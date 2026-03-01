«Враг у ворот, поэтому все собираемся в одном здании»: сюр с совещанием в Иране

Война против Ирана, равно как и ответные меры со стороны Исламской Республики, продолжаются. Если говорить о соотношении потерь в военно-политическом руководстве Израиля (туда же можно добавить и США) и Ирана, то на данный момент это «игра в одни ворота». Можно сколько угодно симпатизировать одной стороне конфликта и не симпатизировать другой (причём в какую угодно сторону), но факт остаётся фактом: снос власти и высокопоставленных военных возможен, причём никакими международными нормами и правилами в этом случае никто не оперирует. Кому сегодня эти нормы и правила вообще нужны?

На данный момент, если верить сообщениям западных СМИ, ссылающихся на американское и израильское командование, Иран потерял не только верховного лидера Али Хаменеи, но и целую группу высших командиров, включая командующего КСИР, главу разведки, министра обороны, начальника генерального штаба. Список там доходит до 40 человек. Причём большинство, как утверждается, находились на совещании в одном из зданий из системы военных ведомств.



Если всё это действительно так, и если военное руководство Ирана погибло в одночасье во время оперативного совещания в результате удара ракеты (пока в сообщениях не говорится, какой именно), то картина весьма и весьма сюрреалистична.

Как это выглядит - простыми словами. Все должности, разговоры, ремарки вымышлены, а любые совпадения исключительно случайны…

Где-то в кабинете, большой начальник:

«Коллеги, вокруг нас враги сформировали мощную армаду, с десятками боевых кораблей и сотнями военных самолётов, они не скрывают того, что могут начать бомбардировки в любое время. Они стоят у наших ворот. А потому давайте-ка все соберёмся в одно время в одном месте, чтобы всё это обсудить. Если кто-то прибыть не сможет, пусть остаётся дома в своих спальнях».

Кто-то из подчинённых:

«Конечно. Это по-настоящему здравое решение, граничащее с гениальностью. Мы соберёмся все в здании в столице. Именно в том, которое хорошо известно всем, даже за пределами страны».

Кто-то из больших чинов войск ПВО:

«Полностью поддерживаю. Даже если ракеты и полетят в нашу сторону, мы ещё успеем допить чай».

Кто-то из подчинённых:

«Вообще нет поводов, чтобы о чём-то переживать. Ведь, как нам наказал верховный лидер, у нас должно быть по 4-5 заместителей, они, в случае чего, нас заменят».

Тот случай, когда так и тянет сказать:

Сюр какой-то!

Если отбросить всё то, что предлагается в качестве истины в последней инстанции, равно как и представленную бесшабашность, ликвидация генералитета в любом случае упирается в подлётное время. И оно не равно трём секундам, как это выходит из западных или израильских публикаций.

То есть, либо халатность, помноженная на бесшабашность и запредельный фатализм, была по-настоящему беспрецедентной, либо США и Израилем параллельно с ударами была проведена и другая операция, в результате которой Исламская Республика своего высшего военно-политического руководства и лишилась. И если для Ирана существование государства не сводится к тезису «незаменимых нет» и «коней можно поменять на любой переправе, даже когда жижа стоит по горло», то тревожный сигнал для Тегерана и всей структуры безопасности персидских партнёров - налицо.
  1. dementor873 Звание
    dementor873
    +15
    Вчера, 12:50
    ЦРУ и Моссад собаку съели на таких устранениях. Кое-кому бы призадуматься над этим, но видимо там давно уже нечем думать.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +5
      Вчера, 12:56
      Там думать будут когда их самих устранять станут, а это время явно не за горами.
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        0
        Вчера, 13:05
        Путин ответил на вопрос о возможности убийства верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.
        https://vk.com/video-228360395_456321641?t=2s
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          +6
          Вчера, 13:58
          Хорошо работает разведка у США и Израиля.

