Президент РФ направил соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану

6 592 49
Президент РФ направил соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану

Президент России направил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Из телеграммы Владимира Путина:

Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершённым с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Президент РФ:

В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Напомним, что, по официальной версии, аятолла Али Хаменеи погиб в результате израильского удара по его резиденции, где он находился вместе с членами своей семьи, включая зятя, невестку и внучку.

У иранского посольства в Москве появляются живые цветы и пожелания стойкости иранскому народу.

На этом фоне из Тегерана приходят сообщения о новых назначениях в высших духовно-политических кругах Исламской Республики. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана назначен аятолла Арифи. В совете аятолл заявлено, что Иран «поднимает красное знамя мести». Это знамя появилось над мечетью в религиозном центре современного Ирана – городе Кум. Поступает информация об обращении иранских властей к странам-соседям. В обращении говорится, чтобы они приняли меры по избавлению от американских военных баз, иначе территории этих объектов продолжат оставаться целями для иранских дронов и ракет.
49 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +8
    Вчера, 13:54
    "...В обращении говорится, чтобы они приняли меры по избавлению от американских военных баз, иначе территории этих объектов продолжат оставаться целями для иранских дронов и ракет...".

    Персам - уважение!
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -19
      Вчера, 13:59
      Чем они ответят?

      Будущий рахбар хочет жить...
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +17
        Вчера, 14:01
        Уважаемый Ilya-spb (Илья)!

        Персы уже ответили и отвечают. Как могут. И не фломастерми с красными чернилами, рисующими красные линии... ...
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          -17
          Вчера, 14:08
          Вывесили знамя красного цвета.

          Про ракетные удары не слышно...
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            -1
            Вчера, 14:49
            Уважаемый Ilya-spb (Илья)!

            Подождём... Услышим...
          2. Lako Звание
            Lako
            0
            Вчера, 20:32
            Может и не слышно, но зато видно. В Фейсбуке полно видео, разрушенных ударами иранских ракет домов, в городах Израиля. Горит один из небоскрёбов в Дубае, ге размещалась штаб-квартира ЦРУ. Это только начало.
        2. Тарелка Звание
          Тарелка
          -10
          Вчера, 14:38
          Цитата: Андрей Храмов
          Персы уже ответили и отвечают.

          Смотря на них, подумаешь, что отвечать лучше всё-таки не надо. А ведь Иран, как мы знаем, обладает большим военным потенциалом, чем Россия. И даже его бомбят без проблем.
          А если серьёзно, то где этот иранский ответ? Хоть одну ПКР запустили по АУГ? А лучше - десятки ПКР сразу. Где это? Где удары баллистикой по АУГ? Это перехватить было бы тяжело. Вместо этого бьют по отелям и полупустым базам. Где работа ПВО? Где ракетоносцы - тоже нацеленные на АУГ? Как насчёт устроить диверсионную операцию против АУГ? Ну и так далее и тому подобное.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +7
            Вчера, 14:59
            А ведь Иран, как мы знаем, обладает большим военным потенциалом, чем Россия

            belay
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              +2
              Вчера, 15:13
              Цитата: igorbrsv
              А ведь Иран, как мы знаем, обладает большим военным потенциалом, чем Россия

              wink
          2. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +7
            Вчера, 15:01
            Уважаемый Тарелка!

            Думать – это хорошо. Но уместнее за себя и за свою страну. Персы сами разберутся, что им делать.
            Куда бить, когда бить и чем бить.

            Вот у меня за окном последнее время практически уже каждый день – бывает и по два раза на день – воет сирена воздушной тревоги.
            И наше ПВО бьёт. Низкий им поклон.
            А люди, увы, гибнут…
            И где-то, без сомнения, наши диверсионные группы работают – дай Бог им удачи в бою и ВСЕМ ЖИВЫМИ возвращения на базу.

            А если «серьёзно» – то, что, в Тегеране уже американские и еврейские оккупационные войска и комендатуры?

            Так что не надо советовать персам, как им воевать - как могут, так и воюют, исходя из своих возможностей.

            Персам – мужества, стойкости и веры в свою победу!
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              -1
              Вчера, 15:06
              Цитата: Андрей Храмов
              Так что не надо советовать персам, как им воевать - как могут, так и воюют, исходя из своих возможностей.

