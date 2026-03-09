Автоматический… револьвер!

«Для того чтобы выстрелить, нужно было не только нажать собачку, но сжать весь револьвер в руке так, чтобы сзади вдавился в ручку второй спуск».

«Тайному другу». М. А. Булгаков



Револьверы «Веблей» и «Веблей-Фосбери» (внизу) выпуска 1901 года. Верхний револьвер – «предок» своего «потомка-самовзвода». Королевский арсенал, Лидс

В Канзасе некто по имени Джордж У. Смит с бухты барахты собрал две сотни фермеров, вооружённых дробовиками и спортивными ружьями, и до смешного малым количеством автоматических револьверов, и повёл их поджигать казарму минитменов.



Револьвер для спортивной стрельбы выпуска 1903 года со стволом длиной 1890 мм. Королевский арсенал, Лидс



Вид сверху



Патент Рута 1855 года на револьвер с канавками «зиг-заг» на барабане. Спусковой крючок в виде кольца имел штифт, входивший в одну из этих канавок. При движении назад спусковой крючок одновременно заставлял проворачиваться барабан!



«Дерринджер» фирмы «Ремингтон» с «зигзагообразной нарезкой» на вращающемся блоке его стволов…



Барабан «Веблей-Фосбери» калибра .38 ACP



Заряжание револьвера «Веблей-Фосбери» при помощи обоймы «Прайдо»



Чертежи автоматического револьвера Чарльза Лефевера из патентной документации 1909 г.



«Юнион». Вид справа



«Юнион». Барабан



«Юнион». Боек