          У меня вопрос возник...Каков размер их пятой колонны у нас?
          1. dementor873 Звание
            dementor873
            -9
            Вчера, 14:00
            С Мадуро сработал ишак с золотом, учитывая бедность страны. Здесь религиозные фанатики, их не подкупить. Остается только заговаривать сладкими речами, которые они хотят услышать. Если уж в Стамбуле прокатило дважды, тот тут противник пожиже будет.
          2. carpenter Звание
            carpenter
            +5
            Вчера, 14:14
            Цитата: Ilya-spb
            Каков размер их пятой колонны у нас?

            Побольше, чем у Ирана.
          3. Радик Мухарямов Звание
            Радик Мухарямов
            -1
            Вчера, 16:00
            Думаю побольше. Ведь генералов уничтожают только так.
          4. PavelT Звание
            PavelT
            +4
            Вчера, 17:40
            Судя по куче оправдательных, подхалимских статей в СМИ и тупых заявлений насчет недопустимости разрушения энергетики Руины, ж\д сети укров, мостов укров через Днепр, и прочие высеры про пользу договорнячков... предателей у нас навалом.
          5. Ильнур Звание
            Ильнур
            0
            Сегодня, 00:56
            Каков размер их пятой колонны у нас?

            Можно грубо посчитать: она = ЗВР, которое у нас конфисковали + сколько наворавали алигархи с чиновника и и вывезли + тут на днях прочитал статью, в которой говорилось, что за 25 ле у нас был профицит торгового баланса где-то 150млрд долларов в год, вот это тоже в корзину...
            Короче пятой колонной можно считать всех, кто вывел и держит капиталы на западе, и способствует выводу.
            Ещё бзежинский про них говорил, чья она элита...
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +6
      Вчера, 13:25
      А что везде разве не так? Вообще по планете...

      Везде висят объявлении куда надо бежать при нападении беспилотников/ракет -в убежища... гениально блин. Надо набиться как сельди в бочки из скажем 10 тысяч домов в 1 тысячу убежищ или укрытий, вырыть один такой здоровый блиндаж, станцию метро или согнать учеников в один спортзал школы как в Иране...Короче "Гениальные" планы спасения населения. Чтоб точно 1 тыс ракет хватило на всех.
      Сознание военных и МЧС в большинстве стран закостенелое из прошлых войн, когда чтоб кого-то убить надо было приблизиться на автоматный выстрел, а не прилететь дроном за 1000 км, силовики не умеют адаптироваться. Вместо рассредотачиваться ...сосредотачиваются, вместо удаления сбиваются в один косяк на совещания, строят машины в колонны, а если колонна едет и машина застревает то останавливаются все и начинают ее вытаскивать погибая под дронами (кстати такое было).

      Товарищ Дарвин аплодирует стоя и выписывает им премии.
      Хотя логика говорит что чтоб убить миллион населения в городе надо или ядерное оружие или чтоб население сбилось в несколько точек и тогда можно и обычным.
      1. RVAPatriot Звание
        RVAPatriot
        0
        Вчера, 20:14
        Доброе время суток, видимо Вы забыли что власти отключили инет на территории страны. Вот и причина собраться вживую... ну и крыса рядом с маячком..... Прилет и все.... И то, не факт что погибли... Писать можно все
    3. overland Звание
      overland
      +6
      Вчера, 15:42
      Когда вы строите целое правительство на основе принципа «Аллах обеспечит всё», таковы последствия.
    4. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Вчера, 18:26
      Цитата: dementor873
      ЦРУ и Моссад собаку съели на таких устранениях

      Моссад да, а ЦРУ то тут каким боком?
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        0
        Вчера, 18:56
        Ну Мадуро-то они выкрали.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Вчера, 19:04
          Цитата: dementor873
          Ну Мадуро-то они выкрали.