              Так у них очень серьёзные возможности, разве нет? Они же не фломастерами с красными чернилами линии рисуют, а отвечают как могут (вроде как). Ну вот я и спрашиваю - где ответ в виде удара по АУГ? Залп нескольких десятков (а лучше за сотню) сверхзвуковых ПКР с разных носителей вряд ли отобьют. Да ещё свой аналог Кинжала могли бы закинуть вдогонку прям по палубе. Это бы американский пыл не охладило, конечно, но внутриполитический кризис в Штатах - гарантирован. Залп БРСД с разделяющейся головной частью по АУГ тоже имеет все шансы пробить ПРО-ПВО. Где он?
              А ещё - где удары по израильской инфраструктуре? По подстанциям нашим любимым тут на форуме, по электростанциям.
              Без всего этого выглядит так, что Иран ещё больший любитель рисовать красные линии, нежели Россия request
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                0
                Вчера, 15:15
                Уважаемый Тарелка!

                Вы русский язык пронимаете – или только со словарём? Ещё раз повторяю на русском языке: вопрос о том как воевать персам, куда им целиться и стрелять – не ко мне. А к персам. Вот в Тегеран и обращайтесь. Ко мне то зачем?

                Кстати, и про фломастер – тоже не ко мне. Это к другим «рисовальщикам»…

                Будете и дальше у меня про персов интересоваться и про «планы их генерального штаба»? Если да – то это пустые хлопоты. Делайте запрос по прямому адресу.
                Всех Вам благ.

                Персам – мужества, стойкости и удачи в боях!
                1. Тарелка Звание
                  Тарелка
                  0
                  Вчера, 15:18
                  Но ведь планы российского генерального штаба мы тут обсуждаем (Вы сами это сделали немного). И по прямому адресу запросы при этом не пишем. Чем иранский хуже или лучше?
                  1. Андрей Храмов Звание
                    Андрей Храмов
                    0
                    Вчера, 15:20
                    Уважаемый Тарелка!

                    Вы - может и обсуждате... Но при этом дома надо держать и мясные закуски...
                    Я - не обсуждаю планы нашего генерального штаба. Не там работаю...
                    У Вас всё ко мне..?..
                    1. Тарелка Звание
                      Тарелка
                      +1
                      Вчера, 15:22
                      Цитата: Андрей Храмов
                      И не фломастерми с красными чернилами, рисующими красные линии...

                      Простите, а в этой цитате Вы что тогда имели в виду, если не претензии к действиям российского руководства?
                      1. Андрей Храмов Звание
                        Андрей Храмов
                        -2
                        Вчера, 15:42
                        Уважаемый Тарелка!

                        А то и имел ввиду: детский сад, штаны на лямках - и дети рисуют фломастерами красные линии на белой бумаге.

                        Вам бы фантастику сочинять, а не персов обсуждать...

                        Да, кстати: "Израильские медиа сообщают, что сегодняшняя атака со стороны Ирана по своим масштабам превзошла любую из тех, которые фиксировались в ходе 12-дневной войны прошлого года. С начала суток Иран применил по территории Израиля, как утверждается, 38 ракет, включая гиперзвуковые Fattah...".

                        У меня к Вам - всё. Больше меня не утомляйте...
                      2. Тарелка Звание
                        Тарелка
                        +1
                        Вчера, 15:56
                        Итог нашего обмена комментариями. Регулярные залпы сотен дронов-камикадзе вперемешку с десятками (иногда до сотни) различных ракет - это детский лепет и штаны на лямках (и почему-то без советов интересоваться всем в Москве, а не обсуждать тут). А вот 38 ракет в первый день конфликта, когда запасы ещё не истощились, это великий удар. Ладно.
        3. bandabas Звание
          bandabas
          0
          Вчера, 20:47
          А некоторые "руссо-туристо" продолжают отдыхать и танцевать. Бабло же заплачено. Идиотов не жалко.
    2. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Вчера, 14:01
      совершённым с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
      т.е. сейчас ведя переговоры с теми кто плевал на все нормы, правила и обещания, кто мы? Сожалеть можно вечно, а толку.
  2. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +9
    Вчера, 13:55
    Пожелаю Ирану отправить на корм акулам пин_досов с израилитами
  3. al3x Звание
    al3x
    +7
    Вчера, 13:56
    совершённым с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.


    Какое международное право? Это война по всем правилам, а не детские раскраски с красными черточками и соплежуйством многолетним.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -1
      Вчера, 14:42
      Да достали уже про соплежуйство. У Америки разведка хорошая, а у России плохая, вот и весь ответ. Плюс неэффективные каналы управления и передачи информации.
      1. al3x Звание
        al3x
        -1
        Вчера, 14:43
        За четыре года можно было уже хоть что-то наразведывать про верхушку хунты. Хотя бы чуть-чуть. Да хотя бы из официальных источников взять. Газеты там почитать, они же и не скрываются, где и когда у них встречи и с кем.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Вчера, 14:55
          С иностранными лидерами у них встречи. Мочить политиков третьих стран даже США не решаются, так что это вполне эффективное прикрытие.
          Цитата: al3x
          За четыре года можно было уже хоть что-то наразведывать про верхушку хунты.

