года
От ранних С-300ПТ модернизированные С-300ПТ-1 отличаются доработанными многофункциональной РЛС и пунктом управления, что даёт возможность использовать более дальнобойные по сравнению с исходным вариантом зенитные ракеты.
Три дивизиона С-300ПТ-1 до недавнего времени несли боевое дежурство в Республике Беларусь. Имеется информация, что выработавшие свой ресурс зенитные системы, развёрнутые под Минском, заменяются новыми С-400.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПТ-1, расположенная между населёнными пунктами Глушинцы и Ковшово западнее Минска. Снимок сделан в сентябре 2020 года
По состоянию на начало 2022 года на территории Украины в окрестностях Киева, Харькова, Львова, Николаева и Днепра на позициях находилось не менее двенадцати дивизионов С-300ПТ-1.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПТ-1 южней Днепра. Снимок сделан в марте 2020 года
Более многочисленными на постсоветском пространстве являются ЗРС С-300ПС, которые из бывших союзных республик стоят на вооружении в Армении, Беларуси, Казахстане и Украине.
Армения примерно 15 лет назад безвозмездно получила от России несколько дивизионных комплектов С-300ПС. Позиции для самоходных «трёхсоток» оборудовали в горах на юго-востоке страны и на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Поставки самоходных зенитных систем большой дальности в Армению были осуществлены после того, как Азербайджан приобрёл два зрдн С-300ПМУ-2 «Фаворит».
Спутниковый снимок Google Earth: позиция армянского С-300ПС неподалёку от города Горис на востоке Сюникской области. Снимок сделан в октябре 2016 года
В настоящее время большая часть армянских ЗРС С-300ПС уничтожена или выведена из строя в результате огневого воздействия азербайджанских средств воздушного нападения и технических неисправностей.
Несколько дивизионов С-300ПС при разделе советского военного имущества отошло зенитным ракетным войскам Республики Беларусь. В 2005 году между Москвой и Минском в рамках создания объединённой системы ПВО была достигнута договорённость о передаче четырёх дивизионных комплектов С-300ПС. Перед этим аппаратная часть ЗРС и ЗУР 5В55РМ прошла через восстановительный ремонт и продление сроков эксплуатации.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС северней Минска. Снимок сделан в апреле 2019 года
В 2016 году стало известно о передаче белорусской стороне ещё четырех С-300ПС. Согласно информации, опубликованной в российских СМИ, эти зенитные системы в прошлом несли службу в Подмосковье и на Дальнем Востоке и были безвозмездно переданы Белоруссии после того, как ЗРВ ВКС РФ получили новые ЗРС большой дальности С-400.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС западней Гродно. Снимок сделан в сентябре 2023 года
По состоянию на 2022 год на территории Беларуси имелось восемь развёрнутых ЗРС С-300ПС. Такие позиции находятся вокруг Минска, под Брестом, западней Гродно и северней Полоцка.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС северней Полоцка. Снимок сделан в июне 2022 года
Два дивизиона, дислоцированные в 20 км северней Полоцка, используют старую позицию ЗРК С-200ВМ. Координаты стационарных позиций белорусских С-300ПТ/ПС имеются в открытых источниках. Но дивизионы, дислоцированные под Брестом и в окрестностях Гродно, периодически совершают выход в поле и меняют позиции. В частности, в качестве площадки для развертывания используется часть взлётно-посадочной полосы и рулёжные дорожки на резервной авиабазе Лунинец.
Десять лет назад в составе Сил воздушной обороны Казахстана имелось четыре зенитных дивизиона С-300ПС. Но ввиду нехватки кондиционных зенитных ракет боевое дежурство велось сокращённым составом, и на позициях, как правило, находилось две-четыре самоходных пусковых установки.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС западней авиабазы Шимкент. Снимок сделан в сентябре 2018 года
В 2016 году Россия в рамках союзнических отношений ОДКБ передала Казахстану пять дивизионных комплектов С-300ПС, а также полковые командные пункты, радиолокационные средства и 170 ЗУР 5В55РМ. При технической поддержке со стороны оборонного концерна «Алмаз-Антей» полученные средства ПВО прошли модернизацию и восстановительный ремонт в сервисном центре СКТБ «Гранит», расположенном в пригородном алматинском посёлке Бурундай.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС западней Караганды. Снимок сделан в июне 2024 года
По состоянию на начало 2024 года два дивизиона С-300ПС несли боевое дежурство восточней и западней Астаны. Один зрдн с апреля 2023 года размещён на бывшей позиции ЗРК С-75М3 под Карагандой. Один дивизион дислоцирован на юге Казахстана в Туркестанском районе неподалёку от авиабазы Шимкент. Три дивизиона прикрывают бывшую столицу – Алматы. Ещё один дивизионный комплект имеется в Алматы на территории Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан.
