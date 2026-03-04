Поиск и идентификация на спутниковых снимках объектовых ЗРК большой дальности С-300П и MIM-104 Patriot

Поиск и идентификация на спутниковых снимках ЗРС С-300П



Самоходные пусковые установки 5П85C и 5П85Д из состава ЗРС С-300ПС



Буксируемая пусковая установка 5П85-1 из состава ЗРС С-300ПТ в транспортном положении



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПТ-1 на восточной окраине Еревана. Снимок сделан в мае 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПТ-1, расположенная между населёнными пунктами Глушинцы и Ковшово западнее Минска. Снимок сделан в сентябре 2020 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПТ-1 южней Днепра. Снимок сделан в марте 2020 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция армянского С-300ПС неподалёку от города Горис на востоке Сюникской области. Снимок сделан в октябре 2016 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС северней Минска. Снимок сделан в апреле 2019 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС западней Гродно. Снимок сделан в сентябре 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС северней Полоцка. Снимок сделан в июне 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС западней авиабазы Шимкент. Снимок сделан в сентябре 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС западней Караганды. Снимок сделан в июне 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС северней Никополя. На огневой позиции находится четыре самоходные пусковые установки с транспортно-пусковыми контейнерами в стартовом положении. Рядом с огневой позицией на стоянке ещё шестнадцать СПУ, в непосредственной близости с которыми складированы ТПК с ЗУР. Снимок сделан в октябре 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция С-300ПС восточней города Алёшки. Снимок сделан в ноябре 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция уничтоженного украинского ЗРС С-300ПС восточней города Алёшки. Снимок сделан в сентябре 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция азербайджанского ЗРС С-300ПМУ-2 в западном пригороде Баку, неподалёку от селения Кобу. Снимок сделан в феврале 2020 года



Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМУ-2 в 10 км к востоку от азербайджанской столицы, рядом с населённым пунктом Сураханы. Снимок сделан в августе 2018 года



Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМУ западней Софии. Снимок сделан в июле 2023 года



Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: элементы ЗРС С-300ПМУ-1 на окраине аэродрома Казантзакис. Снимок сделан в феврале 2025 года



Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМУ-2 в южном пригороде Тегерана. Снимок сделан в сентябре 2021 года



Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМУ-2 к юго-востоку от Тегерана. Снимок сделан в декабре 2021 года



Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ЗРC C-300ПМ2 в 20 км к северо-западу от города Масьяф. Снимок сделан в апреле 2022 года



Спутниковый снимок Goоglе Еаrth: позиция ещё одного дивизиона C-300ПМ2 в 20 км к северо-западу от города Масьяф. Снимок сделан в апреле 2022 года

Поиск и идентификация на спутниковых снимках ЗРК MIM-104 Patriot



Пусковые установки ЗРК MIM-104 Patriot



Спутниковый снимок Google Earth: пусковые установки ЗРК Patriot, развёрнутые в ходе учений на площадке неподалёку от Форт-Блисс. Снимок сделан в мае 2018 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: элементы управления, энергоснабжения, связи и радиолокационные средства ЗPК Patriоt, развёрнутые в ходе учений на площадке неподалёку от Форт-Блисс. Снимок сделан в мае 2018 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: ЗРК Patriоt на военной базе Форт-Блисс. Снимок сделан в феврале 2025 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: ЗРК Patriоt на военной базе Форт-Силл. Снимок сделан в марте 2022 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt на территории авиабазы на острове Скирос. Снимок сделан в августе 2024 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt на территории авиабазы Инджирлик. Снимок сделан в феврале 2023 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: элементы ЗРК Patriоt на хранении в окрестностях посёлка Фуксталь в Баварии. Снимок сделан в январе 2009 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: элементы ЗРК Patriоt на авиабазе Волкель. Снимок сделан в июле 2019 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: пусковые установки ЗРК Patriоt на авиабазе Волкель. Снимок сделан в августе 2018 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt в Эр-Рияде. Снимок сделан в августе 2025 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt южнее авиабазы Табук. Снимок сделан в декабре 2025 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt в окрестностях авиабазы Эль-Удейд, к юго-западу от Дохи. Снимок сделан в декабре 2022 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt восточней аэропорта Абу-Даби. Снимок сделан в ноябре 2025 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt в пригороде Эль-Кувейта. Снимок сделан в феврале 2025 года



Пусковая установка M902 японского ЗРК Patriot PAC-3



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt на южной окраине города Куруме в префектуре Фукуока на северо-западе острова Кюсю. Снимок сделан в ноябре 2024 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt на острове Окинава. Снимок сделан в январе 2023 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиция ЗРК Patriоt, принадлежащего американской армии, в окрестностях авиабазы Кадена на северной оконечности острова Окинава. Снимок сделан в апреле 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Patriоt на базе Тэгу. Снимок сделан в декабре 2023 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: ЗРК Patriоt, развёрнутый на бывшей позиции ЗРК MIM-23В I-Hawk в южном пригороде Сеула. Снимок сделан в марте 2024 года



Спутниковый снимок Goоgle Earth: позиции двух батарей ЗРК Patriоt на авиабазе Осан. Снимок сделан в апреле 2023 года