6 917 26
Израиль утверждает, что ЦАХАЛ уничтожил штаб-квартиру правительства Ирана

США и Израиль возобновили ракетные удары по Ирану. В настоящее время израильские и американские ракеты атакуют западный Иран — сообщается об ударах в районе Ахваза, Хамадана, Керманшаха, Урмии.

Как можно увидеть на опубликованных видео, массированной атаке также подвергается столица Исламской республики — Тегеран. Как утверждает командование израильской армии, помимо прочего, ракетными ударами была уничтожена штаб-квартира иранского правительства.



Президент Ирана Пезешкиан назвал убийство Израилем и США верховного лидера аятоллы Али Хаменеи «объявлением войны мусульманам всего мира». Пезешкиан заявил, что Иран считает своим долгом отомстить и наказать организаторов преступления. В то же время в официальном аккаунте Украины в одной из западных соцсетей опубликован пост с откровенно циничной реакцией на гибель Хаменеи. Киев откровенно радуется гибели иранского лидера и утверждает, «ничто не сравнится со смертью диктатора».

Между тем Китай значительно расширил предоставление Тегерану разведывательных данных. Пекин задействовал свою спутниковую группировку, насчитывающую более 500 космических аппаратов, для слежения за американскими войсками в Индийском океане и Персидском заливе. Кроме того, Тегерану предоставлен доступ к китайской системе навигации BeiDou, что существенно расширило возможности иранской армии и повысило точность баллистических ракет и беспилотников КСИР. По информации ряда источников, Китай также передал Ирану несколько стратегических РЛС YLC-8B для обнаружения американских F-35 и B-2.


  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    -5
    Вчера, 13:47
    объявлением войны мусульманам всего мира

    Ммм... Странно утверждать такое одновременно нанося удары по этим мусульманам...
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +5
      Вчера, 14:09
      одновременно нанося удары по этим мусульманам...

      Удары наносились по американским базам. Вряд ли на них были только американцы-мусульмане.
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +2
        Вчера, 14:23
        Американцы и раньше показывали всему миру , для них не существуют международные правила , и для них нет никаких красных линий .
        Поэтому и России возможны такие же действия . Украинским руководителям следует напрячься .
        Конечно некоторые так не считают .
        Но разногласия всегда существовали , и будут существовать .
        Каждое государство должно заботиться прежде всего о своих интересах .
        Америка в последнее время это всем показала . Их интересы превыше всего .
        1. sgrabik Звание
          sgrabik
          -4
          Вчера, 14:40
          А мы не такие, у нас сдержанность, толерантность и благородство превыше всего, а свои интересы как мы теперь видим можно по ходу дела и поумерить.
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Вчера, 14:33
        Цитата: Дилетант
        Удары наносились по американским базам. Вряд ли на них были только американцы-мусульмане.

        А где в Дубае американская военная база?
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +1
          Вчера, 14:39
          Цитата: Дырокол
          А где в Дубае американская военная база?

          В Дубае офис ЦРУ.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            -1
            Вчера, 14:40
            Типа куда попали там и офис ЦРУ?
            1. rytik32 Звание
              rytik32
              -1
              Вчера, 14:48
              Цитата: Дырокол
              Типа куда попали там и офис ЦРУ?

              Кто ж теперь проверит?

              Важен другой факт. Арабские страны размещали у себя американские базы и офисы якобы для защиты, в т.ч. от того же Ирана.
              Но случилась война ... и защита не работает!
              У стран появляется вопрос: нужен ли им такой гегемон, который не может их защитить? Нужны ли базы этого гегемона на своей территории?
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                Вчера, 15:44
                Цитата: rytik32
                Важен другой факт. Арабские страны размещали у себя американские базы и офисы якобы для защиты, в т.ч. от того же Ирана.
                Вы думаете кто то в здравом уме в верил в эту чушь? Базы размещались потому что какой ни будь наследный принц наследил в США, и они сделали предложение от которого арабы не смогли отказаться.
                1. rytik32 Звание
                  rytik32
                  0
                  Вчера, 15:51
                  Цитата: topol717
                  Вы думаете кто то в здравом уме в верил в эту чушь?