К февралю 2022 года на территории Украины было развернуто 10-12 дивизионов С-300ПС, и еще несколько систем находилось в ремонте и на хранении. Позиции С-300ПС имелись в окрестностях Киева, под Никополем, восточней Новой Каховки, северней Херсона, восточней города Алёшки (на бывшей позиции С-200ВМ), вокруг Одессы и восточней Первомайска.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС северней Никополя. На огневой позиции находится четыре самоходные пусковые установки с транспортно-пусковыми контейнерами в стартовом положении. Рядом с огневой позицией на стоянке ещё шестнадцать СПУ, в непосредственной близости с которыми складированы ТПК с ЗУР. Снимок сделан в октябре 2021 года
На представленном выше снимке отмечено наибольшее скопление украинских самоходных пусковых установок из состава ЗРС С-300ПС. Их количество соответствуют почти трём дивизионам. Судя по спутниковым снимкам, СПУ 5П85C и 5П85Д здесь хранились с 2013 года.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС восточней города Алёшки. Снимок сделан в ноябре 2021 года
В ходе стремительного наступления российской армии в феврале 2022 года несколько украинских «трёхсосток» не успели эвакуироваться и были частью захвачены и частью уничтожены. Такая участь постигла дивизион, с 2015 года развёрнутый в Херсонской области восточней города Алёшки на бывшей позиции ЗРК С-200ВМ.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция уничтоженного украинского ЗРС С-300ПС восточней города Алёшки. Снимок сделан в сентябре 2023 года
В данный момент большая часть украинских ЗРС С-300ПС, не потерянных в ходе боевых действий, неработоспособна по техническим причинам и ввиду отсутствия кондиционных зенитных ракет.
В отличие от Белоруссии, Казахстана и Украины, при разделе советского военного имущества Азербайджану многоканальные ЗРС С-300П не достались. Примерно 20 лет назад в связи с предстоящим списанием морально устаревших и физически изношенных противовоздушных комплексов первого поколения С-75М3 и С-200ВМ высшее военно-политическое руководство Азербайджана озаботилось приобретением современных средств противовоздушной обороны. В 2007 году между Баку и Москвой был заключён контракт стоимостью $300 млн на закупку двух ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит», по восемь буксируемых пусковых установок в каждом зрдн и 200 ЗУР 48Н6Е2. Поставки техники были начаты летом 2010 года и завершились в 2012 году. Расчёты поставляемых в Азербайджан зенитных систем большой дальности прошли подготовку и обучение в России.
С 2015 года один дивизион С-300ПМУ-2 несёт боевое дежурство в западном пригороде Баку, неподалёку от селения Кобу.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция азербайджанского ЗРС С-300ПМУ-2 в западном пригороде Баку, неподалёку от селения Кобу. Снимок сделан в феврале 2020 года
Для азербайджанских «Фаворитов» были возведены новые позиции, где с нуля построили всю необходимую инфраструктуру, и в том числе жилые помещения и укрытия для личного состава.
Одна новая позиция С-300ПМУ-2 также обнаружена в 10 км к востоку от азербайджанской столицы, рядом с населённым пунктом Сураханы.
Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМУ-2 в 10 км к востоку от азербайджанской столицы, рядом с населённым пунктом Сураханы. Снимок сделан в августе 2018 года
Ожидается, что азербайджанские С-300ПМУ-2 останутся на вооружении ещё два десятка лет. Но для этого Баку придётся договориться с Москвой о ремонте и модернизации своих зенитных систем.
Из стран дальнего зарубежья ЗРС С-300П официально поставлялись в Болгарию, Грецию, Иран, КНР, Сирию и Чехословакию.
Во второй половине 1989 года незадолго до ликвидации Организации Варшавского договора один дивизионный комплект С-300ПМУ (экспортная модификация С-300ПС) был доставлен в Болгарию.
Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМУ западней Софии. Снимок сделан в июле 2023 года
Вместе с ЗРС поступила трёхкоординатная РЛС дежурного режима 19Ж6 (СТ-68У). С тех пор многоканальная зенитная система с приданной ей обзорной радиолокационной станцией несут боевое дежурство на позиции западней Софии. В настоящее время болгарская ЗРС С-300ПМУ находится в завершающей стадии своего жизненного цикла и предельно изношена. На спутниковых снимках видно, что зенитные ракеты имеются только на двух самоходных пусковых установках.
В конце 1990-х в российско-турецких отношениях возникла напряжённость из-за возможной поставки ЗРС С-300ПМУ-1 на Кипр. Фактически же заказчиком российской зенитной системы являлась Греция, и дабы избежать острой реакции со стороны Турции, полковой комплект (два дивизиона) С-300ПМУ-1 были доставлены на остров Крит. Но, в отличие от других эксплуатантов С-300П, греческие вооруженные силы эти системы на боевое дежурство не ставили, их расчёты несколько раз проводили стрельбы и участвовали в учениях, на которых авиация стран НАТО и Израиля училась подавлять средства ПВО российского образца.
В настоящее время ЗРС С-300ПМУ-1 на острове Крит хранятся в окрестностях аэродрома Казантзакис, и боевое дежурство не ведётся.
Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: элементы ЗРС С-300ПМУ-1 на окраине аэродрома Казантзакис. Снимок сделан в феврале 2025 года
Пусковые установки, многофункциональные РЛС подсвета и наведения, а также мобильные командные пункты, средства связи и дизельные энергогенераторы большую часть времени находятся в крытых ангарах и выводятся только для тренировок расчётов. Вне помещений хранятся вышки 40В6М для низковысотных обнаружителей и антенных постов РПН.
В 2016 году произошла постановка на боевое дежурство первого дивизиона С-300ПМУ-2 в окрестностях Тегерана. Всего Иран получил четыре дивизионных комплекта С-300ПМУ-2.
Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМУ-2 в южном пригороде Тегерана. Снимок сделан в сентябре 2021 года
В отличие от других стран, точные места дислокации иранских «трёхсосток» в открытых источниках не публиковались, и их прошлось искать на спутниковых снимках в окрестностях военных баз и аэродромов.
Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМУ-2 к юго-востоку от Тегерана. Снимок сделан в декабре 2021 года
По состоянию на начало июня 2025 года два дивизиона C-300ПМУ-2 прикрывали в Иране столичный регион. Что с ними стало потом, неизвестно.
Китайским объектовым зенитным системам будет посвящена отдельная публикация, в связи с чем на достаточно многочисленных ЗРС С-300П, имеющихся в КНР, я останавливаться не буду.
В прошлом различные сирийские объекты подвергались регулярным ракетно-бомбовым ударам со стороны США и Израиля. Для качественно усиления системы ПВО Сирии в 2018 году наша страна передала четыре дивизионных комплекта С-300ПМ2, взятых из наличия ВКС РФ, что, впрочем, впоследствии никак не сказалось на результативности и интенсивности израильских авиаударов.
Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМ2 в 20 км к северо-западу от города Масьяф. Снимок сделан в апреле 2022 года
Согласно информации, опубликованной в иностранных СМИ, два зрдн C-300ПМ2 были развёрнуты на возвышенностях к северо-западу от города Масьяф в провинции Хама. В прошлом в этом районе размещались ЗРК С-200ВМ и С-75М. До декабря 2024 года сирийские С-300ПМ2 прикрывали с юго-восточного направления российскую военно-воздушную базу Хмеймим, базу материально-технического снабжения Тартус и порт Латакия.
Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ещё одного дивизиона C-300ПМ2 в 20 км к северо-западу от города Масьяф. Снимок сделан в апреле 2022 года
На спутниковых снимках видно, что сирийские С-300ПМ2 в этом районе разворачивались на временных позициях. Придаваемые зрдн вышки 40В6М с антенными постами РПН и низковысотными обнаружителями 5Н66М в этот район доставлялись. Ряд российских источников утверждал, что «трёхсотки» также защищали от израильских авиаударов Дамаск, но никаких доказательств этого не имеется. Возможно, что два других дивизиона являлись стратегическим резервом сирийской ПВО, и их прятали в железобетонные укрытия на военных базах. После бегства из страны президента Башара Асада ЗРС С-300ПМ2, а также приданные им радиолокаторы, средства управления и связи были эвакуированы с позиций и, по неподтверждённой информации, вывезены в Россию.
