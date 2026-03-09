Автоматический… револьвер!
«Тайному другу». М. А. Булгаков
Рассказы об оружии. Не так давно опять прочитал в одной из статей на нашем сайте про «автоматический револьвер» и подумал, что автор явно старается оказаться в хорошей компании. Потому что кто только из известных писателей не путал револьвер с автоматическим пистолетом. Особенно, конечно, отличился М. А. Булгаков – ему какое слово «на руку» попадет, то он в текст и писал. Так, в «Мастере и Маргарите» Азазелло достаёт «чёрный автоматический пистолет», а потом он же фигурирует уже как «револьвер». В «Театральном романе» («Записки покойника») речь идет про пистолет «Браунинг» (классический автоматический пистолет), но автор почему-то упорно именует его револьвером.
«Белая гвардия»… Тут револьверами называются браунинг Алексея Турбина, кольт Най-Турса и парабеллум Мышлаевского. «Роковые яйца»… Картина точно такая же: «огромный, старой конструкции пистолет маузер» Александра Семёновича Рока тоже назван потом револьвером.
Револьверы «Веблей» и «Веблей-Фосбери» (внизу) выпуска 1901 года. Верхний револьвер – «предок» своего «потомка-самовзвода». Королевский арсенал, Лидс
А вот в романе Синклера Льюиса «У нас это невозможно» есть вот такой абзац:
Но вот в этом случае ошибки никакой нет, потому что автоматические револьверы действительно существовали, хотя и имели вполне конкретное название. И наиболее известный – это револьвер «Веблей-Фосбери» (Webley-Fosbery) образца 1901-1903 гг. Запатентован он был еще в 1896 году, а в производстве находился с 1901 по 1924 год. Сконструировал его британский полковник Джордж Винсент Фосбери, который был кадровым военным, кавалером Креста Виктории, много лет прослужившим в Индии (где в 1863 году он эту награду и получил). Причем этот револьвер лишь одно из многих его изобретений. В частности, он же изобрел и разрывную пулю, взрывавшуюся от удара, и сверловку «парадокс» для точной стрельбы и дробью, и пулей из одного и того же ружейного ствола.
Револьвер для спортивной стрельбы выпуска 1903 года со стволом длиной 1890 мм. Королевский арсенал, Лидс
Фосбери задумал самовзводный револьвер под мощный патрон калибра .455, использовавшийся в британских армейских револьверах. Причина заключалась в том, что автоматические пистолеты тех лет стреляли маломощными патронами, а Фосбери считал, что крупнокалиберные пули не только лучше убивают, но еще и валят с ног. Энергия отдачи в его револьвере использовалась и для взведения курка и также для вращения барабана. Сначала он сделал ставку на переделку револьвера «Кольт» SAA, но когда компанию «Кольт» это не заинтересовало, предложил свою идею компании «Веблей», взяв за основу их револьвер и также их же патроны.
Вид сверху
Устроен револьвер был так, что ствол вместе с барабаном к рукоятке намертво не прикреплялись, а скользили по выточенным на ней пазам. При выстреле рукоятка оставалась неподвижной, а ствол вместе с барабаном силой отдачи сдвигались назад. То есть вся верхняя часть рамы револьвера со стволом, барабаном и курком при выстреле откатывалась назад относительно нижней. На барабане револьвера имелись зигзагообразные фигурные канавки, которые Фосбери подсмотрел у револьвера Mauser Zig-Zag, разработанного еще в 70-х годах XIX века. В нем штифт, соединенный со спусковым крючком, проворачивал барабан, а вот Фосбери поменял движущиеся части механизма местами, и теперь сила отдачи двигала барабан относительно неподвижного штифта.
Патент Рута 1855 года на револьвер с канавками «зиг-заг» на барабане. Спусковой крючок в виде кольца имел штифт, входивший в одну из этих канавок. При движении назад спусковой крючок одновременно заставлял проворачиваться барабан!
Такая система давала стрелку постоянное усилие на спусковом крючке одинарного действия, а значит, и возможность вести быструю стрельбу (на уровне любого полуавтоматического пистолета) патронами крупного калибра. Более того, движение массивных деталей револьвера хорошо поглощало отдачу его крупного патрона и делало стрельбу из него более меткой по сравнению с обычными револьверами такого калибра.
«Дерринджер» фирмы «Ремингтон» с «зигзагообразной нарезкой» на вращающемся блоке его стволов…
Револьвер также получил ручной предохранитель, и вот почему: дело в том, что его спусковой механизм был только одинарного действия, и нельзя было носить револьвер со опущенным курком, а потом выстрелить, нажав на спусковой крючок. Револьвер требовалось взвести (либо при помощи курка, либо сдвинув назад его верхнюю часть, имитируя выстрел, а носить его нужно было со взведенным курком. Для обеспечения безопасности следовало использовать ручной предохранительный рычаг с левой стороны рукоятки, которым можно было зафиксировать спусковой крючок и верхнюю скользящую рамку со стволом и барабаном.
Перезаряжался револьвер точно так же, как обычный револьвер «Веблей». Рычагом слева от курка нужно было разомкнуть механизм сцепления барабана с рамкой, после чего ствол опускался вниз, а автоматический выбрасыватель выбрасывал стреляные гильзы. Перезаряжать барабан патронами .455 можно было и по одному патрону за раз или при помощи ускорителя заряжания «Прайдо».
Револьвер «Веблей-Фосбери» выпускался под два разных патрона: .455 и .38. Патрон .38 ACP появился в 1900 году и стал своеобразным хитом американского рынка. Патрон .38 ACP в револьверах «Веблей-Фосбери» позволял использовать 8-зарядный барабан, который заряжался при помощи спиралевидной формы.