          Для этого надо провести - не любят тут такое слово - реформы.
  4. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +5
    Вчера, 13:58
    Власти государств в своём мирке часто живут, на наших глазах за два месяца вон, два правителя и окружение настолько впали в иллюзии что по ним не ударят, что одного выкрали, а другого убили вместе с семьей и министрами и генералами, и это при том что были в обоих случаях многонедельные приготовления американцев к военной операции которые никем не скрывались.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +7
      Вчера, 14:26
      Да это так, большинство элит во всех странах не пересекается с населением, им льют в уши всякое дерьмо лизоблюды прихлебатели...они слышат не то что, то что хотят слышать, а то что им дают слышать. Потому их начинания зачастую и разбиваются о реальную реальность.
      Там наверное были доклады от военначальников - о великий луноликий мы бдим, армия бдит, все солдаты готовы как один и бдят, и дайте нам очередную медальку спасибо пожалуйста =)
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +4
    Вчера, 14:00
    Знамя мести - это, конечно, серьезно. Только от того, что оно поднято, ни один американец не пострадал.
    Слова - это лишь слова. Надо не разговоры разговаривать иранцам, а бить. И бить так, чтобы янки, поджав хвост, бежали из региона.
  6. arhitroll Звание
    arhitroll
    +2
    Вчера, 14:01
    Нельзя давать американцам на нашем континенте разделять и властвовать. По очереди затрампуют, а в кучу нет основы собраться и отправить их параходом домой
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Вчера, 15:37
      Евразия - российский континент belay А в Пекине, Берлине, Тель-Авиве, Нью-Дели и - в конце концом - Тегеране об этом в курсе?
  7. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +7
    Вчера, 14:01
    За выражение соболезнования - благодарность и уважение. Но есть другая новость:
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали и права

    После этих событий Путин снимет трубку, если ему позвонит аморальный Нетаньяху или откажется от встречи с циничным Трампом?
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Вчера, 14:18
      Трамп с Нетаньяху "развязали руки" Путину для победного завершения СВО. Только ли хватит Верховному решительности или "фаберже не той системы"
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +1
        Вчера, 14:53
        Цитата: Дилетант
        Только ли хватит Верховному решительности

        За четверть века не набрался, а тут схватит шашку и на коня... Он несколько шагов шёл к Трампу с поднятой для приветствия правой рукой, хотел миллиард отдать из российских активов, как будто он единственный владелец (а кто вообще владелец замороженных активов?)... Это применять не будем, сбивать не станем, «Орешником» пугать не будем, ТЯО применять не станем, по Банковой бить не будем, а танкеры, на которых нет флага России, — пусть забирают, у нас этого добра (нефти) сливать некуда...
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        +2
        Вчера, 15:38
        Цитата: Дилетант
        Только ли хватит Верховному решительности или "фаберже не той системы"

        Тут нужна не решительность, а деньги и современные технологии.
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          -3
          Вчера, 15:56
          Тут нужна не решительность, а деньги и современные технологии.

          Где "тут" и каких денег и технологий не хватает России для того, что бы уничтожить евробандеровскую пакость? Нет именно желания или решительности, если не сказать грубее.
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            0
            Вчера, 16:06
            Перечислить надо свои соображения? Хорошо.
            1. Нет обширной группировки спутников ДЗЗ.
            2. Нет группировки низкоорбитальных спутников связи.
            3. Как причина первым двум пунктам - нет дешёвых средств вывода (аналогов Фалкона 9, включая его наработку).
            4. Нет современных технологий автоматизации производств (станки с ЧПУ, роботы, автоматические линии...). Как следствие - недостаток в производстве средств поражения, который невозможно возместить простым расширением штата работников (и так рекордно низкая безработица).
            5. Существование агентурных сетей всегда опирается на обширное финансирование. Денег на такое финансирование, видимо, нет. Сюда же - нет денег на подкуп украинских начальников, офицеров и простых жителей в свою пользу. Да на много кого.
            6. Нет собственных развитых технологий искусственного интеллекта для оперативной корректировки схемы ударов по Украине на основе актуальной развединформации (которая должна собираться благодаря пункту 1).
            7. В целом, практически нет уникального экспорта, который было бы трудно или невозможно заместить. Как следствие - у многих стран, на которых США оказываются давление для прекращения торговли с нами, нет особого смысла этому давлению сопротивляться.
            8. Автоматическая система управления тактическим звеном, согласно последним встреченным мной статьям на эту тему (вроде на ВО как раз было), не реализована.