Чехословакия получила один дивизион С-300ПМУ и РЛС 19Ж6 примерно в одно время с Болгарией. При разделе военного имущества после «бархатного развода» с Чехией в 1992 году эта зенитная система отошла Словакии и была развёрнута в 7 км к западу от города Нитра. Словацкий дивизион С-300ПМУ не только прикрывал столицу Братиславу с восточного направления, но он также использовался для тренировок на болгарском полигоне «Шабла», во время которых боевые самолёты стран НАТО учились взламывать систему ПВО, построенную на комплексах советского и российского производства. К 2022 году основные элементы словацкой ЗРС достигли критической степени износа, а зенитные ракеты в несколько раз превысили гарантийные сроки эксплуатации. В апреле 2022 года Словакия сэкономила на утилизации «трёхсотки», передав устаревшую зенитную систему Украине.
Не секрет, что российская ЗРС С-400 фактически является эволюционным вариантом развития семейства С-300П и первоначально имела обозначение С-300ПМ3. Совершенствование зенитных ракетных систем, имеющих общие фамильные черты, продолжится за счёт введения новых средств радиолокации и боевого управления, а также более дальнобойных и манёвренных зенитных ракет. Это означает, что ведущих родословную от С-300П можно будет наблюдать на спутниковых снимках ещё несколько десятилетий.
Поиск и идентификация на спутниковых снимках ЗРК MIM-104 Patriot
Единственным ЗРК большой дальности, стоящим на вооружении американской армии, является MIM-104 Patriot. В 2024 году в распоряжении зенитных подразделений Сухопутных войск Армии США имелось до 80 комплексов модификаций PAC-2 и PAC-3. Ещё примерно полсотни «Пэтриотов» поставлено иностранным заказчикам. Для американских и экспортных ЗРК произведено более 10 000 зенитных ракет.
Пусковые установки ЗРК MIM-104 Patriot
На территории США ЗРК Patriot постоянного боевого дежурства не несут. Развёртывание происходит только для учебно-тренировочных и испытательных стрельб.
Спутниковый снимок Google Earth: пусковые установки ЗРК Patriot, развёрнутые в ходе учений на площадке неподалёку от Форт-Блисс. Снимок сделан в мае 2018 года
Батарея «Пэтриот» включает в себя: командный пункт AN/MSQ-104, многофункциональную РЛС AN/MPQ-53 (для PAC-2) или AN/MPQ-65 (для PAC-3), до восьми (обычно пять-шесть) самоходных или буксируемых пусковых установок с четырьмя ЗУР MIM-104 C/D/E на каждой, источники энергоснабжения AN/MJQ-20, средства связи и антенно-мачтовые устройства, транспортно-заряжающие машины, мобильный пункт технического обслуживания, тягачи и транспортные машины.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: элементы управления, энергоснабжения, связи и радиолокационные средства ЗPК Patriоt, развёрнутые в ходе учений на площадке неподалёку от Форт-Блисс. Снимок сделан в мае 2018 года
Неиспользуемые комплексы этого типа складируются на военных базах Форт-Блисс (штат Нью-Мексико), Форт-Худ (штат Техас) и Форт-Силл (штат Оклахома).
Спутниковый снимок Goоgle Earth: ЗРК Patriоt на военной базе Форт-Блисс. Снимок сделан в феврале 2025 года
В учебном центре, расположенном на базе Форт-Силл, ведётся подготовка иностранных расчётов для ЗРК, поставляемых на экспорт.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: ЗРК Patriоt на военной базе Форт-Силл. Снимок сделан в марте 2022 года
Помимо США ЗРК «Пэтриот» стоят на вооружении в Египте, Германии, Греции, Иордании, Испании, Катаре, Кувейте, Нидерландах, Объединённых Арабских Эмиратах, Польше, Республике Корея, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Украине, Швеции и Японии. Также контракт на поставку нескольких батарей заключён со Швейцарией и Марокко.
С весны 2022 года ЗРК «Пэтриот» размещались для несения боевого дежурства на территории Польши и Румынии. Но свежих спутниковых снимков районов их развёртывания нет, а значительная часть польских военных объектов заблюрена.
Примерно 30 лет назад Греция получила первый ЗРК Patriоt. Всего в эту страну было поставлено шесть комплексов модификаций РАК-2/GEM-T. Сейчас на стационарных огневых позициях в этой стране находится пять «Пэтриотов». В СМИ писали, что один комплекс с разрешения США был продан Саудовской Аравии.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt на территории авиабазы на острове Скирос. Снимок сделан в августе 2024 года
Хотя снимки позиций «Пэтриотов», развёрнутых в Греции, идут в низком разрешении, на них видно, что греческие военные при их размещении думали о том, как снизить уязвимость. Пусковые установки разнесены между собой примерно на 150 метров, а относительно других элементов ЗРК – примерно на 300 метров.