Барабан «Веблей-Фосбери» калибра .38 ACP
Барабану под патрон .455 не требовалась обойма. Но зато он вмещал всего лишь шесть патронов. Британские офицеры должны были сами покупать себе личное оружие. Но были обязаны использовать только стандартный патрон, вследствие чего многие из них стали покупать этот револьвер калибра .455, хотя официально он на вооружение не принимался. Наиболее распространенной моделью был револьвер с 6-дюймовым стволом и вороненой отделкой. Но рынок есть рынок, вкусы у людей разные, поэтому компания «Веблей» выпускала этот револьвер и с 4-дюймовым, и с 7,5-дюймовым стволом (189-мм), для стрельбы по мишеням. Был и компактный «карманный вариант». При желании можно было сделать никелированную отделку (но таких револьверов было выпущено немного). Револьвер со стволом длиной 152 мм весил 1,16 кг без патронов, то есть был тяжелым оружием. Интересно, что револьвер со стволом 189 мм был чуть-чуть полегче – 1,14 кг при общей длине 297,00 мм.
Заряжание револьвера «Веблей-Фосбери» при помощи обоймы «Прайдо»
Всего произвели около 4200 револьверов, прежде всего в калибре .455, и только 417 в калибре .38 ACP. Выпуск продолжался с 1901 по 1924 год, причем объем был невелик – где-то в среднем по 10 штук в неделю, а во время Первой мировой войны их не производили совсем, все внимание уделив фабрикации стандартных армейских револьверов.
Для того чтобы начать стрельбу из револьвера «Веблей-Фосбери», нужно было двумя пальцами левой руки потянуть за курок и оттянуть верхнюю часть револьвера назад. При этом курок взводился, а барабан проворачивался. Теперь револьвер мог работать как пистолет с УСМ одинарного типа. При осечке следовало повторить эту процедуру — опять ухватиться за курок левой рукой (или же за ствол, который мог ведь быть и горячим). Не было у этого револьвера и защиты руки стрелка от движущейся части верхней рамки. Но зато не слишком сильная отдача, легкий спуск и высокая меткость!
С началом Первой мировой войны его с определенным успехом использовали британские пилоты, палившие из них по германским летчикам, до того как пулеметы стали обычным вооружением на самолетах, а вот в окопах он себя с хорошей стороны не показал, так как его механизм оказался очень чувствителен к загрязнению. В 1907 году револьвер показали на испытаниях новых видов пистолетов и револьверов в США. Там демонстрировалась модель под американский патрон 45-го калибра, однако янки его забраковали, отметив, что он велик по размерам, имеет большой вес и совсем не лучше самозарядного пистолета.
Чертежи автоматического револьвера Чарльза Лефевера из патентной документации 1909 г.
Однако идея «автоматического револьвера» все-таки успела проникнуть в умы американцев. И у них тоже появился автоматический револьвер своего собственного производства Union Automatic, («Автоматический револьвер «Юнион»», также известный как револьвер «Лефевер»). Он был сконструирован Чарльзом Ф. Лефевером (патент США № 944 448, 1909) и производился компанией Union Firearms в Толедо, штат Огайо, под патроны калибра .32.
Он выпускался ограниченным тиражом до 1912 года, когда производство было прекращено в связи с уходом компании Union Firearms из бизнеса по производству пистолетов. Во всех отношениях он был похож на автоматический револьвер «Веблей-Фосбери», но имел защитный кожух, закрывавший верхнюю часть рукоятки и не позволявший подвижным деталям револьвера контактировать с рукой стрелка. Для безопасного ношения револьвер был оборудован предохранителем, расположенным над рукояткой слева. Предохранитель работает по схеме, схожей с предохранителем автоматической винтовки AR-15. Для фиксации верхней части револьвера предохранитель надо провернуть против часовой стрелки большим пальцем. Причем интересно, что данный револьвер называется автоматическим, хотя цикл автоматики не включает в себя экстракцию гильз из барабана. Однако поскольку это револьвер «переломного типа», то выбрасывание гильз происходит одновременно с переламыванием рамки для перезаряжания.
«Юнион». Вид справа
Для ускорения процедуры перезаряжания револьвера предполагалось питание из обойм-ускорителей. Тут надо иметь в виду, что многие первые пистолеты того времени тоже имели обойменное заряжание патронами ружейного типа сверху вниз, как, например, известный «Маузер» С-96, так что этот недостаток в конце XIX – начале ХХ века был еще не так очевиден. Лишь после разработки таких мощных и эргономичных пистолетов, как «Люгер» и пистолетов конструкции Браунинга (модели М1900, М1902, M1903, М1905, которые являлись предшественниками армейского «Кольта» 1911), револьверы стали восприниматься как старомодное оружие, все преимущество которого состоит в их простоте и надёжности.
«Юнион». Барабан
Примерно в это же время в Испании компанией M. Zulaica y Cia (в 1905 году) тоже был создан автоматический револьвер «Zulaica», и он уже был автоматическим по-настоящему: имел свободный пистолетный затвор и УСМ куркового типа. Но вот патроны калибра .22LR находились у него в 6-зарядном барабане. Заряжать барабан, как и на обычном револьвере, приходилось вручную, по одному патрону. При выстреле, как и положено, затвор отходил назад, за счет зигзагообразных канавок и входящего в них штифта, при этом проворачивался барабан, гильза из барабана экстрагировалась, а курок взводился. Производство продолжалось до 1920 года, но особым спросом этот «револьвер-пистолет» не пользовался.
«Юнион». Боек
Сегодня на рынке оружия имеется «авторевольвер» «Mateba», но это будет уже совершенно другая история…
Информация