          Там скорее всего военная разведка работала. Не факт конечно. Просто ЦРУ и Моссад не сравнимые структуры, особенно по качеству сотрудников.
  2. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +6
    Вчера, 12:51
    На данный момент, если верить сообщениям западных СМИ, ссылающихся на американское и израильское командование

    Ну если верить то да..Вера - дело наживное..
  3. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +4
    Вчера, 12:54
    либо США и Израилем параллельно с ударами была проведена и другая операция

    Чемоданчик иранского Штауфенберга?
    1. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      -1
      Вчера, 15:37
      Конспирология конспирологией, а для такой версии основания имеются. Иран страна многонациональная.Север страны с большим основанием можно называть Южный Азербайджан. Азербайджанцы и близкие к ним этнические группы составляют 22 % населения Ирана. Президент страны этнический азербайджанец (которого , кстати, на этом совещании не оказалось). Вообще азербайджанцы весьма специфическая национальность. По менталитету они во многом схожи с украинцами (включая бытовое отношение к религии, хоть и мусульмане). Общей чертой с украинцами является приверженность постулату, что "вовремя предать (особенно в ожидании возможной материальной выгоды) это не предать, а предвидеть". Из-за этой особенности в Иране так много "вражеских наводчиков" и просто "ждунов" светской власти и светских порядков.. И вариант с "чемоданчиком иранского Штауфенберга" вполне возможен.
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Вчера, 12:55
    Всё это, конечно, можеть быть и так, как пишет автор. И даже в это легче поверить, потому как подобное уже в войнах происходило неоднократно. Но с другой стороны, почему всё время повторяются одни и те же ошибки?

    Сегодня же очевидно, что время стационарных штабов прошло. Как, кстати, и времена Генеральных штабов, которые находились в одном здании в столицах. Это полный анахронизм. Поэтому-то, возможно, в такую глупость и верится с трудом. Но её все повторяют, а между тем ясно, что Генеральный штаб, Ставка, любой крупный центр управления не должен стоять на одном месте, а должен перемещаться и быть максимально удалён от людских глаз, упрятан в самой закрытой местности, потому как и бункеры ныне относительное убежище, а главное - что они удерживают руковосдство на одном месте, делая его мишенью.

    Но почему же Иран не может поразить руководство Израиля? Тоже вопрос не из очевидных. Возможно, евреи как раз-таки и перемещаются, ведут активную информационную войну, сея дезинформацию.

    Но ведь и Иран может в неё играть. Может его руководство не так уж и потрёпано, если вообще потрёпано. "Убеди своего врага в своей слабости, и используй это", - гласит одна из строчек "Искусства войны".

    Я не думаю, что всё так однозначно, как вещает Израиль и США. Но и не так оптимистично как вещает Иран. В конце концов мы неоднократно убеждались в том, что и Израиль, и США - мастера информационной войны.

    В любом случае, Иран ещё не проиграл, и только будущее покажет, кто победит.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Вчера, 13:11
      Цитата: Vladlous
      любой крупный центр управления не должен стоять на одном месте, а должен перемещаться

      В идеале - он должен быть распределённым в пространстве.
    2. Радик Мухарямов Звание
      Радик Мухарямов
      -2
      Вчера, 16:04
      Читал, что с началом операции израильский глава сел в самолёт и взлетел в небо. Попробуй найди его там на его территории
  5. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Вчера, 12:58
    Ничему не научились с прошлогоднего убийства руководителя Генштаба и прочих высокопоставленных руководителей.
    Необучаемы что-ли?
    Откуда такая самонадеянность?
    Агентами и полезными идиотами Тегеран просто напичкан, как помойные коты блохами.
    Но их в упор никто не видит.
    Неужели такая слепая вера, граничащая с безрассудством в то, что Всевышний не допустит?
  6. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +3
    Вчера, 13:06
    И всё это обсуждать и собирать,по мобильным телефонам...и давайте соберёмся накануне выходных,чтобы все смогли.Видимо местный Песков решил...
  7. Feodor13 Звание
    Feodor13
    0
    Вчера, 13:12
    Ерничание главного редактора не поддерживаю.
    Как будто наш генералитет святой.
    Об этом, глав.ред. - благоразумно умалчивает.