В Турции один комплекс «Пэтриот» постоянно развёрнут на авиабазе Инджирлик в области Адана. Эта авиабаза примечательна тем, что на ней хранятся американские термоядерные бомбы В61.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt на территории авиабазы Инджирлик. Снимок сделан в феврале 2023 года
В прошлом ПВО этой базы обеспечивали турецкие ЗРК малой дальности Rapier, но после начала гражданской войны в Сирии здесь были размещены Patriot PAC-3 MSE, принадлежащие Армии США.
Примерно 20 лет назад Германия продала Иордании, Республике Корея и Японии большую часть своих батарей Patriot PAC-2, а военные объекты, где они несли дежурство и хранились в целях экономии бюджета, были приватизированы.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: элементы ЗРК Patriоt на хранении в окрестностях посёлка Фуксталь в Баварии. Снимок сделан в январе 2009 года
По состоянию на 2024 год Германия располагала пятью батареями Patriot PAC-3. Однако постоянного боевого дежурства немецкие «Пэтриоты» после 2006 года не несли.
В Нидерландах в 2024 году имелось три батареи Patriot PAC-3 неполного состава. Несколько пусковых установок голландских «Пэтриотов» с зенитными ракетами переданы Украине.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: элементы ЗРК Patriоt на авиабазе Волкель. Снимок сделан в июле 2019 года
Две батареи Patriot PAC-3 до сих пор несут боевое дежурство на авиабазе Волкель в провинции Северный Брабант, где, по имеющейся информации, хранятся американские тактические термоядерные бомбы.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: пусковые установки ЗРК Patriоt на авиабазе Волкель. Снимок сделан в августе 2018 года
«Пэтриоты», эксплуатируемые Королевской саудовской противовоздушной обороной, являются частью национальной системы ПВО и ПРО «Щит мира», которая считается одной из наиболее мощных на Ближнем Востоке. Всего в распоряжении саудитов имеется 18 батарей Patriot PAC-2 и PAC-3.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt в Эр-Рияде. Снимок сделан в августе 2025 года
До недавнего времени саудовские «Пэтриоты» являлись самыми воюющими. Они с переменным успехом привлекались для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, которыми йеменские хуситы пытались атаковать нефтепромыслы, логистические узлы, крупные военные базы и административные центры Саудовской Аравии.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt южнее авиабазы Табук. Снимок сделан в декабре 2025 года
Для ЗРК Patriоt, развёрнутых в Саудовской Аравии, имеются хорошо подготовленные в инженерном отношении позиции с железобетонными укрытиями. В пустынной местности эти позиции очень хорошо видны сверху, и обнаружить их несложно, даже не имея точных координат.
Ещё одним крупным ближневосточным эксплуатантом ЗРК Patriоt является Королевство Катар. В этой относительно небольшой стране к 2018 году имелось 11 батарей PAC-3.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt в окрестностях авиабазы Эль-Удейд, к юго-западу от Дохи. Снимок сделан в декабре 2022 года
Девять батарей PAC-2 и PAC-3 к 2019 году приобрели Объединенные Арабские Эмираты.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt восточней аэропорта Абу-Даби. Снимок сделан в ноябре 2025 года
В ОАЭ «Пэтриоты» сконцентрированы вокруг Абу-Даби, а также в окрестностях авиабаз Аль-Дафра и Аль-Минхад.
Кувейт купил в США четыре ЗРК Patriоt PAC-3. Три комплекса развёрнуты в окрестностях столицы Эль-Кувейт. Ещё один дислоцирован в 7 км южней города Эль-Джахра.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt в пригороде Эль-Кувейта. Снимок сделан в феврале 2025 года
Среди азиатских стран наибольшим числом комплексов «Пэтриот» обладает Япония. Первая батарея Patriot PAC-2 была развёрнута на территории Страны восходящего солнца в 1991 году.
