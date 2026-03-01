Израиль утверждает, что ЦАХАЛ уничтожил штаб-квартиру правительства Ирана
США и Израиль возобновили ракетные удары по Ирану. В настоящее время израильские и американские ракеты атакуют западный Иран — сообщается об ударах в районе Ахваза, Хамадана, Керманшаха, Урмии.
Как можно увидеть на опубликованных видео, массированной атаке также подвергается столица Исламской республики — Тегеран. Как утверждает командование израильской армии, помимо прочего, ракетными ударами была уничтожена штаб-квартира иранского правительства.
Президент Ирана Пезешкиан назвал убийство Израилем и США верховного лидера аятоллы Али Хаменеи «объявлением войны мусульманам всего мира». Пезешкиан заявил, что Иран считает своим долгом отомстить и наказать организаторов преступления. В то же время в официальном аккаунте Украины в одной из западных соцсетей опубликован пост с откровенно циничной реакцией на гибель Хаменеи. Киев откровенно радуется гибели иранского лидера и утверждает, «ничто не сравнится со смертью диктатора».
Между тем Китай значительно расширил предоставление Тегерану разведывательных данных. Пекин задействовал свою спутниковую группировку, насчитывающую более 500 космических аппаратов, для слежения за американскими войсками в Индийском океане и Персидском заливе. Кроме того, Тегерану предоставлен доступ к китайской системе навигации BeiDou, что существенно расширило возможности иранской армии и повысило точность баллистических ракет и беспилотников КСИР. По информации ряда источников, Китай также передал Ирану несколько стратегических РЛС YLC-8B для обнаружения американских F-35 и B-2.