    А вот об положительном эффекте омоложения высшего военного руководства можно было бы и порассуждать. С учетом исторического опыта.
    1. Dante Звание
      Dante
      0
      Вчера, 19:35
      Как будто наш генералитет святой.

      И не только генералитет. Вспомнить хотя бы одного известного повара, который после той каши, что он заварил, спокойненько передвигался на личном самолете, да ещё и вместе со своим замом, который в отличии от своего шефа, как говорят, собаку на спец.операциях съел, потому должен был как никто знать принцип: "яйца в одну корзину не складывают". Сие знание лично ему могло бы очень сильно пригодиться, но увы и ах...
  8. Ivan F Звание
    Ivan F
    +2
    Вчера, 13:14
    Штаты сделали то что и хотели - снесли верхушку, теперь будут смотреть как поведёт себя система без неё. Если продолжит сопротивление - продолжат дальше уничтожать. Хотя судя по тому что открыли пролив, система решила не лезть на рожон против бомб запада.

    Вобщем - запрет интернета и телеграмма, элитам Ирана как-то не помог. laughing
    1. commbatant Звание
      commbatant
      -1
      Вчера, 13:31
      Цитата: Ivan F
      теперь будут смотреть как поведёт себя система без неё. Если продолжит сопротивление - продолжат дальше уничтожать.

      Они этого уже насмотрелись с британцами по итогу 2003 в Ираке, война против всех, потом ИГИЛ вооруженная американским В и ВТ управляемая офицерами бывшей армии Хусейна бодро шагающая по БВ.
      ИГИЛ 2.0 рожденная на обломках ИРИ будет шагать бодрее, причем направления могут быть разными и что-то мне подсказывает, что пойдет оно к "богатеньким буратино" на противоположной стороне Персидского залива...
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        0
        Вчера, 13:39
        "что пойдет оно к "богатеньким буратино" на противоположной стороне Персидского залива..." - а я думаю, что если "оно" и пойдет, то или против Китая или(и) против нас. Спонсируемое как раз из этого самого Залива.
        Там граница как раз просто мечта для амеров - огромная с Туркменистаном, Азербайджан, Армения. Плюс Афганистан с Пакистаном и Ирак. Там могут такой "ИГИЛ" замутить, что это будет по расположению просто сказка для амеров.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          +1
          Вчера, 14:03
          Цитата: Ivan F
          "что пойдет оно к "богатеньким буратино" на противоположной стороне Персидского залива..." - а я думаю, что если "оно" и пойдет, то или против Китая или(и) против нас. Спонсируемое как раз из этого самого Залива.

          "Это все обывательские разговоры" (с)
          Энергоресурсы БВ это кровь экономик экономических конкурентов США в Европе и в АТР, если англо-саксы устроят "кровавую баню" на БВ то пострадают в первую очередь ЕСу и развитые страны АТР, самим англо-саксам энергоресурсы Венесуэлы и мексиканских негодяев вполне хватит....
          Больше всего пострадают Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ они заперты в Персидском заливе, Ирак, КСА, Оман немного выкрутятся, если только ИРИ и хуситы не будет бить по объектам нефте / газодобычи, портам и трубопроводам БВ.
  9. acetophenon Звание
    acetophenon
    +3
    Вчера, 13:19
    А может, они там, в Иране, просто клинические идиоты, не?
  10. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Вчера, 13:19
    И возникают мысли. Что эффективнее, снести управление страны или сносить его армию?
    Россия сносит армию, англосаксы, запад сносит управление. Что эффективнее? То есть где быстрее закончится война и в целом погибнет меньше народа при достижении результатов

    Иран это союзник России и удар по нему это и удар по нам
    1. 220-volt Звание
      220-volt
      -2
      Вчера, 13:25
      Это смотря какие результаты вам нужны. Ракеты по аппарату управления вряд-ли помогут передвинуть границы.
      1. Светлан Звание
        Светлан
        0
        Вчера, 13:30
        Нам (мне) нужна лояльность Украины к России, а вам?
        ..
        Лояльность — это готовность человека или организации оставаться верным определенному продукту, бренду или компании, государству. Это позитивное отношение, которое выражается в повторных покупках, рекомендациях и устойчивых отношениях.