                  По крайней мере так писали
                  https://iz.ru/1692605/kseniia-loginova/poprosili-na-vykhod-ssha-vynuzhdeny-perebrasyvat-bazu-iz-oae-v-katar

                  Цитата: topol717
                  какой ни будь наследный принц наследил в США

                  Вы там со свечкой стояли? )))
              2. Дырокол Звание
                Дырокол
                +1
                Вчера, 15:52
                Цитата: rytik32
                появляется вопрос: нужен ли им такой гегемон, который не может их защитить?

                Ответ на этот вопрос найдёт человек чиающий новости
                Саудовская Аравия официально вступила в коалицию против Ирана
                1. rytik32 Звание
                  rytik32
                  0
                  Вчера, 15:55
                  Цитата: Дырокол
                  Саудовская Аравия официально вступила в коалицию против Ирана

                  Это хоть что-то изменило?
                  Саудовская Аравия неофициально была в коалиции с самого начала, но наивно надеялась отсидеться в сторонке
                  1. Дырокол Звание
                    Дырокол
                    +1
                    Вчера, 15:57
                    Цитата: rytik32
                    Это хоть что-то изменило?

                    Нет, просто это ответ на ваш вопрос. Базы никуда не денутся.
                    1. rytik32 Звание
                      rytik32
                      0
                      Вчера, 16:03
                      Цитата: Дырокол
                      Базы никуда не денутся.

                      В 2024 Иран и хуситы вынудили ОАЭ подвинуть американские истребители со своих баз, поэтому я не разделяю вашу уверенность.

                      Арабским монархиям есть что терять - добычу и экспорт нефти. А Ирану терять нечего - он и так под санкциями.
            2. AdAstra Звание
              AdAstra
              -2
              Вчера, 15:37
              Ну а почему нет? Очень даже удобно laughing
  2. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Вчера, 13:50
    По информации ряда источников, Китай также передал Ирану несколько стратегических РЛС YLC-8B для обнаружения американских F-35 и B-2.

    Иии? Как это может им помочь?
    1. Развед Звание
      Развед
      +1
      Вчера, 14:06
      Цитата: Дырокол
      Иии? Как это может им помочь?


      Тот же вопрос.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +7
    Вчера, 13:52
    "...Киев откровенно радуется гибели иранского лидера и утверждает, «ничто не сравнится со смертью диктатора»...".

    Не смею настаивать, но на мой взгляд надо обязательно уточнять, а именно: не просто Киев - а временно оккупированный бандеровскими нацистами Русский Киев.
  4. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    -1
    Вчера, 13:58
    Рыжий маньяк просто включил машину судного дня и отрубил все каналы связи! Вашингтон окончательно спятил!
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -12
    Вчера, 13:58
    Надежда на Китай, что поможет и не сдаст союзника, в отличии от некоторых.
  6. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    0
    Вчера, 13:59
    Понятное дело! Израиль воюет только с ВС Ирана, а школы бомбят американцы!
    А мы тут ни при причём
    А мы тут ни при причём
    Совсем не понимаем, не знаем шо по чём
    am
  7. Saler Звание
    Saler
    +2
    Вчера, 14:09
    Друг познается в беде.
    Молодцы китайцы!
    Помогают Ирану ка могут. good
    Понимают что это удар и по ним тоже.
    Вместе мы сила, а по отдельности нас уничтожат мировой гегемон и его шакалы. am
  8. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -4
    Вчера, 14:28
    Цитата: Saler
    Друг познается в беде.
    Молодцы китайцы!

    Согласен! Пусть и небольшая ПОКА помощь, но она есть!
    А не только соболезнования...
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      -7
      Вчера, 14:49
      И не только рисование очередных красных линий с последующим выражением глубоких озабоченностей.
  9. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Вчера, 14:41
    "Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля"
    Посмотрим, уйдёт ли пар в свисток... no
  10. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -4
    Вчера, 17:46
    Конечно, не оружие же ему отправлять в Иран, только американцы с европейцами могут поставлять его своим прокси, у нас кишка тонка, только сочувствием и озабоченностями можем помочь. Сейчас уррякалы возбудятся, будут минусовать и плеваться в мониторы. tongue