            Можно наверняка и больше выявить.

            P.S. Хотя с пунктом 4 я, вероятно, погорячился. Алиса, полагаю, такое уже вполне могла бы потянуть при достаточной мощности серверов. Но это её ещё обучить надо...
  8. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    -5
    Вчера, 14:04
    Нужно не соболезнования передавать, а поднимать истребительную авиацию и очень желательно совместно с Китаем, чтобы преподать этим зажравшимся обнаглевшим уродам хороший урок.
  9. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Вчера, 14:08
    я не удивлюсь,если американцев будут убивать где бы они не находились(по всему миру).страдать,конечно же будут непричастные.
  10. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -1
    Вчера, 14:12
    Чтобы выстоять против Израиля и США, Ирану надо сплотится как в 1979 г.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Вчера, 14:13
    Лучше бы Путин отправил "Орешник" по Банковой в Киеве. А потом соболезнования Стармеру, Ляйн, Макрону и даже Трампу. И Януковичу обязательно.
  12. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Вчера, 14:22
    Цитата: yuriy55
    После этих событий Путин снимет трубку, если ему позвонит аморальный Нетаньяху или откажется от встречи с циничным Трампом?

    Думаю и трубку снимет, и пообещает не убивать зе, и с Трампом встретится обсудить некоторые вопросы!
    Не верю! Никому! И ЕМУ в том числе!
    А соболезнование? Да бумага все стерпит!
  13. Artur Homoastricus Звание
    Artur Homoastricus
    0
    Вчера, 14:33
    Что сказать, только и можем, что посочувствовать. Вот такие мы союзники.
  14. Artur Homoastricus Звание
    Artur Homoastricus
    -2
    Вчера, 14:35
    ...развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.
    Ну и где оно, это всеобъемлющее стратегическое партнерство?
  15. codetalker Звание
    codetalker
    0
    Вчера, 14:38
    Есть предчувствие, что они и по нашему руководству нанесут удар, либо попытаются.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Вчера, 15:36
      Вообще-то поэтому глав государств и не устраняли. Западные шакалы не в первый раз нарушают свои же навязанные нам правила. Как и их демократия. Хотя Хаменеи и не был президентом, а духовным лидером
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Вчера, 15:05
    Цитата: Artur Homoastricus
    Ну и где оно, это всеобъемлющее стратегическое партнерство?
    А вы его разве не видите? wink wink
  17. oleg_627 Звание
    oleg_627
    -2
    Вчера, 17:23
    Молодец.Скоро на Кубу отправит письмо соболезнования.В Венесуэлу уже отправил.Только по Украине надо бить эстетично не вредя подстанции 750кв и мосты,а то рыжий заартачится.Вот весь и брикс и шос.
  18. Андрей Карабанов Звание
    Андрей Карабанов
    0
    Вчера, 19:39
    Сочувствую иранцам за гибель ни за что убытых людей.
  19. никникник Звание
    никникник
    0
    Сегодня, 00:02
    "В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства".
    Он то наверное и внес, а мы что сделали для него? Очередное предательство? А ведь они незадолго до этого приезжали лично общались с ВВП. Они знали что грядет что то неладное. А Россия в ответ: Вы не так понимаете подписанное нами Соглашение о стратегическом партнерстве? Венесуэлу предали, Сирию предали, скоро Кубу предадим, только доброго дядюшку Трампа не предаем, он же додавит Украину и решит проблему России, а мы пока посидим в золоченных кабинетах. В принципе, ВВП и сам не себе предоставлен, зажат в тиски своим окружением и горе друзьями, попробуй что сделай не так, проглотят живьем и не поперхнутся. Можно только понять и посочувствовать, т.к. они ВВП как Президента ни во что не ставят. Он их может попросить, а они кинут. Столько указов его, поручений и т.п. не исполненными остаются, а спросу никакого. Своих он не бросает, лишь по всем зомбоящикам трещат "Присоединяйтесь к своим", только вот в адрес кого этот лозунг и что это означает? Присоединиться к кому? к тем кто воюет, кровь проливает или к тем кто уже в сырой земле лежит
  20. WIS Звание
    WIS
    0
    Сегодня, 00:28
    Президент России направил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану соболезнования

    Впечатление, это всё (многие ходы-выходы), что им планировалось не в последнюю очередь.