        Смена верхушки может изменить вектор государства. Чего и делают американцы
        1. Arisaka Звание
          Arisaka
          0
          Вчера, 13:55
          "Лояльность Украины к России" - это из мира научной фантастики на ближайшие сотни лет, исходить надо из реальности, а не из фантазий.
          Смена верхушки может изменить вектор государства

          Которое может снести население, как было в Афганистане не так много лет назад.
          1. Светлан Звание
            Светлан
            +1
            Вчера, 14:37
            Заблуждение основанное на эмоциях. Войны последнего времени говорят о 10 - 40 годах
            А Афганистан, это недогосударство ( не совсем централизованное гос-во) где власть сосредоточена в Кабуле, а на территориях правят кланы и обычаи. И запад, не может с этим ничего поделать.
        2. Энный Звание
          Энный
          +1
          Вчера, 18:15
          Вы правда верите что хохляндия станет нам лояльной? Стоит только прекрутить телевизор и родня, стоя на кладбищах, будет думать что это их поляки так отделали?
  11. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    Вчера, 13:23
    Хоть общего построения не было, видимо изучили опыт СВО...
    1. shtatsov Звание
      shtatsov
      +1
      Вчера, 20:35
      Они еще просто не успели построения организовать. Наши неумные люди в больших погонах за такие построения так наказания похоже не понесли.
  12. гильза Звание
    гильза
    +2
    Вчера, 13:24
    Конечно восточный колорит власти накладывает неизгладимый отпечаток. Почему-то такие "варианты", сами помогающие себя мочить не достаются нам?
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +3
      Вчера, 14:02
      Цитата: гильза
      Конечно восточный колорит власти накладывает неизгладимый отпечаток.

      Нет просто нет критического мышления в несменяемых системах власти. Все держится на очень узком круге лиц лидеров старта, а этот круг стареет, начинает костно мыслить ошибаться.
      Подчиненным для продвижения достаточно быть просто подхалимами. А подхалимы они еще и падки на деньги.
      Соответственно что бы внедрить в такую иерархию враждебного агента не надо быть ни в чем талантливым, достаточно просто постоянно восхвалять руководителя и падать перед ним ниц и карьерное продвижение и доверие такому обеспечено, а уж он протянет других. И когда их там собирается достаточно они все вместе, скоординировано начинают зачищать окружение лидера от талантливых и думающих критически.
      Несменяемая власть вне критики просто находка для спец служб противника.
  13. bessonov932 Звание
    bessonov932
    0
    Вчера, 13:27
    Если не выдавливать всякого рода метафизику из политики, то так оно и будет! Упование на некие высшие силы, братство-дружбу, небесное покровительство и т.п. делает вас виктимным (или совсем мёртвым). Все соседи Израиля живут в своём изумрудном (зелёном) мире и их не меняют ни победы, ни поражения. Да и Аллах с ними! Меня пугает иррационализм наших властей.
  14. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +2
    Вчера, 13:30
    Вообще, кто немного знает персов, - это их. Разгильдяи они.
  15. nikvp Звание
    nikvp
    +1
    Вчера, 13:40
    Классика военной теории: уничтожение системы управления врага. У нас на какую-то другую теорию опираются.
  16. Naofumi Звание
    Naofumi
    +1
    Вчера, 13:43
    Собрать всю верхушку в одном месте — классика жанра для спецслужб калибра Моссада или ЦРУ. Достаточно было забросить дезинформацию, что в Тегеране, в секретном дворике за гаражами резиденции Рахбара, будет ждать лично Путин с готовым планом "ядерного зонтика".
    Можно сколько угодно зубоскалить, но когда над головой сгущается экзистенциальный кризис, начнешь молиться хоть Ктулху, хоть чемоданчику с красной кнопкой. Не стоит списывать всё на глупость иранских чиновников. Людей просто методично дожали, загнав в психологический угол. Это нам, сидя на диване с чипсами, всё кажется очевидной ловушкой. А там, в режиме "осажденной крепости", любая соломинка выглядит как спасательный канат.
  17. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Вчера, 14:24
    Это не сюр, это идиотизм в чистом виде. Комментировать тут нечего.
  18. Totor5 Звание
    Totor5
    +2
    Вчера, 14:42
    Евреи говорят Трампу - что делать, а Путину - чего не делать.
  19. AdAstra Звание
    AdAstra
    -2
    Вчера, 15:46
    Не ну а чего, им там, вроде, как, за мучеников и им рай обещан. Так, что, думаю они не очень то и огорчились.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Вчера, 18:29
      Цитата: AdAstra
      Не ну а чего, им там, вроде, как, за мучеников и им рай обещан.