Пусковая установка M902 японского ЗРК Patriot PAC-3
Согласно информации, опубликованной в японских источниках, на вооружении шести ракетных групп сейчас имеется 24 зенитных ракетных батареи PAC-2/РАС-3, в составе которых 120 пусковых установок. С 2014 года Patriot PAC-3 поэтапно модернизируются в PAC-3 MSE.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt на южной окраине города Куруме в префектуре Фукуока на северо-западе острова Кюсю. Снимок сделан в ноябре 2024 года
На позициях в Японии развёрнуто не более 20 батарей. В ремонте и модернизации постоянно находится 1-2 ЗРК, еще два комплекса используется для обучения личного состава, и они к несению боевого дежурства привлекаются периодически.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt на острове Окинава. Снимок сделан в январе 2023 года
ЗРК «Пэтриот» достаточно равномерно «размазаны» по всей территории Японских островов от Хоккайдо до Окинавы, и их зоны поражения взаимно перекрывают друг друга.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt, принадлежащего американской армии, в окрестностях авиабазы Кадена на северной оконечности острова Окинава. Снимок сделан в апреле 2018 года
На острове Окинава дислоцировано две батареи 1-го батальона 1-го полка противовоздушной обороны из состава 38-й бригады ПВО Армии США, которые обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону американской авиабазы Кадена.
В середине 1990-х годов руководство военного ведомства Республики Корея инициировало программу создания собственного ЗРК большой дальности SAM-X, который должен был заменить устаревшие ЗРК MIM-14 Nike-Hercules. Однако из-за с технических и финансовых трудностей южнокорейский зенитный ракетный комплекс не вышел из стадии проектирования. В связи с необходимостью замены выработавших ресурс и морально устаревших комплексов «Найк-Геркулес» в 2007 году правительство Южной Кореи приняло решение приобрести в ФРГ восемь батарей MIM-104D Patriot PAC-2/GEM. В 2015 году стало известно, что американская корпорация Raytheon получила контракт стоимостью $769,4 млн на доведение южнокорейских ЗРК «Пэтриот» до уровня РАС-3.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Patriоt на базе Тэгу. Снимок сделан в декабре 2023 года
Учебный центр ПВО, где осуществляется подготовка расчётов южнокорейских «Пэтриотов», расположен недалеко от города Тэгу, в юго-восточной части страны. Здесь же осуществляются ремонт и обслуживание комплексов.
В настоящее время в составе объединенных ВВС и ПВО Республики Корея имеются три зенитные ракетные бригады, оснащённые комплексами MIM-104D Patriot (PAC-2/GEM).
Спутниковый снимок Goоgle Earth: ЗРК Patriоt, развёрнутый на бывшей позиции ЗРК MIM-23В I-Hawk в южном пригороде Сеула. Снимок сделан в марте 2024 года
Противовоздушные комплексы «Пэтриот» дислоцированы в северных и центральных районах Республики Корея. С учётом ограниченной дальности перехвата северокорейских баллистических оперативно-тактических ракет ЗРК развёрнуты в окрестностях крупных южнокорейских военных баз и важных административно-промышленных центров. Например, к югу от центра Сеула в настоящее время размещены три батареи. Для части ЗРК «Пэтриот» использованы бывшие позиции ЗРК «Хок».
На авиабазах Осан, Кунсан и Сувон развернуто шесть батарей 2-го и 6-го батальонов противовоздушной обороны Армии США, входящих в состав 35-й бригады ПВО, штаб которой находится на авиабазе Осан.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиции двух батарей ЗРК Patriоt на авиабазе Осан. Снимок сделан в апреле 2023 года
Комплексы «Пэтриот» американской армии, развёрнутые в Республике Корея, имеют усиленный состав. В каждой зенитной батарее имеется до восьми пусковых установок, что должно усилить огневые возможности при отражении массированного ракетного удара со стороны КНДР.
С учётом того, что США доминируют на международном рынке вооружений, ЗРК «Пэтриот» имеет очень хорошие экспортные перспективы. Обновление этого комплекса планируется осуществлять путём внедрения нового радара LTAMDS от компании Raytheon и его интеграции при помощи боевой системы управления IBCS с РЛС AN/MPQ-64 Sentinel, AN/TPS-80 G/ATOR, GhostEye MR (NASAMS), MFCR и SR от MEADS, AN/SPY-1 и AN/SPY-6 (Aegis BMD), AN/TPY-2 (THAAD и GMD) и AN/APG-81 (F-35 Lightning II), а также использования нового режима «свой-чужой». Известно, что рассматривался вопрос создания новых двухступенчатых ракет-перехватчиков, но дошло ли дело до практических испытаний, неизвестно.
