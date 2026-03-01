Президент РФ направил соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану
Президент России направил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Из телеграммы Владимира Путина:
Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершённым с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Президент РФ:
В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.
Напомним, что, по официальной версии, аятолла Али Хаменеи погиб в результате израильского удара по его резиденции, где он находился вместе с членами своей семьи, включая зятя, невестку и внучку.
У иранского посольства в Москве появляются живые цветы и пожелания стойкости иранскому народу.
На этом фоне из Тегерана приходят сообщения о новых назначениях в высших духовно-политических кругах Исламской Республики. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана назначен аятолла Арифи. В совете аятолл заявлено, что Иран «поднимает красное знамя мести». Это знамя появилось над мечетью в религиозном центре современного Ирана – городе Кум. Поступает информация об обращении иранских властей к странам-соседям. В обращении говорится, чтобы они приняли меры по избавлению от американских военных баз, иначе территории этих объектов продолжат оставаться целями для иранских дронов и ракет.