      Аполитично рассуждаете. Они себя в мученики не записывали ибо зачем им рай на небе если у них уже он на земле.
  20. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Вчера, 17:41
    Вмпошлую войну Иран имел опыт, когда на его территории уничтожали учёных и политических деятелей.
    Не может быть, чтобы они наступали на одни грабли.
    Может инсценировка.
    Ведь Иран всё ещё сопротивляется и не похоже, чтобы бвла потеря управления.
    А матрасам сказали то, что они хотели услышать.
    В прошлую войну все тоже гнобили Иран, а он все-таки отбился.
    Может и в этот раз всё будет нормально. (На сколько это возможно)
    Хотябы до следующего раза. Потому что полосатые и шестиугольные черти не отступятся.
  21. Энный Звание
    Энный
    +1
    Вчера, 18:03
    Если эти руководители допустили такое и их реально накрыли. То ловить с ними дальше было нечего, несите новых. Может умнее окажутся
  22. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Вчера, 18:05
    Цитата: Ilya-spb

    У меня вопрос возник...Каков размер их пятой колонны у нас?

    Важен не размер, а уровень власти, на котором она обосновалась.
  23. Дырокол Звание
    Дырокол
    -1
    Вчера, 18:22
    Изумление автора откровенно смешно. У власти сидел древний старик, ему эти ваши интернеты непонятны и как что-то непонятное оно пугает ибо проклятые сионисты всё подслушают ещё и заразят каким вирусом... Поэтому только личные совещания каждый день и по несколько часов и явка всём обязательна. И не важно нужен тот или иной на совещании или не нужен. Всём явиться 100%, с собой всё данные только на бумаге, никаких электронных устройств. Поэтому каждого чиновника сопровождает куча референтов и секретарей что готовят документы если вдруг аятола спросит про надои с одного гектара зяби. И во всей этой кавалькада запросто может оказаться тот, кто сообщит кому надо о времени и месте...
  24. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 18:46
    Кому сегодня эти нормы и правила вообще нужны?

    Только нам, все остальные, особенно запад, на него положили.
  25. malyvalv Звание
    malyvalv
    -1
    Вчера, 19:10
    Там логика была проще. Рамадан ещё не закончился, перговоры идут, и вообще шабат. Не будут же они в такой день атаковать.
  26. Pivot Звание
    Pivot
    0
    Вчера, 19:54
    Да не надо, ля ля, а по нашим не прилетело то на награждение, то совещание, а ещё помню самарских мобилизованных ушлепки поселили в здании техникума. Это американцы или евреи могут удаленно все вопросы решать, все остальные или глубинной почтой или в одном кабинете, ой забыл ещё в телеграмме. Других каналов нет не до этих мелочей было.