«Враг у ворот, поэтому все собираемся в одном здании»: сюр с совещанием в Иране
Война против Ирана, равно как и ответные меры со стороны Исламской Республики, продолжаются. Если говорить о соотношении потерь в военно-политическом руководстве Израиля (туда же можно добавить и США) и Ирана, то на данный момент это «игра в одни ворота». Можно сколько угодно симпатизировать одной стороне конфликта и не симпатизировать другой (причём в какую угодно сторону), но факт остаётся фактом: снос власти и высокопоставленных военных возможен, причём никакими международными нормами и правилами в этом случае никто не оперирует. Кому сегодня эти нормы и правила вообще нужны?
На данный момент, если верить сообщениям западных СМИ, ссылающихся на американское и израильское командование, Иран потерял не только верховного лидера Али Хаменеи, но и целую группу высших командиров, включая командующего КСИР, главу разведки, министра обороны, начальника генерального штаба. Список там доходит до 40 человек. Причём большинство, как утверждается, находились на совещании в одном из зданий из системы военных ведомств.
Если всё это действительно так, и если военное руководство Ирана погибло в одночасье во время оперативного совещания в результате удара ракеты (пока в сообщениях не говорится, какой именно), то картина весьма и весьма сюрреалистична.
Как это выглядит - простыми словами. Все должности, разговоры, ремарки вымышлены, а любые совпадения исключительно случайны…
Где-то в кабинете, большой начальник:
«Коллеги, вокруг нас враги сформировали мощную армаду, с десятками боевых кораблей и сотнями военных самолётов, они не скрывают того, что могут начать бомбардировки в любое время. Они стоят у наших ворот. А потому давайте-ка все соберёмся в одно время в одном месте, чтобы всё это обсудить. Если кто-то прибыть не сможет, пусть остаётся дома в своих спальнях».
Кто-то из подчинённых:
«Конечно. Это по-настоящему здравое решение, граничащее с гениальностью. Мы соберёмся все в здании в столице. Именно в том, которое хорошо известно всем, даже за пределами страны».
Кто-то из больших чинов войск ПВО:
«Полностью поддерживаю. Даже если ракеты и полетят в нашу сторону, мы ещё успеем допить чай».
Кто-то из подчинённых:
«Вообще нет поводов, чтобы о чём-то переживать. Ведь, как нам наказал верховный лидер, у нас должно быть по 4-5 заместителей, они, в случае чего, нас заменят».
Тот случай, когда так и тянет сказать:
Если отбросить всё то, что предлагается в качестве истины в последней инстанции, равно как и представленную бесшабашность, ликвидация генералитета в любом случае упирается в подлётное время. И оно не равно трём секундам, как это выходит из западных или израильских публикаций.
То есть, либо халатность, помноженная на бесшабашность и запредельный фатализм, была по-настоящему беспрецедентной, либо США и Израилем параллельно с ударами была проведена и другая операция, в результате которой Исламская Республика своего высшего военно-политического руководства и лишилась. И если для Ирана существование государства не сводится к тезису «незаменимых нет» и «коней можно поменять на любой переправе, даже когда жижа стоит по горло», то тревожный сигнал для Тегерана и всей структуры безопасности персидских партнёров - налицо.
